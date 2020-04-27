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Звільнений заступник Кличка Слончак заперечує напад на патрульного

Звільнений заступник Кличка Слончак заперечує напад на патрульного

Колишній заступник мера Києва Володимир Слончак, якого звільнили через напад на поліцейського, запевняє, що не нападав на нього.

Про це Слончак написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері мій автомобіль зупинила патрульна поліція. Під час з'ясування обставин зупинки, поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало у мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього - точно не було!" - написав колишній заступник мера столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування

Водночас він вибачився перед громадськістю і поліцейськими за свою "емоційну нестриманість".

Звільнений заступник Кличка Слончак заперечує напад на патрульного 01

Як повідомлялося раніше, поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт з бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.

Автор: 

КМДА (2379) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+16
Вот Кличко молодец, увольняет попавших в скандал заместителей не думая..
не то что Зеленский как Ермака который торгует с братом посадами за миллионы уволить не хочет
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27.04.2020 18:09 Відповісти
+13
Под невменяемого косить начал
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27.04.2020 18:09 Відповісти
+7
А я не виключаю що це спланована провокація. Дуже вже другові Вовіка Пальчєвському в крісло мера Києва хочеться.
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27.04.2020 18:11 Відповісти
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А беркутята Авакова відео нападу виклали?
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27.04.2020 18:08 Відповісти
Виклали, але момент нападу змазаний. Чути тільки крики. Наскільки можна зрозуміти з відео, у поліції є свідок нападу.
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27.04.2020 18:31 Відповісти
Меня как-то остановили менты и предъявили спорное нарушение. Так они остановили первого дальнобойщика и он подписал все что они продиктовали. Это чмо промычало мне что ему еще работать надо и у него семья и дети и уехало. Свидетель.
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27.04.2020 18:37 Відповісти
Посмотри (хотя скорее послушай) на видео. Оно здесь было в новостях сегодня. Никого они не останавливали. Свидетель там был изначально, насколько я понял. Но я согласен, ситуации бывают разные.
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27.04.2020 18:49 Відповісти
петух, ты уже и на этой ветке отбеливаешь слоняру?
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27.04.2020 19:40 Відповісти
на шконку петушару Слончака! и вся недолга!
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27.04.2020 20:31 Відповісти
Меня также останавливали если нарушал, но я бабки никому не предлагал, платил штраф и никогда не отказывался проходить алкотест. Когда сел за стол играть (пить) надо платить по счетам! а это ничтожество сраная депутатка отказывается пройти тест. А потом эта тварь будет рассказывать нам , что нужно чтить законы. А менты молодцы,что не забздели перед этой тварью!
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27.04.2020 21:05 Відповісти
;Свідка; варто перевірити. Чи нема у нього родичів із зелені, чи не було зальотів, котрими можна шантажувати.
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27.04.2020 18:46 Відповісти
Ти далі на своїй хвилі? Зелю і зебобіків мусиш під кожною новиною притулити? Не попускає? Ти ніби-то лікар. У вас це називається "манія адєржимасті".
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27.04.2020 18:51 Відповісти
Повторю для особливо тупих:
;Свідка; варто перевірити. Чи нема у нього родичів із зелені, чи не було зальотів, котрими можна шантажувати.
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27.04.2020 19:01 Відповісти
Кацахол, "родичі із зелені " це хто? Я тебе не так зрозумів?
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27.04.2020 19:04 Відповісти
Родичі із зелені- це родичі, котрі можуть мати свої інтереси в усуненні Кличка, під котрого зараз і копає Коломойський і вся зелена банда.
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27.04.2020 19:13 Відповісти
Он, воно шо. Тобі би книжки історичні писати про всілякі інтриги при Мазаріні або Борджіа. Даремно ти в тих лікарях сидиш.
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27.04.2020 19:16 Відповісти
Згоден що даремно. З приходом Зеленського маю чотири місяці заборгованості по зарплатні.
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27.04.2020 19:18 Відповісти
Так не жалійся. Кидай то безнадійне діло. Ти ж казав, що хабарів тобі ніхто не носить. Чого там час витрачати?
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27.04.2020 19:23 Відповісти
Хабарів я не беру принципово. Контингент у мене в основному похилого віку і сільський. Пишеш призначення, дивишся на людину і хвилюєшся щоб після покупки ліків їй на хліб з пенсії лишилося.
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27.04.2020 19:31 Відповісти
Так я за це і кажу. Якого хрена там сидіти? Не знайдеш на своі руки іншу роботу?
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27.04.2020 19:37 Відповісти
Я не маю ніякої робітничої професії. Диплом і все. Ще права на легковушку та на мотоцикл. Куди мені іти?
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27.04.2020 19:44 Відповісти
Навчись щось робити руками. Або кудись в сферу послуг йди. Три роки тому я теж не міг уявити, що буду таксувати. Все змінюється. Хоча справа твоя, звісно. Якщо бажаєш терпіти - лишайся там далі.
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27.04.2020 19:51 Відповісти
На літо пропонують роботу в охороні, з власним транспортом. Саме капіталю машину.
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27.04.2020 19:53 Відповісти
Ну це вже шось. Взагалі нова робота ( навіть тимчасова) дає нові знайомства, розширює кругозір. Як на мене, це завжди потрібно. Під лежачий камінь вода не потече.
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27.04.2020 20:00 Відповісти
У полиции полобезьянника свидетелей! В том числе и того, что начальник РОВД по воде ходит, а патрульные больных исцеляют - безногие бегут как молодые от них...
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27.04.2020 19:12 Відповісти
Патрульный сам на его упал и два раза ударил себя ногой в живот
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27.04.2020 18:09 Відповісти
извините, пропустил момент, когда это украинские мусора стали настоящими стражами правопорядка и законности
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27.04.2020 18:34 Відповісти
Сразу после реформы до полгода времени так и было. Потом по суду восстанавилась старая гвардия, которую уволили ранее. И молодые полицейские начали перенимать старые методы у "бывалых".
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27.04.2020 18:53 Відповісти
Ага, совсем недавно, на выезде из Киева, одно мусорское у.бище, остановило для "проверки документов", на мой вопрос "что ему надо?", ответило, в лучших традициях говённого совка, что "я обязан разговаривать с ним уважительным тоном" - я прямо дежавю испытал
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30.04.2020 10:21 Відповісти
Вот Кличко молодец, увольняет попавших в скандал заместителей не думая..
не то что Зеленский как Ермака который торгует с братом посадами за миллионы уволить не хочет
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27.04.2020 18:09 Відповісти
А Кличко куму Ермака дал пост главы Департамента Благоустройства Киева, который МАФы крышует в Киеве.
Действительно молодец Кличко!
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27.04.2020 18:12 Відповісти
Новость на Цензор:
https://censor.net/video_news/3186570/kandidaturu_alekseya_kuleby_na_doljnost_glavy_departamenta_gorodskogo_blagoustroyistva_kgga_rekomendoval
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27.04.2020 18:13 Відповісти
с этой властью если не назначать "людей ермака", то сам ничего сделать не сможешь - заменят на очередного клована из квартала. Под шум, улюлюканье и свист плебса, обсмотревшегося Г+Г
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27.04.2020 18:20 Відповісти
все унитазы в Польше вымыл?
Уехал - до свиданья, твоя страна теперь не эта.
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27.04.2020 19:12 Відповісти
а ты все унитазы в Украине вымыл, альтернативно одарённый ты наш?
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27.04.2020 19:16 Відповісти
тебя жизнь здесь не епёт, убогое
соси пану молча, а то без злотых останешься
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27.04.2020 19:44 Відповісти
завидуй молча, нищеброд.
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27.04.2020 19:48 Відповісти
Под невменяемого косить начал
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27.04.2020 18:09 Відповісти
"Извините. Был напуган."
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27.04.2020 18:10 Відповісти
Да. Анекдот бородатый, но в тему, конечно. " Утро.
Остановка.
Подходит автобус .
Интеллигентного вида человек пропускает всех вперед. Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливет шею. Автобус трогается.
- Бл@ть!!! Пиз@ец!!! Ё@аный в рот!!! Стой на х@й!!! О@уели ********!!! Оторвете к е@еням же голову!!!
Водитель тормозит, открывает дверь. Чел заходит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем:
- Извините... Был напуган."
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27.04.2020 18:35 Відповісти
Відморожене...
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27.04.2020 18:10 Відповісти
А я не виключаю що це спланована провокація. Дуже вже другові Вовіка Пальчєвському в крісло мера Києва хочеться.
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27.04.2020 18:11 Відповісти
Ага, так хочеться, що аж напуває шльондер замів Кличка і за сумісництвом чиновниць КМДА і змушує їх сідати за кермо їх авто. Пальчевський мразота але і Кличко не добирає ретельно кадри.
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27.04.2020 18:45 Відповісти
навряд ли...Полисам он и нафиг не нужен был...На видео четко слышно -машину никто не забирает, вопросы к водителю, а ты пассажир..иди и иди....
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27.04.2020 19:03 Відповісти
Обосрался. https://www.youtube.com/watch?v=6W-9g-6U9iM
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27.04.2020 18:11 Відповісти
Как он под стражей в мордокниге отписался?
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27.04.2020 18:13 Відповісти
Допоможіть пораненим воїнам, люди!!! Не останнім прошу поділитися, а хто чим може!!! Рятуймо наших захисників разом!!!

https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=kC-R&eid=ARAIZhCZBbOJefuzqecybR6CaPRc-GrhHRh5aS2AQP8X2u10UJmzElTyM57ZB9rCCKxmIXllMLvCvhGF&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBhu8bhoKVd1KHA9pyZjAuvF1l8wazWiyh_0JjCj7EIrL2zoEmD4gRso3oDVPqjTCyGsx_RTwOZO4XrFRW1gSvVYcRDBMJ2-r5NrM7hkZh8TC0WLdqh9cFyvs_qKGNfLwb0u1Z8fyfkM9mvOt4SXF_C3bQuncNrFqAFLB_gGJmJlwQgfiyNhMvB_kYrYU1z5k3shWZO0_573hPD1284CZgzeSQCVK2bzNtq485PIla8i-lC4dxrVFCTkDxQK9CSDAjVg8RJnM4Fp6ZB0mejnhXgo_4lwupW9Q9b3v6vKpkBLJdgTsZOyD6w3E-xn0hn2k5-ZXSga71Y5bpAvtmH0sYsJsa- Ветеранське Братерство Дніпро
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345?__xts__%5B0%5D=68.ARBhu8bhoKVd1KHA9pyZjAuvF1l8wazWiyh_0JjCj7EIrL2zoEmD4gRso3oDVPqjTCyGsx_RTwOZO4XrFRW1gSvVYcRDBMJ2-r5NrM7hkZh8TC0WLdqh9cFyvs_qKGNfLwb0u1Z8fyfkM9mvOt4SXF_C3bQuncNrFqAFLB_gGJmJlwQgfiyNhMvB_kYrYU1z5k3shWZO0_573hPD1284CZgzeSQCVK2bzNtq485PIla8i-lC4dxrVFCTkDxQK9CSDAjVg8RJnM4Fp6ZB0mejnhXgo_4lwupW9Q9b3v6vKpkBLJdgTsZOyD6w3E-xn0hn2k5-ZXSga71Y5bpAvtmH0sYsJsa-&__tn__=-R 25 квітня о 14:57 · https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345#

УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
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27.04.2020 18:17 Відповісти
Фуйло тестирует свою новую лживую игрушку - нападать под видом гумпомощи.
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".

Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
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27.04.2020 18:39 Відповісти
Украинские самые справедливые суды в мире сначала оправдают ,а затем восстановят в должности
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27.04.2020 18:32 Відповісти
Рафик ни в чем не виноват.\с\
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27.04.2020 18:35 Відповісти
Изза роста футин будет вечно нападать.
Фуйло больше жизни любит всякие гнусности. Ну это связано с ростом и прочим. КОгда не может ответить по епалу, он ищет способы отомстить подругому. Потому такой состав характера и такие предпочтения изза роста еще с детства.
Изза этого он любит всякие такие гнусности больше жизни.
И платит огромные деньги на разработки своих любимых игрушек. При пети отрабатывалась технология влияния через минирования всего что можно, от метро до тц, чтобы создать напряжение, панику. Петя это все медийно закрыл и кацапы пришли к выводу, что инструмент не имеет на петю влияния.
Теперь когда трава пересохла у путина поднялось настроение, тестирует новый инструмент что украину можно согнуть поджогами.
И нужно так придумать чтобы никто не подумал что это фуйло, иначе нахера это все.Как в детстве вычислят гарантированно и.. миссия отмщения накроется тазом. Потому скрытность, чтобы гарантированно не показать пальцем важнее всего проекта.

ЛЕчится просто- презумпция репутации. РЕпутация фуйла по гнусностям, первый подозреваемый это фуйло. Значит не нужно разбираться, а сразу(парашка понимает только один язык *******) лепить санкции парашке, и пусть доказывает что репутация фуйла к этому отдельному случаю не имеет отношения.И пусть сам разбирается кто пользуется его репутацией.

Обратно тоже верно, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу
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27.04.2020 18:37 Відповісти
Овцой прикинулся . Как вы представляете поведение заммэра , которого останавливают какие-то "нищеброды в форме"?
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27.04.2020 18:37 Відповісти
Подчиняйся, потом обжалуй. Ахахха.
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27.04.2020 18:39 Відповісти
Кацап сфб всегда готовится к максимальной подлости как и характер фуйла- везде готовность к максимальной подлости.
Ночью с лавры фсб 4мя скорыми(почерк чекистов выдавать за другое) скорее всего вывезли инструменты захвата ап и убийства и уничтожения зеленского.
Такая практика фсб-быть всегда готовым уничтожить зеленского. Лавра и предатели спу это троянский кацапский конь, который нужно убрать ПОСКОРЕЕ как километр к зеботу.Оттуда будуть штурмовать зебота под видом чегото другого как обычно. Сосалка и ее зебот будут уничтожены при первой малейшей возможности или надобности. Там как фуйло прикажет.

Если зе не уничтожит рпц мп в лавре, оружие и боеприпасы для штурма и убийства зеленского вернут обратно потом.
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27.04.2020 18:46 Відповісти
Зачем ФСБ убивать Зеленского? Он же их агент.
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27.04.2020 18:49 Відповісти
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27.04.2020 19:17 Відповісти
ты гнида такой же адвокат как зеленка президент....
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27.04.2020 18:44 Відповісти

Касты пи.тарасов.
Пиарасы будь то руцкий дурак или лгбт-ублюдки понимают только один язык *******. В 2013 году миллионные протесты были в париже чтобы не принимали *****-***** браки и их пох они всеравно приняли как будто протестов не было. Тоесть *****ы что ватные что лгбтешные понимают только и только один язык
*******. В украине таким ридаром есть зеленый рептилоид ***** селенский, который продал всех вместе с землями мировому ломбарду по закладке стран мафиям латифундам больных свинурчукоидов, которые владеют мвф. Потому его нужно будет судить после того как оно закончит свой путь дурака у власти. П--р должен сидеть в ростове, чтобы парашка как яныком брезговала и он не мог ни в парашку выехать, ни в любую страну мира кроме кндр.
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27.04.2020 18:44 Відповісти
А ЛГБТ то за шо?
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27.04.2020 18:50 Відповісти
Солончака трэба в элитное СИЗОУволенный заместитель Кличко Слончак отрицает нападение на патрульного - Цензор.НЕТ 9220
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27.04.2020 19:02 Відповісти
АВАКОВ-ЧЕРТ !
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27.04.2020 19:11 Відповісти
Пан знайомий з зонівським жаргоном?
Бо більш влучно Авакова не охарактеризуєш.
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27.04.2020 19:20 Відповісти
Так и хочется словаки классика сказать: "Чума на оба ваши дома!"
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27.04.2020 19:13 Відповісти
Ну он же не совсем **#утый, чтоб признаться в нападении...
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27.04.2020 19:26 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь - какое быдло при власти 😵
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27.04.2020 19:50 Відповісти
Пане Слончак, Володимире Вікторовиче, прийміть "ширі" співчуття, що до вашого звільнення. "Дуже переживаю", чи часом ваша жінка не роздерла вам ваш фейс, за те що катались з п"яною кралею, із за якої тепер у неї (у вашої жінки) поменшає грошей на кртці, так як ви уже безробітний. Тримайтеся і продовжуйте в такому ж дусі
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27.04.2020 20:46 Відповісти
Молодец Виталий, но почему-то остался осадок. А всё потому, что нет оценки действиям Людмилы Костенко. Госслужащая отказывается от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. А как же Закон или этому ничтожеству законы не писаны?
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27.04.2020 20:52 Відповісти
Кличко теперь за каждую дуру отвечает?
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27.04.2020 22:42 Відповісти
Молодец Виталий, но почему-то остался осадок. А всё потому, что нет оценки действиям Людмилы Костенко. Госслужащая отказывается от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. А как же Закон или этому ничтожеству законы не писаны?
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27.04.2020 20:53 Відповісти
Задергал,****,очком. Ссыт.
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28.04.2020 09:42 Відповісти
 
 