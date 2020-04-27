Звільнений заступник Кличка Слончак заперечує напад на патрульного
Колишній заступник мера Києва Володимир Слончак, якого звільнили через напад на поліцейського, запевняє, що не нападав на нього.
Про це Слончак написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора ввечері мій автомобіль зупинила патрульна поліція. Під час з'ясування обставин зупинки, поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало у мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього - точно не було!" - написав колишній заступник мера столиці.
Водночас він вибачився перед громадськістю і поліцейськими за свою "емоційну нестриманість".
Як повідомлялося раніше, поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт з бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.
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;Свідка; варто перевірити. Чи нема у нього родичів із зелені, чи не було зальотів, котрими можна шантажувати.
не то что Зеленский как Ермака который торгует с братом посадами за миллионы уволить не хочет
Действительно молодец Кличко!
https://censor.net/video_news/3186570/kandidaturu_alekseya_kuleby_na_doljnost_glavy_departamenta_gorodskogo_blagoustroyistva_kgga_rekomendoval
Уехал - до свиданья, твоя страна теперь не эта.
соси пану молча, а то без злотых останешься
Остановка.
Подходит автобус .
Интеллигентного вида человек пропускает всех вперед. Сам пытается зайти последним. И ему дверью придавливет шею. Автобус трогается.
- Бл@ть!!! Пиз@ец!!! Ё@аный в рот!!! Стой на х@й!!! О@уели ********!!! Оторвете к е@еням же голову!!!
Водитель тормозит, открывает дверь. Чел заходит в салон, поправляет галстук и обращается ко всем:
- Извините... Был напуган."
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/?__tn__=kC-R&eid=ARAIZhCZBbOJefuzqecybR6CaPRc-GrhHRh5aS2AQP8X2u10UJmzElTyM57ZB9rCCKxmIXllMLvCvhGF&hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBhu8bhoKVd1KHA9pyZjAuvF1l8wazWiyh_0JjCj7EIrL2zoEmD4gRso3oDVPqjTCyGsx_RTwOZO4XrFRW1gSvVYcRDBMJ2-r5NrM7hkZh8TC0WLdqh9cFyvs_qKGNfLwb0u1Z8fyfkM9mvOt4SXF_C3bQuncNrFqAFLB_gGJmJlwQgfiyNhMvB_kYrYU1z5k3shWZO0_573hPD1284CZgzeSQCVK2bzNtq485PIla8i-lC4dxrVFCTkDxQK9CSDAjVg8RJnM4Fp6ZB0mejnhXgo_4lwupW9Q9b3v6vKpkBLJdgTsZOyD6w3E-xn0hn2k5-ZXSga71Y5bpAvtmH0sYsJsa- Ветеранське Братерство Дніпро
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345?__xts__%5B0%5D=68.ARBhu8bhoKVd1KHA9pyZjAuvF1l8wazWiyh_0JjCj7EIrL2zoEmD4gRso3oDVPqjTCyGsx_RTwOZO4XrFRW1gSvVYcRDBMJ2-r5NrM7hkZh8TC0WLdqh9cFyvs_qKGNfLwb0u1Z8fyfkM9mvOt4SXF_C3bQuncNrFqAFLB_gGJmJlwQgfiyNhMvB_kYrYU1z5k3shWZO0_573hPD1284CZgzeSQCVK2bzNtq485PIla8i-lC4dxrVFCTkDxQK9CSDAjVg8RJnM4Fp6ZB0mejnhXgo_4lwupW9Q9b3v6vKpkBLJdgTsZOyD6w3E-xn0hn2k5-ZXSga71Y5bpAvtmH0sYsJsa-&__tn__=-R 25 квітня о 14:57 · https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345#
УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
Из разряда как воевать в сирии и украине обстреливая школы и кладбища и говорить что это его противник это делает и пр.
Фуйлу понравилась его новая фишка нападать под видом гумпомощи. Он ее сразу и тут и там, чтобы всем показать какой он понтовый, чтобы все были на ушах и думали "во какой ***** пантовый". Все ради понтов.И нападения.Понты дороже жизни.ПО крайней мере сотней тысяч жизней кацапов.
И селенский такой "о, я тозе так хоцу". "Понты у меня тоже дороже жизни".
Фуйлу просто скучно. Война с украиной это ***** для него развлекуха.ПОявляется какой-то даже адреналин. Фуйло так развлекается ничем не рискуя. А че нет? если дурак дрожит как заяц. Фуйлу нравится как дрожит заяц зебил. А кто бы от такого не кайфовал? Сказал "хух!" и заяц тут же обосрался.Потом опять чето придумал чем ******* зайца и зайцу опять "хух!" и заец тут же сразу побежал по адресу обосраный.
Ну а че дурака так не пугать?
Фуйло больше жизни любит всякие гнусности. Ну это связано с ростом и прочим. КОгда не может ответить по епалу, он ищет способы отомстить подругому. Потому такой состав характера и такие предпочтения изза роста еще с детства.
Изза этого он любит всякие такие гнусности больше жизни.
И платит огромные деньги на разработки своих любимых игрушек. При пети отрабатывалась технология влияния через минирования всего что можно, от метро до тц, чтобы создать напряжение, панику. Петя это все медийно закрыл и кацапы пришли к выводу, что инструмент не имеет на петю влияния.
Теперь когда трава пересохла у путина поднялось настроение, тестирует новый инструмент что украину можно согнуть поджогами.
И нужно так придумать чтобы никто не подумал что это фуйло, иначе нахера это все.Как в детстве вычислят гарантированно и.. миссия отмщения накроется тазом. Потому скрытность, чтобы гарантированно не показать пальцем важнее всего проекта.
ЛЕчится просто- презумпция репутации. РЕпутация фуйла по гнусностям, первый подозреваемый это фуйло. Значит не нужно разбираться, а сразу(парашка понимает только один язык *******) лепить санкции парашке, и пусть доказывает что репутация фуйла к этому отдельному случаю не имеет отношения.И пусть сам разбирается кто пользуется его репутацией.
Обратно тоже верно, если фуйло болен на гнусности, значит его в детстве ******* как сидорову козу, а он скулил на всю округу
Ночью с лавры фсб 4мя скорыми(почерк чекистов выдавать за другое) скорее всего вывезли инструменты захвата ап и убийства и уничтожения зеленского.
Такая практика фсб-быть всегда готовым уничтожить зеленского. Лавра и предатели спу это троянский кацапский конь, который нужно убрать ПОСКОРЕЕ как километр к зеботу.Оттуда будуть штурмовать зебота под видом чегото другого как обычно. Сосалка и ее зебот будут уничтожены при первой малейшей возможности или надобности. Там как фуйло прикажет.
Если зе не уничтожит рпц мп в лавре, оружие и боеприпасы для штурма и убийства зеленского вернут обратно потом.
Касты пи.тарасов.
Пиарасы будь то руцкий дурак или лгбт-ублюдки понимают только один язык *******. В 2013 году миллионные протесты были в париже чтобы не принимали *****-***** браки и их пох они всеравно приняли как будто протестов не было. Тоесть *****ы что ватные что лгбтешные понимают только и только один язык
*******. В украине таким ридаром есть зеленый рептилоид ***** селенский, который продал всех вместе с землями мировому ломбарду по закладке стран мафиям латифундам больных свинурчукоидов, которые владеют мвф. Потому его нужно будет судить после того как оно закончит свой путь дурака у власти. П--р должен сидеть в ростове, чтобы парашка как яныком брезговала и он не мог ни в парашку выехать, ни в любую страну мира кроме кндр.
Бо більш влучно Авакова не охарактеризуєш.