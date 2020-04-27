Звільнений заступник Кличка Слончак заперечує напад на патрульного

Колишній заступник мера Києва Володимир Слончак, якого звільнили через напад на поліцейського, запевняє, що не нападав на нього.

Про це Слончак написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері мій автомобіль зупинила патрульна поліція. Під час з'ясування обставин зупинки, поліція зухвало перевищувала свої повноваження і порушувала закон, що викликало у мене обурення. Як юрист хочу запевнити, що чітко розумію, де емоції, а де напад на поліцейського, і останнього - точно не було!" - написав колишній заступник мера столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За напад на поліцейського заступнику Кличка Слончаку загрожує до 5 років ув'язнення, розпочато досудове розслідування

Водночас він вибачився перед громадськістю і поліцейськими за свою "емоційну нестриманість".

Як повідомлялося раніше, поліція зупинила Mercedes у Києві за незначне порушення ПДР, але ситуація перейшла в конфлікт з бійкою і затриманням. За кермом була депутатка Київради Костенко, а пасажиром, який вдарив поліцейського, виявився заступник голови КМДА Слончак. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що вже ухвалив рішення щодо свого заступника.