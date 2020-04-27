Напавшему на полицейского экс-заместителю Кличко Слончаку сообщили о подозрении, - прокуратура
Бывшего заммэра Киева Владимира Слончака подозревают в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительного органа. Наказание по этой статье — до 5 лет за решеткой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"Следователями СО Соломенского УП ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении столичному чиновнику в умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей", — сказано в сообщении.
Действия Слончака квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины - совершение умышленного причинения работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Наказание по этой статье — до 5 лет лишения или ограничения свободы.
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Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании экс-чиновнику меры пресечения.
В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы Мерседес — у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.
Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир — заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.
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Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА.
Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.
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Его посадка к мирным протестам не приведёт.
Не заносил видать капусты Витальке , негодяй !