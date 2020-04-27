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Новости
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Напавшему на полицейского экс-заместителю Кличко Слончаку сообщили о подозрении, - прокуратура

Напавшему на полицейского экс-заместителю Кличко Слончаку сообщили о подозрении, - прокуратура

Бывшего заммэра Киева Владимира Слончака подозревают в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительного органа. Наказание по этой статье — до 5 лет за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Следователями СО Соломенского УП ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении столичному чиновнику в умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей", — сказано в сообщении.

Действия Слончака квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины - совершение умышленного причинения работнику правоохранительного органа побоев в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Наказание по этой статье — до 5 лет лишения или ограничения свободы.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - замглавы КГГА Слончак во время задержания за нападение на полицейского. ВИДЕО

Прокуратура подготовила в суд ходатайство об избрании экс-чиновнику меры пресечения.

В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы Мерседес — у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир — заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

Также на Цензор.НЕТ: Напавший на полицейского экс-зам главы КГГА Слончак находится в СИЗО, ему собираются предъявить подозрение, - Крищенко

Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.


Напавшему на полицейского экс-заместителю Кличко Слончаку сообщили о подозрении, - прокуратура 01Напавшему на полицейского экс-заместителю Кличко Слончаку сообщили о подозрении, - прокуратура 02

Автор: 

прокуратура (5035) Слончак Владимир (15)


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Топ комментарии
+8
даже не думайте шо он сядет))) выпотрошат и отпустят
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27.04.2020 20:02 Ответить
+8
Заказ зебилья? Проклятые зебилы заставили его прыгать на полицейского и материть его ?
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27.04.2020 20:08 Ответить
+7
А найвеличніший Єрмака не звільнив! І навіть не усунув від виконання обов'язків! А підпис під мінським березневим папірцем саме його... Та й померлий кілька років тому через Пороха брат, що цього місяця торгував посадами - теж його...
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27.04.2020 20:03 Ответить
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Невже незабаром радянське гасло стане реальністю "Нагорода знайшла героя!"?
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27.04.2020 19:59 Ответить
максимум умовно,за невелику винагороду реформованим суддям
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27.04.2020 20:01 Ответить
Этого должны посадить.
Его посадка к мирным протестам не приведёт.
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27.04.2020 20:01 Ответить
а как ксивой тряс, как тряссс.... петух и чинодрал сраный
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27.04.2020 20:50 Ответить
даже не думайте шо он сядет))) выпотрошат и отпустят
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27.04.2020 20:02 Ответить
Учитывая, что это заказ зебилья может быть все что угодно. Вплоть до посадки по беспределу.
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27.04.2020 20:04 Ответить
Заказ зебилья? Проклятые зебилы заставили его прыгать на полицейского и материть его ?
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27.04.2020 20:08 Ответить
Заказ зебилья в 5 годах. Да это очевидно. Нужен свой недомэр, херостук-2 на посту мэра, которые будет плясать под дудку Бабломойского и прочих зеленых.
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27.04.2020 20:15 Ответить
Ну да, сам Зе был рядом с этим быком и пинками заставлял его прыгать на полицейского, это же очевидно! Просто из-за маленького роста его никто не заметил
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27.04.2020 21:32 Ответить
как можно беспредельщика посадить по беспределу?))))
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27.04.2020 20:13 Ответить
Ой, забыло зебилье как оно бывает. Записи с Институтской глянь. Рыги №2.
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27.04.2020 20:16 Ответить
А найвеличніший Єрмака не звільнив! І навіть не усунув від виконання обов'язків! А підпис під мінським березневим папірцем саме його... Та й померлий кілька років тому через Пороха брат, що цього місяця торгував посадами - теж його...
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27.04.2020 20:03 Ответить
Да он пьяный был штраф максимум выпишут и/ или срок условный. Вот если бы он патриотом был...
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27.04.2020 20:04 Ответить
А он не патриот? Маты гнул українською.
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27.04.2020 20:06 Ответить
Он порохобот если зам Клячка, то есть сепар
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27.04.2020 20:34 Ответить
Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки /Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента /Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко/ Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа"/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/Из-за чего сыр-бор: Бюджет Киева- 57 млрд- лакомый кусочек для Коломойского . "Застрельщик процесса -Коломойский. Его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".14 августа 2019.
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27.04.2020 20:12 Ответить
поц. чужі молодиці до добра не доведуть
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27.04.2020 20:12 Ответить
Бидло вирішило побикувати...
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27.04.2020 20:21 Ответить
Молодец Виталий, но почему-то остался осадок. А всё потому, что нет оценки действиям Людмилы Костенко. Госслужащая отказывается от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. А как же Закон или этому ничтожеству законы не писаны?
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27.04.2020 20:49 Ответить
Кабаки и бабы доведут до цугундера!
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27.04.2020 20:33 Ответить
Спутница этого быка колхозного из партии солидарнсть
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27.04.2020 20:36 Ответить
Поворозник ворует миллионы долларов ,Виталька защищает , этот побузил ,то сразу уволен .
Не заносил видать капусты Витальке , негодяй !
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27.04.2020 20:42 Ответить
Депутат Киевсовета Людмила Костенко, которая попала вчера в скандал с пьяным вождением и дракой с полицией, является тетей скандального предпринимателя Вадима Столара. Об этом сообщает нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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27.04.2020 20:44 Ответить
Бей мУсаров Спасай Украину.
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27.04.2020 20:47 Ответить
ты перепутал во втором слове своего ника буквы а и u
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27.04.2020 21:36 Ответить
Он просто вышел из себя, а потом снова зашел.
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27.04.2020 21:14 Ответить
 
 