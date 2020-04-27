Ексзаступнику Кличка Слончаку, який напав на поліцейського, повідомили про підозру, - прокуратура

Колишнього віцемера Києва Володимира Слончака підозрюють в умисному заподіянні побоїв співробітнику правоохоронного органу. Покарання за цією статтею - до 5 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Слідчі СО Солом'янського УП ГУНП в м.Києві повідомили про підозру столичному чиновнику в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків", - сказано в повідомленні.

Дії Слончака кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 КК України - вчинення умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Покарання за цією статтею - до 5 років позбавлення або обмеження волі.

Прокуратура підготувала до суду клопотання про обрання ексчиновникові запобіжного заходу.

В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.



