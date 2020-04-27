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Новини
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Ексзаступнику Кличка Слончаку, який напав на поліцейського, повідомили про підозру, - прокуратура

Ексзаступнику Кличка Слончаку, який напав на поліцейського, повідомили про підозру, - прокуратура

Колишнього віцемера Києва Володимира Слончака підозрюють в умисному заподіянні побоїв співробітнику правоохоронного органу. Покарання за цією статтею - до 5 років за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"Слідчі СО Солом'янського УП ГУНП в м.Києві повідомили про підозру столичному чиновнику в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу побоїв у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків", - сказано в повідомленні.

Дії Слончака кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 КК України - вчинення умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Покарання за цією статтею - до 5 років позбавлення або обмеження волі.

Прокуратура підготувала до суду клопотання про обрання ексчиновникові запобіжного заходу.

В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.


Ексзаступнику Кличка Слончаку, який напав на поліцейського, повідомили про підозру, - прокуратура 01Ексзаступнику Кличка Слончаку, який напав на поліцейського, повідомили про підозру, - прокуратура 02

Автор: 

прокуратура (3703) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+8
даже не думайте шо он сядет))) выпотрошат и отпустят
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27.04.2020 20:02 Відповісти
+8
Заказ зебилья? Проклятые зебилы заставили его прыгать на полицейского и материть его ?
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27.04.2020 20:08 Відповісти
+7
А найвеличніший Єрмака не звільнив! І навіть не усунув від виконання обов'язків! А підпис під мінським березневим папірцем саме його... Та й померлий кілька років тому через Пороха брат, що цього місяця торгував посадами - теж його...
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27.04.2020 20:03 Відповісти
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Невже незабаром радянське гасло стане реальністю "Нагорода знайшла героя!"?
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27.04.2020 19:59 Відповісти
максимум умовно,за невелику винагороду реформованим суддям
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27.04.2020 20:01 Відповісти
Этого должны посадить.
Его посадка к мирным протестам не приведёт.
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27.04.2020 20:01 Відповісти
а как ксивой тряс, как тряссс.... петух и чинодрал сраный
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27.04.2020 20:50 Відповісти
даже не думайте шо он сядет))) выпотрошат и отпустят
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27.04.2020 20:02 Відповісти
Учитывая, что это заказ зебилья может быть все что угодно. Вплоть до посадки по беспределу.
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27.04.2020 20:04 Відповісти
Заказ зебилья? Проклятые зебилы заставили его прыгать на полицейского и материть его ?
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27.04.2020 20:08 Відповісти
Заказ зебилья в 5 годах. Да это очевидно. Нужен свой недомэр, херостук-2 на посту мэра, которые будет плясать под дудку Бабломойского и прочих зеленых.
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27.04.2020 20:15 Відповісти
Ну да, сам Зе был рядом с этим быком и пинками заставлял его прыгать на полицейского, это же очевидно! Просто из-за маленького роста его никто не заметил
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27.04.2020 21:32 Відповісти
как можно беспредельщика посадить по беспределу?))))
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27.04.2020 20:13 Відповісти
Ой, забыло зебилье как оно бывает. Записи с Институтской глянь. Рыги №2.
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27.04.2020 20:16 Відповісти
А найвеличніший Єрмака не звільнив! І навіть не усунув від виконання обов'язків! А підпис під мінським березневим папірцем саме його... Та й померлий кілька років тому через Пороха брат, що цього місяця торгував посадами - теж його...
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27.04.2020 20:03 Відповісти
Да он пьяный был штраф максимум выпишут и/ или срок условный. Вот если бы он патриотом был...
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27.04.2020 20:04 Відповісти
А он не патриот? Маты гнул українською.
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27.04.2020 20:06 Відповісти
Он порохобот если зам Клячка, то есть сепар
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27.04.2020 20:34 Відповісти
Первый замглавы КГГА Поворозник уличен на получении взятки /Рейтинг Кличко в 4 раза выше, чем у ближайшего конкурента /Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко/ Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа"/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/Из-за чего сыр-бор: Бюджет Киева- 57 млрд- лакомый кусочек для Коломойского . "Застрельщик процесса -Коломойский. Его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".14 августа 2019.
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27.04.2020 20:12 Відповісти
поц. чужі молодиці до добра не доведуть
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27.04.2020 20:12 Відповісти
Бидло вирішило побикувати...
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27.04.2020 20:21 Відповісти
Молодец Виталий, но почему-то остался осадок. А всё потому, что нет оценки действиям Людмилы Костенко. Госслужащая отказывается от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения. А как же Закон или этому ничтожеству законы не писаны?
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27.04.2020 20:49 Відповісти
Кабаки и бабы доведут до цугундера!
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27.04.2020 20:33 Відповісти
Спутница этого быка колхозного из партии солидарнсть
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27.04.2020 20:36 Відповісти
Поворозник ворует миллионы долларов ,Виталька защищает , этот побузил ,то сразу уволен .
Не заносил видать капусты Витальке , негодяй !
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27.04.2020 20:42 Відповісти
Депутат Киевсовета Людмила Костенко, которая попала вчера в скандал с пьяным вождением и дракой с полицией, является тетей скандального предпринимателя Вадима Столара. Об этом сообщает нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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27.04.2020 20:44 Відповісти
Бей мУсаров Спасай Украину.
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27.04.2020 20:47 Відповісти
ты перепутал во втором слове своего ника буквы а и u
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27.04.2020 21:36 Відповісти
Он просто вышел из себя, а потом снова зашел.
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27.04.2020 21:14 Відповісти
 
 