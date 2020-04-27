Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов

Суд выпустил мэра города Покрова Александра Шаповала под поручительство.

Об этом сообщил в Facebook Днепровский городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство моё и других мэров. Судье - честь", - отметил Филатов.

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Напомним, 24 апреля якобы за создание преступной группы взяли под арест мэра города Покрова Александра Шаповала и его подчиненных. "Не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров. Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине как Винница, Львов и Мариуполь. Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций. Не говоря уже о тотальной поддержке среди земляков", - отметил тогда мэр Днепра Борис Филатов.

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