Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов
Суд выпустил мэра города Покрова Александра Шаповала под поручительство.
Об этом сообщил в Facebook Днепровский городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство моё и других мэров. Судье - честь", - отметил Филатов.
Напомним, 24 апреля якобы за создание преступной группы взяли под арест мэра города Покрова Александра Шаповала и его подчиненных. "Не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров. Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине как Винница, Львов и Мариуполь. Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций. Не говоря уже о тотальной поддержке среди земляков", - отметил тогда мэр Днепра Борис Филатов.
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Якщо синок дійсно в мертвечука, то він апріорі не може бути чесною людиною.
В порохоботів усі чесні, хто не чесний.
До речі! А на "Г+Г" так і не відновили (майже щоденний при Петі) огляд вартості "борщового набору", зате страшилки про коронавірус (правдиві і не зовсім) - щовипуску!
Это писец...
Вот дегенератов выбрали .
Владислав Шаповал возглавляет городскую организацию медведчуковской партии «За життя»
https://novemisto.info/idioty-sharikovy-i-udary-v-spinu-kak-semejstvo-shapovalov-obshhaetsya-s-zhurnalistami-i-obshhestvennymi-aktivistami-video/?fbclid=IwAR1odCUlF838vdUX-WM-IhlqsZ9ZvQcotGuF8ALPiwUOOqQeLFmcQd0IDqY
меры должны отстреливаться до последнего патрона...
Вони дописи тут роблять.
Плутаються добре крав чи мало, а може не він крав, а від його імені.