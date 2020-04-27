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Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов

Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов

Суд выпустил мэра города Покрова Александра Шаповала под поручительство.

Об этом сообщил в Facebook Днепровский городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Отбили Сашу. Ни ареста, ни залога. Выпустили из зала суда под поручительство моё и других мэров. Судье - честь", - отметил Филатов.

Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Объявите своим "псам" карантин", - Филатов обратился к Зеленскому по поводу задержания мэра Покрова

Напомним, 24 апреля якобы за создание преступной группы взяли под арест мэра города Покрова Александра Шаповала и его подчиненных. "Не учли того обстоятельства, что уже несколько лет город Покров Днепропетровской области занимает первое место по стране в рейтинге прозрачности власти: от госзакупок до внедрения электронных реестров. Покров и его мэр уверенно обходит таких лидеров местного самоуправления в Украине как Винница, Львов и Мариуполь. Александр Шаповал имеет безупречную репутацию как среди мэров городов, так и антикоррупционных организаций. Не говоря уже о тотальной поддержке среди земляков", - отметил тогда мэр Днепра Борис Филатов.

Также читайте: Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан

Автор: 

задержание (6690) мэр (1652) Филатов Борис (561) Днепропетровская область (4090)


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Топ комментарии
+21
Самий чесний мер під слідством, бо не подобається Зелі
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27.04.2020 20:01 Ответить
+17
В спам, ЗЕбот. Целый день тут ананируешь, шлюха клавиатурная
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27.04.2020 20:08 Ответить
+13
Зато Кабан Юзик со своей женушкой, творит в кривом роге что хочет..
Это писец...
Вот дегенератов выбрали .
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27.04.2020 20:05 Ответить
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Самий чесний мер під слідством, бо не подобається Зелі
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27.04.2020 20:01 Ответить
Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов - Цензор.НЕТ 2454
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27.04.2020 20:06 Ответить
В спам, ЗЕбот. Целый день тут ананируешь, шлюха клавиатурная
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27.04.2020 20:08 Ответить
Ссылка на Дубинского или Арахмию есть?
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27.04.2020 20:10 Ответить
https://dnipr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=271665 есть
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27.04.2020 20:12 Ответить
Вот, из этого следует, что прокуратура реформирована...
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27.04.2020 20:19 Ответить
Не смішить. Знайшла чесного. Я б сказала хитрозробленого.
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27.04.2020 20:08 Ответить
Та я щось особливих доказів не побачила.
Якщо синок дійсно в мертвечука, то він апріорі не може бути чесною людиною.
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27.04.2020 20:11 Ответить
Кое-что из доказательств есть в открытом доступе.
Затриманого мера Покрова Шаповала випустили під поручительство, - Філатов - Цензор.НЕТ 4518
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27.04.2020 20:43 Ответить
Ти знаєш його особисто?
В порохоботів усі чесні, хто не чесний.
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27.04.2020 20:11 Ответить
А в зюбнутих тільки Зю чесний, ну і Беня.
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27.04.2020 20:12 Ответить
Кузьменко, Дугарь, Ріф, Чорновол, Звіробій.... Ну і звичайно - Порох, Пастор, Сєня... Тут лишень тре подивитись: на кого лайно ллють - ось і наступна жертва "правосуддя"
До речі! А на "Г+Г" так і не відновили (майже щоденний при Петі) огляд вартості "борщового набору", зате страшилки про коронавірус (правдиві і не зовсім) - щовипуску!
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27.04.2020 20:24 Ответить
ЗРЯ ....
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27.04.2020 20:04 Ответить
Зато Кабан Юзик со своей женушкой, творит в кривом роге что хочет..
Это писец...
Вот дегенератов выбрали .
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27.04.2020 20:05 Ответить
У самого честного мэра и сынок не менее честный.)
Владислав Шаповал возглавляет городскую организацию медведчуковской партии «За життя»

https://novemisto.info/idioty-sharikovy-i-udary-v-spinu-kak-semejstvo-shapovalov-obshhaetsya-s-zhurnalistami-i-obshhestvennymi-aktivistami-video/?fbclid=IwAR1odCUlF838vdUX-WM-IhlqsZ9ZvQcotGuF8ALPiwUOOqQeLFmcQd0IDqY

Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов - Цензор.НЕТ 6582
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27.04.2020 20:09 Ответить
Я ничего не понял, он сказал - обращайтесь в правоохранительные органы, а ему стали говорить, что он сам должен расследовать или я не так понял требования, чтобы мэр лично расследовал?
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27.04.2020 20:14 Ответить
Зассали зеЛеные мрази!давить и только давить!
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27.04.2020 20:17 Ответить
убогие меры пошли...яки нах заставы и поручительства?
меры должны отстреливаться до последнего патрона...
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27.04.2020 20:24 Ответить
будь ПРокляты ублюдки пострегионалы смыкнувшиеся с рейдером БЕней.
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27.04.2020 20:27 Ответить
выпустили/ Разрывается шибздик межу хозяином своим Коломойским, желающим украинскую землю и заводы смародёрить, и украинцами , тому сопротивляюшимися.Спрятаться за Ахметова шибздику пока не удаётся.
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27.04.2020 20:35 Ответить
"під поручительство", барани! На поруки!!
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27.04.2020 20:37 Ответить
Счастье какое плебеям.
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27.04.2020 20:42 Ответить
Де в статті плебеїв бачили?
Вони дописи тут роблять.
Плутаються добре крав чи мало, а може не він крав, а від його імені.
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27.04.2020 21:12 Ответить
когда его навали одним и лучших и прозрачных, он наверное гордился этим. НО!!!!!!!!!!!!!! кому из руководства нужен дурной пример мэра, делать людям хорошо?
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27.04.2020 20:49 Ответить
А есть тут кто-нибудь из Покрова?Что можете сказать о ситуации?А то Зе и ПО задолбали уже,если честно.Вы,шо на зарплате у них?
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28.04.2020 07:34 Ответить
 
 