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Новини
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Затриманого мера Покрова Шаповала випустили під поручительство, - Філатов

Затриманого мера Покрова Шаповала випустили під поручительство, - Філатов

Суд випустив мера міста Покрова Олександра Шаповала під поручительство.

Про це повідомив у Facebook Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Відбили Сашу. Ні арешту, ні застави. Випустили із залу суду під поручительство моє й інших мерів. Судді - честь", - зазначив Філатов.

Затриманого мера Покрова Шаповала випустили під поручительство, - Філатов 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Оголосіть своїм "псам" карантин", - Філатов звернувся до Зеленського з приводу затримання мера Покрова

Нагадаємо, 24 квітня нібито за створення злочинної групи взяли під арешт мера міста Покрова Олександра Шаповала та його підлеглих. "Не врахували тієї обставини, що вже кілька років місто Покров Дніпропетровської області посідає перше місце по країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів. Покров і його мер впевнено обходить таких лідерів місцевого самоврядування в Україні як Вінниця, Львів та Маріуполь. Олександр Шаповал має бездоганну репутацію як серед мерів міст, так і антикорупційних організацій. Не кажучи вже про тотальну підтримку серед земляків", - зазначив тоді міський голова Дніпра Борис Філатов.

Автор: 

затримання (4355) мер (510) Філатов Борис (463) Дніпропетровська область (3869)


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Топ коментарі
+21
Самий чесний мер під слідством, бо не подобається Зелі
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27.04.2020 20:01 Відповісти
+17
В спам, ЗЕбот. Целый день тут ананируешь, шлюха клавиатурная
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27.04.2020 20:08 Відповісти
+13
Зато Кабан Юзик со своей женушкой, творит в кривом роге что хочет..
Это писец...
Вот дегенератов выбрали .
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27.04.2020 20:05 Відповісти
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Самий чесний мер під слідством, бо не подобається Зелі
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27.04.2020 20:01 Відповісти
Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов - Цензор.НЕТ 2454
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27.04.2020 20:06 Відповісти
В спам, ЗЕбот. Целый день тут ананируешь, шлюха клавиатурная
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27.04.2020 20:08 Відповісти
Ссылка на Дубинского или Арахмию есть?
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27.04.2020 20:10 Відповісти
https://dnipr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=271665 есть
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27.04.2020 20:12 Відповісти
Вот, из этого следует, что прокуратура реформирована...
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27.04.2020 20:19 Відповісти
Не смішить. Знайшла чесного. Я б сказала хитрозробленого.
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27.04.2020 20:08 Відповісти
Та я щось особливих доказів не побачила.
Якщо синок дійсно в мертвечука, то він апріорі не може бути чесною людиною.
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27.04.2020 20:11 Відповісти
Кое-что из доказательств есть в открытом доступе.
Затриманого мера Покрова Шаповала випустили під поручительство, - Філатов - Цензор.НЕТ 4518
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27.04.2020 20:43 Відповісти
Ти знаєш його особисто?
В порохоботів усі чесні, хто не чесний.
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27.04.2020 20:11 Відповісти
А в зюбнутих тільки Зю чесний, ну і Беня.
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27.04.2020 20:12 Відповісти
Кузьменко, Дугарь, Ріф, Чорновол, Звіробій.... Ну і звичайно - Порох, Пастор, Сєня... Тут лишень тре подивитись: на кого лайно ллють - ось і наступна жертва "правосуддя"
До речі! А на "Г+Г" так і не відновили (майже щоденний при Петі) огляд вартості "борщового набору", зате страшилки про коронавірус (правдиві і не зовсім) - щовипуску!
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27.04.2020 20:24 Відповісти
ЗРЯ ....
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27.04.2020 20:04 Відповісти
Зато Кабан Юзик со своей женушкой, творит в кривом роге что хочет..
Это писец...
Вот дегенератов выбрали .
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27.04.2020 20:05 Відповісти
У самого честного мэра и сынок не менее честный.)
Владислав Шаповал возглавляет городскую организацию медведчуковской партии «За життя»

https://novemisto.info/idioty-sharikovy-i-udary-v-spinu-kak-semejstvo-shapovalov-obshhaetsya-s-zhurnalistami-i-obshhestvennymi-aktivistami-video/?fbclid=IwAR1odCUlF838vdUX-WM-IhlqsZ9ZvQcotGuF8ALPiwUOOqQeLFmcQd0IDqY

Задержанного мэра Покрова Шаповала выпустили под поручительство, - Филатов - Цензор.НЕТ 6582
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27.04.2020 20:09 Відповісти
Я ничего не понял, он сказал - обращайтесь в правоохранительные органы, а ему стали говорить, что он сам должен расследовать или я не так понял требования, чтобы мэр лично расследовал?
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27.04.2020 20:14 Відповісти
Зассали зеЛеные мрази!давить и только давить!
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27.04.2020 20:17 Відповісти
убогие меры пошли...яки нах заставы и поручительства?
меры должны отстреливаться до последнего патрона...
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27.04.2020 20:24 Відповісти
будь ПРокляты ублюдки пострегионалы смыкнувшиеся с рейдером БЕней.
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27.04.2020 20:27 Відповісти
выпустили/ Разрывается шибздик межу хозяином своим Коломойским, желающим украинскую землю и заводы смародёрить, и украинцами , тому сопротивляюшимися.Спрятаться за Ахметова шибздику пока не удаётся.
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27.04.2020 20:35 Відповісти
"під поручительство", барани! На поруки!!
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27.04.2020 20:37 Відповісти
Счастье какое плебеям.
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27.04.2020 20:42 Відповісти
Де в статті плебеїв бачили?
Вони дописи тут роблять.
Плутаються добре крав чи мало, а може не він крав, а від його імені.
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27.04.2020 21:12 Відповісти
когда его навали одним и лучших и прозрачных, он наверное гордился этим. НО!!!!!!!!!!!!!! кому из руководства нужен дурной пример мэра, делать людям хорошо?
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27.04.2020 20:49 Відповісти
А есть тут кто-нибудь из Покрова?Что можете сказать о ситуации?А то Зе и ПО задолбали уже,если честно.Вы,шо на зарплате у них?
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28.04.2020 07:34 Відповісти
 
 