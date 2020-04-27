Затриманого мера Покрова Шаповала випустили під поручительство, - Філатов

Суд випустив мера міста Покрова Олександра Шаповала під поручительство.

Про це повідомив у Facebook Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Відбили Сашу. Ні арешту, ні застави. Випустили із залу суду під поручительство моє й інших мерів. Судді - честь", - зазначив Філатов.

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Нагадаємо, 24 квітня нібито за створення злочинної групи взяли під арешт мера міста Покрова Олександра Шаповала та його підлеглих. "Не врахували тієї обставини, що вже кілька років місто Покров Дніпропетровської області посідає перше місце по країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів. Покров і його мер впевнено обходить таких лідерів місцевого самоврядування в Україні як Вінниця, Львів та Маріуполь. Олександр Шаповал має бездоганну репутацію як серед мерів міст, так і антикорупційних організацій. Не кажучи вже про тотальну підтримку серед земляків", - зазначив тоді міський голова Дніпра Борис Філатов.