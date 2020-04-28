Внеочередное заседание Рады состоится 30 апреля, - "слуга народа" Качура
Ранее нардеп "Слуги народа" Александр Качура сообщал, что внеочередное заседание Верховной Рады скорее всего состоится в среду, 29 апреля, однако многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, поэтому заседание назначено на четверг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в Telegram.
"В связи с тем, что многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04). Начало заседания в 13:00", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект во втором чтении.
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Прийомную комиссию Сааке могли бы и в студии "Квартал-95" устроить. А антиколомойский закон все равно сначала Коломойский должен одобрить.