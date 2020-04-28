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Внеочередное заседание Рады состоится 30 апреля, - "слуга народа" Качура

Внеочередное заседание Рады состоится 30 апреля, -

Ранее нардеп "Слуги народа" Александр Качура сообщал, что внеочередное заседание Верховной Рады скорее всего состоится в среду, 29 апреля, однако многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, поэтому заседание назначено на четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в Telegram.

"В связи с тем, что многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04). Начало заседания в 13:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект во втором чтении.

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Внеочередное заседание Рады состоится 30 апреля, - слуга народа Качура 01

Автор: 

ВР (29286) Качура Александр (170)


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Прийомную комиссию Сааке могли бы и в студии "Квартал-95" устроить. А антиколомойский закон все равно сначала Коломойский должен одобрить.
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28.04.2020 10:30 Ответить
пора б уже вирішити з адвокатською монополією, бо процесуальний бардак: неадвоката представником можуть допустити, наприклад, в першій інстанції, в апеляційній, можуть і не допустити і навпаки, така ж ситуація і в Верховному Суді - тому, що подав касацію, не будучи адвокатом, хоча в справу був допущений як представник в обидвох нищестоящих інстанціях, суддя Єзеров офіційно попередив про вчинення неповаги до суду, бо "ходаками" в ВС можуть бути з його точки зору лише адвокати...поки що готовлю на Єзерова заяву до ВРП - недопуск до правосуддя з підстав непередбачених законом, в той же час колегія суддів ЦКС ВС визнала моє представництво у справі з ціною позову в понад 600000 грн., прямо вказавши, що апеляційний суд на законні доводи представника позивача уваги не звернув недопустивши його до представництва як не адвоката
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28.04.2020 10:53 Ответить
 
 