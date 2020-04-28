Внеочередное заседание Рады состоится 30 апреля, - "слуга народа" Качура

Ранее нардеп "Слуги народа" Александр Качура сообщал, что внеочередное заседание Верховной Рады скорее всего состоится в среду, 29 апреля, однако многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, поэтому заседание назначено на четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп сообщил в Telegram.

"В связи с тем, что многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04). Начало заседания в 13:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, финансовый комитет рекомендовал Раде принять "антиКоломойский" законопроект во втором чтении.

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