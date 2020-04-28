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Позачергове засідання Ради відбудеться 30 квітня, - "слуга народу" Качура

Позачергове засідання Ради відбудеться 30 квітня, -

Раніше нардеп "Слуги народу" Олександр Качура повідомляв, що позачергове засідання Верховної Ради, найімовірніше, відбудеться в середу, 29 квітня, проте багатьом мажоритарникам потрібно встигнути повернутися до Києва, тому засідання призначено на четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив у Telegram.

"У зв'язку з тим, що багатьом мажоритарникам потрібно встигнути повернутися до Києва, засідання призначено на четвер (30/04). Початок засідання о 13:00", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити "антиКоломойський" законопроєкт у другому читанні.

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Позачергове засідання Ради відбудеться 30 квітня, - слуга народу Качура 01

Автор: 

ВР (15047) Качура Олександр (170)


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Прийомную комиссию Сааке могли бы и в студии "Квартал-95" устроить. А антиколомойский закон все равно сначала Коломойский должен одобрить.
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28.04.2020 10:30 Відповісти
пора б уже вирішити з адвокатською монополією, бо процесуальний бардак: неадвоката представником можуть допустити, наприклад, в першій інстанції, в апеляційній, можуть і не допустити і навпаки, така ж ситуація і в Верховному Суді - тому, що подав касацію, не будучи адвокатом, хоча в справу був допущений як представник в обидвох нищестоящих інстанціях, суддя Єзеров офіційно попередив про вчинення неповаги до суду, бо "ходаками" в ВС можуть бути з його точки зору лише адвокати...поки що готовлю на Єзерова заяву до ВРП - недопуск до правосуддя з підстав непередбачених законом, в той же час колегія суддів ЦКС ВС визнала моє представництво у справі з ціною позову в понад 600000 грн., прямо вказавши, що апеляційний суд на законні доводи представника позивача уваги не звернув недопустивши його до представництва як не адвоката
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28.04.2020 10:53 Відповісти
 
 