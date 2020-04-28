Позачергове засідання Ради відбудеться 30 квітня, - "слуга народу" Качура
Раніше нардеп "Слуги народу" Олександр Качура повідомляв, що позачергове засідання Верховної Ради, найімовірніше, відбудеться в середу, 29 квітня, проте багатьом мажоритарникам потрібно встигнути повернутися до Києва, тому засідання призначено на четвер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив у Telegram.
"У зв'язку з тим, що багатьом мажоритарникам потрібно встигнути повернутися до Києва, засідання призначено на четвер (30/04). Початок засідання о 13:00", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити "антиКоломойський" законопроєкт у другому читанні.
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Прийомную комиссию Сааке могли бы и в студии "Квартал-95" устроить. А антиколомойский закон все равно сначала Коломойский должен одобрить.