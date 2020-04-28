Суд отправил напавшего на полицейского экс-заммэра Киева Слончака под домашний арест
Суд отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, которого подозревают в нападении на полицейского в Киеве. Такое решение принял сегодня судья Соломенского райсуда Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".
"Следственный судья принял решение... применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - озвучил решение судья.
При этом прокуратура просила для Слончака круглосуточный домашний арест.
Срок действия меры пресечения - до 26 июня.
Слончак был освобожден из-под стражи в зале суда.
В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы Мерседес - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.
Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.
Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.
Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.
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2. Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
P.S. Дві помилки у слові "ПРЕЦЕДЕНТ" (рос.). У Вас "прицидент" Дикун Ви, а не країна, зрозуміло
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