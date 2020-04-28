РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11000 посетителей онлайн
Новости
9 650 37

Суд отправил напавшего на полицейского экс-заммэра Киева Слончака под домашний арест

Суд отправил напавшего на полицейского экс-заммэра Киева Слончака под домашний арест

Суд отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, которого подозревают в нападении на полицейского в Киеве. Такое решение принял сегодня судья Соломенского райсуда Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Следственный судья принял решение... применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - озвучил решение судья.

При этом прокуратура просила для Слончака круглосуточный домашний арест.

Срок действия меры пресечения - до 26 июня.

Слончак был освобожден из-под стражи в зале суда.

Читайте также: Напавшему на полицейского экс-заместителю Кличко Слончаку сообщили о подозрении, - прокуратура

В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы Мерседес - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожара не прибыл в суд для рассмотрения апелляции на свой арест: заседание перенесли на 13 мая

Автор: 

суд (25144) Слончак Владимир (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Европейская Солидарность почему не реагирует на действия своего депутата - Костенко (пьяная за рулем) и вот этого кадра, которому они доверили представлять свою партию на выборах 2015 ?
показать весь комментарий
28.04.2020 17:21 Ответить
+11
Вдарив поліцейського і на домашній арешт, ще й вдень шастати можна. Поліцію в нас опустили нижче підлоги.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:23 Ответить
+5
СЛОНЧАК!!!!! - НА БАЗАР. ЯЩИКИ ГРУЗИТЬ.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СЛОНЧАК!!!!! - НА БАЗАР. ЯЩИКИ ГРУЗИТЬ.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:14 Ответить
А он сможет?
После карантина будет свой бизнес развивать.
Связи налажены, бабки наверняка есть.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:24 Ответить
Чому за напад на правоохоронця цього бика не арештували?
показать весь комментарий
28.04.2020 17:48 Ответить
Я сам в шоке!
показать весь комментарий
28.04.2020 17:52 Ответить
а браслет чего не одели? да и намордник не помешал бы...
показать весь комментарий
28.04.2020 17:17 Ответить
Ты подожди.. сначала на домашний арест, потом на ночной домашний, потом браслет, а потом втихую его снимут..
показать весь комментарий
28.04.2020 17:20 Ответить
немає тих браслетів.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:33 Ответить
І в кінці - висновок слідства, що поліцейський кілька раз сам вдарився об заммера.
показать весь комментарий
29.04.2020 08:15 Ответить
Европейская Солидарность почему не реагирует на действия своего депутата - Костенко (пьяная за рулем) и вот этого кадра, которому они доверили представлять свою партию на выборах 2015 ?
показать весь комментарий
28.04.2020 17:21 Ответить
Они его осуждают очень глубоко.
Очень глубоко.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:25 Ответить
но как то очень тихо... и меня скорее не этот кадр интересует (осуждаю, но все же это эмоции), а пьяная депутатша за рулем ( а вот это она уже сделала сознательно ).
показать весь комментарий
28.04.2020 17:31 Ответить
Меня интересуют оба эти кадра во власти от предыдущей власти!
показать весь комментарий
28.04.2020 17:38 Ответить
До сраки эти осуждения, на нары эту мразь, а не домашний арест, пусть узнает вкус казённых харчей, а то сволочь зажрался.
показать весь комментарий
28.04.2020 20:27 Ответить
Зелебобики засцали переть против Пороха. Судьи лососнули тунца
показать весь комментарий
28.04.2020 21:26 Ответить
Ылита?
показать весь комментарий
28.04.2020 22:19 Ответить
Вдарив поліцейського і на домашній арешт, ще й вдень шастати можна. Поліцію в нас опустили нижче підлоги.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:23 Ответить
жестоко!
показать весь комментарий
28.04.2020 17:23 Ответить
После карантина отправьте полицейских в США на стажировку. Там их быстро научат нагибать быкующих заместителей мэров.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:24 Ответить
Работают по отработанной схеме....первый суд закрывает, второй выпускает, и так по кругу пока у клиента деньги не закончатся...
показать весь комментарий
28.04.2020 17:25 Ответить
Именно так ловят рыбку американские рыболовы-любители.
показать весь комментарий
28.04.2020 17:39 Ответить
апеляційний знову відкриває..і так по колу ..доки буде голий та босий..)))
показать весь комментарий
29.04.2020 08:25 Ответить
ПОТОМУ ЧТО В МЭРИИ ЖЛОБЫ КОРРУПЦИОННОБЕЗПРИНЦИПНЫЕ И В СУДАХ !!!
показать весь комментарий
28.04.2020 18:00 Ответить
небудет здесь никогда правового государства. обычный человек сидел бы в сизо потом суд и довстречи через 5 лет. там по такой статье обвинение -
2. Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:15 Ответить
От що з дурнями буває, коли ім в руки жар-птиця попадає. Жив би собі і в вус не дув, протирав штани на високій посаді, бабло не знав куди діти, а тут дах поіхав від того, що став на щабель вище від " простого наріду". Захотів виі......тись і....." маєм те , що маєм."
показать весь комментарий
28.04.2020 18:17 Ответить
Ну нормально. Теперь можно даже полицаев пи***ть и тебе ничего не будет, максимум отправят домой телевизор смотреть и шлюх под вискарь употреблять
показать весь комментарий
28.04.2020 18:17 Ответить
Да нет, ошибаешься, ничего не будет, если полицию отлупит депутат, или какой-то чинушка, короче какая-то шишка, ну а если обыкновенный, простой человек, то он не только загремит на нары, так в добавок ещё пилюлей схлопочет.
показать весь комментарий
28.04.2020 21:49 Ответить
Почему же так? Разве Украина не демократическая страна и у нас нет ни равноправия ни законов? В США например, в законе есть такое понятие прицидента. Тоесть не важно в каком году или в каком суде, если однажды судья вынес оправдательный приговор подозреваемому, то любой человек совершив аналогичное преступление имеет право сослаться на прицидент и ето судебное решение и потребовать к себе аналогичного приговора. Вот ето я понимаю под Демократией. Если у нас по другому то Украина- ето страна дикарей и может относить себя только к банановым республикам где правят мафиозные кланы и диктаторы
показать весь комментарий
28.04.2020 21:56 Ответить
От так усе просто ... А, взагалі, смішно, коли безграмотно людина бере розмірковує на професійні юридичні теми і робить висновки про дикунство країни.
P.S. Дві помилки у слові "ПРЕЦЕДЕНТ" (рос.). У Вас "прицидент" Дикун Ви, а не країна, зрозуміло
показать весь комментарий
29.04.2020 09:29 Ответить
Взагалі, прецендентне право, у данному випадку. Три патруля поліції (три!!!) пропустили мінімум три автомобіля із вимкнутим ближнім світлом. От і прецедент, от і вибіркове застосування закону при зупинці.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:48 Ответить
Суд постановил: полиция - мусор.
показать весь комментарий
28.04.2020 18:28 Ответить
А він не може впливати на слідство, тиснути на свідків, потерпілого?
показать весь комментарий
28.04.2020 20:38 Ответить
"с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье"- так это что , тобы он по бл@ядямь в ночное не шастал ...- некоторые это делают только в дневное - ночью в семью, к дражайшей...
показать весь комментарий
28.04.2020 21:00 Ответить
Пізде* !!!
показать весь комментарий
28.04.2020 22:10 Ответить
айнц, цвай, драй, фир, фюнф.-бабах ..айнц,цвай... и т.д.
показать весь комментарий
28.04.2020 22:13 Ответить
С таким "правосудием" нам никаких врагов не нужно...
показать весь комментарий
28.04.2020 23:07 Ответить
Такі ніжні у нас поліцейські, ударили ... І що? Ще струс мозку не знайшли.
Яка вдача для поліцейських: чиновників під шафе піловили. Орден кожному!
показать весь комментарий
29.04.2020 09:36 Ответить
Доречі, хто там кого перший вдарив, так то ще питання. Судячи із https://www.youtube.com/watch?v=sLTxPHOfros запису, так то поліція.
показать весь комментарий
29.04.2020 09:51 Ответить
 
 