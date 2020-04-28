Суд отправил напавшего на полицейского экс-заммэра Киева Слончака под домашний арест

Суд отправил под ночной домашний арест бывшего заместителя главы Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, которого подозревают в нападении на полицейского в Киеве. Такое решение принял сегодня судья Соломенского райсуда Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"Следственный судья принял решение... применить к Слончаку меру пресечения в виде домашнего ареста в пределах срока досудебного расследования, то есть до 27 июня 2020 года включительно, запретив ему в промежуток времени с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье", - озвучил решение судья.

При этом прокуратура просила для Слончака круглосуточный домашний арест.

Срок действия меры пресечения - до 26 июня.

Слончак был освобожден из-под стражи в зале суда.

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В ночь с 26 на 27 апреля полиция остановила в Соломенском районе столицы Мерседес - у машины не были включены фары. За рулем автомобиля находилась депутат Киевсовета Людмила Костенко. По мнению полицейских, она была пьяна.

Когда стражи порядка стали составлять протокол, из машины вышел пассажир - заммэра Владимир Слончак. Он попытался помешать работе патруля и ударил одного из полицейских. Мужчину задержали на месте и поместили в СИЗО.

Виталий Кличко уволил Слончака с должности замглавы КГГА. Прокуратура сообщила бывшему заместителю мэра о подозрении в умышленном нанесении побоев сотруднику правоохранительных органов.

Сам экс-чиновник утверждает, что полицейские превысили свои полномочия и отрицает нападение на патрульного.

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