В МИД заявляют, что не запрещали украинцам выезжать за границу

Министерство иностранных дел заявляет, что не собирается инициировать предложение о запрете украинским гражданам выезжать за границу.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Принятие решений о запрете на выезд граждан не входит в компетенцию Министерства иностранных дел. Никакого решения о том, что гражданам запрещено выезжать, МИД не инициировало и не планирует этого делать", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД отметили, что ввиду отсутствия регулярного авиасообщения между странами международные передвижения граждан ограничены.

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"МИД владеет информацией о потребности в работниках из Украины со стороны наших партнеров. Исходим из того, что постепенный выход Украины из карантина и стабилизация ситуации с пандемией коронавируса создадут условия для принятия взаимоприемлемых решений в этой сфере", - заметили в пресс-службе.

Ранее во вторник, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

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