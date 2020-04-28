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В МИД заявляют, что не запрещали украинцам выезжать за границу

В МИД заявляют, что не запрещали украинцам выезжать за границу

Министерство иностранных дел заявляет, что не собирается инициировать предложение о запрете украинским гражданам выезжать за границу.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Принятие решений о запрете на выезд граждан не входит в компетенцию Министерства иностранных дел. Никакого решения о том, что гражданам запрещено выезжать, МИД не инициировало и не планирует этого делать", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД отметили, что ввиду отсутствия регулярного авиасообщения между странами международные передвижения граждан ограничены.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Бунт против Зе-карантина. Что будет с фермерами и заробитчанами. ВИДЕО

"МИД владеет информацией о потребности в работниках из Украины со стороны наших партнеров. Исходим из того, что постепенный выход Украины из карантина и стабилизация ситуации с пандемией коронавируса создадут условия для принятия взаимоприемлемых решений в этой сфере", - заметили в пресс-службе.

Ранее во вторник, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Также на Цензор.НЕТ: Правительству поступают запросы других стран о сезонных работниках, каждый из них будет рассматриваться отдельно

Автор: 

карантин (16729) МИД (7003) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+36
объясните кто то шмыгалю, что запрещать или не запрещать выезжать от может своей жене, детям и только.... Гражданам Украины запрет может дать только суд. И все! понабирали временщиков с замашками директора завода ...
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28.04.2020 22:08 Ответить
+27
В МИД заявляют, что не запрещали украинцам выезжать за границу - Цензор.НЕТ 2871
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28.04.2020 22:06 Ответить
+27
тобто, влада не може забезпечити усіх громадян роботой, але при цьому вирішує, куди й кому їхати?!
Кріпацтво відмінили 160 років тому..
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28.04.2020 22:12 Ответить
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В МИД заявляют, что не запрещали украинцам выезжать за границу - Цензор.НЕТ 2871
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28.04.2020 22:06 Ответить
объясните кто то шмыгалю, что запрещать или не запрещать выезжать от может своей жене, детям и только.... Гражданам Украины запрет может дать только суд. И все! понабирали временщиков с замашками директора завода ...
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28.04.2020 22:08 Ответить
Так Ахметову нужна бесплатная рабочая сила 😀😀😀
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28.04.2020 22:17 Ответить
оце мабуть і є істина...олігархи знову хочуть сісти "верхи" на народ...а Зе-активно допомагає...
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28.04.2020 22:19 Ответить
Мало ли что ему нужно.
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28.04.2020 22:32 Ответить
Його туди для того й набрали
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28.04.2020 22:21 Ответить
А мне кажется, что Шмыгаль мелет просто что попало, чисто чтобы подольше посидеть на премьерской зарплате.
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28.04.2020 22:34 Ответить
100 %
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28.04.2020 22:26 Ответить
особые положения в старне также могут вводить запреты на те или иные действия. Гастеры всех усадили по домам а теперь хотят на работу? пусть сидят как все, дома! Я бы вообще арест давал за нарушение карантинных мер!
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29.04.2020 01:49 Ответить
Да шо там мєлочіцца, - расстрєлять всєх поголовно, а на іх мєсто завєзті кітайцов. Уж оні то будут молчать...
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29.04.2020 03:26 Ответить
ну тобой я думаю можно было бы и пожертвовать, многое бы не потеряли.
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29.04.2020 09:36 Ответить
значит срать есть чем? ну так сиди дома и не выеживайся, работа тебе пока не нужна)))
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29.04.2020 09:37 Ответить
Скоро українцям, я думаю, щоб скористатись безвізом, треба буде поновлювати партизанські стежини УПА...
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29.04.2020 03:24 Ответить
Одеть всем бесполезные намордники он ведь тоже не может. И ограничить свободу передвижений. По факту все иначе
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29.04.2020 05:28 Ответить
В МИД заявляют, что не запрещали украинцам выезжать за границу - Цензор.НЕТ 5430
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28.04.2020 22:10 Ответить
тобто, влада не може забезпечити усіх громадян роботой, але при цьому вирішує, куди й кому їхати?!
Кріпацтво відмінили 160 років тому..
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28.04.2020 22:12 Ответить
та нічого вона не вирішує, вона чисто імітує
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28.04.2020 22:35 Ответить
Кріпацтво відмінили 160 років тому..
************
І навіть скасували.
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29.04.2020 03:29 Ответить
я так понимаю, что граница у нас не закрыта, а слегка приоткрыта. но, для избранных.
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28.04.2020 22:12 Ответить
як кафе "Вілюр"
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28.04.2020 22:21 Ответить
справді як ганебно наша влада "навіх абличч" та "слуг народу" веде себе по відношенню до заробітчан...!!! до тих хто сам собі знаходить роботу,годує свої сімї та ще й ввозить в країну мільярди валюти.!!! це просто свинське відношення...! адже не думають-шо ці люди не маючи змоги вільно виїхати сидіти не будуть...вони прийдуть на Банкову...і тоді до Оману буде вже "не близько"...!
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28.04.2020 22:16 Ответить
они ведут с**я точно также как ведут с**я заробитчане по отношению к своей стране и другим гражданам, когда им дают предписание - самоизолироваться 14 дней, а эти дятлы демонстративно, без масок, гуляют по городу и пишут сториз, про "****ую Украину" тоже забыл? Заразили всю страну, все сидят без работы, а они ещё и ноют, что у них нет работы. ни у кого нет из-за вас! сидите как все.
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29.04.2020 01:54 Ответить
ноют, что у них нет работы. ни у кого нет из-за вас! сидите как все.
********
Забули додати, - "сідітє, как всє кокцапи за порєбріком".
А, ішшо, - сідітє молча. Кокцапи же сідят.
А ше такая фраза міня уміляєт, - "Ти шо, самий умний? Тібє больше всєх нада?"
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29.04.2020 03:37 Ответить
даже не буду этот поток бреда комментить, я умываю руки.
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29.04.2020 05:20 Ответить
я умываю руки.
**********
Та я шо, протів? Може, хоч навчишся руки мить під час карантіна. )))
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29.04.2020 06:13 Ответить
хорошо, шо ты хоть не против....
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29.04.2020 06:33 Ответить
ідійоти - читайте Конституцію - запретителі хренові..., ви без "Заробітчан" бюджет не потягнете...
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28.04.2020 22:17 Ответить
Экономист ...ров? Как в бюджете отображены заробитчане? В каком разделе бюджетного кодекса они упоминаются?
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28.04.2020 23:45 Ответить
Читайте по буквах, - "право вільно залишати територію України".
Крім обмежень, які встановлюються законом. Ці обмеження вступають у дію тільки під час воєнного, або надзвичайного стану. Ні першого, ні другого в Україні немає.
У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 920

Коментар статті Конституції:

Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України Конституція гарантує як громадянам України, так і всім іншим особам, що на законних підставах перебувають на її території.Конституція передбачає можливість окремих обмежень свободи пересування і вибору місця проживання для громадян України та іноземців в умовах воєнного або надзвичайного стану. Але ці обмеження мають бути тимчасовими і діяти тільки під час такого стану (ст. 64).
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29.04.2020 03:52 Ответить
Щодо бюджету. Я вам дам два факти, - Бюджет України складає 18-20 мільярдів доларів (залежно від курсу). Це перший факт.
Українські заробітчани тільки через фінансові системи перерахували в Україну минулого року 16 мільярдів доларів. Це другий факт.
Ці гроші через ПДВ прямо поповнюють бюджет. Це, як мінімум, 15% бюджету. А насправді, значно більше.
От і думайте.
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29.04.2020 04:11 Ответить
да вы уже определитесь с цифрами, государство называет 12, эти пишут 16-20, кто больше? А ещё, скажи, там прям в переводах примечание стоит "за мойку туалетов пану" или "за лепку пельменей в Польше"? так? или как ты различаешь переводы из-за бугра от гастарбайтера и допустим переводы тогоже айтишника (или любой другой тип деятельности) из-за бугра темже самым свифтом\в.юнион или через peyoneer? )))))))))))))))) Я тебя расстрою, но большиснтво перевозил зарплаты в трусах или через "посыльного" дабы не платить комиссии, не платить налоги и комиссии это у патриота в крови.
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29.04.2020 05:18 Ответить
Доходы Госбюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,079 трлн грн. Это на 53 млрд грн больше, чем в бюджете на 2019 год. В том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, что на 34,2 больше, чем в этом году.16 сент. 2019 г.
https://censor.net/user/62201 - просто на порядок ошибся.
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29.04.2020 07:34 Ответить
ничесе, заробитчане наполняют бюджет доверха)))) а я то думал - экспорт зерна, металлургия, внутренние поборы + МВФ а оно оказывается вот шо, вся экономика страны держится на дяде Васе и его умении лепить пельмени полякам))))))))))))))))))))))) Плять, откуда вы такие экономисты беретесь....
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29.04.2020 05:23 Ответить
вся экономика страны держится на дяде Васе и его умении лепить пельмени полякам)
*************
Польські пільмєні? Комєнтарій, тіпа, амєрЫканських валянків од тьоті Люсі. Бу-га-га!
Коцап 80 левела детектед!

У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 4765
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29.04.2020 05:35 Ответить
у меня знакомый в Польше пельмени лепит, другой - за помидорами в теплице ухаживает при +40. Что конкретно тебя смутило? Или думаешь дядя Вася едет в Польшу физиком-ядерщиком ? Что у тебя в голове вместо мозга? Очередной мамкин весельчак....
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29.04.2020 05:48 Ответить
Та ясно, - для коцапа будь-який вареник з м'ясом, - ето "пільмєнь".
Хоча польською мовою вареники з м'ясом називаються "пєрогі".
Але для коцапа, - "кокая разніца?!!"У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 5289
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29.04.2020 06:05 Ответить
я живу не в Польше а в Украине и мне плевать как пельмени называются в Польше, понимаешь? Иди в небо срочно смотри с копанки, путин пролетает по небу.
p.s. я не могу с вас дебилов...
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29.04.2020 06:35 Ответить
В Польше,как и в Украине люди работают на разных работах-"кто на что учился".Немало есть медиков,айтишников,и т.д.Ну а простых профессий-естественно больше.как и у нас.В строительной сфере работают профессионалы,хорошие специалисты.В швейной индустрии,салонах красоты,косметологии.Работают водителями автобусов,фур,торговля.Профессий множество,с высшим образованием или просто специалисты к любой сфере.Открывают свои бизнеса.Благодаря легкому изучению языка все больше украинцев,хороших специалистов осваиваються в Польше,занимают руководящие должности. У примитивных людей больше как "мыть унитазы "и собирать клубнику"-фантазии не хватает.Да,и еще пельмени...
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29.04.2020 11:12 Ответить
да, всё так. Только 95% всёже "моют унитазы, лепят пельмени и собирают клубнику" и мною всё эт осказано в собирательном образе а не о факте конкретных профессий. Моей вины в этом факте нет, также как собственно и ошибки, здесь особо и не пофантазируешь. Или у тебя что-то вроде "один есть капусту, второй - мясо. В среднем все едят капустняк"? Это так не работает. На руководящих должностях работают сами поляки, а украинцы для них это скот и дешевая рабочая сила, при том, что самиже поляки дешевая рабочая сила для техже Немцев и соседей. Отношение как к скоту, в большинстве своём.
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29.04.2020 11:18 Ответить
Прекрасно относяться поляки к нашим.Если ты нормальный.Один раз работала там,2раза ездила с мужем на авто попутешествовать,посмотреть страны.Нормальное отношение.И работ там полно,кроме унитазов.С украинкой познакомилась,в посольстве работает.У мужа знакомые-один бизнес имеет,строительная фирма,другой авторемонт держит,одноклассница -на заводе начальник цеха,11лет в Польше уже.Все наши знакомые,кого посетили-на приличной работе.Кто долго проживает в Польше-устроились неплохо,ну а кто только приехал,нет профессиине знает языка-конечно на простых,примитивных работах.Многие так начиналиТак везде,и в Украине так.В Киев приехали-никому ты не нужен,ищешь работу абы где,А потом все устаканиваеться,и живешь прекрасно.Если ты с мозгами.
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29.04.2020 12:21 Ответить
Вы загуглите,какие есть професии в Польше для украинцев,и на каких работают.То же,что и в Украине.Это кацапская пропаганда про "укров,моющих унитазы"Профессий очень много,разнообразных.И отношение хорошее,не то что здесь,за раба тебя держат,на деньги кидают.Там все цивилизованно,если конечно не работаешь нелегально и не нарушаешь закон.
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29.04.2020 12:32 Ответить
не надо свой частный опыт предоставлять как истину в первой инстанции. Я не повторяю кацапсткую пропаганду т.к. банально её не читаю, я повторяю то, что читаю на цензоре и что рассказывают мне друзья или рабочие которые у меня работали, когда я строился. Ситуации разные и далеко не все они такие радужные, также определение "если ты нормальный" не всегда работает, не нормальных даже не берут на работу, это так, к слову. Спорить здесь бессмысленно, в этом случае и в Украине полно работы с нормальными работодателями.
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29.04.2020 18:44 Ответить
У Вас нолик потерялся.

Доходы Госбюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,079 трлн грн. Это на 53 млрд грн больше, чем в бюджете на 2019 год. В том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, что на 34,2 больше, чем в этом году.16 сент. 2019 г.
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29.04.2020 07:37 Ответить
ідіотам важко повірити що Земля кругла.....- а ви їм ази макроекономіки хочете втлумачити
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30.04.2020 14:24 Ответить
ну дійсно - як мені такому "великому " макро-економісту та фахівцю правнику "конституційнику" розтлумачити як 16 000 000 000 зЄлені які ввозять ЗАРОБІТЧАНИ в Україну - які становлять понад 10 % ВВП УКраїни, і при тому ще ВАЛЮТИ - ПОВТОРЮСЬ ВАЛЮТИ....!!!! , а не "папірців" гривень.... - "отображены" в бюджете....

Факт - этого , я не смогу....- ни " отобразить" , ни упомянуть" в "кодексе"...-

п.с.
начинай извергать свой "вум" ...
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30.04.2020 14:22 Ответить
мабуть влітку рейтинги СН будуть вже "під плінтусом"...а осінь буде взагалі "цікавою"...
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28.04.2020 22:18 Ответить
Нам, нажаль, від цьго не холодно-не жарко, бо воно прийшло на один термін царювати.
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28.04.2020 22:27 Ответить
Шмыгаля в отставку !!!
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28.04.2020 22:18 Ответить
😀😀😀

У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 5364
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28.04.2020 22:20 Ответить
А зеЛенський зі своєю сім'єю може виїхати в свій будиночок до Іспанії або Італії (ах, да, забув .... ще й в Криму є)?
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28.04.2020 22:26 Ответить
В Крыму студия 95 квартал вроде выкупила целый многоквартирный дом для своих артистов и там есть квартира и у ЗЕ
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28.04.2020 22:41 Ответить
У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 3704

У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 1547
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28.04.2020 23:03 Ответить
Мля, чиновники при власти беспокоттся больше о своем PR..
Брешуть наперегонки і відволікають увагу від дерибану..
Нічого, майже, не змінилося..Доробляють після Свина1.0 та
Свина2.0, про іншх попіредниківпадлюк,всі ,напевно, знають..
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28.04.2020 22:28 Ответить
насправді дурні можновладці.
Якщо більшість заробітчан залишиться в країні до осені, то попередній Майдан у порівнянні з наступним буде здаватися дитячою казочкою.
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28.04.2020 22:28 Ответить
ошибаешься, аваков быстро покажет где их место, как никак - "лучший министр всех времен и народов")))) Наобыралы - будете расхлебывать, янукович вам покажется казочкою с его беркутом.
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29.04.2020 05:51 Ответить
казкарь - це ти.
Що може показати сотням тисяч хлопців з бойовим досвідом мєнтовська шавка? Навіть якщо вийде 20 тисяч, менти всеруться. З нацгвардії по добровольцях точно ніхто стріляти не стане, так що "узбагойся" та тихесенько дрочи на свого януковоща
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29.04.2020 10:32 Ответить
почему-то примерно тогоже я и ожидал от кого-то с кликухой "Вла"
чем вы дебилы от ваты отличаетесь? у тех, что не событие то пятая колона или США мешают ,у этих, что не критика так сразу "кацап" или "любитель януковоща".
Стадо тупых безмозглый баранов.
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29.04.2020 10:43 Ответить
Те, що ти належиш до стада тупих баранів, міг би й не підписуватися, й так зрозуміло.
У таких "стратєхов" є тільки одна вірна думка - це виколючно твоя, а усі інші - це думки розумово непоноцінних, так?
Пропоную ще раз перечитати те, що ти написав, і те, що я відповів.
Розумію, що тобі було б до вподоби, щоб зачистили патріотів.
І головне: я вже пройшов певний шлях, знаю, як виглядає війна, знаю, як захищати рідну землю, тому і кажу, що створити поліцейську державу на вдасться, хоча певна загроза є.
А що знають такі, як ти? Хоробрості вистачає тільки на те, щоб ображати незнайому тобі людину? Повір, я й на шостому десятку років при зустрічі наочно зміг би змусти тебе вживати рідку кашку десь так тижнів п'ять-шість
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29.04.2020 10:55 Ответить
так мне и перечитывать на надо, я отлично знаю, что я писал, а ты уверен, что понял сказанное мною, весь сарказм и иронию? Есть мнение, что нет)))))) и нафиг ты мои слова коверкаешь? нафиг фантазировать? Я хотел было описать грамотность изложения текстов и мысли но дочитал до фразы "6 десяток" и теперь не буду, переживаю за своё здоровье, куда мне в свои 32 тягаться с "отцами")))) Но я бы всёже не был бы так категоричен в высказываниях на твоём месте, ибо всему есть предел и на "6 десятке" ты будешь скручен в лебедя и поплывёшь по течению... но это так... к слову))) Рэмбо плять.
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29.04.2020 11:07 Ответить
ну от, дочитав я до завершення твого допису і зрозумів, що ти - "Рембо плять". Ні, я знав одного бойового хлопця з аналогічним позивним, але без додатку плять.
І цим усе сказано, тобою сказано))
Щодо пророцтв, то кожен має право на свою думку, але у одних є певний досвід, а деяким, не бачившим а ні вуличних боїв, а ні навіть в армії не служившим, треба хоча б поважати іншу думку.
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29.04.2020 11:18 Ответить
я уважаю чужое мнение если оно логичное и имеет какой-то смысл. Но если сказанное - полный тупизм то здесь уж звеняй. Я написал, что никакого майдана не будет, никто с военных не пойдет за заработки гастеров с оружием в руках. На что ты ответил, что я кацап и люблю януковича. Логика? Сейчас идёт прямой слив, откат назад в раху, твои любимые януковощи возвращаются на должности, военные гнобятся, реформы откатываются, схемы и грабеж страны только растёт, волонтёров сажают И НИКТО ДАЖЕ НЕ ПИКАЕТ - всё хорошо, какой майдан, очнись! авакова потому и оставили в кресле, что он дал гарантии того, что майдана не будет, как он уже не раз показывал. А про войну, служение итд итп лучше молчи и не рассказывай этот бред. У меня прямо сейчас лежит в сейфе АКМ и 400 патронов, если не говорить о событиях 2015 года, что уже будет совсем другой историей.
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29.04.2020 11:32 Ответить
це вже інша справа. А зараз по-порядку:
1. мова йшла не про те, що за заробітчан хтось піде. Мова йшла про те, що ці заробітчани, які не зможуть повернуться до звичної роботи за кордоном, підуть на протести, і це дійсно так може бути. Якщо ти в темі, то повинен знати, що їх початок найбільш ймовірний восени.
2. Ніхто не може стверджувати, чи буде Майдан, чи ні. Приклад: 2013 рік, я був впевнений, що ригівська сволота на чолі з двічі не засудженим "проффесором" прийшла надовго. Якщо відверто, то я скоріш проти нового Майдану, тому що розумію, що це неминуче призведе до прямого вторгення ***** під приводом захисту "руццкоязиких" і т ін. - хаос, економічні негаразди, що може призвести до остаточної втрати України як держави.
3. Щодо посадок волонетрів та добровольців - ну це як сказати. "Не пікают" ті, хто ніколи й не пикав. Хто розуміє, той робить свою справу. наші юристи працюють, витягуючи хлопців під домашку, забезпечуючи супровід справ.
4. Щодо "злива" та "відкату" - згодний, але маю інформацію, що нас не будуть напряму "ставити в стійло" лаптєстану, а спробують зробити варіант Фінляндії: виключно позаблоковий статус, невеличка армія та повний нейтралітет. Для цього й потрібна криза, тому що зублжіла нація точно не стане воювати (вони так, принаймні, вважають).
5. Усі, хто зараз при владі, знають прислів'я їх далекої історичної батьківщини: "Так буде не завжди".
6. Роль авакова беззаперечна, але нішо не вічне (див. п.2)
7. Я вибачаюсь, про які події 15 року йде мова? У нас тоді було дві події (в тилу) - закарпатський ДУК та кримблокада. На блокаді зброї (офіційно) точно не було. Хлопці Стойка зараз хто де. Щодо наявності АК, то, знов уточнення: в нас немає АК у володінні громадян, є "МКМ" та "Форти" різних різновидів, тобто напівавтомати. Ну це таке, маєш - значить розумієш відповідальність.
І наостанок: я звик на агресію відповідати агресією.
Дивлюся, що начебто ти не ворог. Тому пропоную мир.
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29.04.2020 14:15 Ответить
7) да, а ещё было Дебальцево... но не суть. Про АКМ - как его не называй при огражданивании от этого АКМом он быть не перестаёт. Если прям важны детали то у меня Форт-202 доработанный, естественно на документах, как собственно и форт-12р.
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29.04.2020 18:40 Ответить
Я писав про тилові події. А на фронту у 15-му дійсно було багато чого. Для мене 2015 - це "18" на Пісках.
Так ти регуляр або нацик? Бо з добровольців там були лише чечени з бата ім. Шейха Мансура. Їх командир генерал Іса Мунаєв загинув саме у боях за Вуглегірськ.
Щодо Дебалі, то в кожного свої враження: пам'ятаю, як вранці 15 лютого на КП 25 бата дуже добре чулося, як сепари з арти куярят, а наша арта вже була "замирена" з 0-00.
Ну "пісюнами" мірятися не будемо)). Віддаю перевагу 7,62Х54 та 5,56 НАТО. Офіційно володію "нарізкою" з 1995 року.
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30.04.2020 09:59 Ответить
https://aftershock.news/?q=node/861173 https://aftershock.news/?q=node/861173 вт, 28/04/2020 - 01:34 Хохлов обломали с клубничкой

MT: украинские работники больше не смогут попасть в Финляндию на сезонные работы - из полутора тысяч прибыло только 200
Прибывший в четверг рейс может оказаться единственным, так как Украина запретила своим гражданам выезд на работу за границу.
Украина больше не разрешает своим гражданам ехать на сезонную работу в Финляндию или другие страны. Об этом сообщает издание https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.1075385 Maaseudun Tulevaisuus .
Кацапы вкинули утку с сылкой на зачуханую чухонскую газету. И понеслось в Украине дерьмо по трубам. Уважаемым комментарорам некогда обдумать механизм запрета. На радость соседям Зеленского и Шмыгаля лишний раз обосрать.
https://censor.net/user/153311 если действительно существует негласный запрет на выезд заробитчан, в тени его будет просто стоять ***** - конспирологи подтянулись ХХП ищут.
Провожу отбор самого тупого коментария по теме. С результатами конкурса ознакомлю.
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28.04.2020 23:38 Ответить
если действительно существует негласный запрет на выезд заробитчан, в тени его будет просто стоять *****, попросивший своих слуг о такой услуге и они понятно не смогли от этого отказаться. сегодня идеальная ситуация перенаправить основной поток заробитчан снова на парашу, вместо запада. отсутствие большого притока славянской рабсилы, украинцев и белорусов, ускоряет приход окончательного писца в рашу. отсюда ноги растут с почти по умолчанию выдачей им куриноголовых паспортин с целью окончательной их там ассимиляции. если на этом фоне на парашу выезд не запретят - это и будет лакмусовая бумажка договорняка.
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28.04.2020 22:39 Ответить
да кто туда поедет, рашку уже ничто не спасет.
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28.04.2020 22:47 Ответить
Дружище, ездят . Ехал как-то в поезде с девушкой с западной Укры где-то из-под Ивано-Франковска она, говорила чисто на украинском, она ехала в Москву на работу . При чем, нахваливала русских , что норм относятся и к ее Украинскому языку и тд.
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28.04.2020 23:25 Ответить
Єхал я как-то в поєздє самольотом на попутках. Так мнє іщьо і нє такоє расказивалі...
Особінно після того, як коням підкови міняли...
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29.04.2020 04:18 Ответить
Дебилы, вы бы создали рабочие места с достойной з/п, люди сами бы вернулись. А так, работы нет, поступлений валюты от заробитчан нет, зато есть голодные злые предприимчивые люди. Реально дебилы.
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28.04.2020 22:46 Ответить
говорят - можно копать бурштын и не платить налогов, ну или ОЛХ контрабас, тоже без налогов. А рабочие места без налогов делаются обычно из воздуха - да.
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29.04.2020 05:53 Ответить
рабочие места без налогов делаются обычно
********
рабочіє мєста бєз налоХов дєлаюцца обично на лохах.
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29.04.2020 06:18 Ответить
да, на олх и в бурштыновых копанках, я об этом и написал выше, ты не понял сказанного?))))))))))))))))))))) ожидаемо
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29.04.2020 06:32 Ответить
У МЗС заявляють, що не забороняли українцям виїжджати за кордон - Цензор.НЕТ 5994
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28.04.2020 22:56 Ответить
Рассмотрим следующие события.
1. Китай впервые заявил об эпидемии 20.01.20. 2. Первый случай в Украине 03.03.20. 3. Карантин в Украине введен с 12.03.20. То, что люди будут возвращаться домой было понятно несколько раз. Сейчас 28.04.20. Ни программы, ни рабочих мест, но зато провал по средствам защиты, провал по поддержке экономики и бизнеса, провал по медреформе, по бюджету.
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28.04.2020 23:03 Ответить
Коломойше, Ахметке, Пинчуку, и т.д. нужна копеечная рабсила? Хер вам, друзья. Уже все прочувствовали, что могут получать за свой труд не копейки. Придется в итоге модернизировать производство, чтобы хоть что-то продать.
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29.04.2020 00:38 Ответить
А ще учителі мають зарплату 4000$. І лікарям дали доплату за ковід. Насправді все брехня.
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29.04.2020 00:43 Ответить
Куляба-окремо,МЗС-окремо ?
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29.04.2020 02:00 Ответить
Я більше довіряю естонському послу, аніж нашим брехунам. Заборонили виїзд у фінляндію під приводом звереження здоров*я наших громадян. Запитайте у громадян, де б він краще лікувався, в фінляндії, чи Україні? Відповідь буде звичайно у Фінляндії. На місце наших заробітчан поїдуть московити, а наші будуть сидіти вдома. То за яку країну ви, зеденоботи???
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29.04.2020 08:27 Ответить
Если говорят нет, значит что-то задумали.
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29.04.2020 08:59 Ответить
Есть ощущение, что когда откроются границы, уедут даже те, кто никуда не собирался.
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29.04.2020 10:10 Ответить
 
 