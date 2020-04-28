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Новости Коронавирус и карантин
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Агропродовольственные рынки Винницы возобновят работу с 30 апреля

Агропродовольственные рынки Винницы возобновят работу с 30 апреля

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 апреля, ссылаясь на постановление главного санврача, приняла решение о возобновлении работы агропродовольственных рынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Винницы.

Уточняется, что с 30 апреля в Виннице разрешено возобновить работу агропродовольственных рынков и розничной торговли продовольственными товарами с лотков на рынках различных форм собственности.

Перед возобновлением работы Госпродпотребслужба проверит места торговли на соблюдение всех требований, необходимых во время карантина.

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Рынки будут работать в рабочие дни с 10:00 до 14:00, а в выходные и праздничные - с 10:00 до 16:00.

Напомним, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека. В Винницкой области 406 случаев коронавируса.

Автор: 

Винница (729) Винницкая область (1042) карантин (16729) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Прожив в пiвжиття у Внницi, трохи нижче Урожаю.
Хотiлося б там побувати.
Може колись...
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28.04.2020 22:39 Ответить
+2
Агропродовольственные рынки Винницы возобновят работу с 30 апреля - Цензор.НЕТ 1022
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28.04.2020 22:32 Ответить
+2
Пустая затея, у людей денег нет и на питание уже. Будут единицы покупателей ходить. По АТБ сужу. Покупательский поток уменьшился в разы. Под магазином очередь в 6-8 человек, а то и вовсе нет ее. И средний чек уменьшился в разы. Берут самое необходимое.
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28.04.2020 22:47 Ответить
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Агропродовольственные рынки Винницы возобновят работу с 30 апреля - Цензор.НЕТ 1022
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28.04.2020 22:32 Ответить
вот именно.....
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28.04.2020 22:35 Ответить
Пустая затея, у людей денег нет и на питание уже. Будут единицы покупателей ходить. По АТБ сужу. Покупательский поток уменьшился в разы. Под магазином очередь в 6-8 человек, а то и вовсе нет ее. И средний чек уменьшился в разы. Берут самое необходимое.
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28.04.2020 22:47 Ответить
То есть до начала окончания эпохи бедности у поставленного на грань голодной смерти населения вполне хватало средств, чтобы брать больше самого необходимого
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29.04.2020 00:22 Ответить
Здесь должен быть песец.
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28.04.2020 22:36 Ответить
Кто выпустил енота, неужели пуйло подохло ?
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28.04.2020 22:53 Ответить
На цю подію в мене тренується ціла зграя єнотів.
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29.04.2020 11:28 Ответить
сподіваюсь Джек Ма вже встиг Алі-Бабою надіслати у Вінницю

смачних уханьських КАЖАНІВ
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28.04.2020 22:33 Ответить
Прожив в пiвжиття у Внницi, трохи нижче Урожаю.
Хотiлося б там побувати.
Може колись...
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28.04.2020 22:39 Ответить
Така доля емігрантів.
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28.04.2020 22:41 Ответить
Смiшний ви) Я- вдома.
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28.04.2020 22:48 Ответить
я треть життя але часто там буваю .)))
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29.04.2020 08:03 Ответить
Сейчас в районе"Урожая" очень сильно все изменилось, можно потеряться. Но не горюй, винничане подскажут.
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29.04.2020 10:47 Ответить
Оце Грося зрадіє.
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28.04.2020 22:39 Ответить
У Гросі сейчас уже супермаркет. Так что конкуренции не зрадіє..
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28.04.2020 22:52 Ответить
Поздравления не принимаются👎
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28.04.2020 22:43 Ответить
Та Мені опаришів для риболовлі придбати...
А нафіга на берег не мона виходити??
Рыбак рыбака бачить здалека..
МазаФака!
Yahooєю!
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28.04.2020 22:45 Ответить
Пол страны безработные, или за свой счёт сидят..за какой буй на те базары ходить...
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28.04.2020 22:51 Ответить
Пенсія піде тищу тринькати.
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28.04.2020 22:53 Ответить
Хоть какая-то отдушина фермерам
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28.04.2020 22:55 Ответить
Отдушина , как в том анекдоте, где дед продавал вареные яйца по цене сырых.Когда спросили, на чем же он прибыль имеет, дед гордо ответил , что ему бульон остается.
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28.04.2020 23:02 Ответить
Знаю этот рынок , много раз там бывал , - в 2008 - 2010 годах . Врядли что-то изменилось . Сегодня был в АТБ , в райцентре Харьковской обл . , около 11 утра . , - все в масках , но в помещении - не меньше сотни человек одновременно . Вот и все " рынки " .. .
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28.04.2020 23:04 Ответить
 
 