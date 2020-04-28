Агропродовольственные рынки Винницы возобновят работу с 30 апреля
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 апреля, ссылаясь на постановление главного санврача, приняла решение о возобновлении работы агропродовольственных рынков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Винницы.
Уточняется, что с 30 апреля в Виннице разрешено возобновить работу агропродовольственных рынков и розничной торговли продовольственными товарами с лотков на рынках различных форм собственности.
Перед возобновлением работы Госпродпотребслужба проверит места торговли на соблюдение всех требований, необходимых во время карантина.
Рынки будут работать в рабочие дни с 10:00 до 14:00, а в выходные и праздничные - с 10:00 до 16:00.
Напомним, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека. В Винницкой области 406 случаев коронавируса.
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смачних уханьських КАЖАНІВ
Хотiлося б там побувати.
Може колись...
А нафіга на берег не мона виходити??
Рыбак рыбака бачить здалека..
МазаФака!
Yahooєю!