Агропродовольственные рынки Винницы возобновят работу с 30 апреля

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 28 апреля, ссылаясь на постановление главного санврача, приняла решение о возобновлении работы агропродовольственных рынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Винницы.

Уточняется, что с 30 апреля в Виннице разрешено возобновить работу агропродовольственных рынков и розничной торговли продовольственными товарами с лотков на рынках различных форм собственности.

Перед возобновлением работы Госпродпотребслужба проверит места торговли на соблюдение всех требований, необходимых во время карантина.

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Рынки будут работать в рабочие дни с 10:00 до 14:00, а в выходные и праздничные - с 10:00 до 16:00.

Напомним, на утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека. В Винницкой области 406 случаев коронавируса.