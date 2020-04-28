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Новини Коронавірус і карантин
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Агропродовольчі ринки Вінниці відновлять роботу з 30 квітня

Агропродовольчі ринки Вінниці відновлять роботу з 30 квітня

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 квітня, посилаючись на постанову головного санлікаря, прийняла рішення про відновлення роботи агропродовольчих ринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради Вінниці.

Уточнюється, що з 30 квітня у Вінниці дозволено відновити роботу агропродовольчих ринків і роздрібної торгівлі продовольчими товарами з лотків на ринках різних форм власності.

Перед відновленням роботи Держпродспоживслужба перевірить місця торгівлі на дотримання всіх вимог, необхідних під час карантину.

Ринки працюватимуть у робочі дні з 10:00 до 14:00, а у вихідні та святкові - з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи. У Вінницькій області 406 випадків коронавірусу.

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Автор: 

Вінниця (627) Вінницька область (1025) карантин (18172) ринок (460) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Прожив в пiвжиття у Внницi, трохи нижче Урожаю.
Хотiлося б там побувати.
Може колись...
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28.04.2020 22:39 Відповісти
+2
Агропродовольственные рынки Винницы возобновят работу с 30 апреля - Цензор.НЕТ 1022
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28.04.2020 22:32 Відповісти
+2
Пустая затея, у людей денег нет и на питание уже. Будут единицы покупателей ходить. По АТБ сужу. Покупательский поток уменьшился в разы. Под магазином очередь в 6-8 человек, а то и вовсе нет ее. И средний чек уменьшился в разы. Берут самое необходимое.
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28.04.2020 22:47 Відповісти
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Агропродовольственные рынки Винницы возобновят работу с 30 апреля - Цензор.НЕТ 1022
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28.04.2020 22:32 Відповісти
вот именно.....
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28.04.2020 22:35 Відповісти
Пустая затея, у людей денег нет и на питание уже. Будут единицы покупателей ходить. По АТБ сужу. Покупательский поток уменьшился в разы. Под магазином очередь в 6-8 человек, а то и вовсе нет ее. И средний чек уменьшился в разы. Берут самое необходимое.
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28.04.2020 22:47 Відповісти
То есть до начала окончания эпохи бедности у поставленного на грань голодной смерти населения вполне хватало средств, чтобы брать больше самого необходимого
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29.04.2020 00:22 Відповісти
Здесь должен быть песец.
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28.04.2020 22:36 Відповісти
Кто выпустил енота, неужели пуйло подохло ?
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28.04.2020 22:53 Відповісти
На цю подію в мене тренується ціла зграя єнотів.
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29.04.2020 11:28 Відповісти
сподіваюсь Джек Ма вже встиг Алі-Бабою надіслати у Вінницю

смачних уханьських КАЖАНІВ
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28.04.2020 22:33 Відповісти
Прожив в пiвжиття у Внницi, трохи нижче Урожаю.
Хотiлося б там побувати.
Може колись...
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28.04.2020 22:39 Відповісти
Така доля емігрантів.
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28.04.2020 22:41 Відповісти
Смiшний ви) Я- вдома.
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28.04.2020 22:48 Відповісти
я треть життя але часто там буваю .)))
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29.04.2020 08:03 Відповісти
Сейчас в районе"Урожая" очень сильно все изменилось, можно потеряться. Но не горюй, винничане подскажут.
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29.04.2020 10:47 Відповісти
Оце Грося зрадіє.
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28.04.2020 22:39 Відповісти
У Гросі сейчас уже супермаркет. Так что конкуренции не зрадіє..
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28.04.2020 22:52 Відповісти
Поздравления не принимаются👎
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28.04.2020 22:43 Відповісти
Та Мені опаришів для риболовлі придбати...
А нафіга на берег не мона виходити??
Рыбак рыбака бачить здалека..
МазаФака!
Yahooєю!
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28.04.2020 22:45 Відповісти
Пол страны безработные, или за свой счёт сидят..за какой буй на те базары ходить...
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28.04.2020 22:51 Відповісти
Пенсія піде тищу тринькати.
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28.04.2020 22:53 Відповісти
Хоть какая-то отдушина фермерам
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28.04.2020 22:55 Відповісти
Отдушина , как в том анекдоте, где дед продавал вареные яйца по цене сырых.Когда спросили, на чем же он прибыль имеет, дед гордо ответил , что ему бульон остается.
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28.04.2020 23:02 Відповісти
Знаю этот рынок , много раз там бывал , - в 2008 - 2010 годах . Врядли что-то изменилось . Сегодня был в АТБ , в райцентре Харьковской обл . , около 11 утра . , - все в масках , но в помещении - не меньше сотни человек одновременно . Вот и все " рынки " .. .
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28.04.2020 23:04 Відповісти
 
 