Агропродовольчі ринки Вінниці відновлять роботу з 30 квітня

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 квітня, посилаючись на постанову головного санлікаря, прийняла рішення про відновлення роботи агропродовольчих ринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради Вінниці.

Уточнюється, що з 30 квітня у Вінниці дозволено відновити роботу агропродовольчих ринків і роздрібної торгівлі продовольчими товарами з лотків на ринках різних форм власності.

Перед відновленням роботи Держпродспоживслужба перевірить місця торгівлі на дотримання всіх вимог, необхідних під час карантину.

Ринки працюватимуть у робочі дні з 10:00 до 14:00, а у вихідні та святкові - з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, на ранок 28 квітня зафіксовано 401 новий випадок COVID-19 в Україні: всього - 9410, летальних - 239, одужали 992 особи. У Вінницькій області 406 випадків коронавірусу.

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