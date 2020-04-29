Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ. ДОКУМЕНТ

За три месяца 2020-го, по данным Госказначейства, налоговая должна была собрать 117 млрд грн, а собрала только 110 млрд, таможня провалилась еще больше - при плане в 85 млрд грн собрала всего 65 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели".

В распоряжении издания есть документы, согласно которым при непосредственном участии налоговиков генерируются миллиарды "схемного" налогового кредита и работают сотни транзитно-конвертационных центров. Более того, источник в ГНС подтвердил аутентичность этой информации.

"Когда компания будет продавать купленное, она оплатит НДС, а кредит сформируется у того, кто ее товар приобрел, пока эта цепочка не дойдет до конечного потребителя, для которого НДС уже включен в магазинный ценник. То есть налог все равно рано или поздно будет оплачен, а кредит исчерпается. Это в идеальном мире. В реальном мире налоговый кредит - это товар, который можно генерировать, подделывая документы о несуществующих покупках, и продавать тем, кто хочет заплатить государству меньше, чем должен", - отмечает издание.



На схеме показано создание и продажа фиктивного НДС.

"Например, никогда не закупавшая пшеницу компания вдруг продает ее кому-то, генерируя ему налоговый кредит на кругленькую сумму. Этот кто-то и есть конечный выгодоприобретатель схемы, он снизил сумму уплаты по НДС. А если так случится, что обязательство по НДС стало отрицательным, то этот кто-то еще и возместит НДС из госбюджета. Наиболее очевидна эта схема благодаря товарной номенклатуре, когда условно закупаются запчасти, а продаются гвозди или же водка превращается в кукурузу. Это волшебное превращение одного товара в другой и называют скруткой", - отмечается в материале.

Издание отмечает, что описанная схема выгодна бизнесу с оборотом от нескольких сотен миллионов гривен.

"Согласно имеющимся у нас документам, на схемах "зарабатывают" и малоизвестные, и крупные брендовые компании с миллиардными оборотами, в том числе агрохолдинги. Сумма недопоступлений в бюджет по налогу после применения схемы составляет порядка 11,5–13,5%. То есть при ставке НДС в 20% схема очень выгодна. И что очень важно - невозможна без непосредственного участия сотрудников налоговой высшего звена, которые тоже могут быть ее бенефициарами", - говорится в сообщении.

Таким образом, кроме недопоступлений в госбюджет, схемы с НДС вредят и добросовестным плательщикам.

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"Согласно имеющимся у нас данным, налоговая, наоборот, принимает активное участие в махинациях с НДС. Как, впрочем, и различные правоохранительные органы, в которые регулярно передается информация о схемах и пропадает там навеки", - сообщает издание.







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По данным издания, в феврале этого года в Украине работали порядка шестисот транзитно-конвертационных центров. В том же феврале благодаря их работе госбюджет недополучил минимум 4 млрд грн.

"Все эти электронные реестры, базы данных, автоматические реестры и прочее абсолютно не защищены от ручного вмешательства, а доступ есть только у налоговиков. С января 2019-го, по имеющимся у нас данным, в системе электронного администрирования был незаконно сформирован электронный лимит НДС на общую сумму свыше 75 млрд грн", - говорится в материале.

Журналисты поинтересовались у нового министра финансов Сергея Марченко, как он планирует обеспечить неповторение злоупотреблений в службе. Он ответил: "Сейчас Минфин получил возможность вместе с ГНС и ГФС проанализировать, что вообще происходило в системе: почему были нарушения порядка доступа к системе, почему были задержки с возмещением НДС, почему фиктивный налоговый кредит на разных нелегальных площадках сейчас может купить каждый желающий и тому подобное. По результатам этого анализа мы будем принимать дальнейшие технические решения - как построить систему, чтобы исключить возможности злоупотреблений".

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