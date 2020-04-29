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Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ. ДОКУМЕНТ

За три месяца 2020-го, по данным Госказначейства, налоговая должна была собрать 117 млрд грн, а собрала только 110 млрд, таможня провалилась еще больше - при плане в 85 млрд грн собрала всего 65 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Зеркало недели".

В распоряжении издания есть документы, согласно которым при непосредственном участии налоговиков генерируются миллиарды "схемного" налогового кредита и работают сотни транзитно-конвертационных центров. Более того, источник в ГНС подтвердил аутентичность этой информации.

"Когда компания будет продавать купленное, она оплатит НДС, а кредит сформируется у того, кто ее товар приобрел, пока эта цепочка не дойдет до конечного потребителя, для которого НДС уже включен в магазинный ценник. То есть налог все равно рано или поздно будет оплачен, а кредит исчерпается. Это в идеальном мире. В реальном мире налоговый кредит - это товар, который можно генерировать, подделывая документы о несуществующих покупках, и продавать тем, кто хочет заплатить государству меньше, чем должен", - отмечает издание.

Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ 01
На схеме показано создание и продажа фиктивного НДС.

"Например, никогда не закупавшая пшеницу компания вдруг продает ее кому-то, генерируя ему налоговый кредит на кругленькую сумму. Этот кто-то и есть конечный выгодоприобретатель схемы, он снизил сумму уплаты по НДС. А если так случится, что обязательство по НДС стало отрицательным, то этот кто-то еще и возместит НДС из госбюджета. Наиболее очевидна эта схема благодаря товарной номенклатуре, когда условно закупаются запчасти, а продаются гвозди или же водка превращается в кукурузу. Это волшебное превращение одного товара в другой и называют скруткой", - отмечается в материале.

Издание отмечает, что описанная схема выгодна бизнесу с оборотом от нескольких сотен миллионов гривен.

"Согласно имеющимся у нас документам, на схемах "зарабатывают" и малоизвестные, и крупные брендовые компании с миллиардными оборотами, в том числе агрохолдинги. Сумма недопоступлений в бюджет по налогу после применения схемы составляет порядка 11,5–13,5%. То есть при ставке НДС в 20% схема очень выгодна. И что очень важно - невозможна без непосредственного участия сотрудников налоговой высшего звена, которые тоже могут быть ее бенефициарами", - говорится в сообщении.

Таким образом, кроме недопоступлений в госбюджет, схемы с НДС вредят и добросовестным плательщикам.

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"Согласно имеющимся у нас данным, налоговая, наоборот, принимает активное участие в махинациях с НДС. Как, впрочем, и различные правоохранительные органы, в которые регулярно передается информация о схемах и пропадает там навеки", - сообщает издание.

Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ 02
Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ 03
Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ 04

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Налоговая принимает участие в махинациях с НДС, - СМИ 05

По данным издания,  в феврале этого года в Украине работали порядка шестисот транзитно-конвертационных центров. В том же феврале благодаря их работе госбюджет недополучил минимум 4 млрд грн.

"Все эти электронные реестры, базы данных, автоматические реестры и прочее абсолютно не защищены от ручного вмешательства, а доступ есть только у налоговиков. С января 2019-го, по имеющимся у нас данным, в системе электронного администрирования был незаконно сформирован электронный лимит НДС на общую сумму свыше 75 млрд грн", - говорится в материале.

Журналисты поинтересовались у нового министра финансов Сергея Марченко, как он планирует обеспечить неповторение злоупотреблений в службе. Он ответил: "Сейчас Минфин получил возможность вместе с ГНС и ГФС проанализировать, что вообще происходило в системе: почему были нарушения порядка доступа к системе, почему были задержки с возмещением НДС, почему фиктивный налоговый кредит на разных нелегальных площадках сейчас может купить каждый желающий и тому подобное. По результатам этого анализа мы будем принимать дальнейшие технические решения - как построить систему, чтобы исключить возможности злоупотреблений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фискальная служба раскрыла махинаций на 2 млрд грн

Автор: 

Госпогранслужба (6587) Минфин (1556) налоговая (932) НДС (420) Марченко Сергей (300) Государственная таможенная служба (170)


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Топ комментарии
+12
Уже как год место главного коррупционера занял ЗЕ. По размаху воровства он оставил позади даже Овоща.
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29.04.2020 09:53 Ответить
+10
ну так прийшли *новиє ліца*, і гребуть вони по новому! чай не барига!!! тому усьо ніштяк
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29.04.2020 10:00 Ответить
+9
Команда молодая,поэтому аппетит у нее хороший
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29.04.2020 09:54 Ответить
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И что? Только увольнения? Как говорил усатый людоед Салин, каждая ошибка, преступление имеет свои Имя и Фамилию. Полная конфискация и на лет 7 в тюрьму.
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29.04.2020 09:50 Ответить
не может этого быть. там же все очень потужные реформаторы.
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29.04.2020 09:51 Ответить
Ну так без податкової махінації з ПДВ неможливі.
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29.04.2020 09:51 Ответить
Скасуйте вже той довбаний ПДВ і буде усім щастя..
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29.04.2020 09:51 Ответить
З того ПДВ формується майже весь бюджет (половина з ПДВ на таможні). Його треба чимось замінити. Можна схожий на нього податок з продаж. Тільки для цього ті продажі треба контролювати.
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29.04.2020 11:29 Ответить
Штати якось без нього живуть..як на мене він абсолютно не логічний..
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29.04.2020 11:38 Ответить
Живут, потому, что не внедряли. В Украине 40 -45 процентов бюджета -НДС. Попробуй теперь, отмени.
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29.04.2020 12:48 Ответить
Можно до бесконечности рассказывать о дырах по НДС- есть неоспоримый факт:- НДС формирует 40-45 процентов бюджетаУкраины. Поэтому никто( даже ты, если станешь президнтом), НДС не отменит.
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29.04.2020 15:42 Ответить
"Как жаль, что все гении разбирающиеся в экономике и футболе работают парикмахерами и таксистами"!
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29.04.2020 18:15 Ответить
В США податок з продаж. В Україні теж треба запровадити аналог - податок з обороту.
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29.04.2020 17:16 Ответить
ПДВ вже давно треба замінити на податок з обороту, який платять всі автоматично.
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29.04.2020 17:14 Ответить
хоть бы показали где они СОБИРАЮТ. как будто это грибы..
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29.04.2020 09:52 Ответить
Новиє ліца на марші.
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29.04.2020 09:52 Ответить
Они были назначены при старых.
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29.04.2020 09:55 Ответить
Уже как год место главного коррупционера занял ЗЕ. По размаху воровства он оставил позади даже Овоща.
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29.04.2020 09:53 Ответить
овоща это в смысле винницкого мыролюбца? Сомневаюсь, он чемпион мира в реформизме.
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29.04.2020 09:55 Ответить
никогда в истории Украины не было такого гигантского дефицита бюджета как при зеленском. эта тварь со своими подельниками безбожно ворует наши деньги
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29.04.2020 10:17 Ответить
Команда молодая,поэтому аппетит у нее хороший
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29.04.2020 09:54 Ответить
ну так прийшли *новиє ліца*, і гребуть вони по новому! чай не барига!!! тому усьо ніштяк
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29.04.2020 10:00 Ответить
!!! Стандартно по схеме, зачистить поле под свои фирмы, показать что они молодцы и продолжать воровать только теперь Дермак не зря себе взял помощника по схемам или при Юли токого не было
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29.04.2020 10:02 Ответить
Нет, это духовная предтеча ЗЕ - Янык.
В тройке Вор, Барыга и Клоун роль чемпиона по воровству, спекуляции и идиотизму уверенно занял ЗЕ
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29.04.2020 10:02 Ответить
Всегда так было.
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29.04.2020 10:03 Ответить
в 2018-м профицит бюджета 150 млрд, а при зеленском - 300 млрд, но это уже дефицита. зеленые писдят безбожно
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29.04.2020 10:15 Ответить
таможня круче - смелее воруют. и кормовая база у них больше. а махинации с НДС это , в основном, "крупные бизнесмены" - теперь они #неолигархи.
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29.04.2020 10:04 Ответить
Как неожиданно с президентом-марионеткой Коломоского и ахметовским премьером.
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29.04.2020 10:11 Ответить
менее чем за год правления зеленского, из бюджета было украдено 300 млрд. эта статья яркое подтверждение, того факта что зеленский - это главная причина воровства и коррупции в стране.
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29.04.2020 10:13 Ответить
Старые добрые схемы Азарова.

А говорите не реванш рыгов.
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29.04.2020 10:13 Ответить
Та-там !

Звучит мелодия "если кто-то кое-где у нас порой"

Текст песни: "Без участия топов в налоговой эти предприятия работать бы не смогли. Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков наверняка и в теме, и в доле, "
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29.04.2020 10:16 Ответить
Ну так все прекрасно знают про эти дыры, не первый год происходит. Просто при нынешних профанах некоторые чиновники средне-высокого звена решили, что можно неплохо прибарахлиться. Или отмена ндс или никаких льгот для "внутреннего производителя".
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29.04.2020 10:19 Ответить
типа это был секрет
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29.04.2020 10:32 Ответить
Тема с возвратом НДС за экспорт существует с нулевых (кажись с 1995 г). При Яныке ее типа автоматизировали для "централизации" поборов "за возврат" денег, которые типа нет и без визирования у нужных людей их можно возвращать годами. Через прокрутку этих схем прошла УЙМА народу в органах и в кабинетах финслужб. Столько лет втихаря лопатили бюджетные деньги и всех все устраивало...
И тут "вдруг" пришёл Уманский и нарушил "правило омерта" украинской мафии. И все начали делать круглые глаза.
Интересно, что случится раньше - Уманского грохнут или найдут какоготнибудь официального козла отпущения из обслуги базы данных налоговой?
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29.04.2020 10:38 Ответить
А толку его грохать? Все уже обнародовано.
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29.04.2020 11:00 Ответить
Я ХЗ, но как любят говорить "мышебратя" кацапы - "не все так однозначно" ... "Перепродажи" налогового кредита", это лишь одна схема прокручивания "воздуходенег" на множестве экспортно-импортных заморочек, придуманных за время после введени НДС. Там можно рыть и рыть. Олигархи же богатели не просто так в стабильно беднеющей стране с вечно дефицитным бюджетом.
И когда находится кто-то "знающий и злой" из "системы", то у правоохранителей и фискалов случаются сильный "внезапный падеж скота" от бытовухи или "массовые ротации".
Давайте будем посмотреть...
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29.04.2020 12:05 Ответить
Уманский ничего нового не сообщил. Все єти схемы давно известны. Даже в википедии подробно описаны . А это по сути образовательная система.
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29.04.2020 11:32 Ответить
Та таки да. Вопрос лишь в том, что это было - заход правдоборца или "пердупредительный" в воздух?
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29.04.2020 12:17 Ответить
на Уманського всі болт ложили і долю не давали, бо все без нього працювало, він не зміг схему очолити, тому зливає, потім знову поставлять воїх людей і схеми запрацюють. Це ж як з нефьорором, він тільки прийшов, то сказав відкрито, що ніяких посередників, все напряму.
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29.04.2020 11:45 Ответить
казна нараспашку
ой, не тех субъектов ********** назвали
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29.04.2020 10:45 Ответить
Гетьманович крышует все потроховские схемы,которые никто закрывать не собирался,а лоху свистит в уши про необходимость кассовых аппаратов для малого бизнеса,как спасительной меры,лох остаётся лохом.
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29.04.2020 10:56 Ответить
так было всегда!!!! НЕВОЗМОЖНО проворачивать лямы денег без следов!! Вот налоговая и замывает следы!! за процент!! курв* стоит посмотреть в каких особняках по областям живёт этот сброд и в каких районах городов!!!
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29.04.2020 11:11 Ответить
Тупому и сверхжадному государству давно пора задуматься о нереально больших налогах. Прежде всего речь идет об НДС, ввозных пошлинах, начислениях на зарплату, ставки на которые совершенно ненормальные в нищей Украине. Разумеется от таких драконовских налогов уходили и будут уходить всеми возможными способами. У бизнеса просто нет другого пути выжить. Если этого не делать, то можно и не открываться. Единственный путь - это существенное совокупное уменьшение ставок ключевых налогов до разумных величин. А еще полезной может быть замена на сложнейший в администрировании и оттянутый во времени НДС на налог с розничных продаж, как это сделано в США. Ответственность продавца за этот налог наступает немедленно, при продаже, и уход от него если и возможен, то сильно затруднен. Кроме того, в США от штата к штату очень разнится его ставка от 0% - целых 3 штата, до 20% - у богатых шатов типа Калифорнии. У них все организовано умеренно и разумно и получается, что средняя ставка всего 10%. В Европе есть целые отрасли, типа торговля продуктами питания, где уменьшенные ставки НДС, до 9% и даже до 7%. Специалисты это прекрасно знают, но преступно молчат, так как трясутся за свои места у кормушек. У меня есть стойкое впечатление, что НДС специально был принят для того, чтобы знающие люди могли от него уходить или платить по минимуму или заниматься фиктивным возвратом НДС при экспорте воздуха. Эта проблема существует десятилетия и всех устраивает, в силу злонамеренности и преступности властей, а еще по причине экономической неграмотности населения и отсуттствия понимания, что обирают, в конечном итоге, нас всех, кто не в схеме.
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29.04.2020 11:57 Ответить
Это все сотрясения воздуха. Отмыв НДС - и есть смысл существования всех министров финансов и налоговых начальников. А иначе- зачем им туда идти?. Что бы не было воровства НДС- надо всех украинцев заменить например, немцами, или финнами..
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29.04.2020 13:02 Ответить
отмените пдв и громодяни стануть на 20% богатьши
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29.04.2020 13:47 Ответить
 
 