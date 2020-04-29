УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9892 відвідувача онлайн
Новини
8 310 46

Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

За три місяці 2020 року, за даними Держказначейства, податкова мала зібрати 117 млрд грн, а зібрала лише 110 млрд, митниця провалилася ще більше - за плану в 85 млрд грн зібрала тільки 65 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня".

У розпорядженні видання є документи, згідно з якими за безпосередньої участі податківців генеруються мільярди "схемного" податкового кредиту і працюють сотні транзитно-конвертаційних центрів. Більше того, джерело в ДПС підтвердило автентичність цієї інформації.

"Коли компанія продаватиме куплене, вона оплатить ПДВ, а кредит сформується в того, хто її товар придбав, допоки цей ланцюжок не дійде до кінцевого споживача, для якого ПДВ уже включено до магазинного цінника. Тобто податок однаково рано або пізно буде оплачений, а кредит вичерпається. Це в ідеальному світі. У реальному світі податковий кредит - це товар, який можна генерувати, підробляючи документи про неіснуючі купівлі, і продавати тим, хто хоче заплатити державі менше, ніж мусить", - зазначає видання.

Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ 01

На схемі показано створення і продаж фіктивного ПДВ.

"Наприклад, компанія, яка ніколи не закуповувала пшениці, раптом продає її комусь, генеруючи йому податковий кредит на кругленьку суму. Цей хтось і є кінцевим вигодонабувачем схеми, він знизив суму сплати за ПДВ. А якщо так станеться, що зобов'язання з ПДВ стало від'ємним, то цей хтось ще й відшкодує ПДВ із держбюджету. Найбільш очевидна ця схема завдяки товарній номенклатурі, коли умовно закуповуються запчастини, а продаються цвяхи або ж горілка перетворюється на кукурудзу. Це чарівне перетворення одного товару на іншій і називають скруткою", - наголошується в матеріалі.

Видання зазначає, що описана схема вигідна бізнесу з обігом від кількох сотень мільйонів гривень.

"Відповідно до наявних у нас документів, на схемах "заробляють" і маловідомі, і великі брендові компанії з мільярдними оборотами, у тому числі агрохолдинги. Сума недонадходжень до бюджету з податку після застосування схеми становить близько 11,5–13,5%. Тобто при ставці ПДВ у 20% схема дуже вигідна. І що дуже важливо — неможлива без особистої участі співробітників податкової вищої ланки, які теж можуть бути її бенефіціарами", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, крім недонадходжень до держбюджету, схеми з ПДВ шкодять і сумлінним платникам.

Також читайте: Цушко подав е-декларацію кандидата на посаду заступника міністра фінансів

"Згідно з наявними у нас даними, податкова, навпаки, бере активну участь у махінаціях з ПДВ. Як, утім, і різні правоохоронні органи, в які регулярно передається інформація про схеми та зникає там навіки", - повідомляє видання.

Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ 02
Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ 03
Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ 04

Також читайте: Нефьодов і Верланов знали про мою позицію: їхня відставка була лише питанням часу, - глава Мінфіну Марченко


Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ 05

За даними видання, в лютому цього року в Україні працювали близько шестисот транзитно-конвертаційних центрів. У тому ж лютому завдяки їхній роботі держбюджет недоотримав щонайменше 4 млрд грн.

"Усі ці електронні реєстри, бази даних, автоматичні реєстри та інше абсолютно не захищені від ручного втручання, а доступ є лише в податківців. Від січня 2019-го, за наявними у нас даними, у системі електронного адміністрування було незаконно сформовано електронний ліміт ПДВ на загальну суму понад 75 млрд грн", - йдеться в матеріалі.

Журналісти поцікавилися у нового міністра фінансів Сергія Марченка, як він планує забезпечити неповторення зловживань у службі. Він відповів: "Зараз Мінфін отримав можливість разом із ДПС і ДФС проаналізувати, що взагалі відбувалося в системі: чому були порушення порядку доступу до системи, чому були затримки з відшкодуванням ПДВ, чому фіктивний податковий кредит на різних нелегальних майданчиках зараз може купити будь-хто охочий тощо. За результатами цього аналізу ми прийматимемо подальші технічні рішення — як вибудувати систему, щоб виключити можливості зловживань". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на главу Державної податкової служби намагаються скасувати через суд

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) Мінфін (3662) податкова (711) ПДВ (630) Марченко Сергій (585) Державна митна служба (663)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Уже как год место главного коррупционера занял ЗЕ. По размаху воровства он оставил позади даже Овоща.
показати весь коментар
29.04.2020 09:53 Відповісти
+10
ну так прийшли *новиє ліца*, і гребуть вони по новому! чай не барига!!! тому усьо ніштяк
показати весь коментар
29.04.2020 10:00 Відповісти
+9
Команда молодая,поэтому аппетит у нее хороший
показати весь коментар
29.04.2020 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И что? Только увольнения? Как говорил усатый людоед Салин, каждая ошибка, преступление имеет свои Имя и Фамилию. Полная конфискация и на лет 7 в тюрьму.
показати весь коментар
29.04.2020 09:50 Відповісти
не может этого быть. там же все очень потужные реформаторы.
показати весь коментар
29.04.2020 09:51 Відповісти
Ну так без податкової махінації з ПДВ неможливі.
показати весь коментар
29.04.2020 09:51 Відповісти
Скасуйте вже той довбаний ПДВ і буде усім щастя..
показати весь коментар
29.04.2020 09:51 Відповісти
З того ПДВ формується майже весь бюджет (половина з ПДВ на таможні). Його треба чимось замінити. Можна схожий на нього податок з продаж. Тільки для цього ті продажі треба контролювати.
показати весь коментар
29.04.2020 11:29 Відповісти
Штати якось без нього живуть..як на мене він абсолютно не логічний..
показати весь коментар
29.04.2020 11:38 Відповісти
Живут, потому, что не внедряли. В Украине 40 -45 процентов бюджета -НДС. Попробуй теперь, отмени.
показати весь коментар
29.04.2020 12:48 Відповісти
Можно до бесконечности рассказывать о дырах по НДС- есть неоспоримый факт:- НДС формирует 40-45 процентов бюджетаУкраины. Поэтому никто( даже ты, если станешь президнтом), НДС не отменит.
показати весь коментар
29.04.2020 15:42 Відповісти
"Как жаль, что все гении разбирающиеся в экономике и футболе работают парикмахерами и таксистами"!
показати весь коментар
29.04.2020 18:15 Відповісти
В США податок з продаж. В Україні теж треба запровадити аналог - податок з обороту.
показати весь коментар
29.04.2020 17:16 Відповісти
ПДВ вже давно треба замінити на податок з обороту, який платять всі автоматично.
показати весь коментар
29.04.2020 17:14 Відповісти
хоть бы показали где они СОБИРАЮТ. как будто это грибы..
показати весь коментар
29.04.2020 09:52 Відповісти
Новиє ліца на марші.
показати весь коментар
29.04.2020 09:52 Відповісти
Они были назначены при старых.
показати весь коментар
29.04.2020 09:55 Відповісти
Уже как год место главного коррупционера занял ЗЕ. По размаху воровства он оставил позади даже Овоща.
показати весь коментар
29.04.2020 09:53 Відповісти
овоща это в смысле винницкого мыролюбца? Сомневаюсь, он чемпион мира в реформизме.
показати весь коментар
29.04.2020 09:55 Відповісти
никогда в истории Украины не было такого гигантского дефицита бюджета как при зеленском. эта тварь со своими подельниками безбожно ворует наши деньги
показати весь коментар
29.04.2020 10:17 Відповісти
Команда молодая,поэтому аппетит у нее хороший
показати весь коментар
29.04.2020 09:54 Відповісти
ну так прийшли *новиє ліца*, і гребуть вони по новому! чай не барига!!! тому усьо ніштяк
показати весь коментар
29.04.2020 10:00 Відповісти
!!! Стандартно по схеме, зачистить поле под свои фирмы, показать что они молодцы и продолжать воровать только теперь Дермак не зря себе взял помощника по схемам или при Юли токого не было
показати весь коментар
29.04.2020 10:02 Відповісти
Нет, это духовная предтеча ЗЕ - Янык.
В тройке Вор, Барыга и Клоун роль чемпиона по воровству, спекуляции и идиотизму уверенно занял ЗЕ
показати весь коментар
29.04.2020 10:02 Відповісти
Всегда так было.
показати весь коментар
29.04.2020 10:03 Відповісти
в 2018-м профицит бюджета 150 млрд, а при зеленском - 300 млрд, но это уже дефицита. зеленые писдят безбожно
показати весь коментар
29.04.2020 10:15 Відповісти
таможня круче - смелее воруют. и кормовая база у них больше. а махинации с НДС это , в основном, "крупные бизнесмены" - теперь они #неолигархи.
показати весь коментар
29.04.2020 10:04 Відповісти
Как неожиданно с президентом-марионеткой Коломоского и ахметовским премьером.
показати весь коментар
29.04.2020 10:11 Відповісти
менее чем за год правления зеленского, из бюджета было украдено 300 млрд. эта статья яркое подтверждение, того факта что зеленский - это главная причина воровства и коррупции в стране.
показати весь коментар
29.04.2020 10:13 Відповісти
Старые добрые схемы Азарова.

А говорите не реванш рыгов.
показати весь коментар
29.04.2020 10:13 Відповісти
Та-там !

Звучит мелодия "если кто-то кое-где у нас порой"

Текст песни: "Без участия топов в налоговой эти предприятия работать бы не смогли. Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков наверняка и в теме, и в доле, "
показати весь коментар
29.04.2020 10:16 Відповісти
Ну так все прекрасно знают про эти дыры, не первый год происходит. Просто при нынешних профанах некоторые чиновники средне-высокого звена решили, что можно неплохо прибарахлиться. Или отмена ндс или никаких льгот для "внутреннего производителя".
показати весь коментар
29.04.2020 10:19 Відповісти
типа это был секрет
показати весь коментар
29.04.2020 10:32 Відповісти
Тема с возвратом НДС за экспорт существует с нулевых (кажись с 1995 г). При Яныке ее типа автоматизировали для "централизации" поборов "за возврат" денег, которые типа нет и без визирования у нужных людей их можно возвращать годами. Через прокрутку этих схем прошла УЙМА народу в органах и в кабинетах финслужб. Столько лет втихаря лопатили бюджетные деньги и всех все устраивало...
И тут "вдруг" пришёл Уманский и нарушил "правило омерта" украинской мафии. И все начали делать круглые глаза.
Интересно, что случится раньше - Уманского грохнут или найдут какоготнибудь официального козла отпущения из обслуги базы данных налоговой?
показати весь коментар
29.04.2020 10:38 Відповісти
А толку его грохать? Все уже обнародовано.
показати весь коментар
29.04.2020 11:00 Відповісти
Я ХЗ, но как любят говорить "мышебратя" кацапы - "не все так однозначно" ... "Перепродажи" налогового кредита", это лишь одна схема прокручивания "воздуходенег" на множестве экспортно-импортных заморочек, придуманных за время после введени НДС. Там можно рыть и рыть. Олигархи же богатели не просто так в стабильно беднеющей стране с вечно дефицитным бюджетом.
И когда находится кто-то "знающий и злой" из "системы", то у правоохранителей и фискалов случаются сильный "внезапный падеж скота" от бытовухи или "массовые ротации".
Давайте будем посмотреть...
показати весь коментар
29.04.2020 12:05 Відповісти
Уманский ничего нового не сообщил. Все єти схемы давно известны. Даже в википедии подробно описаны . А это по сути образовательная система.
показати весь коментар
29.04.2020 11:32 Відповісти
Та таки да. Вопрос лишь в том, что это было - заход правдоборца или "пердупредительный" в воздух?
показати весь коментар
29.04.2020 12:17 Відповісти
на Уманського всі болт ложили і долю не давали, бо все без нього працювало, він не зміг схему очолити, тому зливає, потім знову поставлять воїх людей і схеми запрацюють. Це ж як з нефьорором, він тільки прийшов, то сказав відкрито, що ніяких посередників, все напряму.
показати весь коментар
29.04.2020 11:45 Відповісти
казна нараспашку
ой, не тех субъектов ********** назвали
показати весь коментар
29.04.2020 10:45 Відповісти
Гетьманович крышует все потроховские схемы,которые никто закрывать не собирался,а лоху свистит в уши про необходимость кассовых аппаратов для малого бизнеса,как спасительной меры,лох остаётся лохом.
показати весь коментар
29.04.2020 10:56 Відповісти
так было всегда!!!! НЕВОЗМОЖНО проворачивать лямы денег без следов!! Вот налоговая и замывает следы!! за процент!! курв* стоит посмотреть в каких особняках по областям живёт этот сброд и в каких районах городов!!!
показати весь коментар
29.04.2020 11:11 Відповісти
Тупому и сверхжадному государству давно пора задуматься о нереально больших налогах. Прежде всего речь идет об НДС, ввозных пошлинах, начислениях на зарплату, ставки на которые совершенно ненормальные в нищей Украине. Разумеется от таких драконовских налогов уходили и будут уходить всеми возможными способами. У бизнеса просто нет другого пути выжить. Если этого не делать, то можно и не открываться. Единственный путь - это существенное совокупное уменьшение ставок ключевых налогов до разумных величин. А еще полезной может быть замена на сложнейший в администрировании и оттянутый во времени НДС на налог с розничных продаж, как это сделано в США. Ответственность продавца за этот налог наступает немедленно, при продаже, и уход от него если и возможен, то сильно затруднен. Кроме того, в США от штата к штату очень разнится его ставка от 0% - целых 3 штата, до 20% - у богатых шатов типа Калифорнии. У них все организовано умеренно и разумно и получается, что средняя ставка всего 10%. В Европе есть целые отрасли, типа торговля продуктами питания, где уменьшенные ставки НДС, до 9% и даже до 7%. Специалисты это прекрасно знают, но преступно молчат, так как трясутся за свои места у кормушек. У меня есть стойкое впечатление, что НДС специально был принят для того, чтобы знающие люди могли от него уходить или платить по минимуму или заниматься фиктивным возвратом НДС при экспорте воздуха. Эта проблема существует десятилетия и всех устраивает, в силу злонамеренности и преступности властей, а еще по причине экономической неграмотности населения и отсуттствия понимания, что обирают, в конечном итоге, нас всех, кто не в схеме.
показати весь коментар
29.04.2020 11:57 Відповісти
Это все сотрясения воздуха. Отмыв НДС - и есть смысл существования всех министров финансов и налоговых начальников. А иначе- зачем им туда идти?. Что бы не было воровства НДС- надо всех украинцев заменить например, немцами, или финнами..
показати весь коментар
29.04.2020 13:02 Відповісти
отмените пдв и громодяни стануть на 20% богатьши
показати весь коментар
29.04.2020 13:47 Відповісти
 
 