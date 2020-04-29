Податкова бере участь у махінаціях з ПДВ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ
За три місяці 2020 року, за даними Держказначейства, податкова мала зібрати 117 млрд грн, а зібрала лише 110 млрд, митниця провалилася ще більше - за плану в 85 млрд грн зібрала тільки 65 млрд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дзеркало тижня".
У розпорядженні видання є документи, згідно з якими за безпосередньої участі податківців генеруються мільярди "схемного" податкового кредиту і працюють сотні транзитно-конвертаційних центрів. Більше того, джерело в ДПС підтвердило автентичність цієї інформації.
"Коли компанія продаватиме куплене, вона оплатить ПДВ, а кредит сформується в того, хто її товар придбав, допоки цей ланцюжок не дійде до кінцевого споживача, для якого ПДВ уже включено до магазинного цінника. Тобто податок однаково рано або пізно буде оплачений, а кредит вичерпається. Це в ідеальному світі. У реальному світі податковий кредит - це товар, який можна генерувати, підробляючи документи про неіснуючі купівлі, і продавати тим, хто хоче заплатити державі менше, ніж мусить", - зазначає видання.
На схемі показано створення і продаж фіктивного ПДВ.
"Наприклад, компанія, яка ніколи не закуповувала пшениці, раптом продає її комусь, генеруючи йому податковий кредит на кругленьку суму. Цей хтось і є кінцевим вигодонабувачем схеми, він знизив суму сплати за ПДВ. А якщо так станеться, що зобов'язання з ПДВ стало від'ємним, то цей хтось ще й відшкодує ПДВ із держбюджету. Найбільш очевидна ця схема завдяки товарній номенклатурі, коли умовно закуповуються запчастини, а продаються цвяхи або ж горілка перетворюється на кукурудзу. Це чарівне перетворення одного товару на іншій і називають скруткою", - наголошується в матеріалі.
Видання зазначає, що описана схема вигідна бізнесу з обігом від кількох сотень мільйонів гривень.
"Відповідно до наявних у нас документів, на схемах "заробляють" і маловідомі, і великі брендові компанії з мільярдними оборотами, у тому числі агрохолдинги. Сума недонадходжень до бюджету з податку після застосування схеми становить близько 11,5–13,5%. Тобто при ставці ПДВ у 20% схема дуже вигідна. І що дуже важливо — неможлива без особистої участі співробітників податкової вищої ланки, які теж можуть бути її бенефіціарами", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, крім недонадходжень до держбюджету, схеми з ПДВ шкодять і сумлінним платникам.
"Згідно з наявними у нас даними, податкова, навпаки, бере активну участь у махінаціях з ПДВ. Як, утім, і різні правоохоронні органи, в які регулярно передається інформація про схеми та зникає там навіки", - повідомляє видання.
За даними видання, в лютому цього року в Україні працювали близько шестисот транзитно-конвертаційних центрів. У тому ж лютому завдяки їхній роботі держбюджет недоотримав щонайменше 4 млрд грн.
"Усі ці електронні реєстри, бази даних, автоматичні реєстри та інше абсолютно не захищені від ручного втручання, а доступ є лише в податківців. Від січня 2019-го, за наявними у нас даними, у системі електронного адміністрування було незаконно сформовано електронний ліміт ПДВ на загальну суму понад 75 млрд грн", - йдеться в матеріалі.
Журналісти поцікавилися у нового міністра фінансів Сергія Марченка, як він планує забезпечити неповторення зловживань у службі. Він відповів: "Зараз Мінфін отримав можливість разом із ДПС і ДФС проаналізувати, що взагалі відбувалося в системі: чому були порушення порядку доступу до системи, чому були затримки з відшкодуванням ПДВ, чому фіктивний податковий кредит на різних нелегальних майданчиках зараз може купити будь-хто охочий тощо. За результатами цього аналізу ми прийматимемо подальші технічні рішення — як вибудувати систему, щоб виключити можливості зловживань".
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В тройке Вор, Барыга и Клоун роль чемпиона по воровству, спекуляции и идиотизму уверенно занял ЗЕ
А говорите не реванш рыгов.
Звучит мелодия "если кто-то кое-где у нас порой"
Текст песни: "Без участия топов в налоговой эти предприятия работать бы не смогли. Начальники областных налоговых и Офиса крупных плательщиков наверняка и в теме, и в доле, "
И тут "вдруг" пришёл Уманский и нарушил "правило омерта" украинской мафии. И все начали делать круглые глаза.
Интересно, что случится раньше - Уманского грохнут или найдут какоготнибудь официального козла отпущения из обслуги базы данных налоговой?
И когда находится кто-то "знающий и злой" из "системы", то у правоохранителей и фискалов случаются сильный "внезапный падеж скота" от бытовухи или "массовые ротации".
Давайте будем посмотреть...
ой, не тех субъектов ********** назвали