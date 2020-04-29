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КСУ сегодня рассмотрит представление нардепов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности

КСУ сегодня рассмотрит представление нардепов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности

Конституционный Суд Украины сегодня, 29 апреля, рассмотрит конституционное представление народных депутатов о конституционности закона относительно депутатской неприкосновенности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте КСУ.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трансляция пленарного заседания состоится на официальном веб-сайте Конституционного Суда Украины http://ccu.gov.ua  в рубрике "Видеотрансляция заседаний" по ссылке http://ccu.gov.ua/stream.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный суд закрыл дело о депутатской неприкосновенности

Как сообщалось, 50 депутатов, большинство которых из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", хотят оспорить в Конституционном суде закон об отмене депутатской неприкосновенности, который вступил в силу 1 января 2020 года

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Так, за него предварительно проголосовали в ночь на 30 августа и окончательно приняли 3 сентября. Чтобы это было возможным, депутаты начали первую сессию раньше и закрыли после одного заседания.

В представлении отмечается, что первая сессия не была очередной, поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию.

Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

18 декабря парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

ВР (29287) неприкосновенность (998) представление (41)


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Топ комментарии
+5
но, к глубокому сожалению депутатов, он окажется неконституционным.....
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29.04.2020 10:09 Ответить
+2
КСУ сегодня рассмотрит представление нардепов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3215
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29.04.2020 10:13 Ответить
+2
Закон поверхностный и пиарный, всё во власти генпрокурора. И где законы о Референдуме и об Импичменте президента?
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29.04.2020 10:15 Ответить
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но, к глубокому сожалению депутатов, он окажется неконституционным.....
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29.04.2020 10:09 Ответить
это было бы хорошо...
я за неприкосновенность депутатов не смотря на некоторые негативные моменты..
выборные депутаты это единственная наша защита от произвола исполнительной власти...
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29.04.2020 10:20 Ответить
по-моему, ЗаЖОПникам, подававшим это представление, при нынешней власти ничего не угрожает......
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29.04.2020 10:41 Ответить
Если мозгов нет у тебя...
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29.04.2020 11:04 Ответить
КСУ сегодня рассмотрит представление нардепов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3215
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29.04.2020 10:13 Ответить
Шедевр!
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29.04.2020 10:57 Ответить
450 ленивых пиз()юков..
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29.04.2020 10:15 Ответить
Закон поверхностный и пиарный, всё во власти генпрокурора. И где законы о Референдуме и об Импичменте президента?
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29.04.2020 10:15 Ответить
что было..то сплыло..
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29.04.2020 10:16 Ответить
Гопода,у меня влпрос кто шарит в юриспруденции. В конституции прописано ,что перед законом все равны или в каких то в иных законах или нет. Если нет то нужно срочно прописать и все устаканиться!
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29.04.2020 10:16 Ответить
ты это менту или прокурору расскажи, когда они захотят по какой то причине посадить тебя просто так - у них нет неприкосновенности....
А в нормальных демократиях представители выборных органов власти имеют неприкосновенность в той или иной степени.... - как противовес исполнительной власти..
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29.04.2020 10:26 Ответить
Почему в демократиях, в средневековых монархиях тоже так было.
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29.04.2020 10:42 Ответить
Так зроби так щоб судочинство прокурори та менти стали порядними. Це вони хочуть скасувати той закон щоб красти безбоязно і їм за це нічого не було
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29.04.2020 10:50 Ответить
Опзажопники играют на турборежимных процедурных косяках, которые заложены, как взрывчатка в фундамент. По глупости или сознательно.
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29.04.2020 10:17 Ответить
клоун-продажное, тупое чьмо.
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29.04.2020 10:28 Ответить
Повинен бути прийнятий закон про відклик нардепів і ті хто подавав цей позов повинні бути відкликані,бо перед виборами всі обіцяли скасувати недоторканість.
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29.04.2020 10:32 Ответить
 
 