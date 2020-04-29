КСУ сегодня рассмотрит представление нардепов о конституционности закона о депутатской неприкосновенности

Конституционный Суд Украины сегодня, 29 апреля, рассмотрит конституционное представление народных депутатов о конституционности закона относительно депутатской неприкосновенности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте КСУ.

"Рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" в форме письменного производства (открытая часть пленарного заседания)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трансляция пленарного заседания состоится на официальном веб-сайте Конституционного Суда Украины http://ccu.gov.ua в рубрике "Видеотрансляция заседаний" по ссылке http://ccu.gov.ua/stream.

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Как сообщалось, 50 депутатов, большинство которых из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", хотят оспорить в Конституционном суде закон об отмене депутатской неприкосновенности, который вступил в силу 1 января 2020 года

Депутаты считают закон неконституционным, поскольку Верховная Рада приняла его с нарушением процедуры. Так, за него предварительно проголосовали в ночь на 30 августа и окончательно приняли 3 сентября. Чтобы это было возможным, депутаты начали первую сессию раньше и закрыли после одного заседания.

В представлении отмечается, что первая сессия не была очередной, поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию.

Напомним, Верховная Рада в сентябре приняла законопроект (№7203) о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

18 декабря парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.