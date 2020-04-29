ОАСК открыл производство об отмене конкурса на главу Госналогслужбы

Окружной административный суд Киева открыл производство об отмене решения правительства и Государственной налоговой службы об объявлении отбора на вакантные должности председателя ГПСУ и его заместителя.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

Суд рассмотрит дело по правилам общего искового производства, а подготовительное заседание назначено на 26 мая 2020 года.

В то же время, рассмотрев заявление об обеспечении иска, поступившее в суд вместе с иском, суд отказал в его удовлетворении. В нем истец просил суд до вступления в законную силу решения по делу запретить Государственной налоговой службе и Министерству финансов совершать действия по отбору на должности председателя ГНС Украины и его заместителя, а именно - проводить собеседования, вносить представление субъекту назначения и заключать контракт.

Читайте также: На должность руководителя Налоговой уже подано 43 заявки, - министр Кабмина Немчинов

Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 24 апреля уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Правительство объявило конкурс на нового председателя Государственной налоговой службы, отметив, что документы будут приниматься до понедельника, 27 апреля. Кроме того, Кабинет министров Украины разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта. 27 апреля министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что от кандидатов на должность руководителя Государственной налоговой службы, назначение которого состоится по упрощенной процедуре, поступили 43 заявки.