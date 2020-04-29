ОАСК відкрив провадження про скасування конкурсу на главу Державної податкової служби

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження про скасування рішення уряду і Державної податкової служби щодо оголошення відбору на вакантні посади голови ДПСУ та його заступника.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

Суд розгляне справу за правилами загального позовного провадження, а підготовче засідання призначене на 26 травня 2020 року.

Водночас, розглянувши заяву про забезпечення позову, яка надійшла до суду разом із позовом, суд відмовив у її задоволенні. У ній позивач просив суд до набуття чинності рішенням у справі заборонити Державній податковій службі та Міністерству фінансів здійснювати дії з відбору на посади голови ДПС України та його заступника, а саме - проводити співбесіди, вносити подання суб'єкту призначення і укладати контракт.

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Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова і голову Державної митної служби Максима Нефьодова. Уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, зазначивши, що документи прийматимуться до понеділка, 27 квітня. Крім того, Кабінет міністрів України дозволив призначити голову і заступника голови Державної податкової служби в результаті укладення контракту. 27 квітня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що від кандидатів на посаду керівника Державної податкової служби, призначення якого відбудеться за спрощеною процедурою, надійшли 43 заявки.