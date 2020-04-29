Полиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр"
Правоохранители увидели в интернете, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на ул. Льва Толстого, и отправили туда наряд.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня в сети Интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции", — сказано в сообщении.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" - экс-депутат Ляшко "замуровал" вход в ресторан "Велюр". ВИДЕО
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции. Она документирует случившееся.
После этого "будет дана правовая квалификация события", пообещали в полиции.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что бывший депутат Олег Ляшко и его сторонники заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".
Также на Цензор.НЕТ: "В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО
Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.
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Возможно - хулиганство.
"будет дана правовая квалификация события"Источник: https://censor.net/n3192374
Так что они пока сами не знают.
Та ладно!
Людина, в сенсі.
а ляшку повод нагадать про себе
На члени!
6 ч.
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А В ЧЕМ разница между ПОЛИЦИЕЙ Авакова со своим "шедевральным" рекламно-отмазывательным визитом к Коле Оболонскому и визитом туда же Ляшка со строительной типо пеной? А разница в гонорарах очевидно... от Коленьки тупого. И в эпатаже фантазии... ))))
Не забываем лечить глаза росой... и голосовать за Зеленского и его симулякров типо Ляшка.
Привет Коле, Ляшку и "принципиальной" полиции "по вызову"...