РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8845 посетителей онлайн
Новости Силовики
13 178 27

Полиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр"

Полиция выехала разбираться в

Правоохранители увидели в интернете, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на ул. Льва Толстого, и отправили туда наряд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в сети Интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" - экс-депутат Ляшко "замуровал" вход в ресторан "Велюр". ВИДЕО

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции. Она документирует случившееся.

После этого "будет дана правовая квалификация события", пообещали в полиции.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что бывший депутат Олег Ляшко и его сторонники заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".

Также на Цензор.НЕТ: "В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО

Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.

Автор: 

Ляшко Олег (1642) Нацполиция (16571) правоохранительные органы (2970) рестораны (279) силовики (2799) Тищенко Николай (337)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Ти ба які оперативні! Коля-котлєта підкину баблішка й менти помчалися рятувати притон велюровий!
показать весь комментарий
29.04.2020 14:08 Ответить
+12
Земрази статью найдут, был бы человек.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:10 Ответить
+11
"Правоохранители увидели в интернете" понятно, правоохренители шаряться в интернете, странно, что так оперативно не выехали после обнародования посещения ресторана слугами уродца и прочих прихвостней
показать весь комментарий
29.04.2020 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И какая статья?
показать весь комментарий
29.04.2020 14:07 Ответить
Нарушение карантина.
Возможно - хулиганство.

"будет дана правовая квалификация события"Источник: https://censor.net/n3192374

Так что они пока сами не знают.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:10 Ответить
квн так квнПолиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 995
показать весь комментарий
29.04.2020 14:27 Ответить
Земрази статью найдут, был бы человек.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:10 Ответить
Кто человек, Ляшко заднеприводный?
Та ладно!
показать весь комментарий
29.04.2020 14:14 Ответить
Ну не ти ж.

Людина, в сенсі.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:18 Ответить
Полиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 7688
показать весь комментарий
29.04.2020 14:15 Ответить
стаття Незаконне будівництво .
показать весь комментарий
29.04.2020 16:23 Ответить
Ти ба які оперативні! Коля-котлєта підкину баблішка й менти помчалися рятувати притон велюровий!
показать весь комментарий
29.04.2020 14:08 Ответить
Увидели в интернете группу лиц-в интернете бы и выехали "разбираться". Need for speed включили и гонялись бы за лицами.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:10 Ответить
Полициянты опять были "в гандонах" ?
показать весь комментарий
29.04.2020 14:10 Ответить
Не, на этот раз с головными уборами. По форме.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:19 Ответить
Нужно не блокировать кабак, а и всем остальным открыться.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:11 Ответить
хазяїна откритого кабака нада наказать по всій строгості, а не йти у них, зажравшихся котлєтами, на поводу...
а ляшку повод нагадать про себе
показать весь комментарий
29.04.2020 14:59 Ответить
"Правоохранители увидели в интернете" понятно, правоохренители шаряться в интернете, странно, что так оперативно не выехали после обнародования посещения ресторана слугами уродца и прочих прихвостней
показать весь комментарий
29.04.2020 14:11 Ответить
Поліціянти ви на всяк випадок то броніки на сраки поодівайте як Ляшко прийде, всяке може бути.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:14 Ответить
на сраки? Нє!
На члени!
показать весь комментарий
29.04.2020 14:27 Ответить
всі такі обізнані з тонкощами і деталями ляшковими...а він, знай собі, мурує
показать весь комментарий
29.04.2020 15:02 Ответить
Молодец Ляшко ! Браво !!!👏👍
показать весь комментарий
29.04.2020 14:17 Ответить
Купили в незакрытом на карантин "Эпицентре" блоки и пену, произвели не запрещённые подготовительные строительные работы с целью препятствования нарушения закона...
показать весь комментарий
29.04.2020 14:19 Ответить
а какого Х мусора в инете тусуются ,что работы нет ?
показать весь комментарий
29.04.2020 14:23 Ответить
гавно олежка решило напомнить о себе оригинальным способом, замаравшись о другое гавно толю-котлету.
показать весь комментарий
29.04.2020 14:24 Ответить
может, колю?
показать весь комментарий
29.04.2020 15:03 Ответить
Полиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 6385
показать весь комментарий
29.04.2020 14:45 Ответить
Полиция спасла замурованного Тищенко.
показать весь комментарий
29.04.2020 15:10 Ответить
Вааще не вижу состава преступления,ведь все рестораны закрыты на карантин,а значит люди там абсолютно не кому не мешают. А вот если поехали разбираться ,значит кому то мешают, а мешать могут только клиентам!
показать весь комментарий
29.04.2020 16:57 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZWF8q-rgVrZuZMne7C9S7_IHtOTVWRGyfaGBqd0QESqn1dSbOR6H0s0HTR-BG7aeFiuLq7gyBLmPwA5yJ745UvRBcEjilYxVxFSvAclutUkb6Jgdd8u42S-***********&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

6 ч.
·

А В ЧЕМ разница между ПОЛИЦИЕЙ Авакова со своим "шедевральным" рекламно-отмазывательным визитом к Коле Оболонскому и визитом туда же Ляшка со строительной типо пеной? А разница в гонорарах очевидно... от Коленьки тупого. И в эпатаже фантазии... ))))

Не забываем лечить глаза росой... и голосовать за Зеленского и его симулякров типо Ляшка.

Привет Коле, Ляшку и "принципиальной" полиции "по вызову"...
показать весь комментарий
29.04.2020 17:34 Ответить
 
 