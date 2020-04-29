Полиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр"

Правоохранители увидели в интернете, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на ул. Льва Толстого, и отправили туда наряд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в сети Интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции", — сказано в сообщении.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции. Она документирует случившееся.

После этого "будет дана правовая квалификация события", пообещали в полиции.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что бывший депутат Олег Ляшко и его сторонники заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".

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Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.