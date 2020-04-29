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Новини Силовики
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Поліція виїхала розбиратися в "замурований" екснардепом Ляшком ресторан "Велюр"

Поліція виїхала розбиратися в

Правоохоронці побачили в інтернеті, що група осіб заблокувала вхід в ресторан на вул. Льва Толстого, і відправили туди наряд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні в мережі "Інтернет" з'явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Ця подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр". ВIДЕО

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. Вона документує те, що трапилося.

Після цього "буде надана правова кваліфікація події", пообіцяли в поліції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що колишній депутат Олег Ляшко і його прихильники заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.

Автор: 

Ляшко Олег (1019) Нацполіція (15285) Правоохоронні органи (2708) ресторани (337) силовики (2515) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+18
Ти ба які оперативні! Коля-котлєта підкину баблішка й менти помчалися рятувати притон велюровий!
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29.04.2020 14:08 Відповісти
+12
Земрази статью найдут, был бы человек.
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29.04.2020 14:10 Відповісти
+11
"Правоохранители увидели в интернете" понятно, правоохренители шаряться в интернете, странно, что так оперативно не выехали после обнародования посещения ресторана слугами уродца и прочих прихвостней
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29.04.2020 14:11 Відповісти
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И какая статья?
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29.04.2020 14:07 Відповісти
Нарушение карантина.
Возможно - хулиганство.

"будет дана правовая квалификация события"Источник: https://censor.net/n3192374

Так что они пока сами не знают.
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29.04.2020 14:10 Відповісти
квн так квнПолиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 995
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29.04.2020 14:27 Відповісти
Земрази статью найдут, был бы человек.
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Кто человек, Ляшко заднеприводный?
Та ладно!
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29.04.2020 14:14 Відповісти
Ну не ти ж.

Людина, в сенсі.
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29.04.2020 14:18 Відповісти
Полиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 7688
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29.04.2020 14:15 Відповісти
стаття Незаконне будівництво .
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29.04.2020 16:23 Відповісти
Ти ба які оперативні! Коля-котлєта підкину баблішка й менти помчалися рятувати притон велюровий!
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29.04.2020 14:08 Відповісти
Увидели в интернете группу лиц-в интернете бы и выехали "разбираться". Need for speed включили и гонялись бы за лицами.
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Полициянты опять были "в гандонах" ?
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29.04.2020 14:10 Відповісти
Не, на этот раз с головными уборами. По форме.
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29.04.2020 14:19 Відповісти
Нужно не блокировать кабак, а и всем остальным открыться.
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29.04.2020 14:11 Відповісти
хазяїна откритого кабака нада наказать по всій строгості, а не йти у них, зажравшихся котлєтами, на поводу...
а ляшку повод нагадать про себе
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29.04.2020 14:59 Відповісти
"Правоохранители увидели в интернете" понятно, правоохренители шаряться в интернете, странно, что так оперативно не выехали после обнародования посещения ресторана слугами уродца и прочих прихвостней
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29.04.2020 14:11 Відповісти
Поліціянти ви на всяк випадок то броніки на сраки поодівайте як Ляшко прийде, всяке може бути.
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29.04.2020 14:14 Відповісти
на сраки? Нє!
На члени!
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29.04.2020 14:27 Відповісти
всі такі обізнані з тонкощами і деталями ляшковими...а він, знай собі, мурує
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29.04.2020 15:02 Відповісти
Молодец Ляшко ! Браво !!!👏👍
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29.04.2020 14:17 Відповісти
Купили в незакрытом на карантин "Эпицентре" блоки и пену, произвели не запрещённые подготовительные строительные работы с целью препятствования нарушения закона...
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29.04.2020 14:19 Відповісти
а какого Х мусора в инете тусуются ,что работы нет ?
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29.04.2020 14:23 Відповісти
гавно олежка решило напомнить о себе оригинальным способом, замаравшись о другое гавно толю-котлету.
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29.04.2020 14:24 Відповісти
может, колю?
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29.04.2020 15:03 Відповісти
Полиция выехала разбираться в "замурованный" экс-нардепом Ляшко ресторан "Велюр" - Цензор.НЕТ 6385
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29.04.2020 14:45 Відповісти
Полиция спасла замурованного Тищенко.
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29.04.2020 15:10 Відповісти
Вааще не вижу состава преступления,ведь все рестораны закрыты на карантин,а значит люди там абсолютно не кому не мешают. А вот если поехали разбираться ,значит кому то мешают, а мешать могут только клиентам!
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29.04.2020 16:57 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZWF8q-rgVrZuZMne7C9S7_IHtOTVWRGyfaGBqd0QESqn1dSbOR6H0s0HTR-BG7aeFiuLq7gyBLmPwA5yJ745UvRBcEjilYxVxFSvAclutUkb6Jgdd8u42S-***********&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

6 ч.
·

А В ЧЕМ разница между ПОЛИЦИЕЙ Авакова со своим "шедевральным" рекламно-отмазывательным визитом к Коле Оболонскому и визитом туда же Ляшка со строительной типо пеной? А разница в гонорарах очевидно... от Коленьки тупого. И в эпатаже фантазии... ))))

Не забываем лечить глаза росой... и голосовать за Зеленского и его симулякров типо Ляшка.

Привет Коле, Ляшку и "принципиальной" полиции "по вызову"...
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29.04.2020 17:34 Відповісти
 
 