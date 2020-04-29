Поліція виїхала розбиратися в "замурований" екснардепом Ляшком ресторан "Велюр"

Правоохоронці побачили в інтернеті, що група осіб заблокувала вхід в ресторан на вул. Льва Толстого, і відправили туди наряд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні в мережі "Інтернет" з'явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Ця подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції", - сказано в повідомленні.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. Вона документує те, що трапилося.

Після цього "буде надана правова кваліфікація події", пообіцяли в поліції.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що колишній депутат Олег Ляшко і його прихильники заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.

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Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.