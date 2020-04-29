Поліція виїхала розбиратися в "замурований" екснардепом Ляшком ресторан "Велюр"
Правоохоронці побачили в інтернеті, що група осіб заблокувала вхід в ресторан на вул. Льва Толстого, і відправили туди наряд.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Сьогодні в мережі "Інтернет" з'явилася інформація про те, що група осіб заблокувала вхід у ресторан на вулиці Льва Толстого. Ця подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції", - сказано в повідомленні.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Люди на карантині, а вони откривають оце дороге, гламурне гімно, щоб жрать!" -ексдепутат Ляшко "замурував" вхід до ресторану "Велюр". ВIДЕО
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. Вона документує те, що трапилося.
Після цього "буде надана правова кваліфікація події", пообіцяли в поліції.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що колишній депутат Олег Ляшко і його прихильники заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.
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Возможно - хулиганство.
"будет дана правовая квалификация события"Источник: https://censor.net/n3192374
Так что они пока сами не знают.
Та ладно!
Людина, в сенсі.
а ляшку повод нагадать про себе
На члени!
6 ч.
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А В ЧЕМ разница между ПОЛИЦИЕЙ Авакова со своим "шедевральным" рекламно-отмазывательным визитом к Коле Оболонскому и визитом туда же Ляшка со строительной типо пеной? А разница в гонорарах очевидно... от Коленьки тупого. И в эпатаже фантазии... ))))
Не забываем лечить глаза росой... и голосовать за Зеленского и его симулякров типо Ляшка.
Привет Коле, Ляшку и "принципиальной" полиции "по вызову"...