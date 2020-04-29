Сегодняшняя акция протеста под Кабмином несет огромный риск заболеть COVID-19, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов призвал придерживаться правил карантина и не собираться людей в большом количестве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга после заседания Кабмина.

"Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина - это большая опасность не только для ее участников, но и для членов их семей и близких. Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, но и у всех их родных, близких. Пожалуйста, будьте сознательны, соблюдайте правила карантина и оставайтесь дома", - сказал Степанов.

По его словам, ограничительные меры болезненны, но очень эффективны в борьбе с коронавирусной болезнью.

Степанов подчеркнул, что постепенная отмена ограничительных мер, которую правительство планирует после 11 мая, возможна лишь в случае сокращения темпов распространения коронавирусной болезни.

Напомним, сегодня у здания Кабинета Министров проходила акция протеста малых предпринимателей. Они требуют, чтобы правительство сняло карантинные ограничения.

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