Сегодняшняя акция протеста под Кабмином несет огромный риск заболеть COVID-19, - Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов призвал придерживаться правил карантина и не собираться людей в большом количестве.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время брифинга после заседания Кабмина.
"Сегодняшняя акция протеста под стенами Кабмина - это большая опасность не только для ее участников, но и для членов их семей и близких. Если среди протестующих был хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, но и у всех их родных, близких. Пожалуйста, будьте сознательны, соблюдайте правила карантина и оставайтесь дома", - сказал Степанов.
По его словам, ограничительные меры болезненны, но очень эффективны в борьбе с коронавирусной болезнью.
Степанов подчеркнул, что постепенная отмена ограничительных мер, которую правительство планирует после 11 мая, возможна лишь в случае сокращения темпов распространения коронавирусной болезни.
Напомним, сегодня у здания Кабинета Министров проходила акция протеста малых предпринимателей. Они требуют, чтобы правительство сняло карантинные ограничения.
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зебиловстепанов орал что "70% населения Украины - продолжает работать НЕ дома"..
т.е. эти 70% - типа угрозы "не представляют".. как и посиделки зебилов в Велюре))
Скоро вас мразей ща патлы начнут вытягивать с ваших кресел, и вешать на столбах...
а потом майданная "зараза" полыхнет пожаром
Если среди протестующих была хотя бы один человек, больной коронавирусом, то риск заболеть есть у всех без исключения людей, которые были среди протестующих, и не только у них, но и у всех их родных, близких.Источник: https://censor.net/n3192442
п.с. КМИС: по данным социологов, бOльшая часть "разочаровавшихся" в Зеленском избирателей (26%) проголосовала бы на выборах за сопредседателя партии Оппозиционная платформа - За жизнь Юрия Бойко.
наверное предложит стрелять по ним
как это делалось на Майдане
чтоб уберечь от гриппа и другой болячки
мертвые не болеют
Они же не журналисты - их можно!
Про сборища в церквях МП вообще молчу....
Вот зачем все страны, кроме Беларуси и Швеции мучают людей? Вот очень интересно. Как это назвать? Мир сошел с ума.