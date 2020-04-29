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Тищенко должен сложить депутатский мандат, - "слуга народа" Лерос

Тищенко должен сложить депутатский мандат, -

Народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос считает, что его коллега по фракции Николай Тищенко после скандала с работой киевского ресторана "Велюр" во время карантина должен сложить депутатский мандат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "24 каналу",

"Я считаю, что депутат Николай Тищенко должен сложить мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - сказал Гео Лерос.

Он также добавил, что во фракции только несколько человек откликнулись и дали комментарии по этому расследованию, однако все остальные пока молчат.

"Большинство в "Слуге народа" решили не замечать этой проблемы, как и любой другой", - считает Лерус, добавляя, что это значит - своим все, а всем остальным закон.

"Николаю Тищенко разрешено абсолютно все, потому что он кум Андрея Ермака. Все "договорняки" на уровне Киева, сотрудничество с Антоном Яценко, который является "королем тендерной мафии" времен Виктора Януковича. Судя по всему, дела у Ермака и Тищенко идут совершенно замечательно. Видим, что Ермак продает Украину на международной арене, а Тищенко за национальный уровень взялся", - добавил Лерос.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что бывший депутат Олег Ляшко и его сторонники заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".

Также на Цензор.НЕТ: "В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО

Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.

Автор: 

Слуга народа (2636) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (337)


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Топ комментарии
+26
ну да.. в 90х и 2000ых Тищенко тоже не работал, а просто собирал деньги на рынке..
себе на ресторан.. что бы снова не работать..
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29.04.2020 19:08 Ответить
+25
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7504
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29.04.2020 19:10 Ответить
+24
Він тільки но прийшов займатись бізнесом в парламент. Велюр це вже пройдений етап, приміщення для переговорів.
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29.04.2020 19:04 Ответить
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Він тільки но прийшов займатись бізнесом в парламент. Велюр це вже пройдений етап, приміщення для переговорів.
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29.04.2020 19:04 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7504
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29.04.2020 19:10 Ответить
Без Ермака россия не включит заднюю ?
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29.04.2020 19:14 Ответить
Зебильнее зебилов может быть только порноактер🤡🤢🎪ЗЕбинский
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29.04.2020 19:51 Ответить
а загагяли до Велюру теж вороги?
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29.04.2020 20:12 Ответить
заганяли
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29.04.2020 20:13 Ответить
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3893
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29.04.2020 20:15 Ответить
якщо приміщення для переговорів, це як власна квартира для переговрів. якщо так, то гості не повинні платити за пригощання, бо воно основано а культурі гостинності. кщо гості платять за їжу хозяйську, то це вже не приват, а бізнес.
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29.04.2020 20:11 Ответить
А может Велюр в слепом трасте, а управляют им эти, как их - Ротшильды?
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29.04.2020 19:05 Ответить
по законам Израиля чиновник высшего порядка ОБЯЗАН передать свой бизнес В СЛЕПОЙ ТРАСТ.

Кстати, Трамп передал своё имущество в слепой траст.

И только Зелёная Сопля никуда не передал.
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29.04.2020 19:07 Ответить
а ти почитай в інеті чому? хто такий тищенко? - бандюга. і по роду діяльності і по розвитку мізків.
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29.04.2020 20:23 Ответить
Чья говорящая голова этот Лерус? Тищенко не работал, в своём закрытом ресторане общался с однопартийцами. Подняли бурю в стакане ни о чем . Лерос стал уже копией ляжко
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29.04.2020 19:06 Ответить
ну да.. в 90х и 2000ых Тищенко тоже не работал, а просто собирал деньги на рынке..
себе на ресторан.. что бы снова не работать..
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29.04.2020 19:08 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3191
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29.04.2020 19:13 Ответить
А с тищенко , по -вашему, классический пример бандита? Просто смешно , выдумщики вы
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29.04.2020 19:55 Ответить
Тищенко це просто барига, який порушив правила.
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29.04.2020 19:58 Ответить
Сейчас он уже не бандит. Он воспользовался социальным лифтингом.
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29.04.2020 20:09 Ответить
Танюша!.. вот вы сейчас с каким выражением лица это писали?!
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29.04.2020 19:44 Ответить
Татьяна, ти і цю тему відпрацюй:
https://censor.net/news/3192483/zelenskiyi_zayavil_chto_mriya_23_aprelya_dostavila_rekordnyyi_gruz_dlya_bolnits_i_aptechnyh_seteyi_a/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73619332
Важка тема, але можеш заробити премію.
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29.04.2020 19:43 Ответить
а шо ето за наезд на офигительно-смелого бригадира колю оболонского, нещаждо бомбившего ларьки в 90-е за спинами бригадных пацанов?!
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29.04.2020 19:06 Ответить
Коля-рубероид?
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29.04.2020 19:13 Ответить
брат клавки-шифер )
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29.04.2020 19:15 Ответить
ему изначально нефиг было лезть в Раду - хотя... какой приЗЕдент, такое и окружение... необразованние, не понимающее нифига в управлении страной (не рестораном, не фотостудией и конечно же не сбродом убогих клоунов)
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29.04.2020 19:06 Ответить
"НЕ рестораном, не фотостудией...." , а страной...
Вчитывайтесь в смысловое значение фразы - имелось в виду , судя по всему, ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
В случае " не может управлять ни тем, ни другим", т.е. ни рестораном, ни фотостудией, без противопоставления управлению страной Ваше замечание имело бы смысл
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29.04.2020 19:23 Ответить
Где там было противопоставление?
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29.04.2020 19:29 Ответить
Прокоментуй.
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4995
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29.04.2020 20:09 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3519
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29.04.2020 19:06 Ответить
Тищенко - бандит из 90-х, и он должен быть заключен в тюрьму.
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29.04.2020 19:07 Ответить
ну мы так и до мэра дойдём
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29.04.2020 19:12 Ответить
Сколько ему лет-то , тому тищенко, если он успел даже бандитом побывать в 90-х?
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29.04.2020 19:13 Ответить
Микола Миколайович Тищенко; род. 17 мая 1972 - как раз такие зайцы тогда и стартовали из вышибал и шли дальше по головам, а кто и по трупам. А вы - "ресторан открой" - с его баблом ресторан и на Лазурном берегу можно было открыть. Только доступа не дали
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29.04.2020 19:24 Ответить
Чтобы вы понимали, открыть ресторан где угодно- не проблема. Главное, не прогореть,а заработать. Со стороны всегда все легко , когда ничего не делаешь. Я не считаю, что тищенко 'по трупам' ходил, у вас есть другая информация? Некрасиво наговаривать на людей. Нужно уже каким-то образом вытравливать из себя совок.
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29.04.2020 19:35 Ответить
Вы сейчас говорите о том о чем не имеете малейшего представления.
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29.04.2020 19:39 Ответить
Она одна из самых ярых зебилов на Цензоре - там искать хоть какое-то представление в башке бесполезно.
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29.04.2020 19:47 Ответить
нормально - под полтинник) просто он в последнее время мастер тоналки - фору косметологу даст.) да и ботокс никто не отменял.
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29.04.2020 19:29 Ответить
та разве свидетели секты великой халявы в лице бубочки об этом помнят? и разве там он один?
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29.04.2020 19:22 Ответить
коля-котлета наитупейшее животное которое я видел по тв
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29.04.2020 19:08 Ответить
ще був царьов...тупень феноменальний
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29.04.2020 19:35 Ответить
я про наших, царев это не .... ненаш
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29.04.2020 19:38 Ответить
якщо вже аналізувати з ваших позицій - то і Зю не наш.
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29.04.2020 19:39 Ответить
Вся команда Сруля Зе состоит из даунов. Коля-котлета эталон олигофренизма
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29.04.2020 19:44 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1976
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29.04.2020 19:09 Ответить
51 грн - так дешево зельку еще не оценивали.
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29.04.2020 19:10 Ответить
А что мёсье Гандон тоже так безбожно врал?
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29.04.2020 19:36 Ответить
Фантазировал
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29.04.2020 19:37 Ответить
А на каком основании менты и судьи пришли к выводу что "ЗеГанДон" это именно Зеленский?

Мужик должен именно на судей и на прокуроров подать иск за то, что они считают Зеленского ЗеГанДоном.
Это утверждение официально оформлено и в протоколах и в решении суда.
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29.04.2020 21:33 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5795
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29.04.2020 19:09 Ответить
Слуга Гандона!
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29.04.2020 19:10 Ответить
Тищенко сложит мандат? Ненаучная фантастика!!!
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29.04.2020 19:10 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1854
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29.04.2020 19:11 Ответить
смотри за железной дорогой стрелочник)))
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29.04.2020 19:13 Ответить
Смешно это читать от политического трупа Лещенко.
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29.04.2020 19:40 Ответить
Лещенко такой-же проститут , как и Ляшко зеленский ,Найем ,Соболев и т.д и т.п
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29.04.2020 20:13 Ответить
На Харьковщине за патриотическое воспитание взялся чиновник Кучера, который светился с Добкиным и красным флагом (ДОКУМЕНТ)

https://kh.depo.ua/rus/kh/na-kharkivshchini-za-patriotichne-vikhovannya-vzyavsya-chinovnik-kuchera-yakiy-svitivsya-z-dobkinim-i-chervonim-praporom-dokument-202004291154037

Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 855
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29.04.2020 19:15 Ответить
Не так , идёт ежедневно , но слуги стараются этого не замечать ,, тут Лерос абсолютно прав .

И доколе это будет продолжаться .? Зебобики , шо за дела ? . Или это говорили не вы??
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9185 .
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29.04.2020 19:28 Ответить
Тут многие говорят шо Тищинко из 90 х . Помню Савлоху , Кренделя , Джона , Рыбку , Авдешева . Его не помню . За то помню Ахметова .
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29.04.2020 19:29 Ответить
Он савлохе тапочки в зубах приносил, если что.
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29.04.2020 19:31 Ответить
Молодой тогда был, мелкой шестеркой.
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29.04.2020 19:33 Ответить
Он начинал бригадным у Савлохова. Погоняло Коля Оболонский. Его бригада состояла из самбистов и уголовников и занималась разбоями на рынках Оболони , не брезговали гоп-стопами На Оболони его помнят, как отморозка и местного насильника
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29.04.2020 21:12 Ответить
да и причём он ещё должен поставить РРО, за которые слуги проглосовали для мелкого бизнеса..
а то как то не правильно выходит.. торгашу нужен РРО на рынке что б семечки продать, а этот в ресторане чай по 500 грн продаёт и всё в чёрную..
тот чек что на фото это не фискальный, это чёрная бухгалтерия
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29.04.2020 19:30 Ответить
Ермак должен подать в отставку, тищенко сложить.., а рейтинг зе растёт!
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29.04.2020 19:32 Ответить
Ага, щас! Яременко сложил уже, Ермак уволился. Щас и этот сложит. Поговорят-поговорят и забудут. А потом еще и на мэра его выдвинут.
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29.04.2020 19:35 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4651
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29.04.2020 19:38 Ответить
Ляшко тут как тут подсуетился
https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=2814&start=120#p125158 https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=2814&start=120#p125158 https://durdom.club
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29.04.2020 19:39 Ответить
Согласен😬
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29.04.2020 19:40 Ответить
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 9209
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29.04.2020 19:42 Ответить
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7153
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29.04.2020 19:42 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат, - "слуга народа" Лерос

Тут главное, чтобы не застрелился от стыда.
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29.04.2020 19:44 Ответить
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3343
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29.04.2020 19:47 Ответить
а как же сходняки прикрывать?
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29.04.2020 19:49 Ответить
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 6613
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29.04.2020 19:50 Ответить
Какой мандат? Расстрел! У этого слова "должен" какие полномочия? Робко интересуюсь - а что там по закону? Та ну на фиг - расстрелять!
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29.04.2020 20:01 Ответить
не, сначала повесить
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29.04.2020 20:06 Ответить
Хорошо. Но потом с танка.
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29.04.2020 20:16 Ответить
Соросята рулят ))) Они всё решают, кто должен быть депутатом, кто не должен.
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29.04.2020 20:04 Ответить
Тищенко должен сложить депутатский мандат./ 21.11.19 Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова / 21.11.19 "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", - Зеленский об Иванисове.-А хрен тебе моржовый ответил депутат.
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29.04.2020 20:08 Ответить
2150 рік. Київська картинна галерея. робота невідомого." "Слуги народу" в часи великого карантину 2020 року" фанера, акрил.Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4146
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29.04.2020 20:11 Ответить
Бугага!
Сейчас, разбежались! Они коррупционера, торгующего гос.должностями не уволили, а вы о каких то ресторанах!

Кстати, а почему Ермака не наказывают за оговор, когда он обвинил Украину в убийстве на Донбассе своего ныне здравствующего брата?!
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29.04.2020 20:43 Ответить
Если Лероса не закатают в бочку с цементом, то я бы не рекомендовал ему в ближайший год вести личную жизнь (даже самим с собой), иначе подло выложат съемки с интимом во всех деталях и подробностях, причем с разных ракурсов, на всеобщее обозрение ( стандартная практика мести ниже пояса), не исключены всякого рода обвинения в "домогательствах и изнасилованиях"!
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29.04.2020 21:06 Ответить
должен сложить не только мандат , но и диплом "государственного управленца" высшего ранга, который выдают за пару недель в трускавецких отелях...
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29.04.2020 22:09 Ответить
а это ещё кто? да никто. пустое место.
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30.04.2020 00:26 Ответить
Велюр то по типу Сатріале із серіала Сопрано - місце де бандити обговорювали свої недобрі справи під прикритям покупки м ясця та ковбасок.
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30.04.2020 06:52 Ответить
Я не здивуюсь коли СБУ припреться до Лероса і буде пресувати його з питання - як він дізнався що ресторан слуги зеленої мафії працював?
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30.04.2020 07:05 Ответить
 
 