Тищенко должен сложить депутатский мандат, - "слуга народа" Лерос

Народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос считает, что его коллега по фракции Николай Тищенко после скандала с работой киевского ресторана "Велюр" во время карантина должен сложить депутатский мандат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "24 каналу",

"Я считаю, что депутат Николай Тищенко должен сложить мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - сказал Гео Лерос.

Он также добавил, что во фракции только несколько человек откликнулись и дали комментарии по этому расследованию, однако все остальные пока молчат.

"Большинство в "Слуге народа" решили не замечать этой проблемы, как и любой другой", - считает Лерус, добавляя, что это значит - своим все, а всем остальным закон.

"Николаю Тищенко разрешено абсолютно все, потому что он кум Андрея Ермака. Все "договорняки" на уровне Киева, сотрудничество с Антоном Яценко, который является "королем тендерной мафии" времен Виктора Януковича. Судя по всему, дела у Ермака и Тищенко идут совершенно замечательно. Видим, что Ермак продает Украину на международной арене, а Тищенко за национальный уровень взялся", - добавил Лерос.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что бывший депутат Олег Ляшко и его сторонники заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".

Также на Цензор.НЕТ: "В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО

Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.