Тищенко должен сложить депутатский мандат, - "слуга народа" Лерос
Народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос считает, что его коллега по фракции Николай Тищенко после скандала с работой киевского ресторана "Велюр" во время карантина должен сложить депутатский мандат.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "24 каналу",
"Я считаю, что депутат Николай Тищенко должен сложить мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - сказал Гео Лерос.
Он также добавил, что во фракции только несколько человек откликнулись и дали комментарии по этому расследованию, однако все остальные пока молчат.
"Большинство в "Слуге народа" решили не замечать этой проблемы, как и любой другой", - считает Лерус, добавляя, что это значит - своим все, а всем остальным закон.
"Николаю Тищенко разрешено абсолютно все, потому что он кум Андрея Ермака. Все "договорняки" на уровне Киева, сотрудничество с Антоном Яценко, который является "королем тендерной мафии" времен Виктора Януковича. Судя по всему, дела у Ермака и Тищенко идут совершенно замечательно. Видим, что Ермак продает Украину на международной арене, а Тищенко за национальный уровень взялся", - добавил Лерос.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что бывший депутат Олег Ляшко и его сторонники заложили блоками вход в принадлежащий депутату СН Николаю Тищенко ресторан "Велюр".
Также на Цензор.НЕТ: "В заведении посетителей не было", - полицейские проверили ресторан Тищенко "Велюр". ВИДЕО
Напомним, журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
28 апреля полиция проверила ресторан. Стражи порядка не обнаружили в залах посетителей. Администратор дал письменное обязательство соблюдать карантинные ограничения.
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Кстати, Трамп передал своё имущество в слепой траст.
И только Зелёная Сопля никуда не передал.
себе на ресторан.. что бы снова не работать..
https://censor.net/news/3192483/zelenskiyi_zayavil_chto_mriya_23_aprelya_dostavila_rekordnyyi_gruz_dlya_bolnits_i_aptechnyh_seteyi_a/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73619332
Важка тема, але можеш заробити премію.
Вчитывайтесь в смысловое значение фразы - имелось в виду , судя по всему, ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
В случае " не может управлять ни тем, ни другим", т.е. ни рестораном, ни фотостудией, без противопоставления управлению страной Ваше замечание имело бы смысл
Мужик должен именно на судей и на прокуроров подать иск за то, что они считают Зеленского ЗеГанДоном.
Это утверждение официально оформлено и в протоколах и в решении суда.
https://kh.depo.ua/rus/kh/na-kharkivshchini-za-patriotichne-vikhovannya-vzyavsya-chinovnik-kuchera-yakiy-svitivsya-z-dobkinim-i-chervonim-praporom-dokument-202004291154037
И доколе это будет продолжаться .? Зебобики , шо за дела ? . Или это говорили не вы??
.
а то как то не правильно выходит.. торгашу нужен РРО на рынке что б семечки продать, а этот в ресторане чай по 500 грн продаёт и всё в чёрную..
тот чек что на фото это не фискальный, это чёрная бухгалтерия
https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=2814&start=120#p125158 https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=2814&start=120#p125158 https://durdom.club
Тут главное, чтобы не застрелился от стыда.
Сейчас, разбежались! Они коррупционера, торгующего гос.должностями не уволили, а вы о каких то ресторанах!
Кстати, а почему Ермака не наказывают за оговор, когда он обвинил Украину в убийстве на Донбассе своего ныне здравствующего брата?!