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Тищенко має скласти депутатський мандат, - "слуга народу" Лерос

Тищенко має скласти депутатський мандат, -

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос вважає, що його колега по фракції Микола Тищенко після скандалу з роботою київського ресторану "Велюр" під час карантину має скласти депутатський мандат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу"

"Я вважаю, що депутат Микола Тищенко має скласти мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - сказав Гео Лерос.

Він також додав, що у фракції тільки декілька людей відгукнулися і дали коментарі з цього розслідування, проте всі інші поки мовчать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе. ДОКУМЕНТ

"Більшість у "Слузі народу" вирішили не помічати цієї проблеми, як і будь-якої іншої", - вважає Лерус, додаючи, що це означає: своїм - все, а всім іншим - закон.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що колишній депутат Олег Ляшко і його прихильники заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр". ВIДЕО

Автор: 

Слуга народу (2820) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+26
ну да.. в 90х и 2000ых Тищенко тоже не работал, а просто собирал деньги на рынке..
себе на ресторан.. что бы снова не работать..
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29.04.2020 19:08 Відповісти
+25
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7504
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29.04.2020 19:10 Відповісти
+24
Він тільки но прийшов займатись бізнесом в парламент. Велюр це вже пройдений етап, приміщення для переговорів.
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29.04.2020 19:04 Відповісти
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Він тільки но прийшов займатись бізнесом в парламент. Велюр це вже пройдений етап, приміщення для переговорів.
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29.04.2020 19:04 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7504
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29.04.2020 19:10 Відповісти
Без Ермака россия не включит заднюю ?
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29.04.2020 19:14 Відповісти
Зебильнее зебилов может быть только порноактер🤡🤢🎪ЗЕбинский
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29.04.2020 19:51 Відповісти
а загагяли до Велюру теж вороги?
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29.04.2020 20:12 Відповісти
заганяли
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29.04.2020 20:13 Відповісти
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3893
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29.04.2020 20:15 Відповісти
якщо приміщення для переговорів, це як власна квартира для переговрів. якщо так, то гості не повинні платити за пригощання, бо воно основано а культурі гостинності. кщо гості платять за їжу хозяйську, то це вже не приват, а бізнес.
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29.04.2020 20:11 Відповісти
А может Велюр в слепом трасте, а управляют им эти, как их - Ротшильды?
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29.04.2020 19:05 Відповісти
по законам Израиля чиновник высшего порядка ОБЯЗАН передать свой бизнес В СЛЕПОЙ ТРАСТ.

Кстати, Трамп передал своё имущество в слепой траст.

И только Зелёная Сопля никуда не передал.
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29.04.2020 19:07 Відповісти
а ти почитай в інеті чому? хто такий тищенко? - бандюга. і по роду діяльності і по розвитку мізків.
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29.04.2020 20:23 Відповісти
Чья говорящая голова этот Лерус? Тищенко не работал, в своём закрытом ресторане общался с однопартийцами. Подняли бурю в стакане ни о чем . Лерос стал уже копией ляжко
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29.04.2020 19:06 Відповісти
ну да.. в 90х и 2000ых Тищенко тоже не работал, а просто собирал деньги на рынке..
себе на ресторан.. что бы снова не работать..
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29.04.2020 19:08 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3191
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29.04.2020 19:13 Відповісти
А с тищенко , по -вашему, классический пример бандита? Просто смешно , выдумщики вы
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29.04.2020 19:55 Відповісти
Тищенко це просто барига, який порушив правила.
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29.04.2020 19:58 Відповісти
Сейчас он уже не бандит. Он воспользовался социальным лифтингом.
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29.04.2020 20:09 Відповісти
Танюша!.. вот вы сейчас с каким выражением лица это писали?!
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29.04.2020 19:44 Відповісти
Татьяна, ти і цю тему відпрацюй:
https://censor.net/news/3192483/zelenskiyi_zayavil_chto_mriya_23_aprelya_dostavila_rekordnyyi_gruz_dlya_bolnits_i_aptechnyh_seteyi_a/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73619332
Важка тема, але можеш заробити премію.
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29.04.2020 19:43 Відповісти
а шо ето за наезд на офигительно-смелого бригадира колю оболонского, нещаждо бомбившего ларьки в 90-е за спинами бригадных пацанов?!
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29.04.2020 19:06 Відповісти
Коля-рубероид?
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29.04.2020 19:13 Відповісти
брат клавки-шифер )
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29.04.2020 19:15 Відповісти
ему изначально нефиг было лезть в Раду - хотя... какой приЗЕдент, такое и окружение... необразованние, не понимающее нифига в управлении страной (не рестораном, не фотостудией и конечно же не сбродом убогих клоунов)
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29.04.2020 19:06 Відповісти
"НЕ рестораном, не фотостудией...." , а страной...
Вчитывайтесь в смысловое значение фразы - имелось в виду , судя по всему, ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
В случае " не может управлять ни тем, ни другим", т.е. ни рестораном, ни фотостудией, без противопоставления управлению страной Ваше замечание имело бы смысл
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29.04.2020 19:23 Відповісти
Где там было противопоставление?
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29.04.2020 19:29 Відповісти
Прокоментуй.
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4995
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29.04.2020 20:09 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3519
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29.04.2020 19:06 Відповісти
Тищенко - бандит из 90-х, и он должен быть заключен в тюрьму.
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29.04.2020 19:07 Відповісти
ну мы так и до мэра дойдём
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29.04.2020 19:12 Відповісти
Сколько ему лет-то , тому тищенко, если он успел даже бандитом побывать в 90-х?
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29.04.2020 19:13 Відповісти
Микола Миколайович Тищенко; род. 17 мая 1972 - как раз такие зайцы тогда и стартовали из вышибал и шли дальше по головам, а кто и по трупам. А вы - "ресторан открой" - с его баблом ресторан и на Лазурном берегу можно было открыть. Только доступа не дали
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29.04.2020 19:24 Відповісти
Чтобы вы понимали, открыть ресторан где угодно- не проблема. Главное, не прогореть,а заработать. Со стороны всегда все легко , когда ничего не делаешь. Я не считаю, что тищенко 'по трупам' ходил, у вас есть другая информация? Некрасиво наговаривать на людей. Нужно уже каким-то образом вытравливать из себя совок.
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29.04.2020 19:35 Відповісти
Вы сейчас говорите о том о чем не имеете малейшего представления.
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29.04.2020 19:39 Відповісти
Она одна из самых ярых зебилов на Цензоре - там искать хоть какое-то представление в башке бесполезно.
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29.04.2020 19:47 Відповісти
нормально - под полтинник) просто он в последнее время мастер тоналки - фору косметологу даст.) да и ботокс никто не отменял.
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29.04.2020 19:29 Відповісти
та разве свидетели секты великой халявы в лице бубочки об этом помнят? и разве там он один?
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29.04.2020 19:22 Відповісти
коля-котлета наитупейшее животное которое я видел по тв
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29.04.2020 19:08 Відповісти
ще був царьов...тупень феноменальний
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29.04.2020 19:35 Відповісти
я про наших, царев это не .... ненаш
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29.04.2020 19:38 Відповісти
якщо вже аналізувати з ваших позицій - то і Зю не наш.
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29.04.2020 19:39 Відповісти
Вся команда Сруля Зе состоит из даунов. Коля-котлета эталон олигофренизма
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29.04.2020 19:44 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1976
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29.04.2020 19:09 Відповісти
51 грн - так дешево зельку еще не оценивали.
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29.04.2020 19:10 Відповісти
А что мёсье Гандон тоже так безбожно врал?
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29.04.2020 19:36 Відповісти
Фантазировал
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29.04.2020 19:37 Відповісти
А на каком основании менты и судьи пришли к выводу что "ЗеГанДон" это именно Зеленский?

Мужик должен именно на судей и на прокуроров подать иск за то, что они считают Зеленского ЗеГанДоном.
Это утверждение официально оформлено и в протоколах и в решении суда.
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29.04.2020 21:33 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5795
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29.04.2020 19:09 Відповісти
Слуга Гандона!
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29.04.2020 19:10 Відповісти
Тищенко сложит мандат? Ненаучная фантастика!!!
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29.04.2020 19:10 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 1854
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29.04.2020 19:11 Відповісти
смотри за железной дорогой стрелочник)))
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29.04.2020 19:13 Відповісти
Смешно это читать от политического трупа Лещенко.
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29.04.2020 19:40 Відповісти
Лещенко такой-же проститут , как и Ляшко зеленский ,Найем ,Соболев и т.д и т.п
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29.04.2020 20:13 Відповісти
На Харьковщине за патриотическое воспитание взялся чиновник Кучера, который светился с Добкиным и красным флагом (ДОКУМЕНТ)

https://kh.depo.ua/rus/kh/na-kharkivshchini-za-patriotichne-vikhovannya-vzyavsya-chinovnik-kuchera-yakiy-svitivsya-z-dobkinim-i-chervonim-praporom-dokument-202004291154037

Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 855
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29.04.2020 19:15 Відповісти
Не так , идёт ежедневно , но слуги стараются этого не замечать ,, тут Лерос абсолютно прав .

И доколе это будет продолжаться .? Зебобики , шо за дела ? . Или это говорили не вы??
Тищенко должен сложить депутатский мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 9185 .
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29.04.2020 19:28 Відповісти
Тут многие говорят шо Тищинко из 90 х . Помню Савлоху , Кренделя , Джона , Рыбку , Авдешева . Его не помню . За то помню Ахметова .
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29.04.2020 19:29 Відповісти
Он савлохе тапочки в зубах приносил, если что.
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29.04.2020 19:31 Відповісти
Молодой тогда был, мелкой шестеркой.
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29.04.2020 19:33 Відповісти
Он начинал бригадным у Савлохова. Погоняло Коля Оболонский. Его бригада состояла из самбистов и уголовников и занималась разбоями на рынках Оболони , не брезговали гоп-стопами На Оболони его помнят, как отморозка и местного насильника
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29.04.2020 21:12 Відповісти
да и причём он ещё должен поставить РРО, за которые слуги проглосовали для мелкого бизнеса..
а то как то не правильно выходит.. торгашу нужен РРО на рынке что б семечки продать, а этот в ресторане чай по 500 грн продаёт и всё в чёрную..
тот чек что на фото это не фискальный, это чёрная бухгалтерия
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29.04.2020 19:30 Відповісти
Ермак должен подать в отставку, тищенко сложить.., а рейтинг зе растёт!
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29.04.2020 19:32 Відповісти
Ага, щас! Яременко сложил уже, Ермак уволился. Щас и этот сложит. Поговорят-поговорят и забудут. А потом еще и на мэра его выдвинут.
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29.04.2020 19:35 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4651
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29.04.2020 19:38 Відповісти
Ляшко тут как тут подсуетился
https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=2814&start=120#p125158 https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=2814&start=120#p125158 https://durdom.club
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29.04.2020 19:39 Відповісти
Согласен😬
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29.04.2020 19:40 Відповісти
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 9209
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29.04.2020 19:42 Відповісти
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7153
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29.04.2020 19:42 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат, - "слуга народа" Лерос

Тут главное, чтобы не застрелился от стыда.
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29.04.2020 19:44 Відповісти
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3343
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29.04.2020 19:47 Відповісти
а как же сходняки прикрывать?
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29.04.2020 19:49 Відповісти
Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 6613
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29.04.2020 19:50 Відповісти
Какой мандат? Расстрел! У этого слова "должен" какие полномочия? Робко интересуюсь - а что там по закону? Та ну на фиг - расстрелять!
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29.04.2020 20:01 Відповісти
не, сначала повесить
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29.04.2020 20:06 Відповісти
Хорошо. Но потом с танка.
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29.04.2020 20:16 Відповісти
Соросята рулят ))) Они всё решают, кто должен быть депутатом, кто не должен.
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29.04.2020 20:04 Відповісти
Тищенко должен сложить депутатский мандат./ 21.11.19 Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова / 21.11.19 "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", - Зеленский об Иванисове.-А хрен тебе моржовый ответил депутат.
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29.04.2020 20:08 Відповісти
2150 рік. Київська картинна галерея. робота невідомого." "Слуги народу" в часи великого карантину 2020 року" фанера, акрил.Тищенко має скласти депутатський мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4146
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29.04.2020 20:11 Відповісти
Бугага!
Сейчас, разбежались! Они коррупционера, торгующего гос.должностями не уволили, а вы о каких то ресторанах!

Кстати, а почему Ермака не наказывают за оговор, когда он обвинил Украину в убийстве на Донбассе своего ныне здравствующего брата?!
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29.04.2020 20:43 Відповісти
Если Лероса не закатают в бочку с цементом, то я бы не рекомендовал ему в ближайший год вести личную жизнь (даже самим с собой), иначе подло выложат съемки с интимом во всех деталях и подробностях, причем с разных ракурсов, на всеобщее обозрение ( стандартная практика мести ниже пояса), не исключены всякого рода обвинения в "домогательствах и изнасилованиях"!
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29.04.2020 21:06 Відповісти
должен сложить не только мандат , но и диплом "государственного управленца" высшего ранга, который выдают за пару недель в трускавецких отелях...
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29.04.2020 22:09 Відповісти
а это ещё кто? да никто. пустое место.
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30.04.2020 00:26 Відповісти
Велюр то по типу Сатріале із серіала Сопрано - місце де бандити обговорювали свої недобрі справи під прикритям покупки м ясця та ковбасок.
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30.04.2020 06:52 Відповісти
Я не здивуюсь коли СБУ припреться до Лероса і буде пресувати його з питання - як він дізнався що ресторан слуги зеленої мафії працював?
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30.04.2020 07:05 Відповісти
 
 