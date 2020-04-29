Тищенко має скласти депутатський мандат, - "слуга народу" Лерос
Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос вважає, що його колега по фракції Микола Тищенко після скандалу з роботою київського ресторану "Велюр" під час карантину має скласти депутатський мандат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу"
"Я вважаю, що депутат Микола Тищенко має скласти мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - сказав Гео Лерос.
Він також додав, що у фракції тільки декілька людей відгукнулися і дали коментарі з цього розслідування, проте всі інші поки мовчать.
"Більшість у "Слузі народу" вирішили не помічати цієї проблеми, як і будь-якої іншої", - вважає Лерус, додаючи, що це означає: своїм - все, а всім іншим - закон.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що колишній депутат Олег Ляшко і його прихильники заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.
Будь ласка, зачекайте...
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Кстати, Трамп передал своё имущество в слепой траст.
И только Зелёная Сопля никуда не передал.
себе на ресторан.. что бы снова не работать..
https://censor.net/news/3192483/zelenskiyi_zayavil_chto_mriya_23_aprelya_dostavila_rekordnyyi_gruz_dlya_bolnits_i_aptechnyh_seteyi_a/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73619332
Важка тема, але можеш заробити премію.
Вчитывайтесь в смысловое значение фразы - имелось в виду , судя по всему, ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
В случае " не может управлять ни тем, ни другим", т.е. ни рестораном, ни фотостудией, без противопоставления управлению страной Ваше замечание имело бы смысл
Мужик должен именно на судей и на прокуроров подать иск за то, что они считают Зеленского ЗеГанДоном.
Это утверждение официально оформлено и в протоколах и в решении суда.
https://kh.depo.ua/rus/kh/na-kharkivshchini-za-patriotichne-vikhovannya-vzyavsya-chinovnik-kuchera-yakiy-svitivsya-z-dobkinim-i-chervonim-praporom-dokument-202004291154037
И доколе это будет продолжаться .? Зебобики , шо за дела ? . Или это говорили не вы??
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а то как то не правильно выходит.. торгашу нужен РРО на рынке что б семечки продать, а этот в ресторане чай по 500 грн продаёт и всё в чёрную..
тот чек что на фото это не фискальный, это чёрная бухгалтерия
https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=2814&start=120#p125158 https://forum.durdom.club/viewtopic.php?f=4&t=2814&start=120#p125158 https://durdom.club
Тут главное, чтобы не застрелился от стыда.
Сейчас, разбежались! Они коррупционера, торгующего гос.должностями не уволили, а вы о каких то ресторанах!
Кстати, а почему Ермака не наказывают за оговор, когда он обвинил Украину в убийстве на Донбассе своего ныне здравствующего брата?!