Тищенко має скласти депутатський мандат, - "слуга народу" Лерос

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос вважає, що його колега по фракції Микола Тищенко після скандалу з роботою київського ресторану "Велюр" під час карантину має скласти депутатський мандат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "24 каналу"

"Я вважаю, що депутат Микола Тищенко має скласти мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", - сказав Гео Лерос.

Він також додав, що у фракції тільки декілька людей відгукнулися і дали коментарі з цього розслідування, проте всі інші поки мовчать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Історія з рестораном Тищенка підтверджує, що карантин потрібно послаблювати, - "слуги народу" просять Шмигаля відкрити літні тераси кафе. ДОКУМЕНТ

"Більшість у "Слузі народу" вирішили не помічати цієї проблеми, як і будь-якої іншої", - вважає Лерус, додаючи, що це означає: своїм - все, а всім іншим - закон.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що колишній депутат Олег Ляшко і його прихильники заклали блоками вхід в ресторан "Велюр", який належить депутату СН Миколі Тищенку.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

28 квітня поліція перевірила ресторан. Правоохоронці не виявили в залах відвідувачів. Адміністратор дав письмове зобов'язання дотримуватися карантинних обмежень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це не вхід закритий, а вихід на окрему терасу. Інтерес був у самому шоу, а не в тому, щоб закрити по-справжньому", - Береза показав недозакритий Олегом Ляшком ресторан "Велюр". ВIДЕО