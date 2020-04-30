РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11560 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 351 26

Более миллиона человек в мире уже вылечились от коронавируса

Более миллиона человек в мире уже вылечились от коронавируса

Коронавирусную инфекцию в мире побороли более 1 млн людей во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидельствуют данные на сайте Worldometers.

Больше всего вылечившихся, зарегистрировано в США – 147 411 человек. В Испании выздоровели 132 929, в Германии – 120 400, в Китае – 77 610, в Иране – 73 791, в Италии – 71 252.

Также 48 228 человек вылечились во Франции и 44 040 - в Турции.

Вместе с тем, от коронавируса в мире умерли более 228 239 человек. Всего зарегистрировано 3 220 580 зараженных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские лаборатории часто не успевают обрабатывать тесты на коронавирус за 48 часов, - КГГА

Как сообщалось, на утро 29 апреля в Украине зафиксировано 456 новых случаев COVID-19: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека

Более миллиона человек в мире уже вылечились от коронавируса 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) выздоровление (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Зараженням мозку 73%.
показать весь комментарий
30.04.2020 07:52 Ответить
+5
Надоел уже этот тупой треп.Мы всю жизнь живем с вирусами.А от туберкулёза например сколько вылечились? Ничего,что закрывают тубдиспансеры и ничего,что 80% туб.больных ходят себе спокойно (и раньше ходили), среди людей?Хорошее "средство" - вирус,по зааедению стада в стойло.Можно удобно лить в уши.
показать весь комментарий
30.04.2020 07:58 Ответить
+4
https://censor.net/resonance/3190685/ukr_protiv_covid19_kak_jivetsya_ukraintsam_v_mire_vo_vremya_pandemii_koronavirusa_seriya_7

Как живется Підлогє Маккартні в Украине во время пандемии коронавируса:

Наш президент владимир зеленских и егу друг радуцкий перед началом пандемии продали все маски из резерва за границу, шо бы получить гешефт, но то ладно, у нас в городе люди сами начали их шить. Що стосуется карантина, то єто только пародия на него. Хоть и закрыли рынки, но в сети магазинов АТБ не протолкнуться. Кстати рынки скоро откроют. Еще Шморгаль сказал, что откроют музеи и библиотеки, только покажите мне хоть одного человека, который туда ходил до карантина Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7924 Транспорт громадский ходит, а маршрутчики хотят бабла, по єтому на маршруты не вышли. На улице тыняется куча людей, менты уже забили шо люди без масок, хотя по началу быковали в надежде на 17 тысяч гривен. Мы тут в Украине живем по принципу: "маска не от коронавируса, она от ментов и шоб в магазин пустили".
показать весь комментарий
30.04.2020 08:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще б покінчити з зараженнями!
показать весь комментарий
30.04.2020 07:42 Ответить
Зараженням мозку 73%.
показать весь комментарий
30.04.2020 07:52 Ответить
https://censor.net/resonance/3190685/ukr_protiv_covid19_kak_jivetsya_ukraintsam_v_mire_vo_vremya_pandemii_koronavirusa_seriya_7

Как живется Підлогє Маккартні в Украине во время пандемии коронавируса:

Наш президент владимир зеленских и егу друг радуцкий перед началом пандемии продали все маски из резерва за границу, шо бы получить гешефт, но то ладно, у нас в городе люди сами начали их шить. Що стосуется карантина, то єто только пародия на него. Хоть и закрыли рынки, но в сети магазинов АТБ не протолкнуться. Кстати рынки скоро откроют. Еще Шморгаль сказал, что откроют музеи и библиотеки, только покажите мне хоть одного человека, который туда ходил до карантина Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7924 Транспорт громадский ходит, а маршрутчики хотят бабла, по єтому на маршруты не вышли. На улице тыняется куча людей, менты уже забили шо люди без масок, хотя по началу быковали в надежде на 17 тысяч гривен. Мы тут в Украине живем по принципу: "маска не от коронавируса, она от ментов и шоб в магазин пустили".
показать весь комментарий
30.04.2020 08:20 Ответить
Те, що менти "забілі" є фактом, а в АТБ не дуже багато народу. Я скоро піду в АТБ, бо там сьогодні знижки на мороженого криля!
показать весь комментарий
30.04.2020 08:25 Ответить
У нас перед тим як закрили ринки був який-то армагедон в АТБшках
показать весь комментарий
30.04.2020 08:45 Ответить
Пишуть, що зеуряд планує закінчити карантин 11 травня! А ринки відкривають з 1 травня!
показать весь комментарий
30.04.2020 07:42 Ответить
КИЇВ

https://ukranews.com/news/699519-kakie-rynki-nachnut-rabotat-v-kieve-s-1-maya Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая
Сьогодні о 07:10•https://ukranews.com/ Українські новини
С 1 мая в Украине возобновляют работу продовольственные и аграрные рынки. Такое решение на внеочередном заседании принято 29 апреля. Українські Новини расскажут, какие рынки полноценно возобновят свою работу, а какие останутся закрытыми.
Ранее Министерство здравоохранения заявило, что открытие рынков во время карантина возможно лишь при условии выполнения правил, утвержденных Минздравом.
Так, рынок "Столичный" возобновляет полноценную работу с учетом требований правительства. По словам начальника отдела партнерских отношений Виктории Трубчаниновой, с первого дня карантина, 12 марта, на рынке соблюдаются правила, которые во вторник были озвучены Минздравом для агропродовольственных рынков.
На данный момент на рынке "Столичный" осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.
В то же время, закрытым остается Бессарабский рынок. Администрация рынка сообщила Українським Новинам, что рынок остается закрытым до решения местного самоуправления, а решение Кабинета министров никак не влияет на открытие. В администрации добавили, что это касается всех рынков в Киеве.
Кроме того, представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать рынки и давать разрешение на открытие или закрытие рынков.
Ранее мы сообщали о том, что в Черновцах свою работу возобновили продуктовые рынки.
Также сообщалось, что в четырех областях Украины рынки частично продолжают свою работу, несмотря на запреты.
https://ukranews.com/news/699519-kakie-rynki-nachnut-rabotat-v-kieve-s-1-maya
показать весь комментарий
30.04.2020 07:46 Ответить
"...представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать рынки и давать разрешение на открытие или закрытие рынков..."

Скоро все женские форумы будут завалены темами "Как соблазнить миллионера инспектора Госпотребслужбы".
показать весь комментарий
30.04.2020 08:07 Ответить
Звичайно, бо деякі жінки ******* гроші корупціонерів!
показать весь комментарий
30.04.2020 08:09 Ответить
Теперь, если часть из них загнется от легочной недостаточности, при физических нагрузках средней интенсивности, никто не скажет "это вирус виноват".
показать весь комментарий
30.04.2020 07:46 Ответить
Сдувается пандемийка , а у нас Ляшко пика еще 3 года ждать будет
показать весь комментарий
30.04.2020 07:49 Ответить
он сказал, что вышли на бесконечное плато пика.
показать весь комментарий
30.04.2020 08:37 Ответить
Надоел уже этот тупой треп.Мы всю жизнь живем с вирусами.А от туберкулёза например сколько вылечились? Ничего,что закрывают тубдиспансеры и ничего,что 80% туб.больных ходят себе спокойно (и раньше ходили), среди людей?Хорошее "средство" - вирус,по зааедению стада в стойло.Можно удобно лить в уши.
показать весь комментарий
30.04.2020 07:58 Ответить
почти 600 человек скончалось в Украине от туберкулёза за последние два месяца. но карантин, лять, от коровавируса.
показать весь комментарий
30.04.2020 08:38 Ответить
От туберкулеза с начала года умерло в 2,5-3 раза больше украинцев, чем от "страшной" новой ОРВИ. И так всегда было, и никто не объявляет локдаун
показать весь комментарий
30.04.2020 08:41 Ответить
так совпало. кому-то очень нужно было @бнуть мировой экономикой об землю.
показать весь комментарий
30.04.2020 08:43 Ответить
Менять полностью власть начиная с местных . И законы тоже. Они затягивают петлю на шее делая нас рабами. Перевыборы всех этих заговорщиков.
показать весь комментарий
30.04.2020 08:03 Ответить
Найдут вакцину, а вирус мутирует,будут опять искать вакцину и так до бесконечности.
Выживут те у которых хороший иммунитет.
Как он приобретается? Читайте заметки иммунологов.
показать весь комментарий
30.04.2020 08:15 Ответить
нам не страшен ВИЧ и СПИД,
мы трясёмся от КОВИД.
показать весь комментарий
30.04.2020 08:42 Ответить
Более миллиона вылечились.
Сколько переболели?
показать весь комментарий
30.04.2020 08:18 Ответить
Всього інфіковано 3 млн (офіційно).
показать весь комментарий
30.04.2020 08:20 Ответить
Не очень верится в официальные цифры.
После того, как в Ухани "побороли" эпидемию, начали делать тест всем подряд. Тесты показывают наличие вируса или антител в организме.
В Ухани 11 млн жителей. Данные месячной давности: По официальным данным переболели 80 тыс. Однако пост-тесты показывают, что переболело примерно 20-30%. У 30% обнаружены маркеры вируса, а у 20% были симптомы (хотя бы легкое недомогание).
А это как минимум 2 млн. переболели.
показать весь комментарий
30.04.2020 08:32 Ответить
Я теж думаючи що цифри інфікованих значно більші.
показать весь комментарий
30.04.2020 08:36 Ответить
Китай официально признал, что занижал статистику, записывая в заболевшие только людей с признаками ОРВИ, но игнорируя людей без признаков, но с положительным тестом. Итого, реальное число больных в Китае минимум в 5 раз больше. Но тогда и смертность совершенно ничтожна. Будь это известно с самого начала, коронавирус не признали бы особо опасной инфекцией, и не случилось бы паралича системы здравоохранения из-за забитых в Италии больниц с людьми без признаков и резко возросшей смертности от всех других причин из-за банальной невозможности получить медпомощь, так как все усилия на ресурсы на новую ОРВИ
показать весь комментарий
30.04.2020 08:45 Ответить
Це схоже на правду. Та для розуміння наслідків "пандемії" багатьом країнам довелось досліджувати це самим з нуля, ризикуя своїми економіками і людськими життями, як було з препаратам хлорохін в США, наприклад, і не тільки там. Кітай має відповідати, звісно, і здати подільників.
показать весь комментарий
30.04.2020 09:10 Ответить
Від грипа завжди виліковувались та помирали...
показать весь комментарий
30.04.2020 08:37 Ответить
 
 