Более миллиона человек в мире уже вылечились от коронавируса

Коронавирусную инфекцию в мире побороли более 1 млн людей во всем мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидельствуют данные на сайте Worldometers.

Больше всего вылечившихся, зарегистрировано в США – 147 411 человек. В Испании выздоровели 132 929, в Германии – 120 400, в Китае – 77 610, в Иране – 73 791, в Италии – 71 252.

Также 48 228 человек вылечились во Франции и 44 040 - в Турции.

Вместе с тем, от коронавируса в мире умерли более 228 239 человек. Всего зарегистрировано 3 220 580 зараженных.

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Как сообщалось, на утро 29 апреля в Украине зафиксировано 456 новых случаев COVID-19: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека