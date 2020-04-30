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Новини Коронавірус і карантин
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Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу

Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу

Коронавірусну інфекцію перемогли понад 1 млн людей у ​​всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті Worldometers.

Найбільше осіб, які вилікувалися, зареєстровано в США - 147 411 осіб. В Іспанії одужали 132 929, в Німеччині - 120 400, у Китаї - 77 610, в Ірані - 73 791, в Італії - 71 252.

Також 48 228 осіб вилікувалися у Франції та 44 040 - у Туреччині.

Водночас від коронавірусу у світі померли 228 239 осіб. Загалом зареєстровано 3 220 580 заражених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, на ранок 29 квітня в Україні зафіксовано 456 нових випадків COVID-19: загалом - 9866, летальних - 250, одужали 1103 особи.

Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) одужання (42)


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Топ коментарі
+5
Зараженням мозку 73%.
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30.04.2020 07:52 Відповісти
+5
Надоел уже этот тупой треп.Мы всю жизнь живем с вирусами.А от туберкулёза например сколько вылечились? Ничего,что закрывают тубдиспансеры и ничего,что 80% туб.больных ходят себе спокойно (и раньше ходили), среди людей?Хорошее "средство" - вирус,по зааедению стада в стойло.Можно удобно лить в уши.
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30.04.2020 07:58 Відповісти
+4
https://censor.net/resonance/3190685/ukr_protiv_covid19_kak_jivetsya_ukraintsam_v_mire_vo_vremya_pandemii_koronavirusa_seriya_7

Как живется Підлогє Маккартні в Украине во время пандемии коронавируса:

Наш президент владимир зеленских и егу друг радуцкий перед началом пандемии продали все маски из резерва за границу, шо бы получить гешефт, но то ладно, у нас в городе люди сами начали их шить. Що стосуется карантина, то єто только пародия на него. Хоть и закрыли рынки, но в сети магазинов АТБ не протолкнуться. Кстати рынки скоро откроют. Еще Шморгаль сказал, что откроют музеи и библиотеки, только покажите мне хоть одного человека, который туда ходил до карантина Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7924 Транспорт громадский ходит, а маршрутчики хотят бабла, по єтому на маршруты не вышли. На улице тыняется куча людей, менты уже забили шо люди без масок, хотя по началу быковали в надежде на 17 тысяч гривен. Мы тут в Украине живем по принципу: "маска не от коронавируса, она от ментов и шоб в магазин пустили".
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30.04.2020 08:20 Відповісти
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Ще б покінчити з зараженнями!
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30.04.2020 07:42 Відповісти
Зараженням мозку 73%.
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30.04.2020 07:52 Відповісти
https://censor.net/resonance/3190685/ukr_protiv_covid19_kak_jivetsya_ukraintsam_v_mire_vo_vremya_pandemii_koronavirusa_seriya_7

Как живется Підлогє Маккартні в Украине во время пандемии коронавируса:

Наш президент владимир зеленских и егу друг радуцкий перед началом пандемии продали все маски из резерва за границу, шо бы получить гешефт, но то ладно, у нас в городе люди сами начали их шить. Що стосуется карантина, то єто только пародия на него. Хоть и закрыли рынки, но в сети магазинов АТБ не протолкнуться. Кстати рынки скоро откроют. Еще Шморгаль сказал, что откроют музеи и библиотеки, только покажите мне хоть одного человека, который туда ходил до карантина Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу - Цензор.НЕТ 7924 Транспорт громадский ходит, а маршрутчики хотят бабла, по єтому на маршруты не вышли. На улице тыняется куча людей, менты уже забили шо люди без масок, хотя по началу быковали в надежде на 17 тысяч гривен. Мы тут в Украине живем по принципу: "маска не от коронавируса, она от ментов и шоб в магазин пустили".
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30.04.2020 08:20 Відповісти
Те, що менти "забілі" є фактом, а в АТБ не дуже багато народу. Я скоро піду в АТБ, бо там сьогодні знижки на мороженого криля!
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30.04.2020 08:25 Відповісти
У нас перед тим як закрили ринки був який-то армагедон в АТБшках
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30.04.2020 08:45 Відповісти
Пишуть, що зеуряд планує закінчити карантин 11 травня! А ринки відкривають з 1 травня!
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30.04.2020 07:42 Відповісти
КИЇВ

https://ukranews.com/news/699519-kakie-rynki-nachnut-rabotat-v-kieve-s-1-maya Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая
Сьогодні о 07:10•https://ukranews.com/ Українські новини
С 1 мая в Украине возобновляют работу продовольственные и аграрные рынки. Такое решение на внеочередном заседании принято 29 апреля. Українські Новини расскажут, какие рынки полноценно возобновят свою работу, а какие останутся закрытыми.
Ранее Министерство здравоохранения заявило, что открытие рынков во время карантина возможно лишь при условии выполнения правил, утвержденных Минздравом.
Так, рынок "Столичный" возобновляет полноценную работу с учетом требований правительства. По словам начальника отдела партнерских отношений Виктории Трубчаниновой, с первого дня карантина, 12 марта, на рынке соблюдаются правила, которые во вторник были озвучены Минздравом для агропродовольственных рынков.
На данный момент на рынке "Столичный" осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.
В то же время, закрытым остается Бессарабский рынок. Администрация рынка сообщила Українським Новинам, что рынок остается закрытым до решения местного самоуправления, а решение Кабинета министров никак не влияет на открытие. В администрации добавили, что это касается всех рынков в Киеве.
Кроме того, представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать рынки и давать разрешение на открытие или закрытие рынков.
Ранее мы сообщали о том, что в Черновцах свою работу возобновили продуктовые рынки.
Также сообщалось, что в четырех областях Украины рынки частично продолжают свою работу, несмотря на запреты.
https://ukranews.com/news/699519-kakie-rynki-nachnut-rabotat-v-kieve-s-1-maya
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30.04.2020 07:46 Відповісти
"...представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать рынки и давать разрешение на открытие или закрытие рынков..."

Скоро все женские форумы будут завалены темами "Как соблазнить миллионера инспектора Госпотребслужбы".
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30.04.2020 08:07 Відповісти
Звичайно, бо деякі жінки ******* гроші корупціонерів!
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30.04.2020 08:09 Відповісти
Теперь, если часть из них загнется от легочной недостаточности, при физических нагрузках средней интенсивности, никто не скажет "это вирус виноват".
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30.04.2020 07:46 Відповісти
Сдувается пандемийка , а у нас Ляшко пика еще 3 года ждать будет
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30.04.2020 07:49 Відповісти
он сказал, что вышли на бесконечное плато пика.
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30.04.2020 08:37 Відповісти
Надоел уже этот тупой треп.Мы всю жизнь живем с вирусами.А от туберкулёза например сколько вылечились? Ничего,что закрывают тубдиспансеры и ничего,что 80% туб.больных ходят себе спокойно (и раньше ходили), среди людей?Хорошее "средство" - вирус,по зааедению стада в стойло.Можно удобно лить в уши.
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30.04.2020 07:58 Відповісти
почти 600 человек скончалось в Украине от туберкулёза за последние два месяца. но карантин, лять, от коровавируса.
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30.04.2020 08:38 Відповісти
От туберкулеза с начала года умерло в 2,5-3 раза больше украинцев, чем от "страшной" новой ОРВИ. И так всегда было, и никто не объявляет локдаун
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30.04.2020 08:41 Відповісти
так совпало. кому-то очень нужно было @бнуть мировой экономикой об землю.
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30.04.2020 08:43 Відповісти
Менять полностью власть начиная с местных . И законы тоже. Они затягивают петлю на шее делая нас рабами. Перевыборы всех этих заговорщиков.
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30.04.2020 08:03 Відповісти
Найдут вакцину, а вирус мутирует,будут опять искать вакцину и так до бесконечности.
Выживут те у которых хороший иммунитет.
Как он приобретается? Читайте заметки иммунологов.
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30.04.2020 08:15 Відповісти
нам не страшен ВИЧ и СПИД,
мы трясёмся от КОВИД.
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30.04.2020 08:42 Відповісти
Более миллиона вылечились.
Сколько переболели?
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30.04.2020 08:18 Відповісти
Всього інфіковано 3 млн (офіційно).
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30.04.2020 08:20 Відповісти
Не очень верится в официальные цифры.
После того, как в Ухани "побороли" эпидемию, начали делать тест всем подряд. Тесты показывают наличие вируса или антител в организме.
В Ухани 11 млн жителей. Данные месячной давности: По официальным данным переболели 80 тыс. Однако пост-тесты показывают, что переболело примерно 20-30%. У 30% обнаружены маркеры вируса, а у 20% были симптомы (хотя бы легкое недомогание).
А это как минимум 2 млн. переболели.
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30.04.2020 08:32 Відповісти
Я теж думаючи що цифри інфікованих значно більші.
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30.04.2020 08:36 Відповісти
Китай официально признал, что занижал статистику, записывая в заболевшие только людей с признаками ОРВИ, но игнорируя людей без признаков, но с положительным тестом. Итого, реальное число больных в Китае минимум в 5 раз больше. Но тогда и смертность совершенно ничтожна. Будь это известно с самого начала, коронавирус не признали бы особо опасной инфекцией, и не случилось бы паралича системы здравоохранения из-за забитых в Италии больниц с людьми без признаков и резко возросшей смертности от всех других причин из-за банальной невозможности получить медпомощь, так как все усилия на ресурсы на новую ОРВИ
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30.04.2020 08:45 Відповісти
Це схоже на правду. Та для розуміння наслідків "пандемії" багатьом країнам довелось досліджувати це самим з нуля, ризикуя своїми економіками і людськими життями, як було з препаратам хлорохін в США, наприклад, і не тільки там. Кітай має відповідати, звісно, і здати подільників.
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30.04.2020 09:10 Відповісти
Від грипа завжди виліковувались та помирали...
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30.04.2020 08:37 Відповісти
 
 