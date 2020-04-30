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Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу
Коронавірусну інфекцію перемогли понад 1 млн людей у всьому світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті Worldometers.
Найбільше осіб, які вилікувалися, зареєстровано в США - 147 411 осіб. В Іспанії одужали 132 929, в Німеччині - 120 400, у Китаї - 77 610, в Ірані - 73 791, в Італії - 71 252.
Також 48 228 осіб вилікувалися у Франції та 44 040 - у Туреччині.
Водночас від коронавірусу у світі померли 228 239 осіб. Загалом зареєстровано 3 220 580 заражених.
Як повідомлялося, на ранок 29 квітня в Україні зафіксовано 456 нових випадків COVID-19: загалом - 9866, летальних - 250, одужали 1103 особи.
Топ коментарі
+5 Ali Hasan
показати весь коментар30.04.2020 07:52 Відповісти Посилання
+5 Бафомет Люциферович
показати весь коментар30.04.2020 07:58 Відповісти Посилання
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар30.04.2020 08:20 Відповісти Посилання
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Как живется Підлогє Маккартні в Украине во время пандемии коронавируса:
Наш президент владимир зеленских и егу друг радуцкий перед началом пандемии продали все маски из резерва за границу, шо бы получить гешефт, но то ладно, у нас в городе люди сами начали их шить. Що стосуется карантина, то єто только пародия на него. Хоть и закрыли рынки, но в сети магазинов АТБ не протолкнуться. Кстати рынки скоро откроют. Еще Шморгаль сказал, что откроют музеи и библиотеки, только покажите мне хоть одного человека, который туда ходил до карантина Транспорт громадский ходит, а маршрутчики хотят бабла, по єтому на маршруты не вышли. На улице тыняется куча людей, менты уже забили шо люди без масок, хотя по началу быковали в надежде на 17 тысяч гривен. Мы тут в Украине живем по принципу: "маска не от коронавируса, она от ментов и шоб в магазин пустили".
https://ukranews.com/news/699519-kakie-rynki-nachnut-rabotat-v-kieve-s-1-maya Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая
Сьогодні о 07:10•https://ukranews.com/ Українські новини
С 1 мая в Украине возобновляют работу продовольственные и аграрные рынки. Такое решение на внеочередном заседании принято 29 апреля. Українські Новини расскажут, какие рынки полноценно возобновят свою работу, а какие останутся закрытыми.
Ранее Министерство здравоохранения заявило, что открытие рынков во время карантина возможно лишь при условии выполнения правил, утвержденных Минздравом.
Так, рынок "Столичный" возобновляет полноценную работу с учетом требований правительства. По словам начальника отдела партнерских отношений Виктории Трубчаниновой, с первого дня карантина, 12 марта, на рынке соблюдаются правила, которые во вторник были озвучены Минздравом для агропродовольственных рынков.
На данный момент на рынке "Столичный" осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.
В то же время, закрытым остается Бессарабский рынок. Администрация рынка сообщила Українським Новинам, что рынок остается закрытым до решения местного самоуправления, а решение Кабинета министров никак не влияет на открытие. В администрации добавили, что это касается всех рынков в Киеве.
Кроме того, представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать рынки и давать разрешение на открытие или закрытие рынков.
Ранее мы сообщали о том, что в Черновцах свою работу возобновили продуктовые рынки.
Также сообщалось, что в четырех областях Украины рынки частично продолжают свою работу, несмотря на запреты.
https://ukranews.com/news/699519-kakie-rynki-nachnut-rabotat-v-kieve-s-1-maya
Скоро все женские форумы будут завалены темами "Как соблазнить
миллионераинспектора Госпотребслужбы".
Выживут те у которых хороший иммунитет.
Как он приобретается? Читайте заметки иммунологов.
мы трясёмся от КОВИД.
Сколько переболели?
После того, как в Ухани "побороли" эпидемию, начали делать тест всем подряд. Тесты показывают наличие вируса или антител в организме.
В Ухани 11 млн жителей. Данные месячной давности: По официальным данным переболели 80 тыс. Однако пост-тесты показывают, что переболело примерно 20-30%. У 30% обнаружены маркеры вируса, а у 20% были симптомы (хотя бы легкое недомогание).
А это как минимум 2 млн. переболели.