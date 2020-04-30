Понад мільйон людей у світі вже вилікувалися від коронавірусу

Коронавірусну інфекцію перемогли понад 1 млн людей у ​​всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті Worldometers.

Найбільше осіб, які вилікувалися, зареєстровано в США - 147 411 осіб. В Іспанії одужали 132 929, в Німеччині - 120 400, у Китаї - 77 610, в Ірані - 73 791, в Італії - 71 252.

Також 48 228 осіб вилікувалися у Франції та 44 040 - у Туреччині.

Водночас від коронавірусу у світі померли 228 239 осіб. Загалом зареєстровано 3 220 580 заражених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 217 тис. осіб, інфікованих - понад 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, на ранок 29 квітня в Україні зафіксовано 456 нових випадків COVID-19: загалом - 9866, летальних - 250, одужали 1103 особи.