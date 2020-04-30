Минздрав запустил сайт с информацией о лекарствах, применяемых при COVID-19

В Украине заработала онлайн-платформа с информацией о применении лекарств при COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак во время брифинга.

Созданный Государственным экспертным центром (ДЭЦ) Министерства здравоохранения ресурс предназначен для информирования граждан и врачей относительно препаратов, которые используются при лечении коронавирусной болезни.

"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств. Напоминаю, что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача", - отметила Ирина Микичак.

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Заместитель Министра также сообщила, что эксперты Минздрава и украинские врачи постоянно обмениваются опытом с иностранными коллегами о мерах по борьбе с COVID-19.

"Постоянно проводим телемосты с зарубежными коллегами. К примеру, с китайскими врачами, с украинскими врачами, которые вернулись из Италии. Вчера провели телемост с коллегами из США. Ближайший такое мероприятие запланировано с коллегами из Польши", - сообщила Ирина Микичак.