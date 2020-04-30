Минздрав запустил сайт с информацией о лекарствах, применяемых при COVID-19
В Украине заработала онлайн-платформа с информацией о применении лекарств при COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак во время брифинга.
Созданный Государственным экспертным центром (ДЭЦ) Министерства здравоохранения ресурс предназначен для информирования граждан и врачей относительно препаратов, которые используются при лечении коронавирусной болезни.
"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств. Напоминаю, что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача", - отметила Ирина Микичак.
Заместитель Министра также сообщила, что эксперты Минздрава и украинские врачи постоянно обмениваются опытом с иностранными коллегами о мерах по борьбе с COVID-19.
"Постоянно проводим телемосты с зарубежными коллегами. К примеру, с китайскими врачами, с украинскими врачами, которые вернулись из Италии. Вчера провели телемост с коллегами из США. Ближайший такое мероприятие запланировано с коллегами из Польши", - сообщила Ирина Микичак.
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К примеру.
* Украина закупила противомалярийные препараты Хлорохин и родственное средство гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19 - достаточно было рыжему самовлюбленному идиоту из Белого Дома прорекламировать "вот это - супер"
В действительности:
"Умерли 11 пациентов. В Бразилии прекратили тестирование препарата для лечения коронавируса, который хвалил Трамп"
https://nv.ua/world/countries/koronavirus-ispytaniya-hlorohina-v-brazilii-priveli-k-smertyam-pacientov-poslednie-novosti-50082473.html
* Препарат фавипиравир(фигурирует на указанном в статье сайте), используемый в Японии для лечения гриппа.
Однако, на данном этапе фавипиравир еще д.б. одобрен правительством для полномасштабного применения на пациентах с Covid-19, поскольку первоначально он был предназначен для лечения гриппа.
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/japanese-flu-drug-clearly-effective-in-treating-coronavirus-says-china?fbclid=IwAR2R3_-XMzWaRbj8ZvoNqJTmaYt5hjEGskA1VRU2d_HJwKVWtQ2RS_Qjhmg
Из той же серии, как закупаются с-ва защиты для медиков:
без тендера, без сертификатов, у недавно созданного под эту закупку непрофильной прокладки, на 40% дороже, чем на рынке, и вишенка на торте: с началом поставок начиная с конца марта...