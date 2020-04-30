США закупили 100 тысяч мешков для трупов потенциальных жертв коронавируса

В Соединенных Штатах от коронавируса умерли почти 62 тысячи человек. По прогнозам президента Дональда Трампа, число жертв инфекции, скорее всего, не превысит 70 тысяч.

Об этом пишет Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Заказ 100 тысяч мешков для трупов на 5,1 миллион долларов сделало на прошлой неделе Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). Об этом свидетельствуют официальные данные о закупках. Поставщиком выступила небольшая компания из Калифорнии, которая обязана выполнить поставку до 4 мая.

В ведомстве пояснили, что с самого начала мероприятий по борьбе против коронавируса в ведомстве сосредоточились на подготовке к "худшему из возможных сценариев".

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"Чтобы удовлетворить спрос в соответствии с моделями худшего сценария, FEMA инициирует широкий спектр закупочных контрактов, чтобы увеличить имеющиеся запасы и произвести больше мешков для будущих потребностей, если таковые возникнут", - сказано в сообщении ведомства.

Департамент обороны США передал FEMA дополнительно 100 тысяч мешков для тел, которые были в запасах военных. Но теперь их будут использовать гражданские службы.

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При этом президент Дональд Трамп в понедельник озвучил прогнозы относительно пандемии COVID-19. По его словам, он коронавирус, скорее всего, умрут 60-70 тысяч американцев.

Некоторые штаты уже начали восстанавливать работу предприятий, ссылаясь на сокращение темпов заражения.