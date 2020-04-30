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Новини Коронавірус і карантин
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США закупили 100 тисяч мішків для трупів потенційних жертв коронавірусу

США закупили 100 тисяч мішків для трупів потенційних жертв коронавірусу

У Сполучених Штатах від коронавірусу померли майже 62 тисячі осіб. За прогнозами президента Дональда Трампа, кількість жертв інфекції, швидше за все, не перевищить 70 тисяч.

Про це пише Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Замовлення 100 тисяч мішків для трупів на 5,1 мільйон доларів зробило Федеральне агенство з надзвичайних ситуацій США (FEMA). Про це свідчать офіційні дані про закупівлі. Постачальником виступила невелика компанія з Каліфорнії, яка зобов'язана виконати доставку до 4 травня.

У відомстві пояснили, що від початку заходів з боротьби проти коронавірусу у відомстві зосередилися на підготовці до "найгіршого з можливих сценаріїв".

"Щоб задовольнити попит відповідно до моделей найгіршого сценарія, FEMA ініціює широкий спектр закупівельних контрактів, щоб збільшити наявні запаси і виробити більше мішків для майбутніх потреб, якщо такі виникнуть", - повідомили у відомстві.

Дивіться також: Пандемія коронавірусу: вантажівки з десятками трупів виявили в Нью-Йорку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Департамент оборони США передав FEMA додатково 100 тисяч мішків для тіл, які були у запасах військових. Але тепер їх використовуватимуть цивільні служби.

При цьому президент Дональд Трамп у понеділок озвучив прогнози щодо пандемії COVID-19. За його словами, він коронавірусу, швидше за все, помруть 60-70 тисяч американців.

Деякі штати вже почали відновлювати роботу підприємств, посилаючись на скорочення темпів зараження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США вже понад 1 млн хворих на COVID-19

Автор: 

карантин (18172) США (23465) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Сейчас идиоты расскажут что вирус не опаснее гриппа, и в Нью-Йорке каждую весну возле госпиталей стоят работающие грузовики-холодильники, а государство оптом покупает мешки для трупов.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
+7
эй, а обычным гриппом тоже столько медиков заражаются в одночасье? давай стату сколько врачей принимавших пациентов с обычным и короной подхватили заразу налету
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30.04.2020 19:00 Відповісти
+6
Умирают не от коронавируса, а С коронавирусом.
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30.04.2020 18:52 Відповісти
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В США ежедневно умирало по 8-10 тысяч, без всякого короновируса
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30.04.2020 18:44 Відповісти
почему в статье нет фото сотни мешков, как в статье про "сотни автомобилей с трупами"? )))
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30.04.2020 19:04 Відповісти
Думаю фраза про сотни автомобилей не случайно взята в кавычки
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30.04.2020 20:51 Відповісти
США ежедневно умирало по 8-10 40 -60 тысяч, без всякого короновируса від сезонного грипа.
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30.04.2020 21:33 Відповісти
Ще, на додаток, в Україні за 18 рік пішло в світ інший порядка 500 тис. з різних причин...
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30.04.2020 21:36 Відповісти
кто еще хочет рассказать шо короновирус это фейк? - вот вы сволочи
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30.04.2020 18:44 Відповісти
эй, а обычным гриппом тоже столько медиков заражаются в одночасье? давай стату сколько врачей принимавших пациентов с обычным и короной подхватили заразу налету
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30.04.2020 19:00 Відповісти
обратись с этим вопросом в МОЗ Украины за информацией
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30.04.2020 19:07 Відповісти
я к тебе обращаюсь, сундук со статой, находка для бухгалтера и звездочета, или шо завис?
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30.04.2020 19:09 Відповісти
Раньше в статистике отдельной строки именно по заболеваемости врачей от различных болезней никогда не было. А если такая статистика и велась, то не озвучивалась.
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30.04.2020 21:20 Відповісти
И что?раньше тестировали на корону??? С острова прлтестируйте незараженнго и будет плюс вы ****** уже всю планету шуганули
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30.04.2020 19:41 Відповісти
До чего ж приятно умного человека послушать... одно НО: тот умный чел рассказывает о никчемности коронОвируса, а в статье речь о коронАвирусе...
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30.04.2020 19:14 Відповісти
Трохи не так 1 млн з позитивним тестом тут включені і безсимптомні, з них 60 тис померло, в країні з порівняно непоганою медициною
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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30.04.2020 19:18 Відповісти
Умирают не от коронавируса, а С коронавирусом.
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30.04.2020 18:52 Відповісти
https://censor.net/user/173231 Звісно що він є.Але те що роблять країни,це маячня.Крім того,ви ж не можете самі перевірити,скільки в дійсності захворілих.Вірити в змі,себе не поважати.
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30.04.2020 19:15 Відповісти
чукча, у тебе переляк від телевізора.
іди до бабки - хай відлива переляк...
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30.04.2020 19:55 Відповісти
США закупили 100 тисяч мішків для трупів потенційних жертв коронавірусу - Цензор.НЕТ 7725
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30.04.2020 19:58 Відповісти
Он не фейк,но истерию вокруг него распространили во вселенских маштабах))))Этот вирус херня самая натуральная))
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30.04.2020 22:32 Відповісти
наши б продали)
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30.04.2020 18:55 Відповісти
Готуй сані змолоду.
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30.04.2020 19:00 Відповісти
Сейчас идиоты расскажут что вирус не опаснее гриппа, и в Нью-Йорке каждую весну возле госпиталей стоят работающие грузовики-холодильники, а государство оптом покупает мешки для трупов.
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30.04.2020 19:01 Відповісти
они не идиоты - а тролли за деньги цапов
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30.04.2020 19:02 Відповісти
Бесплатные шизики тоже есть.
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30.04.2020 19:04 Відповісти
пошло сразу много трупов.
Посмотрим в конце года отчетность по смертности и сравним с прошлым годом
Тогда все и станет ясно.
Идиотами людей обзывать не стоит.
Каждый может иметь и высказать свое мнение, особенно если это мнение основано на статистике и имеющейся информации.
Да и вы не вирусолог-эпидемиолог, как я понимаю и ваше мнение имеет точно ткой же вес, как и мнение других
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30.04.2020 20:24 Відповісти
Wall Street Journal - во-первых не жёлтая ли это пресса ***** в США? А во-вторых - США вложили в борьбу с корововирусом более 2 триллионов (ТРИЛЛИОНОВ!) долларов поэтому осваивать их они будут с запасом и с покупать с горкой. Цель прессы напугать народ - не напугали.
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30.04.2020 19:09 Відповісти
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [30.04.20 20:39]
🇺🇳Люди, переболевшие COVID-19 США закупили 100 тисяч мішків для трупів потенційних жертв коронавірусу - Цензор.НЕТ 647 , получают повреждения легких, которые носят долговременный характер. Исследователи получили первые доказательства (https://www.popmech.ru/science/574104-postkoronavirus-kakie-problemy-zhdut-perebolevshih-covid-19/)наличия (https://www.popmech.ru/science/574104-postkoronavirus-kakie-problemy-zhdut-perebolevshih-covid-19/) хронических заболеваний.
Из 70 пациентов, перенесших пневмонию COVID-19, у 66 наблюдались повреждения легких, что было выявлено с помощью компьютерной томографии. Повреждения представляют собой плотные скопления затвердевшей ткани, блокирующей кровеносные сосуды в воздушных мешочках (альвеолах), а также поражения тканей вокруг альвеол, сообщил радиолог Юхуэй Вана из Университета науки и техники Хуачжун в Ухане.
Подобные повреждения тканей могут быть признаком хронического заболевания легких. Аналогичное повреждение было зарегистрировано у людей, перенесших респираторные заболевания, вызванные коронавирусами, сходными с вирусом SARS-CoV-2.
Долгосрочные исследования пациентов с ОРВИ показали, что примерно треть людей, которые оправились после тяжелых приступов, получили повреждения легких, которые не вылечивались на протяжении семи месяцев.
Вирусы SARS и MERS обычно поражают только одно легкое, а COVID-19 - оба. Ван и его коллеги сообщили, что у 75 из 90 пациентов, поступивших в университетскую больницу Хуачжон с пневмонией COVID-19 с 16 января по 17 февраля 2020 года, было обнаружено повреждение обоих легких. Компьютерная томография, сделанная до выписки из больницы, выявила у 42 из 70 пациентов поражения тканей вокруг альвеол, которые с большой степенью вероятностью останутся в виде рубцов.
Учитывая, как широко распространилась пандемия, хронические заболевания легких будут диагностироваться у сотен тысяч людей. По состоянию на 30 апреля 2020 года в мире было зарегистрировано более 3 миллионов человек, заразившихся COVID-19. Для сравнения, SARS, или тяжелый острый респираторный синдром, вспышка которого наблюдалась в 2003 и 2004 годах, перенесли около 8000 человек. MERS, или респираторный синдром, диагностировали у более 2500 человек. В то время как приблизительно 80% случаев COVID-19 являются легкими, у остальных 20% наблюдаются серьезные проблемы, начиная от затрудненного дыхания и заканчивая дыхательной недостаточностью.
Ван и его коллеги подозревают, что некоторые повреждения легких постепенно заживают и даже вовсе исчезают. Тем не менее, у некоторых пациентов аномалии в легких будут превращаться в рубцы - легочный фиброз. Рубцевание не позволит легким снабжать организм достаточным количеством кислорода. Люди с легочным фиброзом обычно страдают от одышки, что ставит крест на физической активности, и тем более на занятиях физкультурой и спортом.
В группе риска пожилые пациенты, у которых были серьезные приступы пневмонии COVID-19, пациенты с прочими заболеваниями, такими как рак или диабет, а также с заболеваниями легких, вызванными курением или иным загрязнением, говорит Сяолун Ци из Первой больницы Университета Ланьчжоу в Китае, где также проводятся исследования повреждения легких в результате COVID-19.
Использование аппаратов ИВЛ также может привести к повреждению легких. Поэтому сложно определить, какие травмы у пациентов связаны с болезнью, а какие - с ее лечением, говорит радиолог Каруна Дас из Университета Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне: «Во время вспышки MERS некоторые пациенты были подключены к аппарату ИВЛ более 100 дней. Кислород вводится с положительным давлением, и когда легкие раздуваются слишком сильно, они травмируются».
#Ликбез
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30.04.2020 21:27 Відповісти
Интересно, а как мы пережили корововирус в 2003 и не заметили, бо даже не запомнили его названия, запомнила только пресса?
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30.04.2020 22:03 Відповісти
Значить потрібно зеленим щось подібне зробити.Щоб повністю залякати населення і тримати його в карантині декілька років.
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30.04.2020 19:22 Відповісти
Якщо чесно американські клініки можуть ліві діагнози писати щоб натягнути страхову і державу, часто ставлять липові діагнози щоб більший рахунок виставити двоїм моїм знайомим рак поставили вони пішли в іншу клініку, де там лікар у виска крутив на рахунок діагнозу..
Американьска медицина це терапевти футболісти і дикі рахунки в клінках, причому не завжди оправдані аналізи... Але серйозних хворих яких у нас уже б відправили додому з рідними проститись там витягують..
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30.04.2020 19:30 Відповісти
Да ладно. Страховку платит не пациент, а страховая компания. А она не сильно хочет разбрасываться деньгами и поэтому имеет целый штат юристов и своих врачей, которые все скрупулёзно проверяют. И не дай бог там окажутся левые процедуры, лекарства с недоказанным эффектом или отступление от официального протокола лечения, то их потом затаскают по судам.
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30.04.2020 20:11 Відповісти
Трамп - он очень хозяйственный.
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30.04.2020 19:45 Відповісти
мля не успеваю следить за своими новостями, а тут новостя со всего мира, и главное новостя-то одна луче другой, прям жить хоца
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30.04.2020 19:46 Відповісти
Для США это нормально. Они когда собирались высаживаться на Японские острова, то отчеканили полмиллиона медалей "Пурпурное сердце", которыми награждают погибших или раненых бойцов. Так вот эти медали они вручали более 70 лет, только недавно изготовили новые. Так наверное и с мешками та же история.
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30.04.2020 20:05 Відповісти
естественно, лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится!
но секта "всё пропало" уже строчит опусы, шо "эти мешки, шоп запаковать УЖЕ погибших"
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01.05.2020 09:26 Відповісти
Всего 100 тысяч?
Так это мелочи. Обычная плановая закупка тех, кому это положено делать.
В стране каждый год умирает более 2 миллионов.
И ВСЕХ выносят в мешках.
В чем проблема то?
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30.04.2020 20:28 Відповісти
Просто кому-то понадобилось небольшую компанию из Калифорнии сделать большой компанией из Калифорнии
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30.04.2020 20:56 Відповісти
Вы вообще в курсе, сколько стоит мусорный мешок с молнией?
Это копейки.
ВООБЩЕ не деньги.
Интересно у вас всех заточен мозг)
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30.04.2020 21:02 Відповісти
Заказ 100 тысяч мешков для трупов на 5,1 миллион долларов сделало на прошлой неделе Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA). Об этом свидетельствуют официальные данные о закупках. Поставщиком выступила небольшая компания из Калифорнии, которая обязана выполнить поставку до 4 мая.Источник: https://censor.net/n3192773.

Всего лишь 5,1 млн. долларов! Это копейки?
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30.04.2020 21:09 Відповісти
Хотя, согласен, для штатов это копейки, там не украинские масштабы!
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30.04.2020 21:11 Відповісти
абсолютные копейки.
Вообще не деньги для любой мало-мальски приличной компании в частности и для страны в общем.
У FEMA ко всему же финансирование неограниченное и это правильно.
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30.04.2020 21:12 Відповісти
Трамп в них всю оппозицию запакует.
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30.04.2020 21:03 Відповісти
Американцы просто дураки. Делали бы как в Украине тесты, то же бы всё было классно.
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30.04.2020 21:40 Відповісти
Кто то умышленно разгоняет всепланетную панику. Недавно в соц сетях гуляла фотография с гробами расставленными рядами и колоннами якобы с умершими в Итальянском Бергамо. Однако это фото семилетней давности, когда затонул корабль с беженцами, и их тела были собрали в одном месте. Паника и истерия только усугубляет эпидемию, ослабляет иммунитет. Великий микробиолог Мечников как то выпил стакан холерных эмбрионов, что бы доказать, что причина болезни не в самих микроорганизмах, а в пропадании иммунитета у людей по неизвестным причинам.
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30.04.2020 21:59 Відповісти
Американский лохотрон ))) в то же время для американца, это все равно что у гуляющего курортника бомж попросил копеечку и тот не скупясь отдал
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30.04.2020 22:02 Відповісти
А тем временем статистика смертей в США меньше чем за прошлые годы . зачем мешки , зачем передвижные морги ? Для паники , так ее и так создали .Уже вроде КВ ушел везде и все открывают .Страны бензоколонки и так прикрыли , а теперь можно присадить и на займы от МВФ ..
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30.04.2020 22:42 Відповісти
Странно, почему Фема не использует для этого свои пластиковые гробы- или самое интересное впереди ?
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30.04.2020 22:52 Відповісти
Дивна інформація. Ще місяць тому американські ЗМі повідомляли, що сто тисяч таких мішків зі своїх запасів виділив цивільним службам Пентагон...
Ну, а прогнози робить не Трамп, а Вашингтонський https://covid19.healthdata.org/united-states-of-america Institute for Health Metrics and Evaluation .
Прогноз, він, звісно і в Африці лише прогноз, але звертає на себе увагу те, що американські дослідники вже мінімум три-чотири рази переглядали прогноз розвитку епідемії у Швеції - і щоразу у бік збільшення числа жертв: ще тижнів два тому там було шість з чимось тисяч, потім десять, чотирнадцять... Тепер сімнадцять тисяч.
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30.04.2020 23:01 Відповісти
люди умирали и будут умирать по естественным причинам! но сейчас, все, почему-то, об этом забыли - если кто-то умирает, то сразу во всё виноват коронавирус
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01.05.2020 09:28 Відповісти
COViD-19 - така ж природня причина, як і бубонна чума. Єдине, від чого не помирали європейці 650 років тому, то це авіаційні та автомобільні катастрофи і сихвіліс...
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01.05.2020 16:20 Відповісти
Не знаю почему, но синонимы "возможные" или "вероятные" на слух приятней , чем "потенциальные" , которые звучат, как приговор
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01.05.2020 16:32 Відповісти
 
 