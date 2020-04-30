США закупили 100 тисяч мішків для трупів потенційних жертв коронавірусу

У Сполучених Штатах від коронавірусу померли майже 62 тисячі осіб. За прогнозами президента Дональда Трампа, кількість жертв інфекції, швидше за все, не перевищить 70 тисяч.

Про це пише Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Замовлення 100 тисяч мішків для трупів на 5,1 мільйон доларів зробило Федеральне агенство з надзвичайних ситуацій США (FEMA). Про це свідчать офіційні дані про закупівлі. Постачальником виступила невелика компанія з Каліфорнії, яка зобов'язана виконати доставку до 4 травня.

У відомстві пояснили, що від початку заходів з боротьби проти коронавірусу у відомстві зосередилися на підготовці до "найгіршого з можливих сценаріїв".

"Щоб задовольнити попит відповідно до моделей найгіршого сценарія, FEMA ініціює широкий спектр закупівельних контрактів, щоб збільшити наявні запаси і виробити більше мішків для майбутніх потреб, якщо такі виникнуть", - повідомили у відомстві.

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Департамент оборони США передав FEMA додатково 100 тисяч мішків для тіл, які були у запасах військових. Але тепер їх використовуватимуть цивільні служби.

При цьому президент Дональд Трамп у понеділок озвучив прогнози щодо пандемії COVID-19. За його словами, він коронавірусу, швидше за все, помруть 60-70 тисяч американців.

Деякі штати вже почали відновлювати роботу підприємств, посилаючись на скорочення темпів зараження.

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