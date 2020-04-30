США закупили 100 тисяч мішків для трупів потенційних жертв коронавірусу
У Сполучених Штатах від коронавірусу померли майже 62 тисячі осіб. За прогнозами президента Дональда Трампа, кількість жертв інфекції, швидше за все, не перевищить 70 тисяч.
Про це пише Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Замовлення 100 тисяч мішків для трупів на 5,1 мільйон доларів зробило Федеральне агенство з надзвичайних ситуацій США (FEMA). Про це свідчать офіційні дані про закупівлі. Постачальником виступила невелика компанія з Каліфорнії, яка зобов'язана виконати доставку до 4 травня.
У відомстві пояснили, що від початку заходів з боротьби проти коронавірусу у відомстві зосередилися на підготовці до "найгіршого з можливих сценаріїв".
"Щоб задовольнити попит відповідно до моделей найгіршого сценарія, FEMA ініціює широкий спектр закупівельних контрактів, щоб збільшити наявні запаси і виробити більше мішків для майбутніх потреб, якщо такі виникнуть", - повідомили у відомстві.
Департамент оборони США передав FEMA додатково 100 тисяч мішків для тіл, які були у запасах військових. Але тепер їх використовуватимуть цивільні служби.
При цьому президент Дональд Трамп у понеділок озвучив прогнози щодо пандемії COVID-19. За його словами, він коронавірусу, швидше за все, помруть 60-70 тисяч американців.
Деякі штати вже почали відновлювати роботу підприємств, посилаючись на скорочення темпів зараження.
Будь ласка, зачекайте...
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8-1040 -60 тысяч, без всякого короновирусавід сезонного грипа.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
іди до бабки - хай відлива переляк...
Посмотрим в конце года отчетность по смертности и сравним с прошлым годом
Тогда все и станет ясно.
Идиотами людей обзывать не стоит.
Каждый может иметь и высказать свое мнение, особенно если это мнение основано на статистике и имеющейся информации.
Да и вы не вирусолог-эпидемиолог, как я понимаю и ваше мнение имеет точно ткой же вес, как и мнение других
🇺🇳Люди, переболевшие COVID-19 , получают повреждения легких, которые носят долговременный характер. Исследователи получили первые доказательства (https://www.popmech.ru/science/574104-postkoronavirus-kakie-problemy-zhdut-perebolevshih-covid-19/)наличия (https://www.popmech.ru/science/574104-postkoronavirus-kakie-problemy-zhdut-perebolevshih-covid-19/) хронических заболеваний.
Из 70 пациентов, перенесших пневмонию COVID-19, у 66 наблюдались повреждения легких, что было выявлено с помощью компьютерной томографии. Повреждения представляют собой плотные скопления затвердевшей ткани, блокирующей кровеносные сосуды в воздушных мешочках (альвеолах), а также поражения тканей вокруг альвеол, сообщил радиолог Юхуэй Вана из Университета науки и техники Хуачжун в Ухане.
Подобные повреждения тканей могут быть признаком хронического заболевания легких. Аналогичное повреждение было зарегистрировано у людей, перенесших респираторные заболевания, вызванные коронавирусами, сходными с вирусом SARS-CoV-2.
Долгосрочные исследования пациентов с ОРВИ показали, что примерно треть людей, которые оправились после тяжелых приступов, получили повреждения легких, которые не вылечивались на протяжении семи месяцев.
Вирусы SARS и MERS обычно поражают только одно легкое, а COVID-19 - оба. Ван и его коллеги сообщили, что у 75 из 90 пациентов, поступивших в университетскую больницу Хуачжон с пневмонией COVID-19 с 16 января по 17 февраля 2020 года, было обнаружено повреждение обоих легких. Компьютерная томография, сделанная до выписки из больницы, выявила у 42 из 70 пациентов поражения тканей вокруг альвеол, которые с большой степенью вероятностью останутся в виде рубцов.
Учитывая, как широко распространилась пандемия, хронические заболевания легких будут диагностироваться у сотен тысяч людей. По состоянию на 30 апреля 2020 года в мире было зарегистрировано более 3 миллионов человек, заразившихся COVID-19. Для сравнения, SARS, или тяжелый острый респираторный синдром, вспышка которого наблюдалась в 2003 и 2004 годах, перенесли около 8000 человек. MERS, или респираторный синдром, диагностировали у более 2500 человек. В то время как приблизительно 80% случаев COVID-19 являются легкими, у остальных 20% наблюдаются серьезные проблемы, начиная от затрудненного дыхания и заканчивая дыхательной недостаточностью.
Ван и его коллеги подозревают, что некоторые повреждения легких постепенно заживают и даже вовсе исчезают. Тем не менее, у некоторых пациентов аномалии в легких будут превращаться в рубцы - легочный фиброз. Рубцевание не позволит легким снабжать организм достаточным количеством кислорода. Люди с легочным фиброзом обычно страдают от одышки, что ставит крест на физической активности, и тем более на занятиях физкультурой и спортом.
В группе риска пожилые пациенты, у которых были серьезные приступы пневмонии COVID-19, пациенты с прочими заболеваниями, такими как рак или диабет, а также с заболеваниями легких, вызванными курением или иным загрязнением, говорит Сяолун Ци из Первой больницы Университета Ланьчжоу в Китае, где также проводятся исследования повреждения легких в результате COVID-19.
Использование аппаратов ИВЛ также может привести к повреждению легких. Поэтому сложно определить, какие травмы у пациентов связаны с болезнью, а какие - с ее лечением, говорит радиолог Каруна Дас из Университета Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне: «Во время вспышки MERS некоторые пациенты были подключены к аппарату ИВЛ более 100 дней. Кислород вводится с положительным давлением, и когда легкие раздуваются слишком сильно, они травмируются».
#Ликбез
Американьска медицина це терапевти футболісти і дикі рахунки в клінках, причому не завжди оправдані аналізи... Але серйозних хворих яких у нас уже б відправили додому з рідними проститись там витягують..
но секта "всё пропало" уже строчит опусы, шо "эти мешки, шоп запаковать УЖЕ погибших"
Так это мелочи. Обычная плановая закупка тех, кому это положено делать.
В стране каждый год умирает более 2 миллионов.
И ВСЕХ выносят в мешках.
В чем проблема то?
Это копейки.
ВООБЩЕ не деньги.
Интересно у вас всех заточен мозг)
Всего лишь 5,1 млн. долларов! Это копейки?
Вообще не деньги для любой мало-мальски приличной компании в частности и для страны в общем.
У FEMA ко всему же финансирование неограниченное и это правильно.
Ну, а прогнози робить не Трамп, а Вашингтонський https://covid19.healthdata.org/united-states-of-america Institute for Health Metrics and Evaluation .
Прогноз, він, звісно і в Африці лише прогноз, але звертає на себе увагу те, що американські дослідники вже мінімум три-чотири рази переглядали прогноз розвитку епідемії у Швеції - і щоразу у бік збільшення числа жертв: ще тижнів два тому там було шість з чимось тисяч, потім десять, чотирнадцять... Тепер сімнадцять тисяч.