Пристайко ведет со странами ЕС переговоры об украинских заробитчанах

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко обсуждает с чиновниками стран-членов ЕС вопрос трансфера украинских сезонных работников.

Об этом Пристайко сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"По телефону координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача — обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", — написал Пристайко.

Напомним, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

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Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля Госавиаслужба за 2 часа до вылета запретила отправку чартерного рейса с украинскими сезонными работниками в Великобританию. Рейс все же вылетел в Лондон, но с 9-часовой задержкой.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, единственная страна, которая официально обратилась к Украине по поводу трансфера заробитчан — это Финляндия.

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29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Тем временем, украинцы начали получать польские рабочие визы по почте.