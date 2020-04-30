Пристайко ведет со странами ЕС переговоры об украинских заробитчанах
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко обсуждает с чиновниками стран-членов ЕС вопрос трансфера украинских сезонных работников.
Об этом Пристайко сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"По телефону координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача — обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", — написал Пристайко.
Напомним, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.
Читайте на Цензор.НЕТ: Переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских работников, будет вести Пристайко
Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.
29 апреля Госавиаслужба за 2 часа до вылета запретила отправку чартерного рейса с украинскими сезонными работниками в Великобританию. Рейс все же вылетел в Лондон, но с 9-часовой задержкой.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, единственная страна, которая официально обратилась к Украине по поводу трансфера заробитчан — это Финляндия.
Также на Цензор.НЕТ: Украинцы начали получать польские рабочие визы по почте
29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
Тем временем, украинцы начали получать польские рабочие визы по почте.
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Нехай не вводить в оману українське прізвище троля. Вони усі обсирають Україну і восхваляють срср і кацапів.
ПЭС на варті!...
Рабив до раю не пускають - и попали они в АД 2020.
https://replyua.net/blog/roman-donik/ Роман Доник на своей странице в «Фейсбук» обратил внимание на слова министра иностранных дел Германии, заявившего, что в ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» будет обсуждаться и вопрос открытия линии разграничения. Хайко Маас подчеркнул, что закрытие КПВВ негативно отобразилось на местном населении, и в первую очередь - на людях старшего возраста.
Пор словам главы МИД ФРГ, вопрос открытия пунктов пропуска на Донбассе уже включен в повестку готовящейся встречи. В свою очередь Доник иронично отметил, что украинцев теперь смело можно поздравлять с еще одним «достижением».
ранее Кабинет министров, по сути, закрыл границы с Европейским союзом для украинских заробитчан. Одновременно с этим https://replyua.net/izvestnye-lyudi/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский и члены его команды планируют открыть линию разграничения на Донбассе, и обсудить этот вопрос с представителями России на переговорах. Наверное, это хотят сделать для того, чтобы все больные из самопровозглашенных республик смогли приехать на территорию Украины, контролируемую украинской властью.
Щоб податки з них зідрати!!
За що Держава, будь яка, за це не береться-тільки шкодить!
Проходили...
хуже не будет )))
Зеленогидота просто не може дивитись, як зароблені гастерами ******** пропливають повз їхні "чесні" рученята...
БЕЗ коронавірусу Україна НЕ могла надати робітникам навіть 300 баксів зарплати. Ось РИНАД махмудов. ЗП менше 200 баксів. І? Людей на рівень худоби поставили.
КАЛАмойський обікрав на десятки мілліардів.
ХЕРТАШ. надра-херанк.
І т.д. і т.п.
І ось тепер ці всі олігархи ВРАЗ прозріють? Скоріше портова проститутка девственность верне.
З КОРОНАВІРУСОМ ще гірше.
Ці всі люди, їхали на заробітки, залишаючи ВДОМА жінок, дітей. Переводили їм гроші ЗВІДТИ. Це рухало економіку України.
Невже хтось із "важдів" думає, що вони підуть до махмутки рабом за 150-200 баксів? І інших "переживаючих".
Виїдуть "туристами", заберуть дітей, жінок і ВСЕ. Гвалтуванням любов не привити. Може у олігархів "нема грашей"? Є. Вони АБО самі нехай працють (разом з своїми талановитими дітками та жінками) АБО платять адекватну зарплату при котрій заробітчанин ДОБРОВІЛЬНО залишиться ТУТ. А закрити мілліони людей на замок - погана ідея. Ну про наслідки наші "*********" не думають (гральний "бізнес" тому приклад).
В нас не підораша - (це Эффективным менеджарам) людей як худобу в отару загнати не вийде.