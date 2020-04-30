Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко обговорює з чиновниками країн-членів ЄС питання трансферу українських сезонних працівників.
Про це Пристайко повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"По телефону координуємося з чиновниками країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників. Основне завдання - забезпечити їм організований трансфер і належні умови праці, зокрема медичну безпеку", - написав Пристайко.
Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.
Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.
29 квітня Державіаслужба за 2 години до вильоту заборонила відправку чартерного рейсу з українськими сезонними працівниками до Великої Британії. Рейс все ж вилетів до Лондона, але з 9-годинною затримкою.
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, єдина країна, яка офіційно звернулася до України з приводу трансферу заробітчан - це Фінляндія.
29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
Тим часом, українці почали отримувати польські робочі візи поштою.
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Нехай не вводить в оману українське прізвище троля. Вони усі обсирають Україну і восхваляють срср і кацапів.
ПЭС на варті!...
Рабив до раю не пускають - и попали они в АД 2020.
https://replyua.net/blog/roman-donik/ Роман Доник на своей странице в «Фейсбук» обратил внимание на слова министра иностранных дел Германии, заявившего, что в ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» будет обсуждаться и вопрос открытия линии разграничения. Хайко Маас подчеркнул, что закрытие КПВВ негативно отобразилось на местном населении, и в первую очередь - на людях старшего возраста.
Пор словам главы МИД ФРГ, вопрос открытия пунктов пропуска на Донбассе уже включен в повестку готовящейся встречи. В свою очередь Доник иронично отметил, что украинцев теперь смело можно поздравлять с еще одним «достижением».
ранее Кабинет министров, по сути, закрыл границы с Европейским союзом для украинских заробитчан. Одновременно с этим https://replyua.net/izvestnye-lyudi/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский и члены его команды планируют открыть линию разграничения на Донбассе, и обсудить этот вопрос с представителями России на переговорах. Наверное, это хотят сделать для того, чтобы все больные из самопровозглашенных республик смогли приехать на территорию Украины, контролируемую украинской властью.
Щоб податки з них зідрати!!
За що Держава, будь яка, за це не береться-тільки шкодить!
Проходили...
хуже не будет )))
Зеленогидота просто не може дивитись, як зароблені гастерами ******** пропливають повз їхні "чесні" рученята...
БЕЗ коронавірусу Україна НЕ могла надати робітникам навіть 300 баксів зарплати. Ось РИНАД махмудов. ЗП менше 200 баксів. І? Людей на рівень худоби поставили.
КАЛАмойський обікрав на десятки мілліардів.
ХЕРТАШ. надра-херанк.
І т.д. і т.п.
І ось тепер ці всі олігархи ВРАЗ прозріють? Скоріше портова проститутка девственность верне.
З КОРОНАВІРУСОМ ще гірше.
Ці всі люди, їхали на заробітки, залишаючи ВДОМА жінок, дітей. Переводили їм гроші ЗВІДТИ. Це рухало економіку України.
Невже хтось із "важдів" думає, що вони підуть до махмутки рабом за 150-200 баксів? І інших "переживаючих".
Виїдуть "туристами", заберуть дітей, жінок і ВСЕ. Гвалтуванням любов не привити. Може у олігархів "нема грашей"? Є. Вони АБО самі нехай працють (разом з своїми талановитими дітками та жінками) АБО платять адекватну зарплату при котрій заробітчанин ДОБРОВІЛЬНО залишиться ТУТ. А закрити мілліони людей на замок - погана ідея. Ну про наслідки наші "*********" не думають (гральний "бізнес" тому приклад).
В нас не підораша - (це Эффективным менеджарам) людей як худобу в отару загнати не вийде.