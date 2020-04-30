Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко обговорює з чиновниками країн-членів ЄС питання трансферу українських сезонних працівників.

Про це Пристайко повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"По телефону координуємося з чиновниками країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників. Основне завдання - забезпечити їм організований трансфер і належні умови праці, зокрема медичну безпеку", - написав Пристайко.

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Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня Державіаслужба за 2 години до вильоту заборонила відправку чартерного рейсу з українськими сезонними працівниками до Великої Британії. Рейс все ж вилетів до Лондона, але з 9-годинною затримкою.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, єдина країна, яка офіційно звернулася до України з приводу трансферу заробітчан - це Фінляндія.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Тим часом, українці почали отримувати польські робочі візи поштою.

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