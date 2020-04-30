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Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан

Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко обговорює з чиновниками країн-членів ЄС питання трансферу українських сезонних працівників.

Про це Пристайко повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"По телефону координуємося з чиновниками країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників. Основне завдання - забезпечити їм організований трансфер і належні умови праці, зокрема медичну безпеку", - написав Пристайко.

Читайте також: Переговори з країнами, які хочуть запросити українських працівників, буде вести Пристайко

Нагадаємо, 28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня Державіаслужба за 2 години до вильоту заборонила відправку чартерного рейсу з українськими сезонними працівниками до Великої Британії. Рейс все ж вилетів до Лондона, але з 9-годинною затримкою.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, єдина країна, яка офіційно звернулася до України з приводу трансферу заробітчан - це Фінляндія.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Тим часом, українці почали отримувати польські робочі візи поштою.

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Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан 01

Автор: 

заробітчани (673) Євросоюз (13697) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+30
Домовляється за вартість продажу кріпаків. Зробимо їх разом.
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30.04.2020 20:17 Відповісти
+24
Пристайко ведет со странами ЕС переговоры об украинских заробитчанах - Цензор.НЕТ 1786
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30.04.2020 20:16 Відповісти
+23
работорговля версия 2020.
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30.04.2020 20:21 Відповісти
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Пристайко ведет со странами ЕС переговоры об украинских заробитчанах - Цензор.НЕТ 1786
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30.04.2020 20:16 Відповісти
Домовляється за вартість продажу кріпаків. Зробимо їх разом.
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30.04.2020 20:17 Відповісти
Да уж. Вместо того, чтобы давать рабочие места с высокой зарплатой украинцам в их стране, зеленые рептилии продают их как рабов в другие страны, а свою экономику угробили. Почему не развиваете высокие технологии, почему угробили науку и не внедряете разработки наших ученых изобретателей? Вам этого не нужно? Украина не для этого существует? Вы хоть один мусороперерабатывающий завод построили? Загадили страну, уничтожили малый и средний бизнес и сидите, твари?
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30.04.2020 20:49 Відповісти
Нахера ты пишешь бред? Разве не порохло уничтожил экономику ради отсосциации? Разве не порохло запретил продавать товары, введя санкции фактически против укроэкономики в рф на 70-100 миллиардов$? Так что молча собирай ягоды и радуйся евроотсоциации.
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30.04.2020 21:30 Відповісти
Зачем эти сравнения двух плохих президентов? Не надоело сравнивать? Или это уже зомбированность?
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30.04.2020 22:01 Відповісти
Если пройтись по всем президентам и по всей экономике, получиться не утешительный вывод. Украина после выхода из совка превратилась, в то что мы наблюдаем сейчас. Я только что понял, что историю меняют, чтобы никто не понял, что всё, что имела Украина построили при совке.
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30.04.2020 23:37 Відповісти
А кацапы после выхода из совка во что превратились? Следи за своими рептилиями.
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01.05.2020 10:05 Відповісти
Кацапы делают как считают нужным. К ним самолёты за рабами не отправляют им Мвф законы не пишет и т.д.
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01.05.2020 14:22 Відповісти
Ну и делайте что хотите, чего ты тут на украинском ресурсе сидишь? И чего твои рогатые собратья украили Крым и захватили Донбасс? Что вам нужно от Украины? Валите нах.
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01.05.2020 20:09 Відповісти
Не звертайте уваги на свіжого кацапотроля. Я тут веду інколи по них статистику. За останні пару тижнів я їх декілька вичислив, деякі вже деактивовані. Зверніть увагу на їх реєстраційні номери. Зараз це 469400 і вище. А так з 14 квітня ось приклади -
https://censor.net/ua/user/468473 - 468473, https://censor.net/ua/user/468476 - 468476, https://censor.net/ua/user/468476https://censor.net/ua/user/468480 - 468480, https://censor.net/ua/user/468750 вже 468750,https://censor.net/user/468765-468765,https://censor.net/user/468799 - -468799, https://censor.net/user/468460- -468460,

https://censor.net/user/469487 - 469487.

Нехай не вводить в оману українське прізвище троля. Вони усі обсирають Україну і восхваляють срср і кацапів.
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01.05.2020 07:49 Відповісти
Я то могу не обращать внимания, но тогда их тут разведется как тараканов. Будет кацапский Цензор нет и Соловьев с Киселевым сюда еще зарегистрируется. А ихние номера мне не нужны, я их вижу за километр.)
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01.05.2020 10:08 Відповісти
Это именно Зеленский угробил украинскую науку?
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30.04.2020 21:41 Відповісти
Отдают раб силу в концессию...
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01.05.2020 08:06 Відповісти
Пристайко ведет со странами ЕС переговоры об украинских заробитчанах - Цензор.НЕТ 7866
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30.04.2020 20:19 Відповісти
какие переговоры если все сами все организуют и легально, а вы только палки в колеса ставите
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30.04.2020 20:20 Відповісти
какой откат пристайке за рабов?
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30.04.2020 20:21 Відповісти
Ну и сколько душа хохляцкая стоит? Есть Ермак, тот не позволит продешевить. Позорище. По сути откатились в рабовладельческий строй.
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30.04.2020 20:21 Відповісти
работорговля версия 2020.
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30.04.2020 20:21 Відповісти
Если это не ограничивает право на передвижение и свободу,то это хорошо. Государство должно беспокоиться о своих гражданах.
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30.04.2020 20:22 Відповісти
Конечно это не ограничивает право на передвижение. Это просто запрещает выезд за границу, никаких ограничений нет. Все в твоих лучших интересах. О гражданах беспокоятся, им ни о чем думать не нужно. Что еще нужно свинье? Сначала о свинье беспокоятся, лелеят, кормят до отвала, потом режут. Но ведь это хорошо, правда?
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30.04.2020 21:46 Відповісти
А кто тебе сказал,что тебя зарежут? Лишь визг стоит. То не впускайте,теперь не выпускают. Не буду утверждать,но закрыть границу -это для них как удар между ног. Нарушение права и дохода . Только за 19 год 16 млрд. Или ты думаешь умные только кацапы?
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30.04.2020 23:30 Відповісти
Пристайко ведет со странами ЕС переговоры об украинских заробитчанах - Цензор.НЕТ 9650
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30.04.2020 20:22 Відповісти
Зераби! Строіцца!
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30.04.2020 20:24 Відповісти
Агаа, більшість за поребриком за Свина "галасували"..))
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30.04.2020 21:08 Відповісти
Більшість за парєбріком за ху#ла голосували.
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30.04.2020 21:28 Відповісти
Зераби! Строіцца!

ПЭС на варті!...
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01.05.2020 08:09 Відповісти
Опять гастарбайтеров с торбами отправляют из Украины на зароботки? А как же развивать Украину, как же рабочие места? Только приехали коронавируса нам насрали и опять уехали. Полудурки а не власть
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30.04.2020 20:28 Відповісти
Он бы лучше так полеты Бубочки в Оман контролировал!
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30.04.2020 20:28 Відповісти
Гитлер не знал, что так можно. Спасибо Пете за безвиз!
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30.04.2020 20:28 Відповісти
Спасибо Петру Алексеевичу за безвиз. У многих появилась возможность посмотреть, как живут люди в нормальных странах.
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30.04.2020 20:53 Відповісти
А до этого такой возможности не было? Нельзя было визу купить за копейки?
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30.04.2020 21:45 Відповісти
Візи давали не усім, там треба було купу документів зібрати і у кращому випадку тиждень чекати, а то і два. І все ж таки - 100 баксів не для усіх копійки. Я маю на увазі європейські візи. І ще - ці 100 баксів бралися за розгляд візового питання і не поверталися у разі відмови.
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01.05.2020 07:55 Відповісти
Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан - Цензор.НЕТ 1709
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30.04.2020 20:29 Відповісти
Тобто зараз в Україні розквітла работоргівля! Що далі?
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30.04.2020 20:30 Відповісти
кастове суспільство далі... а взгалі то, на забій ведуть Неньку...
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30.04.2020 21:23 Відповісти
Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан - Цензор.НЕТ 5007
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30.04.2020 20:33 Відповісти
мало бути голодним та злим, треба ще бути озброєним
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30.04.2020 21:01 Відповісти
зберігайте спокій, чистіть зброю.
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30.04.2020 21:24 Відповісти
Скільки за "раба" бере?
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30.04.2020 20:33 Відповісти
Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", - написал Пристайко. - для этого в каждой стране ,куда приезжает тот ,или инной гражданин ,есть свое законодальство ,которое никак не нуждается в обсуждении с "зе слугами " и никто с ними подобные вопросы не станет согласовывать
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30.04.2020 20:34 Відповісти
Маланцы решили регистрировать заробитчан. Сейчаас всей этой подконтрольной голытьбе быстро придумают налог.
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30.04.2020 20:39 Відповісти
ну так 19 биллионов за год!! и это только перечисления!!! а еще сколько кэшем ввезли!!! как тут им спать спокойно!!
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30.04.2020 21:28 Відповісти
Пам'ятаєте, як вони хотіли обкласти податками заробітчан? А тут-бац! І коронавірус! Всіх зібрали додому. Тепер вони не пропустять шансу обкласти заробітчан податками! Здається хотіли 30%. І обгрунтування підведуть-вони ж домовились!
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01.05.2020 11:12 Відповісти
ездили спокойно, пока ЗЕки не решили заработать девиденты. а вам казлам мало 16 миллиардов в экономику???????? или сдесь тоже поднасрать решили????????
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30.04.2020 20:44 Відповісти
украинцы теперь личная собственность коломойского, распоряжается как борзыми или биоматериалом.
Рабив до раю не пускають - и попали они в АД 2020.
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30.04.2020 20:47 Відповісти
Как ездили,так и будут ездить.Ибо на каждую извилистую задницу, найдется болт с зигзагом.И никакие Дристайки ничего не сделают
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30.04.2020 20:56 Відповісти
Доник: Кабмин закрывает границы с ЕС для заробитчан, а Зеленский и его окружение хотят открыть линию соприкосновения на Донбассе
https://replyua.net/blog/roman-donik/ Роман Доник на своей странице в «Фейсбук» обратил внимание на слова министра иностранных дел Германии, заявившего, что в ходе встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» будет обсуждаться и вопрос открытия линии разграничения. Хайко Маас подчеркнул, что закрытие КПВВ негативно отобразилось на местном населении, и в первую очередь - на людях старшего возраста.
Пор словам главы МИД ФРГ, вопрос открытия пунктов пропуска на Донбассе уже включен в повестку готовящейся встречи. В свою очередь Доник иронично отметил, что украинцев теперь смело можно поздравлять с еще одним «достижением».
ранее Кабинет министров, по сути, закрыл границы с Европейским союзом для украинских заробитчан. Одновременно с этим https://replyua.net/izvestnye-lyudi/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский и члены его команды планируют открыть линию разграничения на Донбассе, и обсудить этот вопрос с представителями России на переговорах. Наверное, это хотят сделать для того, чтобы все больные из самопровозглашенных республик смогли приехать на территорию Украины, контролируемую украинской властью.
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30.04.2020 20:57 Відповісти
Если страна уже почти ничего не производит, то власть будет пытаться контролировать хоть что-то, что приносит деньги...Все проср...! Кроме рабов, продавать больше нечего! Еще ни одна власть в Украине не играла с этим огнем. Доить доила, но не переходила красную черту.(с)
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30.04.2020 20:59 Відповісти
Туда куда своими грязными лапами влазит власть там сразу начинается ЖОПА!!
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30.04.2020 20:59 Відповісти
Власть как всегда ВРЕТ! просто власть очередной раз пытается залезть в карман гастробайтерам! понятно дело что лезут они туда с благими намерениями! разве кто то собирает налоги чтобы их разграбить! всегда налоги собираются ради благих целей а по факту просто разворовываются властью!!
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30.04.2020 21:01 Відповісти
Та счас, перрреживають!
Щоб податки з них зідрати!!
За що Держава, будь яка, за це не береться-тільки шкодить!
Проходили...
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30.04.2020 21:03 Відповісти
и зачем рабам безвиз ))))
хуже не будет )))
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30.04.2020 21:03 Відповісти
Любимое выражение путинских чиновников ,что люди-это вторая нефть , ЗЕнегодяи взяли это как свой лозунг ?
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30.04.2020 21:15 Відповісти
Тре всім негайно зареєструватись безробітними. Нехай повиплачує з дірявого бюджету, то сам літак замовить, бо дешевше вийде.
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30.04.2020 21:18 Відповісти
Игорёк,иди нахер.
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30.04.2020 21:18 Відповісти
..это писец!...определенно клоуны включают режим бога. ...ничего что я еще дышу и живу?).....землю верните фармазоны!
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30.04.2020 21:20 Відповісти
Кодлан Коломойского повысил в должности хапугу: Пристайко в декабре выписал себе оздоровительные и матпомощь на решение бытовых в 110 тыс. гривен.- Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен.
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30.04.2020 21:22 Відповісти
Бий зелених,рятуй Україну!
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30.04.2020 21:37 Відповісти
Тарас Григорович в гробу перевертається...
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30.04.2020 21:41 Відповісти
Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан - Цензор.НЕТ 3823
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30.04.2020 21:50 Відповісти
Може йому міністєрвство економічного розвитку торгівлі очолити?
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30.04.2020 22:31 Відповісти
***** дристайка, а може ще заробітчанам оплатити ескорт з 4 винищувачів для свого борта та одного бомбера для ОПУ
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30.04.2020 23:47 Відповісти
и минималку... Три! Каждому!
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30.04.2020 23:49 Відповісти
пристайко ублюдок
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30.04.2020 23:50 Відповісти
Негайно весь кабмін на палю!! На палю сучих виродків! Ах ви ж ******** тупоголові, не принижуйте себе і наш народ, манкурти!
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30.04.2020 23:53 Відповісти
приплыли
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01.05.2020 01:55 Відповісти
До цього Присрайко не доходить, що для європейців свобода пересування, місця праці й пошуки щастя - це базові цінності. Плюс власне законодавство. І коли зелена блювотина вилазить зі своїм совковим "контролювати", вони просто посилають на йух.
Зеленогидота просто не може дивитись, як зароблені гастерами ******** пропливають повз їхні "чесні" рученята...
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01.05.2020 03:11 Відповісти
ніхто вас не робить кріпаками ви дибіли стали ними 2019 року поздоровляю йолупи
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01.05.2020 05:32 Відповісти
И как мы раньше то жили, без барской заботы. Как же мы раньше - то на работу ездили. Теперь заживём по-новому, окружённые зе-заботой. Ведь Бубочка не только в Омане хочет развлекаться
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01.05.2020 07:02 Відповісти
Цікаво в нього МОЗОК є? Мільйони заробітчан покладені в штучні умови заборони виїзду. Переживають вони.
БЕЗ коронавірусу Україна НЕ могла надати робітникам навіть 300 баксів зарплати. Ось РИНАД махмудов. ЗП менше 200 баксів. І? Людей на рівень худоби поставили.
КАЛАмойський обікрав на десятки мілліардів.
ХЕРТАШ. надра-херанк.
І т.д. і т.п.
І ось тепер ці всі олігархи ВРАЗ прозріють? Скоріше портова проститутка девственность верне.
З КОРОНАВІРУСОМ ще гірше.
Ці всі люди, їхали на заробітки, залишаючи ВДОМА жінок, дітей. Переводили їм гроші ЗВІДТИ. Це рухало економіку України.
Невже хтось із "важдів" думає, що вони підуть до махмутки рабом за 150-200 баксів? І інших "переживаючих".
Виїдуть "туристами", заберуть дітей, жінок і ВСЕ. Гвалтуванням любов не привити. Може у олігархів "нема грашей"? Є. Вони АБО самі нехай працють (разом з своїми талановитими дітками та жінками) АБО платять адекватну зарплату при котрій заробітчанин ДОБРОВІЛЬНО залишиться ТУТ. А закрити мілліони людей на замок - погана ідея. Ну про наслідки наші "*********" не думають (гральний "бізнес" тому приклад).
В нас не підораша - (це Эффективным менеджарам) людей як худобу в отару загнати не вийде.
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01.05.2020 11:04 Відповісти
 
 