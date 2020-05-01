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"Банковский закон" направлен на ограничение потенциального произвола судов, - министр юстиции Малюська

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" направлен на ограничение потенциального произвола судов при рассмотрении банковских дел.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк не выводится из-под юрисдикции Украины или из-под юрисдикции украинских судов. На самом деле это совершенно не так. Законопроект имеет совершенно иную цель: он направлен на то, чтобы ограничить произвол украинских судов, потенциальный произвол", - рассказал Малюська.

Он также объяснил, почему законопроектом заинтересовался Международный валютный фонд.

"Все очень просто. Международные аналитики напуганы тем, что в какой-то прекрасный момент, какой-нибудь Барышевский районный суд или любой другой суд взыщет несколько сотен миллиардов гривен компенсации из государственного бюджета в пользу олигархов, создав огромную дыру в государственном бюджете. Создастся дыра - бюджетных средств не получит ни народ Украины, ни Международный валютный фонд не получит свои кредиты обратно. Это ключевой интерес - ограничение потенциальной произвола", - подчеркнул министр юстиции.

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"Вспомните, пожалуйста, в понедельник Верховный суд Украины рассматривал дело "Привата" против компании, связанной с братьями Суркисами. Что Верховный суд Решил? Он не вынес никакого решения, отложил рассмотрение, так как на него оказываетс давление и судьи боятся выносить решения. Законопроект устанавливает четкие процедуры, четкие рамки для судей, как нужно рассматривать подобные банковские дела. Соответсвенно их дискреция уменьшается, давление уменьшается, и они получают четкие правила поведения, что делать", - пояснил министр.

Кроме того, отметил Малюська, Национальный банк не получает дополнительных полномочий и любые его решения могут быть обжалованы в суде.

"В дополнение, суд спокойно может признать такие решения незаконными, вернуть в прежнее состояние и только по неплатежеспособным банкам, как единственное исключение, в прежнее состояние банки не возвращаются. Банки не возвращаются бывшим владельцам, вместо этого выплачивается компенсация. Причем компенсация, которая определяется не Национальным банком, а международно признанной аудиторской компанией ", - рассказал чиновник.

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Напоминаем, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Автор: 

банки (1938) законопроект (3236) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+7
Цей закон спрямований на те, щоб Гонтарєва та інші злочинці НБУ уникли покарання.
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01.05.2020 00:52 Ответить
+6
идиоты мля !!! за кого вы нас держите !!! этот банковский закон направлен только для одного - помочь вам распродать землю и избежать наказания в дальнейшем !!! (кто в курсе этого антиколомойского закона тот меня поймет - разжевывать всем я не буду - гугл вам в помощь)
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01.05.2020 00:48 Ответить
+5
да не пошел... но будем честными - очень-очень хотел но понимал все риски, а этим пох -- видать они бессмертные арлекины !!
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01.05.2020 00:55 Ответить
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Судя по количеству оЧЕпяток, переводит китайский переводчик с .. какого-то языка(((
Спрашивается, зачем ТАК переводил, а ЦЕНЗОР печатал?(
Стыдоба
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01.05.2020 00:44 Ответить
Международные аналитики напуганы тем, что в какой-то прекрасный момент, какой-нибудь Барышевский районный суд или любой другой суд взыщет несколько сотен миллиардов гривен компенсации из государственного бюджета в пользу олигархов, создав огромную дыру в государственном бюджете.

а мудрый украинский нарид абсолюно спокоен
нариду пофиг, что кто-то залазит в его карман

так какое право имеют эти наглецы из МВФ нам, украинцам, указывать что делать ?
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01.05.2020 01:05 Ответить
идиоты мля !!! за кого вы нас держите !!! этот банковский закон направлен только для одного - помочь вам распродать землю и избежать наказания в дальнейшем !!! (кто в курсе этого антиколомойского закона тот меня поймет - разжевывать всем я не буду - гугл вам в помощь)
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01.05.2020 00:48 Ответить
Порох не пошёл на распродажу земли. Но зелебобики этого уже не помнят.
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01.05.2020 00:52 Ответить
да не пошел... но будем честными - очень-очень хотел но понимал все риски, а этим пох -- видать они бессмертные арлекины !!
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01.05.2020 00:55 Ответить
Хорошо хоть, что настоял вывести из этого законопроекта государственную землю сельхозназначения.
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01.05.2020 00:55 Ответить
Треба народ зробити жебраками та заробітчанами,щоб земельку продати і на Конституцію нас%ати..
Всі прези і прем'єри цьго хотіли..
Але не під чам війни з паРашкою і зубожіння нації..
Зе робить всі вибаганки, що не зробили Хряк1.0 та 2.0..
Зараз за безцінок..
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01.05.2020 01:17 Ответить
По какому закону распродать землю и какую? )))
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01.05.2020 00:52 Ответить
банки должны помочь в этом - потом ликвидация банков и земля ушла (нбу дают такие полномочия что мама не горюй)
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01.05.2020 00:57 Ответить
Читайте лучше законопроекты и действующие законы, меньше будет фантазий, .
Согласно статье 31 Закона Украины «О залоге», государственная земля не может быть предметом залога.

Даже земля под частным строением, если она не приватизирована, не может выступать залоговой.
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01.05.2020 01:03 Ответить
Цей закон спрямований на те, щоб Гонтарєва та інші злочинці НБУ уникли покарання.
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01.05.2020 00:52 Ответить
У вас, тупых зелебобиков, до сих пор от Гонтаревой пердаки пригорают!
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01.05.2020 01:29 Ответить
Пэтренко!Так это шо? Главный Зелебоб Украины "врэпрягаецца за Гонтареву"? Это ж он внес в парламент этот закон!
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01.05.2020 10:46 Ответить
"Банковский закон" направлен на ограничение потенциального произвола судов - а так как судов много, всех их заменит произвол Нацбанка, который станет судом, президентом, царем и богом в одном лице, на решения которого уже никто не сможет повлиять.
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01.05.2020 00:52 Ответить
как только я слышу масюська, я вспоминаю как он сидит в позе зе-лотоса на лакированном столе. ну не дебил ли полный?
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01.05.2020 00:56 Ответить
ну вот, как сел человек не так, так дебил

вся Индия сидит в позе лотоса
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01.05.2020 01:07 Ответить
За ТРИДЦЯТЬ РОКІВ, майже, не виконувалися Конституція Української Держави...
Всі прези під себе її "гвалтувалм" і зараз теж саме..
Лохи чи неЛохи Ви??
А Я рівніше..)))
😁😁
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01.05.2020 01:06 Ответить
Таки так..Рехформоване судилище..
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01.05.2020 01:19 Ответить
Треба буде ще "суддівський закон" прийняти, спрямований на обмеження "потенциального проізвола" банків. І щоб про це повідомив міністр фінасів.
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01.05.2020 01:26 Ответить
А содрать шкуру с такого судьи слабо дегенераты?
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01.05.2020 05:54 Ответить
Ага, бороться с произволом судей Министр юстиции не желает. Он просто уводит банкиров в тёплую гавань. Вот и вся "рехворма" от зебилов.
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01.05.2020 06:55 Ответить
Необследованное, тебе бы на комиссию профильных докторов. Переставай злоупотреблять стимуляторами.
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01.05.2020 08:13 Ответить
А почему вы считает что НБУ надо защищать от произвола судов а граждан нет? так может просто сделать нормальные суды чтобы не было произвола ни гражданам ни НБУ!!!
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01.05.2020 09:00 Ответить
Что же мы за законы принимаем, когда любой чиновник или депутат начиная свою речь со слов "А на самом деле..." начинает трактовать закон на свой лад или переводить с украинского на украинский. А нельзя ли придумать закон с одинаковой трактовкой для всех?Чем запутаннее закон, тем меньше он работает для людей и больше позволяет химичить власти.
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01.05.2020 09:09 Ответить
Господи, и это говорит министр юстиции . . .
Так может давайте вообще суды ликвидируем, чтобы не было "произвола" ?
А заодно и Министерство юстиции, оно иногда тоже "произволит". Ну и тогда уже оптом государство Украина . . .
Малюська, государство - это всегда произвол. Но если ты действуешь так, что потом не в состоянии выиграть суд, то может ты просто закон нарушил, когда действовал ???? Вечно вам суд плохой и все власти пытаются суды через колено ломать. Принял Верховный против Януковича - Янукович потом отобрал полномочия. Принял Конституционный против Зеленского - Зеленский хочет сослать суд в Харьков и тоже полномочия обрезать. Теперь тут рамки поведения регулируете. Лучше повысьте качество своей работы и начнёте суды выигрывать.
Только это ж учиться надо на отлично и работать надо с полной отдачей . . .
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01.05.2020 11:10 Ответить
а министр не @банат?! пусть заявит с международной трибуны, что в его ведомстве существует произвол судов. может быстрее транши дадут и инвесторы встанут в очередь. впрочем, об этом и так всем известно, а инвесторы занимаются тн бизнесом с потенциально заложенными рисками и их последствиями.
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01.05.2020 12:44 Ответить
 
 