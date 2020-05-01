"Банковский закон" направлен на ограничение потенциального произвола судов, - министр юстиции Малюська

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" направлен на ограничение потенциального произвола судов при рассмотрении банковских дел.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

"Национальный банк не выводится из-под юрисдикции Украины или из-под юрисдикции украинских судов. На самом деле это совершенно не так. Законопроект имеет совершенно иную цель: он направлен на то, чтобы ограничить произвол украинских судов, потенциальный произвол", - рассказал Малюська.

Он также объяснил, почему законопроектом заинтересовался Международный валютный фонд.

"Все очень просто. Международные аналитики напуганы тем, что в какой-то прекрасный момент, какой-нибудь Барышевский районный суд или любой другой суд взыщет несколько сотен миллиардов гривен компенсации из государственного бюджета в пользу олигархов, создав огромную дыру в государственном бюджете. Создастся дыра - бюджетных средств не получит ни народ Украины, ни Международный валютный фонд не получит свои кредиты обратно. Это ключевой интерес - ограничение потенциальной произвола", - подчеркнул министр юстиции.

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"Вспомните, пожалуйста, в понедельник Верховный суд Украины рассматривал дело "Привата" против компании, связанной с братьями Суркисами. Что Верховный суд Решил? Он не вынес никакого решения, отложил рассмотрение, так как на него оказываетс давление и судьи боятся выносить решения. Законопроект устанавливает четкие процедуры, четкие рамки для судей, как нужно рассматривать подобные банковские дела. Соответсвенно их дискреция уменьшается, давление уменьшается, и они получают четкие правила поведения, что делать", - пояснил министр.

Кроме того, отметил Малюська, Национальный банк не получает дополнительных полномочий и любые его решения могут быть обжалованы в суде.

"В дополнение, суд спокойно может признать такие решения незаконными, вернуть в прежнее состояние и только по неплатежеспособным банкам, как единственное исключение, в прежнее состояние банки не возвращаются. Банки не возвращаются бывшим владельцам, вместо этого выплачивается компенсация. Причем компенсация, которая определяется не Национальным банком, а международно признанной аудиторской компанией ", - рассказал чиновник.

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Напоминаем, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.