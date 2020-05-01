"Банковский закон" направлен на ограничение потенциального произвола судов, - министр юстиции Малюська
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" направлен на ограничение потенциального произвола судов при рассмотрении банковских дел.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.
"Национальный банк не выводится из-под юрисдикции Украины или из-под юрисдикции украинских судов. На самом деле это совершенно не так. Законопроект имеет совершенно иную цель: он направлен на то, чтобы ограничить произвол украинских судов, потенциальный произвол", - рассказал Малюська.
Он также объяснил, почему законопроектом заинтересовался Международный валютный фонд.
"Все очень просто. Международные аналитики напуганы тем, что в какой-то прекрасный момент, какой-нибудь Барышевский районный суд или любой другой суд взыщет несколько сотен миллиардов гривен компенсации из государственного бюджета в пользу олигархов, создав огромную дыру в государственном бюджете. Создастся дыра - бюджетных средств не получит ни народ Украины, ни Международный валютный фонд не получит свои кредиты обратно. Это ключевой интерес - ограничение потенциальной произвола", - подчеркнул министр юстиции.
"Вспомните, пожалуйста, в понедельник Верховный суд Украины рассматривал дело "Привата" против компании, связанной с братьями Суркисами. Что Верховный суд Решил? Он не вынес никакого решения, отложил рассмотрение, так как на него оказываетс давление и судьи боятся выносить решения. Законопроект устанавливает четкие процедуры, четкие рамки для судей, как нужно рассматривать подобные банковские дела. Соответсвенно их дискреция уменьшается, давление уменьшается, и они получают четкие правила поведения, что делать", - пояснил министр.
Кроме того, отметил Малюська, Национальный банк не получает дополнительных полномочий и любые его решения могут быть обжалованы в суде.
"В дополнение, суд спокойно может признать такие решения незаконными, вернуть в прежнее состояние и только по неплатежеспособным банкам, как единственное исключение, в прежнее состояние банки не возвращаются. Банки не возвращаются бывшим владельцам, вместо этого выплачивается компенсация. Причем компенсация, которая определяется не Национальным банком, а международно признанной аудиторской компанией ", - рассказал чиновник.
Напоминаем, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта принял в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению. Закон сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спрашивается, зачем ТАК переводил, а ЦЕНЗОР печатал?(
Стыдоба
а мудрый украинский нарид абсолюно спокоен
нариду пофиг, что кто-то залазит в его карман
так какое право имеют эти наглецы из МВФ нам, украинцам, указывать что делать ?
Всі прези і прем'єри цьго хотіли..
Але не під чам війни з паРашкою і зубожіння нації..
Зе робить всі вибаганки, що не зробили Хряк1.0 та 2.0..
Зараз за безцінок..
Согласно статье 31 Закона Украины «О залоге», государственная земля не может быть предметом залога.
Даже земля под частным строением, если она не приватизирована, не может выступать залоговой.
вся Индия сидит в позе лотоса
Всі прези під себе її "гвалтувалм" і зараз теж саме..
Лохи чи неЛохи Ви??
А Я рівніше..)))
😁😁
Так может давайте вообще суды ликвидируем, чтобы не было "произвола" ?
А заодно и Министерство юстиции, оно иногда тоже "произволит". Ну и тогда уже оптом государство Украина . . .
Малюська, государство - это всегда произвол. Но если ты действуешь так, что потом не в состоянии выиграть суд, то может ты просто закон нарушил, когда действовал ???? Вечно вам суд плохой и все власти пытаются суды через колено ломать. Принял Верховный против Януковича - Янукович потом отобрал полномочия. Принял Конституционный против Зеленского - Зеленский хочет сослать суд в Харьков и тоже полномочия обрезать. Теперь тут рамки поведения регулируете. Лучше повысьте качество своей работы и начнёте суды выигрывать.
Только это ж учиться надо на отлично и работать надо с полной отдачей . . .