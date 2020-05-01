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Новини
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"Банківський закон" спрямований на обмеження потенційного свавілля судів, - міністр юстиції Малюська

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" спрямований на обмеження потенційного свавілля судів під час розгляду банківських справ.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Національний банк не виводиться з-під юрисдикції України чи з-під юрисдикції українських судів. Насправді це абсолютно не так. Законопроєкт має цілком іншу мету: він спрямований на те, щоб обмежити сваволю українських судів, потенційну сваволю", - розповів Малюська.

Він також пояснив, чому законопроєктом зацікавився Міжнародний валютний фонд.

"Все дуже просто. Міжнародні аналітики налякані тим, що в якийсь прекрасний момент, який-небудь Баришівський районний суд чи будь-який інший суд стягне кілька сотень мільярдів гривень компенсації з державного бюджету на користь олігархів, створивши величезну діру в державному бюджеті. Створиться діра - бюджетних коштів не отримає ні народ України, ні Міжнародний валютний фонд не отримає свої кредити назад. Це ключовий інтерес - обмеження потенційної сваволі", - наголосив міністр юстиції.

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"Згадайте, будь ласка, в понеділок Верховний суд України розглядав справу "Привату" проти компанії, пов’язаної з братами Суркісами. Що Верховний суд Вирішив? Він не виніс жодного рішення, відклав розгляд, тому що на нього чиниться тиск і судді бояться ухвалювати рішення. Законопроєкт встановлює чіткі процедури, чіткі рамки для суддів, як потрібно розглядати подібні справи банківські. Відповідно їхня дискреція зменшується, тиск зменшується, і вони отримують чіткі правила поведінки, що робити", - пояснив міністр.

Окрім того, зауважив Малюська, Національний банк не отримує додаткових повноважень і будь-які його рішення можуть бути оскаржені в суді.

"На додаток, суд спокійно може визнати такі рішення незаконними, повернути в попередній стан і лише щодо неплатоспроможних банків, як єдиний виняток, в попередній стан банки не повертаються. Банки не повертаються колишнім власникам, замість цього сплачується компенсація. До того ж компенсація, яка визначається не Національним банком, а міжнародно визнаною аудиторською компанією", - розповів чиновник.

Також читайте: Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська

Нагадуємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання. Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Автор: 

банки (7791) законопроєкт (3626) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+7
Цей закон спрямований на те, щоб Гонтарєва та інші злочинці НБУ уникли покарання.
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01.05.2020 00:52 Відповісти
+6
идиоты мля !!! за кого вы нас держите !!! этот банковский закон направлен только для одного - помочь вам распродать землю и избежать наказания в дальнейшем !!! (кто в курсе этого антиколомойского закона тот меня поймет - разжевывать всем я не буду - гугл вам в помощь)
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01.05.2020 00:48 Відповісти
+5
да не пошел... но будем честными - очень-очень хотел но понимал все риски, а этим пох -- видать они бессмертные арлекины !!
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01.05.2020 00:55 Відповісти
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Судя по количеству оЧЕпяток, переводит китайский переводчик с .. какого-то языка(((
Спрашивается, зачем ТАК переводил, а ЦЕНЗОР печатал?(
Стыдоба
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01.05.2020 00:44 Відповісти
Международные аналитики напуганы тем, что в какой-то прекрасный момент, какой-нибудь Барышевский районный суд или любой другой суд взыщет несколько сотен миллиардов гривен компенсации из государственного бюджета в пользу олигархов, создав огромную дыру в государственном бюджете.

а мудрый украинский нарид абсолюно спокоен
нариду пофиг, что кто-то залазит в его карман

так какое право имеют эти наглецы из МВФ нам, украинцам, указывать что делать ?
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01.05.2020 01:05 Відповісти
идиоты мля !!! за кого вы нас держите !!! этот банковский закон направлен только для одного - помочь вам распродать землю и избежать наказания в дальнейшем !!! (кто в курсе этого антиколомойского закона тот меня поймет - разжевывать всем я не буду - гугл вам в помощь)
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01.05.2020 00:48 Відповісти
Порох не пошёл на распродажу земли. Но зелебобики этого уже не помнят.
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01.05.2020 00:52 Відповісти
да не пошел... но будем честными - очень-очень хотел но понимал все риски, а этим пох -- видать они бессмертные арлекины !!
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01.05.2020 00:55 Відповісти
Хорошо хоть, что настоял вывести из этого законопроекта государственную землю сельхозназначения.
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01.05.2020 00:55 Відповісти
Треба народ зробити жебраками та заробітчанами,щоб земельку продати і на Конституцію нас%ати..
Всі прези і прем'єри цьго хотіли..
Але не під чам війни з паРашкою і зубожіння нації..
Зе робить всі вибаганки, що не зробили Хряк1.0 та 2.0..
Зараз за безцінок..
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01.05.2020 01:17 Відповісти
По какому закону распродать землю и какую? )))
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01.05.2020 00:52 Відповісти
банки должны помочь в этом - потом ликвидация банков и земля ушла (нбу дают такие полномочия что мама не горюй)
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01.05.2020 00:57 Відповісти
Читайте лучше законопроекты и действующие законы, меньше будет фантазий, .
Согласно статье 31 Закона Украины «О залоге», государственная земля не может быть предметом залога.

Даже земля под частным строением, если она не приватизирована, не может выступать залоговой.
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01.05.2020 01:03 Відповісти
Цей закон спрямований на те, щоб Гонтарєва та інші злочинці НБУ уникли покарання.
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01.05.2020 00:52 Відповісти
У вас, тупых зелебобиков, до сих пор от Гонтаревой пердаки пригорают!
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01.05.2020 01:29 Відповісти
Пэтренко!Так это шо? Главный Зелебоб Украины "врэпрягаецца за Гонтареву"? Это ж он внес в парламент этот закон!
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01.05.2020 10:46 Відповісти
"Банковский закон" направлен на ограничение потенциального произвола судов - а так как судов много, всех их заменит произвол Нацбанка, который станет судом, президентом, царем и богом в одном лице, на решения которого уже никто не сможет повлиять.
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01.05.2020 00:52 Відповісти
как только я слышу масюська, я вспоминаю как он сидит в позе зе-лотоса на лакированном столе. ну не дебил ли полный?
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01.05.2020 00:56 Відповісти
ну вот, как сел человек не так, так дебил

вся Индия сидит в позе лотоса
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01.05.2020 01:07 Відповісти
За ТРИДЦЯТЬ РОКІВ, майже, не виконувалися Конституція Української Держави...
Всі прези під себе її "гвалтувалм" і зараз теж саме..
Лохи чи неЛохи Ви??
А Я рівніше..)))
😁😁
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01.05.2020 01:06 Відповісти
Таки так..Рехформоване судилище..
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01.05.2020 01:19 Відповісти
Треба буде ще "суддівський закон" прийняти, спрямований на обмеження "потенциального проізвола" банків. І щоб про це повідомив міністр фінасів.
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01.05.2020 01:26 Відповісти
А содрать шкуру с такого судьи слабо дегенераты?
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01.05.2020 05:54 Відповісти
Ага, бороться с произволом судей Министр юстиции не желает. Он просто уводит банкиров в тёплую гавань. Вот и вся "рехворма" от зебилов.
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01.05.2020 06:55 Відповісти
Необследованное, тебе бы на комиссию профильных докторов. Переставай злоупотреблять стимуляторами.
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01.05.2020 08:13 Відповісти
А почему вы считает что НБУ надо защищать от произвола судов а граждан нет? так может просто сделать нормальные суды чтобы не было произвола ни гражданам ни НБУ!!!
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01.05.2020 09:00 Відповісти
Что же мы за законы принимаем, когда любой чиновник или депутат начиная свою речь со слов "А на самом деле..." начинает трактовать закон на свой лад или переводить с украинского на украинский. А нельзя ли придумать закон с одинаковой трактовкой для всех?Чем запутаннее закон, тем меньше он работает для людей и больше позволяет химичить власти.
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01.05.2020 09:09 Відповісти
Господи, и это говорит министр юстиции . . .
Так может давайте вообще суды ликвидируем, чтобы не было "произвола" ?
А заодно и Министерство юстиции, оно иногда тоже "произволит". Ну и тогда уже оптом государство Украина . . .
Малюська, государство - это всегда произвол. Но если ты действуешь так, что потом не в состоянии выиграть суд, то может ты просто закон нарушил, когда действовал ???? Вечно вам суд плохой и все власти пытаются суды через колено ломать. Принял Верховный против Януковича - Янукович потом отобрал полномочия. Принял Конституционный против Зеленского - Зеленский хочет сослать суд в Харьков и тоже полномочия обрезать. Теперь тут рамки поведения регулируете. Лучше повысьте качество своей работы и начнёте суды выигрывать.
Только это ж учиться надо на отлично и работать надо с полной отдачей . . .
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01.05.2020 11:10 Відповісти
а министр не @банат?! пусть заявит с международной трибуны, что в его ведомстве существует произвол судов. может быстрее транши дадут и инвесторы встанут в очередь. впрочем, об этом и так всем известно, а инвесторы занимаются тн бизнесом с потенциально заложенными рисками и их последствиями.
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01.05.2020 12:44 Відповісти
 
 