"Банківський закон" спрямований на обмеження потенційного свавілля судів, - міністр юстиції Малюська

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" спрямований на обмеження потенційного свавілля судів під час розгляду банківських справ.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Національний банк не виводиться з-під юрисдикції України чи з-під юрисдикції українських судів. Насправді це абсолютно не так. Законопроєкт має цілком іншу мету: він спрямований на те, щоб обмежити сваволю українських судів, потенційну сваволю", - розповів Малюська.

Він також пояснив, чому законопроєктом зацікавився Міжнародний валютний фонд.

"Все дуже просто. Міжнародні аналітики налякані тим, що в якийсь прекрасний момент, який-небудь Баришівський районний суд чи будь-який інший суд стягне кілька сотень мільярдів гривень компенсації з державного бюджету на користь олігархів, створивши величезну діру в державному бюджеті. Створиться діра - бюджетних коштів не отримає ні народ України, ні Міжнародний валютний фонд не отримає свої кредити назад. Це ключовий інтерес - обмеження потенційної сваволі", - наголосив міністр юстиції.

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"Згадайте, будь ласка, в понеділок Верховний суд України розглядав справу "Привату" проти компанії, пов’язаної з братами Суркісами. Що Верховний суд Вирішив? Він не виніс жодного рішення, відклав розгляд, тому що на нього чиниться тиск і судді бояться ухвалювати рішення. Законопроєкт встановлює чіткі процедури, чіткі рамки для суддів, як потрібно розглядати подібні справи банківські. Відповідно їхня дискреція зменшується, тиск зменшується, і вони отримують чіткі правила поведінки, що робити", - пояснив міністр.

Окрім того, зауважив Малюська, Національний банк не отримує додаткових повноважень і будь-які його рішення можуть бути оскаржені в суді.

"На додаток, суд спокійно може визнати такі рішення незаконними, повернути в попередній стан і лише щодо неплатоспроможних банків, як єдиний виняток, в попередній стан банки не повертаються. Банки не повертаються колишнім власникам, замість цього сплачується компенсація. До того ж компенсація, яка визначається не Національним банком, а міжнародно визнаною аудиторською компанією", - розповів чиновник.

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Нагадуємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання. Закон унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків і повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.