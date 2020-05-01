РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7729 посетителей онлайн
Новости
7 326 49

Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19

Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19

Российский министр строительства Владимир Якушев госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусом.

Об этом министерство строительства РФ сообщило в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ", — сказано в сообщении.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", — цитирует пресс-служба слова Якушева.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших

Накануне стало известно, что коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина. По данным СМИ, он уже не вернется на пост главы правительства РФ, а перейдет на другую должность.

Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19 01

Автор: 

россия (97265) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Снаряды падают всё ближе к Пуйлу.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:48 Ответить
+19
Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19 - Цензор.НЕТ 961
показать весь комментарий
01.05.2020 22:53 Ответить
+10
Ковід повертається до творців...
показать весь комментарий
01.05.2020 22:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Снаряды падают всё ближе к Пуйлу.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:48 Ответить
С каких пор кт показьівает коронавирус?
показать весь комментарий
01.05.2020 23:41 Ответить
Чем ниже цена на нефть, тем больше свирепствует вирус!
показать весь комментарий
02.05.2020 06:49 Ответить
і шо???
показать весь комментарий
01.05.2020 22:48 Ответить
Рассыпали вирус в России. Если что-то происходит, то это кому-то нужно
показать весь комментарий
01.05.2020 22:51 Ответить
Мені треба
показать весь комментарий
01.05.2020 22:52 Ответить
Ковід повертається до творців...
показать весь комментарий
01.05.2020 22:53 Ответить
Выздоровеет,как и Боря Джонсон-100%.
показать весь комментарий
02.05.2020 03:46 Ответить
Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19 - Цензор.НЕТ 961
показать весь комментарий
01.05.2020 22:53 Ответить
офф топ
В Севастополе начали экономить воду из-за дефицита

Власти планируют подавать ее по графику. Как сообщил в эфире местного телеканала СТВ временный губернатор Михаил Развозжаев, с дачниками в садовых товариществах проведены переговоры. Тем, у кого есть скважины, предписано их открыть.

Водохранилище, из которого город получает воду, заполнено наполовину. Запасов, по оценкам специалистов, должно хватить почти на полгода
показать весь комментарий
01.05.2020 22:53 Ответить
Значит на пол месяца
показать весь комментарий
01.05.2020 23:43 Ответить
В 1980 г. ее тоже подавали по графику.
показать весь комментарий
02.05.2020 06:51 Ответить
Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19 - Цензор.НЕТ 963
показать весь комментарий
01.05.2020 22:54 Ответить
Помста Медведєва
показать весь комментарий
01.05.2020 22:59 Ответить
просто сался от ответственности
показать весь комментарий
01.05.2020 23:04 Ответить
это явный умысел на теракт. расстрелять вместе с мишустиком, как не справившихся с почётным заданием!
показать весь комментарий
01.05.2020 22:56 Ответить
Аминь.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:58 Ответить
Пусть человек выздоравливает.
показать весь комментарий
01.05.2020 22:58 Ответить
правильно, а кацапы пусть дохнут
показать весь комментарий
01.05.2020 23:08 Ответить
Так весь Кабмин оккупанта начнет болеть 😎Явно англичане мстят за новичок
показать весь комментарий
01.05.2020 22:58 Ответить
Якщо чесно, то нецікаво хто і як на росії хворіє.
показать весь комментарий
01.05.2020 23:02 Ответить
это они линяют в несознанку..предчуствуя песец..
показать весь комментарий
01.05.2020 23:07 Ответить
*чувство
показать весь комментарий
01.05.2020 23:08 Ответить
почему? подсознательно таки хочется шоб болели сильно мучаясь. заслужили ))
показать весь комментарий
01.05.2020 23:49 Ответить
пристрелить что бы не мучился!
показать весь комментарий
01.05.2020 23:04 Ответить
Міністр будівництва Росії Якушев у лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 929 Толково придумано.
показать весь комментарий
01.05.2020 23:32 Ответить
на расеи щас все чиновники "заболеют" и пошлют всех нах..
показать весь комментарий
01.05.2020 23:05 Ответить
Пошли новости про парашу...
Пора отдыхать.
показать весь комментарий
01.05.2020 23:13 Ответить
Насмотрелся дома?
показать весь комментарий
01.05.2020 23:38 Ответить
Працює людина на українських сайтах...
показать весь комментарий
02.05.2020 06:45 Ответить
***** как и Гитлер, перед тем как застрелится отравит всю свою родню. Только у Гитлера была семья, а у педофила ***** семья- ето кооператив Озеро.
показать весь комментарий
01.05.2020 23:14 Ответить
Представляете если бы вирус был на 100% смертельным. Уже половины кремлевских чиновников небыло бы
показать весь комментарий
01.05.2020 23:15 Ответить
Представляете если бы вирус был на 100% смертельным.

Все это работа на публику- типа люди при деньгах и так заболели.Спасайся, кто может!...
показать весь комментарий
02.05.2020 06:54 Ответить
Слава России!!!
показать весь комментарий
01.05.2020 23:18 Ответить
КОГДА ВИНОВНЫХ ПРИВЛЕКУТ ЗА УБИЙСТВА НАРОДОВ !!!??? ИЛИ НАРОД ДОЛЖЕН СТАТЬ ЗАКОНОМ !?)
показать весь комментарий
01.05.2020 23:18 Ответить
ОН принял.... А смердам никто не разрешает принимать решений. Захотят врачи - примут, не захотят - встречай первома....
показать весь комментарий
01.05.2020 23:21 Ответить
американские врачики прикидывают - когда ета хвороба набрасывается на застаревший сифилис и врожденное имперское недоумие? - шансов практически нет....
показать весь комментарий
01.05.2020 23:21 Ответить
на расее начинается бардак:
https://www.youtube.com/watch?v=x69LeZ9uY1w
показать весь комментарий
01.05.2020 23:37 Ответить
Все там нормально. Это их стандартное состояние.
показать весь комментарий
02.05.2020 00:28 Ответить
С праздничком шашлыка, кацапы
https://sprotyv.info/news/v-sirii-unichtozhen-novejshij-tank-rf-chto-izvestno В Сирии уничтожен новейший российский танк «Армата», который пока что даже официально не принят на вооружение. Тем не менее, кремлевский режим отправил машину на «боевую обкатку» в Сирию, где танк показывает себя далеко не лучшим образом. Во время контрнаступления сирийская оппозиция уничтожила «Армату» выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, сообщает издание http://avia.pro/ Avia.pro .
показать весь комментарий
02.05.2020 00:26 Ответить

Міністр будівництва Росії Якушев у лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7789
показать весь комментарий
02.05.2020 02:56 Ответить
Мне одному кажется, что ***** вместо креста пентаграмму изображает?
показать весь комментарий
02.05.2020 12:21 Ответить
Как крестятся, так и живут. Но Бог все видит.
показать весь комментарий
02.05.2020 12:53 Ответить
всех неблаг кацапскому миниcтру....
показать весь комментарий
02.05.2020 03:00 Ответить
Сначала премьер-министр, теперь министр ЖКХ... Якутский шаман калибрует свой бубен... Уже горячо...
показать весь комментарий
02.05.2020 07:06 Ответить
Смерть російським окупантам
показать весь комментарий
02.05.2020 08:24 Ответить
И зачем нам эта информация, которая несколько дней во все СМИ?
показать весь комментарий
02.05.2020 08:59 Ответить
Вужжос, вусё, хана рассєї ! Фсе умрут ! И бацька Лукашенка тоже, но стоя.
показать весь комментарий
02.05.2020 10:47 Ответить
 
 