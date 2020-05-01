Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19
Российский министр строительства Владимир Якушев госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусом.
Об этом министерство строительства РФ сообщило в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ", — сказано в сообщении.
"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", — цитирует пресс-служба слова Якушева.
Читайте на Цензор.НЕТ: В России снова рекордная суточная заболеваемость COVІD-19: почти 8 тыс. новых случаев, около 100 умерших
Накануне стало известно, что коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина. По данным СМИ, он уже не вернется на пост главы правительства РФ, а перейдет на другую должность.
