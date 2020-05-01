Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19

Российский министр строительства Владимир Якушев госпитализирован в связи с заболеванием коронавирусом.

Об этом министерство строительства РФ сообщило в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ", — сказано в сообщении.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи", — цитирует пресс-служба слова Якушева.

Накануне стало известно, что коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина. По данным СМИ, он уже не вернется на пост главы правительства РФ, а перейдет на другую должность.