Міністр будівництва Росії Якушев у лікарні з COVID-19
Російського міністра будівництва Володимира Якушева госпіталізовано у зв'язку із захворюванням на коронавірус.
Про це міністерство будівництва РФ повідомило у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Глава Мінбуду Росії Володимир Якушев прийняв рішення про госпіталізацію. У міністра й одного з його заступників Дмитра Волкова діагноз коронавірус підтверджено результатом КТ", - сказано в повідомленні.
"Проходитиму лікування під наглядом лікарів в одній із міських лікарень. Залишаюся на зв'язку", - цитує пресслужба слова Якушева.
Напередодні стало відомо, що коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. За даними ЗМІ, він вже не повернеться на пост глави уряду РФ, а перейде на іншу посаду.
Топ коментарі
+20 Некто Максим
показати весь коментар01.05.2020 22:48 Відповісти Посилання
+19 olele
показати весь коментар01.05.2020 22:53 Відповісти Посилання
+10 bezmegh
показати весь коментар01.05.2020 22:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Севастополе начали экономить воду из-за дефицита
Власти планируют подавать ее по графику. Как сообщил в эфире местного телеканала СТВ временный губернатор Михаил Развозжаев, с дачниками в садовых товариществах проведены переговоры. Тем, у кого есть скважины, предписано их открыть.
Водохранилище, из которого город получает воду, заполнено наполовину. Запасов, по оценкам специалистов, должно хватить почти на полгода
Пора отдыхать.
Все это работа на публику- типа люди при деньгах и так заболели.Спасайся, кто может!...
https://www.youtube.com/watch?v=x69LeZ9uY1w
https://sprotyv.info/news/v-sirii-unichtozhen-novejshij-tank-rf-chto-izvestno В Сирии уничтожен новейший российский танк «Армата», который пока что даже официально не принят на вооружение. Тем не менее, кремлевский режим отправил машину на «боевую обкатку» в Сирию, где танк показывает себя далеко не лучшим образом. Во время контрнаступления сирийская оппозиция уничтожила «Армату» выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, сообщает издание http://avia.pro/ Avia.pro .