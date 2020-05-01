УКР
Міністр будівництва Росії Якушев у лікарні з COVID-19

Російського міністра будівництва Володимира Якушева госпіталізовано у зв'язку із захворюванням на коронавірус.

Про це міністерство будівництва РФ повідомило у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава Мінбуду Росії Володимир Якушев прийняв рішення про госпіталізацію. У міністра й одного з його заступників Дмитра Волкова діагноз коронавірус підтверджено результатом КТ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих

"Проходитиму лікування під наглядом лікарів в одній із міських лікарень. Залишаюся на зв'язку", - цитує пресслужба слова Якушева.

Напередодні стало відомо, що коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. За даними ЗМІ, він вже не повернеться на пост глави уряду РФ, а перейде на іншу посаду.

росія COVID-19 коронавірус
+20
Снаряды падают всё ближе к Пуйлу.
01.05.2020 22:48 Відповісти
+19
Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19 - Цензор.НЕТ 961
01.05.2020 22:53 Відповісти
+10
Ковід повертається до творців...
01.05.2020 22:53 Відповісти
Снаряды падают всё ближе к Пуйлу.
01.05.2020 22:48 Відповісти
С каких пор кт показьівает коронавирус?
01.05.2020 23:41 Відповісти
Чем ниже цена на нефть, тем больше свирепствует вирус!
02.05.2020 06:49 Відповісти
і шо???
01.05.2020 22:48 Відповісти
Рассыпали вирус в России. Если что-то происходит, то это кому-то нужно
01.05.2020 22:51 Відповісти
Мені треба
01.05.2020 22:52 Відповісти
Ковід повертається до творців...
01.05.2020 22:53 Відповісти
Выздоровеет,как и Боря Джонсон-100%.
02.05.2020 03:46 Відповісти
Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19 - Цензор.НЕТ 961
01.05.2020 22:53 Відповісти
офф топ
В Севастополе начали экономить воду из-за дефицита

Власти планируют подавать ее по графику. Как сообщил в эфире местного телеканала СТВ временный губернатор Михаил Развозжаев, с дачниками в садовых товариществах проведены переговоры. Тем, у кого есть скважины, предписано их открыть.

Водохранилище, из которого город получает воду, заполнено наполовину. Запасов, по оценкам специалистов, должно хватить почти на полгода
01.05.2020 22:53 Відповісти
Значит на пол месяца
01.05.2020 23:43 Відповісти
В 1980 г. ее тоже подавали по графику.
02.05.2020 06:51 Відповісти
Министр строительства России Якушев в больнице с COVID-19 - Цензор.НЕТ 963
01.05.2020 22:54 Відповісти
Помста Медведєва
01.05.2020 22:59 Відповісти
просто сался от ответственности
01.05.2020 23:04 Відповісти
это явный умысел на теракт. расстрелять вместе с мишустиком, как не справившихся с почётным заданием!
01.05.2020 22:56 Відповісти
Аминь.
01.05.2020 22:58 Відповісти
Пусть человек выздоравливает.
01.05.2020 22:58 Відповісти
правильно, а кацапы пусть дохнут
01.05.2020 23:08 Відповісти
Так весь Кабмин оккупанта начнет болеть 😎Явно англичане мстят за новичок
01.05.2020 22:58 Відповісти
Якщо чесно, то нецікаво хто і як на росії хворіє.
01.05.2020 23:02 Відповісти
это они линяют в несознанку..предчуствуя песец..
01.05.2020 23:07 Відповісти
*чувство
01.05.2020 23:08 Відповісти
почему? подсознательно таки хочется шоб болели сильно мучаясь. заслужили ))
01.05.2020 23:49 Відповісти
пристрелить что бы не мучился!
01.05.2020 23:04 Відповісти
Міністр будівництва Росії Якушев у лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 929 Толково придумано.
01.05.2020 23:32 Відповісти
на расеи щас все чиновники "заболеют" и пошлют всех нах..
01.05.2020 23:05 Відповісти
Пошли новости про парашу...
Пора отдыхать.
01.05.2020 23:13 Відповісти
Насмотрелся дома?
01.05.2020 23:38 Відповісти
Працює людина на українських сайтах...
02.05.2020 06:45 Відповісти
***** как и Гитлер, перед тем как застрелится отравит всю свою родню. Только у Гитлера была семья, а у педофила ***** семья- ето кооператив Озеро.
01.05.2020 23:14 Відповісти
Представляете если бы вирус был на 100% смертельным. Уже половины кремлевских чиновников небыло бы
01.05.2020 23:15 Відповісти
Представляете если бы вирус был на 100% смертельным.

Все это работа на публику- типа люди при деньгах и так заболели.Спасайся, кто может!...
02.05.2020 06:54 Відповісти
Слава России!!!
01.05.2020 23:18 Відповісти
КОГДА ВИНОВНЫХ ПРИВЛЕКУТ ЗА УБИЙСТВА НАРОДОВ !!!??? ИЛИ НАРОД ДОЛЖЕН СТАТЬ ЗАКОНОМ !?)
01.05.2020 23:18 Відповісти
ОН принял.... А смердам никто не разрешает принимать решений. Захотят врачи - примут, не захотят - встречай первома....
01.05.2020 23:21 Відповісти
американские врачики прикидывают - когда ета хвороба набрасывается на застаревший сифилис и врожденное имперское недоумие? - шансов практически нет....
01.05.2020 23:21 Відповісти
на расее начинается бардак:
https://www.youtube.com/watch?v=x69LeZ9uY1w
01.05.2020 23:37 Відповісти
Все там нормально. Это их стандартное состояние.
02.05.2020 00:28 Відповісти
С праздничком шашлыка, кацапы
https://sprotyv.info/news/v-sirii-unichtozhen-novejshij-tank-rf-chto-izvestno В Сирии уничтожен новейший российский танк «Армата», который пока что даже официально не принят на вооружение. Тем не менее, кремлевский режим отправил машину на «боевую обкатку» в Сирию, где танк показывает себя далеко не лучшим образом. Во время контрнаступления сирийская оппозиция уничтожила «Армату» выстрелом из противотанкового ракетного комплекса, сообщает издание http://avia.pro/ Avia.pro .
показати весь коментар
02.05.2020 00:26 Відповісти

Міністр будівництва Росії Якушев у лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 7789
02.05.2020 02:56 Відповісти
Мне одному кажется, что ***** вместо креста пентаграмму изображает?
02.05.2020 12:21 Відповісти
Как крестятся, так и живут. Но Бог все видит.
02.05.2020 12:53 Відповісти
всех неблаг кацапскому миниcтру....
02.05.2020 03:00 Відповісти
Сначала премьер-министр, теперь министр ЖКХ... Якутский шаман калибрует свой бубен... Уже горячо...
02.05.2020 07:06 Відповісти
Смерть російським окупантам
02.05.2020 08:24 Відповісти
И зачем нам эта информация, которая несколько дней во все СМИ?
02.05.2020 08:59 Відповісти
Вужжос, вусё, хана рассєї ! Фсе умрут ! И бацька Лукашенка тоже, но стоя.
02.05.2020 10:47 Відповісти
 
 