Міністр будівництва Росії Якушев у лікарні з COVID-19

Російського міністра будівництва Володимира Якушева госпіталізовано у зв'язку із захворюванням на коронавірус.

Про це міністерство будівництва РФ повідомило у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Глава Мінбуду Росії Володимир Якушев прийняв рішення про госпіталізацію. У міністра й одного з його заступників Дмитра Волкова діагноз коронавірус підтверджено результатом КТ", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У Росії знову рекордна добова захворюваність на COVІD-19: майже 8 тис. нових випадків, близько 100 померлих

"Проходитиму лікування під наглядом лікарів в одній із міських лікарень. Залишаюся на зв'язку", - цитує пресслужба слова Якушева.

Напередодні стало відомо, що коронавірус виявили у прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. За даними ЗМІ, він вже не повернеться на пост глави уряду РФ, а перейде на іншу посаду.