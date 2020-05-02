В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают ликвидировать очаги пожаров, - ГСЧС
Спасатели локализовали пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области, продолжается тушение очагов возгорания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщыет пресс-центр Госслужбы по ЧС.
По состоянию на 7:00 2 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов тяжелой инженерной техникой создано 1059 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 34 единицы техники.
Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.
По состоянию на 7:00 2 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.
21-04-2020 р., м. Київ
"Дане звернення зумовлено формуванням в Україні у 2020 році якісно нового типу надзвичайної пожежної небезпеки, що призвело до найбільших в історії України площ пожеж у зоні відчуження та довкола (більше 30000 га), радіаційного забруднення значних територій за межами зони відчуження, знищення вогнем окремих житлових будинків та цілих населених пунктів, мобілізації надзвичайної кількості міжвідомчих протипожежних сил та засобів та витрати надзвичайних коштів на операції з гасіння пожеж".
..."Проте, на сьогоднішній день, кожну пожежу реєструють супутники, а численні продукти з картами пожеж є безкоштовними і доступними для всіх користувачів (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:10;c:30.2,51.2;d:2020-05-02..2020-05-02;l:street,firms_noaa20-viirs,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t FIRMS , WorldView, OroraTech, GOFC-GOLD, EFFIS та інші)."