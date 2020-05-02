РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7578 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
1 778 8

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают ликвидировать очаги пожаров, - ГСЧС

В Чернобыльской зоне и Житомирской области продолжают ликвидировать очаги пожаров, - ГСЧС

Спасатели локализовали пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области, продолжается тушение очагов возгорания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщыет пресс-центр Госслужбы по ЧС.

По состоянию на 7:00 2 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов тяжелой инженерной техникой создано 1059 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 34 единицы техники.

Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

По состоянию на 7:00 2 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От пожаров пострадали 5% Чернобыльского заповедника, - ГАЗО

Автор: 

пожар (6038) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5143) Житомирская область (1438)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже дощі йдуть, але продовжуються пожежі?
показать весь комментарий
02.05.2020 08:24 Ответить
Вже третій тиждень та все "ликвидируют". Більше звіздежа, чим дії.
показать весь комментарий
02.05.2020 08:41 Ответить
и еще долго будут
показать весь комментарий
02.05.2020 08:25 Ответить
Так Зебил с Собаковым уже 10 раз победили его. Неужели соврали?
показать весь комментарий
02.05.2020 09:39 Ответить
Хтось бреше. Бо вже 50 раз сказали, що пожари ліквідовано!!! То коли брехали?
показать весь комментарий
02.05.2020 10:31 Ответить
Так авакав уже ш ранее как минимум трижды уже все везде потушил «за пару дней»...
показать весь комментарий
02.05.2020 11:03 Ответить
пожарные уже на водку и шашлыки смотреть не могут. им бы туда еще девочек - гореть будет годами
показать весь комментарий
02.05.2020 12:27 Ответить
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u184/zvernennya_centru_monitoringu_pozhezh_shchodo_situacii_z_pozhezhami_28.pdf Звернення Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж (REEFMC) щодо надзвичайної ситуації з лісовими пожежами в Україні та рекомендації.....

21-04-2020 р., м. Київ
"Дане звернення зумовлено формуванням в Україні у 2020 році якісно нового типу надзвичайної пожежної небезпеки, що призвело до найбільших в історії України площ пожеж у зоні відчуження та довкола (більше 30000 га), радіаційного забруднення значних територій за межами зони відчуження, знищення вогнем окремих житлових будинків та цілих населених пунктів, мобілізації надзвичайної кількості міжвідомчих протипожежних сил та засобів та витрати надзвичайних коштів на операції з гасіння пожеж".

..."Проте, на сьогоднішній день, кожну пожежу реєструють супутники, а численні продукти з картами пожеж є безкоштовними і доступними для всіх користувачів (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:10;c:30.2,51.2;d:2020-05-02..2020-05-02;l:street,firms_noaa20-viirs,firms_viirs,firms_modis_a,firms_modis_t FIRMS , WorldView, OroraTech, GOFC-GOLD, EFFIS та інші)."
показать весь комментарий
02.05.2020 15:58 Ответить
 
 