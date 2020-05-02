"Батькивщина" требует, чтобы Зеленский и ОП не оказывали давление на органы местного самоуправления, в частности, мэра Черкасс, - заявление партии

Партия "Батькивщина" возмущена грубым давлением, оказываемым в последние дни президентом на органы местного самоуправления.

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном пресс-службой, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не позволим Владимиру Зеленскому сделать местную власть и всенародно избранных мэров ответственными за провалы в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом, к которой привели некомпетентность и бесхребетность команды президента.

"Пламенные приветы" от гаранта Конституции в адрес мэра Черкасс, а также откровенные угрозы Анатолию Бондаренко от чиновников президентской канцелярии переходят всякие границы. Подобной дерзости украинская независимость еще не знала.

Человек, пришедший к самой высокой в ​​стране должности на лозунгах народовластия и обещаниях сделать наконец всех равными перед законом, каждый день все сильнее доказывает, что не имеет ни малейшего представления ни о законности, ни о поведении главы государства", - уверены в политсиле.

Отмечается, что вместо того, чтоб наказать владельцев и посетителей элитного ресторана "Велюр", "воров из налоговой и таможни", чиновников, которые не обеспечили медиков защитными костюмами, "он хочет наказывать мэров, которые сделали и продолжают делать для защиты украинцев от эпидемии все. Людей, которые сегодня фактически выполняют работу, с которой не справились президент, его большинство и его правительство".

"Люди видят, что вместо установления жесткого контроля за "группами риска", проведения общего тестирования, обеспечения соблюдения санитарных норм в общественных местах, власть пошла по пути остановки отечественной экономики и запугивания украинцев.

Всем также очевидно, что президент воспользовался карантином для проведения антиконституционных решений в интересах международных спекулянтов и легализации краж национального достояния, которые не имеют ничего общего ни с борьбой с эпидемией, ни с преодолением экономического кризиса.

Люди видят, и люди очень скоро спросят за все", - подчеркивают в парти.

Там уверены, что сопротивление будут оказывать не только Черкассы, но и вся страна.

"Батькивщина" требует от президента прекратить давление на Анатолия Бондаренко и других мэров, которые продолжают бороться с эпидемией, фактически выполняя проваленные центральной властью задачи.

"Батькивщина" призывает президента не переводить на местные власти собственные провалы. Не дискредитировать высокое звание гаранта Конституции, не держать людей за дураков и готовиться отвечать за каждое решение, принятое вопреки закону, интересам государства и украинцев", - резюмируют в партии.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.