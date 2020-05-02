"Батькивщина" требует, чтобы Зеленский и ОП не оказывали давление на органы местного самоуправления, в частности, мэра Черкасс, - заявление партии
Партия "Батькивщина" возмущена грубым давлением, оказываемым в последние дни президентом на органы местного самоуправления.
Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном пресс-службой, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не позволим Владимиру Зеленскому сделать местную власть и всенародно избранных мэров ответственными за провалы в борьбе с эпидемией коронавируса и экономическим кризисом, к которой привели некомпетентность и бесхребетность команды президента.
"Пламенные приветы" от гаранта Конституции в адрес мэра Черкасс, а также откровенные угрозы Анатолию Бондаренко от чиновников президентской канцелярии переходят всякие границы. Подобной дерзости украинская независимость еще не знала.
Человек, пришедший к самой высокой в стране должности на лозунгах народовластия и обещаниях сделать наконец всех равными перед законом, каждый день все сильнее доказывает, что не имеет ни малейшего представления ни о законности, ни о поведении главы государства", - уверены в политсиле.
Отмечается, что вместо того, чтоб наказать владельцев и посетителей элитного ресторана "Велюр", "воров из налоговой и таможни", чиновников, которые не обеспечили медиков защитными костюмами, "он хочет наказывать мэров, которые сделали и продолжают делать для защиты украинцев от эпидемии все. Людей, которые сегодня фактически выполняют работу, с которой не справились президент, его большинство и его правительство".
"Люди видят, что вместо установления жесткого контроля за "группами риска", проведения общего тестирования, обеспечения соблюдения санитарных норм в общественных местах, власть пошла по пути остановки отечественной экономики и запугивания украинцев.
Всем также очевидно, что президент воспользовался карантином для проведения антиконституционных решений в интересах международных спекулянтов и легализации краж национального достояния, которые не имеют ничего общего ни с борьбой с эпидемией, ни с преодолением экономического кризиса.
Люди видят, и люди очень скоро спросят за все", - подчеркивают в парти.
Там уверены, что сопротивление будут оказывать не только Черкассы, но и вся страна.
"Батькивщина" требует от президента прекратить давление на Анатолия Бондаренко и других мэров, которые продолжают бороться с эпидемией, фактически выполняя проваленные центральной властью задачи.
"Батькивщина" призывает президента не переводить на местные власти собственные провалы. Не дискредитировать высокое звание гаранта Конституции, не держать людей за дураков и готовиться отвечать за каждое решение, принятое вопреки закону, интересам государства и украинцев", - резюмируют в партии.
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
"Сьогодні надзвичайно нормальний діалог між мерами і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період коронавірусу зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий". https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/2/7250242/
Недалёкий криворожской дурачок, абсолютно не готовый к такому посту, год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в сверхтрудное для нее время рашистской агрессии, страну,у которой аннексирована часть территории и которая отражала агрессию рассеи на тот момент уже пять лет. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а десятилетиями... "раз, раз и порешаем" - прямая речь дурачка.
Идиота предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное для него.
Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и россиянские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные рассейские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.
Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского Сцарька пуйла. В итоге это оказалось ловушкой - сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.
- Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.
- Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман - там умер султан, отправился в Соединенные Штаты - там объявили импичмент Трампу, в Париж - сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.
більше читайте тут-
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
Та 1,5 месяца назад вводился ведь строгий! карантин! для всех без исключения!.
Оказалось, что этот карантин - не для всех, и мэр Черкас не виноват, что эти 300 случаев могли произойти в том же Эпицентре, где в ка-ран-тин всегда огромная толпа, т.к. другим нельзя работать, а им можно. Теперь, со смягчением карантина, эта толпа рассосётся по более мелким магазинам. В чём здесь возрастание угрозы для людей?
И не манипулируйте типа герой/не герой, бо сталина упоминал...
Он не герой. Он нанятый народом исполнитель.
Вот, интересно посмотреть на выбор "слуг рошена" между ЗЕбилом и бабой Жулей. Покупаем попкорн, читаем......