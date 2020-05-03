РУС
Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура

В Черкассах работают следственно-оперативные группы, целью которых является выявление нарушений санитарных правил и норм по предотвращению коронавируса. Кроме этого мобильные группы полиции проводят превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области

"В настоящее время в г. Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания.

Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасский отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому: "Мы будем оказывать сопротивление".

В прокуратуре также отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннее, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Топ комментарии
+47
Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6581
показать весь комментарий
03.05.2020 09:27 Ответить
+39
Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 998
показать весь комментарий
03.05.2020 09:23 Ответить
+36
скоро эти "мобильные группы" будет народ превращать в "морговские трупы" ...
показать весь комментарий
03.05.2020 09:19 Ответить
Лысое чмо жиденько обделалось, хоть бы сначала договорилось со своими местными ментами прежде чем быковать.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:40 Ответить
Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2134
показать весь комментарий
03.05.2020 09:40 Ответить
Постановление Кабмина о самоизоляции и карантине выше Конституции Украины.Дожили до ГУЛАГа в намордниках.Скоро паранджу заставят натягивать
показать весь комментарий
03.05.2020 09:41 Ответить
Совки вы совки Шарико-Швондеры,Преображенский в 1925 году сказал : Разруха в ГОЛОВАх а не в Калошах...
показать весь комментарий
03.05.2020 09:43 Ответить
..сортирах....сорри..
показать весь комментарий
03.05.2020 10:19 Ответить
Соя. Не понял. В Черкассах появились проклятые евробляхеры?
показать весь комментарий
03.05.2020 09:44 Ответить
Ні. вони розмитнили свої корита на шару як їм обіцяв зєлєнський і їздять на вєлосіпєдах.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:46 Ответить
а сейчас розмытнення не шара? не вторая цена?
Щас винницкие мыролюбные цены? И свиногнида южанина с мыролюбным свиненком просто мимо проходили?
показать весь комментарий
03.05.2020 09:52 Ответить
я не розумію твій зєлєнський діалект. Українською.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:53 Ответить
Не жить вам в Европе еще лет 100,а может больше...быдло...
показать весь комментарий
03.05.2020 09:46 Ответить
кому то с цензора разве интересно что будет через 100 лет? А вот изменить отреформированую по винницки жизнь народа еще возможно.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:49 Ответить
Тебе это не грозит,тебе и 200 лет не хватит с МАЙОНЕЗОМ в голове...
показать весь комментарий
03.05.2020 09:55 Ответить
Що я наприклад бачу, влада ввела карантин, при цьому напряму порушує права громадян які записані в конституції, рішення каб.міну це підзаконний акт. Потрібно було ввести особливий стан, посадили всіх на карантин, так матеріально допоможіть і бізнесу і людям. Цього немає, але налоги платіть! Одні працюють(Епіцентри та великі мережі) інші сидіть. Так в нас всі рівні, ось і рішення мера Бондаренка.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:51 Ответить
ЗеСруль продолжает гадить.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:53 Ответить
У Игоря Губермана есть такие строчки...
У прошлого есть запах, вкус и цвет
Стремление учить,влиять и значить
И только одного к несчастью нет
Возможности себя переиначить...
Именно о советскихъ ШАРИКО-Швондерах речь...
показать весь комментарий
03.05.2020 09:53 Ответить
https://agropolit.com/news/16323-ukrspirt-perestav-vigotovlyati-sirovinu-dlya-antiseptikiv--poyasnennya «Укрспирт» перестав виготовляти сировину для антисептиків - пояснення - АГРОПОЛІТ «З 2 квітня 12 заводів «Укрспирту» виробляли сировину для антисептиків. Станом на 30 квітня ми поставили 4 мільйони літрів дезінфекційного засобу українським виробникам. З цієї сировини компанії виготовляють антисептики, які потім потрапляють на полиці магазинів та аптек по всій країні. Вдячний усім представникам Кабміну, Офісу президента та народним депутатам, які працювали над розробкою цього закону та сприяли роботі підприємства задля насичення українського ринку антисептиками, - зазначив керівник «Укрспирту» Сергій Блескун.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:55 Ответить
Тобто ти задоволений зевладою. Чекай, що твою інвалідську пенсію перестануть платити!
показать весь комментарий
03.05.2020 09:59 Ответить
а "работу" це як ...штрафи чи відразу "дубинками" ?
показать весь комментарий
03.05.2020 09:56 Ответить
Та ніхто ні@уя не робить, менти тиняються, бо тупий наказ Авакяна, але всі чудово розуміють, що все це абсолютно незаконне. А хто виявляє "ізлішнєє служебнає рвєніє", того просто посилають на@уй - без жодних наслідків. Але таких дурнів небагато. Покурори закопують себе ще глибше з ТП Бєнядіктовою, хоча глибше, здається, вже неможливо. Будь-які суди (крім портновського Вовка) усіх "порушників", звичайно, виправдають. Чергова дешева вистава зеленого пріпі@дєнта.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:02 Ответить
К осени атомные АЭС поставят на консервацию,заставят вас бешенное бабло платить за электрику от ГЭС и ГРЭС двойной тариф,Ахмет и Коломойша знают что из вас сделать я лично за обоих,чтобы шкуры ваши трещали на 73 %
показать весь комментарий
03.05.2020 10:03 Ответить
три місяці не плачу за електрику - по-перше, нема грошей, по-друге, пашлі ані нах!
показать весь комментарий
03.05.2020 11:14 Ответить
зарубєж вони (ахматовскійє обленергі) продають ліпєстрічєство вдвоє дєшевлє, чєм нам
показать весь комментарий
03.05.2020 11:16 Ответить
нах вас і відключать після карантину, будете "ноутбук зі смітника" педальним генератором живити
показать весь комментарий
03.05.2020 21:44 Ответить
як тіко карантін кончиця, так і заплачУ (частково). Хто сказав шо ноут зі смітника? Він старенький і калічний, але йа знаю його історію і всіх пользоватєлєй - там благороднойє ґінєколоґічєскойє (ЛОЛ) дрєво
показать весь комментарий
03.05.2020 22:13 Ответить
антикваріад
показать весь комментарий
03.05.2020 23:44 Ответить
под лінухом ше їде. Скрипить, але їде
показать весь комментарий
04.05.2020 00:26 Ответить
брєд
показать весь комментарий
03.05.2020 21:43 Ответить
В Европе безпроцентные кредиты, у нас лимиты раширили чтобы под 3,6 процента в месяц людей загнать. Коболев боится обнородовать доходы за 2019 год. Свой газ по 300 долларов зимой получился. Из людей рабов решили сделать, чтобы легче управлять было. Не только в цензоре пишите. Про политиков и на личной странице в фейсбуке надо помнить
Карантин у Черкасах: Мобільні групи поліції проводять роботу з бізнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7723
показать весь комментарий
03.05.2020 10:03 Ответить
Пенсии перестанут платить в сентябре,Казна пуста,дефицит бюджета 300 миллиардов,а это значит что протянете ласты...
показать весь комментарий
03.05.2020 10:08 Ответить
Хто весною носить масочку ,той зимою буде ссати пілапоньку!
показать весь комментарий
03.05.2020 11:53 Ответить
.....гадаю что КАРАНТИН закончится как для ВИРУСА так и для пана ЗЮЗИ ((((
показать весь комментарий
03.05.2020 10:08 Ответить
Поліція вже виконує роботу податкових органів? Чи в ролі "інвестиціонних нянь"?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:14 Ответить
Будете вспоминать Порошенко,не забудьте про 73% Зелемойских
показать весь комментарий
03.05.2020 10:14 Ответить
Влада яка порушуе законы це ОПГ. Постанавление правительства могут касаться только чиновников.А чиновники могут действовать в рамках законов и Коституции Де цей закон чтоб я ходил в маске. Постоновление подзаконый акт основанием которого есть закон Де цей закон? А шо асоциация меров молчит жополизы ублюдочные. На выборах вспомним.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:14 Ответить
А шо менты в черкасский "Ёпицентр" пришли маски гуманитарные изымать?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:16 Ответить
Поліцаї бажають до беркутят?
показать весь комментарий
03.05.2020 10:27 Ответить
беда в том что в полиции беркутня и осталась!
показать весь комментарий
03.05.2020 10:38 Ответить
https://censor.net/user/256628 Вони мабуть бажають до тих,хто в москву втік.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:51 Ответить
Вони мріють передчасно відійти у країну вічного карантину!
показать весь комментарий
03.05.2020 11:55 Ответить
скоро прокурорскую зелень будут просто бить при входе в магазины
показать весь комментарий
03.05.2020 10:33 Ответить
Пока нет. Пока предприниматели решили, от греха и штрафов подальше, лучше еще неделю пересидеть. Только что говорил с одной, говорит заявились полицаи и подписку взяли, что она знает про карантин и до какого числа он.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:06 Ответить
зеленому лайну схоже лишається недовго
показать весь комментарий
03.05.2020 10:34 Ответить
Зе!леная шмаркля попутала. Думает прокатит, одним разрешать, а других запугивать и не пущать и на людях в карантин наживаться. Безмозглый авторитарный скоморох, марионетка олигархов и крупного бизнеса не на тех нарвался.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:04 Ответить
Шо Эпицентр закрывают
показать весь комментарий
03.05.2020 10:43 Ответить
Надо эту ЗЕвладу "валить" ибо до конца срока правления осла от страны ничего не останется.Спокойно,провсеместно "банить" и игнорировать -неплатежами,блокадами,пикетами - в столице им не удержаться.тем более,там Виталик в час Х займет правильную "стойку".
показать весь комментарий
03.05.2020 10:45 Ответить
Почему мэр Черкасс до сих пор не под замком. Его заявы тянут как минимум на призыв к беспорядкам.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:52 Ответить
сначала хай закроют вєлюр з тіщенком і епіцентер з герегою
показать весь комментарий
03.05.2020 10:54 Ответить
Одно другому не мешает, а очень даже дополнило бы.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:09 Ответить
Мэра Черкасс под замок только после Радуцкого.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:28 Ответить
патамучто у нас Украина, ботва ты моксельская, а не твоя духовная родина рашка.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:00 Ответить
Проще всего записать в москали
ИМХО, такие жлобы, как этот мэр, дискредитируют саму идею Майдана как восстания против произвола властей. Теперь на любое, даже разумное (хотя жесткое и непопулярное) требование властей последует хамское "а мы, мэры, вас больше не боимся". А запоребриком будут объяснять: вот, смотрите, до чего "майданутость" доводит
показать весь комментарий
03.05.2020 13:08 Ответить
Ну хорошо, не москаль, так хохол-малорос. Так нормально, более правильно будет? Это какое ты требование нынешних властей назвал "разумным")) Ты видно совсем своеобразный, напрочь)) Эти требования как раз и есть произвол, так как абсурдны, незаконны, неконституционны и выборочно дискриминируют и ущемляют одних, наделяя преференциями других)) Ну у вас, ботвы, совсем уже уровень упал, нельзя уж совсем так тупо черное белым называть))
показать весь комментарий
03.05.2020 13:15 Ответить
а на поребрик, хохол-малорос, нам все равно, что там у них говорят))
показать весь комментарий
03.05.2020 13:16 Ответить
Я не удержался, извини малорос)) Это ты говоришь про жлоба мэра при живом Зе!ле, буряте, Степанове, Гончаруке, Юзике и тд и тд)) ААААААААААААААААААааааааахххххххаххххаххххххахххххаххххххаа!!! Ты чудило, еслиб жило в Черкассах... да что я с тобой, ботом форумным говорю!!!! ну ладно... ты еслиб жило в Черкассах, то знало бы, что Бондаренко + деньги от децентрализации сделал реальные дела, чтобы в городе людям жилось лучше. Так что - лживый бот-жлоб это как раз ты))
показать весь комментарий
03.05.2020 13:22 Ответить
ЧМО! Я - потомственный киевлянин, наша семья поддерживала Майдан в меру своих скромных возможностей. Либо ты извиняешься за малороса, либо я прекращаю общение с тобой в этой ветке. Надеюсь, читатели поймут меня правильно.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:29 Ответить
Жлоб, мне все равно, что ты о себе пишешь, и я с тобой не общаюсь, если ты не понял)) А вот то, ЧТО ты пишешь, заставляет сильно сомневаться насчет того, что ты говоришь про свое участие в Майдане и тд. Те, кто там были, или поддерживали, точно не любители посадок "под замок" без оснований, не любители "сильной руки", и не будут зе!лёный произвол оправдывать)) Так что не сомневайся, потомственный киевлянин-малорос, все тебя поняли правильно))
показать весь комментарий
03.05.2020 14:37 Ответить
Даже спамить не буду, пусть читают. Это мое последнее сообщение в этой ветке.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:10 Ответить
Гопота с печрских пагорбив кинулась на не зараженых барановирусом в Черкасах.
показать весь комментарий
03.05.2020 10:58 Ответить
А эти мобильные группы в Эпицентр ни ногой да? Герега от Авакова откупился и может в карантин работать, а остальные нет?
показать весь комментарий
03.05.2020 11:10 Ответить
В смысле облавы?
показать весь комментарий
03.05.2020 11:16 Ответить
Якщо мета ставиться - вона буде виконана.
Малий і середній бізнес буде знівільований.......... бо самодостатні люди є вільні люди, а це не входить у плани дизентерії.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:29 Ответить
это рекет
показать весь комментарий
03.05.2020 11:37 Ответить
77.43% що проголосували за зебеню ви зробили це разом.................
Тепер "їжте щоби очі повилазили" .
показать весь комментарий
03.05.2020 11:37 Ответить
Пенсы, которые за зе!лю голосовали, готовы на жостком карантине, на хлебушке и водичке хоть вечно сидеть и по пустым улицам с ветерком в потном наморднике безмозгло ходить. Так что им все равно.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:56 Ответить
Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасский отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3193017

Так це бандитизм..
показать весь комментарий
03.05.2020 11:49 Ответить
Новые опричники. Вот и вернулась полиция которая не помогает людям соблюдать разумные карантинные ограничения, не следит за порядком, а прессует, запугивает, закрывает возможность жить и хоть както зарабатывать. Это не слуги, не помощники и защитники, а полицаи. Не пущать, хватать и тянуть и лупить.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:54 Ответить
Мобильные эскадроны полицаев прессуют предпринимателей, которые хотят зарабатывать себе и своим детям и сотрудникам и их семьям на достойную жизнь, с соблюдением всех разумных мер предосторожности. Вот и открылась истинная личина зе!ли: запресовать, запугать, разорить и пустить по миру. Только так это можно объяснить.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:50 Ответить
Історія крокує по спіралі,колись князі -кретини з допомогою друхин таким самим чином розєпали Київську Русь!
показать весь комментарий
03.05.2020 11:59 Ответить
Сонн,ты что идиот?Значение слов "превентивные меры" ты своей тупой башкой хоть понимаешь?И почему на Цензоре так мало жителей Черкасс?Уверен,что жители города прекрасно понимают чем грозит отказ от карантина.Остальным скажу,что боль,которая сопровождает корону,не сравнить ни с чем.Это ужас на ужасе.Хочется сразу умереть.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:00 Ответить
Ты, чепушило, тивилизором переляканое, знаешь, что такое, "адекватные превентивные меры"? Но если хочешь, можешь превентивно, хоть круглый год дома сидеть, чтобы грипп не подхватить. Мне на это все равно, и всем все равно)) И откуда ты, чудо-юдо, знаешь кто тут откуда? Можешь завернуться в простыню от ужаса и на кладбище ползти))
показать весь комментарий
03.05.2020 16:44 Ответить
Ничего нового. Это стиль и норма жизни отношений "власть-народ" - прессовать, душить и разорять.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:48 Ответить
Ему говорят карантин для всех--ты сначала заставь своих-- "элитную срань" типа Тищенко, от "слуг народа", разные строй-маркеты "Эпицентр" соблюдать правила,а потом карательные меры..Этот президент напоминает героя рассказа Салтыкова-Щедрина --"История одного города",где назначили губернатором человека, который только умел "строить" чиновников и им же кричать --"Не потерплю!!!"..в последствии как оказалось--это вовсе был и не человек,а мудрёная машина(часовой механизм:тогда ещё о понятии робот не знали)..Так вот, а не является ли этот Зеленский,а быстрей всего так и есть, банальным,ещё Салтыковым-Щедреным, обозначенным в своём рассказе механизмом.
показать весь комментарий
03.05.2020 13:18 Ответить
Спочатку хотів нагадати, що у героя Салтикова-Щєдріна була не одна фразочка, а дві, - "Нє потєрплю!" і "Разорю!". Але потім вирішив перечитати цю невеличку главу, і вжахнувся, - там же все майже один в один про нас і про Зєлєнскаво!
Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей».Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы - народ изнеженный и до крайности набалованный.Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения.Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. (во! карантін, однако! ) Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. (про Трофімова, Зєлєнскаво і мера Черкас) )))- И откуда к нам экой прохвост выискался! - говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.- Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! - присовокупляли другие.И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.
Карантин у Черкасах: Мобільні групи поліції проводять роботу з бізнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7360
показать весь комментарий
03.05.2020 14:22 Ответить
Займитесь лазаревой,немного понизьте уровень взяточничества и коррупции,хватит прессовать малый бизнес.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:30 Ответить
Мобильные группы рэкета?...)))))
показать весь комментарий
03.05.2020 14:55 Ответить
Нет ЧП.... Все ваши ментовские действия нарушают Конституцию и законы Украины! Хороший адвокат вас с говном смешает. А ЕСПЧ ещё и платить заставит. На сегодня все население Украины и бизнес может подавать в ЕСПЧ на нарушение прав. И требовать компенсации.
показать весь комментарий
04.05.2020 02:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 