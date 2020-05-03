Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура

В Черкассах работают следственно-оперативные группы, целью которых является выявление нарушений санитарных правил и норм по предотвращению коронавируса. Кроме этого мобильные группы полиции проводят превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области

"В настоящее время в г. Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания.

Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасский отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому: "Мы будем оказывать сопротивление". ВИДЕО

В прокуратуре также отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннее, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.