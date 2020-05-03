Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура
В Черкассах работают следственно-оперативные группы, целью которых является выявление нарушений санитарных правил и норм по предотвращению коронавируса. Кроме этого мобильные группы полиции проводят превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области
"В настоящее время в г. Черкассы работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм по предотвращению заболевания.
Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасский отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннее, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щас винницкие мыролюбные цены? И свиногнида южанина с мыролюбным свиненком просто мимо проходили?
У прошлого есть запах, вкус и цвет
Стремление учить,влиять и значить
И только одного к несчастью нет
Возможности себя переиначить...
Именно о советскихъ ШАРИКО-Швондерах речь...
пілапоньку!
ИМХО, такие жлобы, как этот мэр, дискредитируют саму идею Майдана как восстания против произвола властей. Теперь на любое, даже разумное (хотя жесткое и непопулярное) требование властей последует хамское "а мы, мэры, вас больше не боимся". А запоребриком будут объяснять: вот, смотрите, до чего "майданутость" доводит
Малий і середній бізнес буде знівільований.......... бо самодостатні люди є вільні люди, а це не входить у плани дизентерії.
Тепер "їжте щоби очі повилазили" .
Так це бандитизм..
Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей».Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы - народ изнеженный и до крайности набалованный.Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения.Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. (во! карантін, однако! ) Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. (про Трофімова, Зєлєнскаво і мера Черкас) )))- И откуда к нам экой прохвост выискался! - говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.- Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! - присовокупляли другие.И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.