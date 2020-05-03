Карантин у Черкасах: Мобільні групи поліції проводять роботу з бізнесом, - прокуратура
У Черкасах працюють слідчо-оперативні групи, метою яких є виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання коронавірусу. Крім цього мобільні групи поліції проводять превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області
"Зараз в м. Черкаси працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання.
Крім того, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території м. Черкаси Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області створено мобільні групи по проведенню превентивної роботи серед представників малого та середнього бізнесу та вжиття заходів щодо недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19", -йдеться в повідомленні.
У прокуратурі також зазначили, что слідство триває, слідчими та процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих (розшукових) дії, вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин події.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури.
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.
Щас винницкие мыролюбные цены? И свиногнида южанина с мыролюбным свиненком просто мимо проходили?
У прошлого есть запах, вкус и цвет
Стремление учить,влиять и значить
И только одного к несчастью нет
Возможности себя переиначить...
Именно о советскихъ ШАРИКО-Швондерах речь...
пілапоньку!
ИМХО, такие жлобы, как этот мэр, дискредитируют саму идею Майдана как восстания против произвола властей. Теперь на любое, даже разумное (хотя жесткое и непопулярное) требование властей последует хамское "а мы, мэры, вас больше не боимся". А запоребриком будут объяснять: вот, смотрите, до чего "майданутость" доводит
Малий і середній бізнес буде знівільований.......... бо самодостатні люди є вільні люди, а це не входить у плани дизентерії.
Тепер "їжте щоби очі повилазили" .
Так це бандитизм..
Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей».Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы - народ изнеженный и до крайности набалованный.Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения.Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. (во! карантін, однако! ) Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. (про Трофімова, Зєлєнскаво і мера Черкас) )))- И откуда к нам экой прохвост выискался! - говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.- Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! - присовокупляли другие.И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.