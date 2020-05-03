УКР
23 106 178

Карантин у Черкасах: Мобільні групи поліції проводять роботу з бізнесом, - прокуратура

Карантин у Черкасах: Мобільні групи поліції проводять роботу з бізнесом, - прокуратура

У Черкасах працюють слідчо-оперативні групи, метою яких є виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання коронавірусу. Крім цього мобільні групи поліції проводять превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Черкаської області

"Зараз в м. Черкаси працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території м. Черкаси Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області створено мобільні групи по проведенню превентивної роботи серед представників малого та середнього бізнесу та вжиття заходів щодо недопущення поширення захворювань, спричинених коронавірусом COVID-19", -йдеться в повідомленні.

У прокуратурі також зазначили, что слідство триває, слідчими та процесуальними керівниками розроблено план першочергових слідчих (розшукових) дії, вживаються заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" вимагає, щоб Зеленський та ОП не чинили тиску на органи місцевого самоврядування, зокрема на мера Черкас, - заява партії

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Дивіться також: Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції. ФОТО

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.

Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6581
Карантин в Черкассах: Мобильные группы полиции проводят работу с бизнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 998
скоро эти "мобильные группы" будет народ превращать в "морговские трупы" ...
Лысое чмо жиденько обделалось, хоть бы сначала договорилось со своими местными ментами прежде чем быковать.
03.05.2020 09:40 Відповісти
Постановление Кабмина о самоизоляции и карантине выше Конституции Украины.Дожили до ГУЛАГа в намордниках.Скоро паранджу заставят натягивать
Совки вы совки Шарико-Швондеры,Преображенский в 1925 году сказал : Разруха в ГОЛОВАх а не в Калошах...
..сортирах....сорри..
Соя. Не понял. В Черкассах появились проклятые евробляхеры?
Ні. вони розмитнили свої корита на шару як їм обіцяв зєлєнський і їздять на вєлосіпєдах.
показати весь коментар
а сейчас розмытнення не шара? не вторая цена?
Щас винницкие мыролюбные цены? И свиногнида южанина с мыролюбным свиненком просто мимо проходили?
показати весь коментар
я не розумію твій зєлєнський діалект. Українською.
показати весь коментар
Не жить вам в Европе еще лет 100,а может больше...быдло...
показати весь коментар
кому то с цензора разве интересно что будет через 100 лет? А вот изменить отреформированую по винницки жизнь народа еще возможно.
показати весь коментар
Тебе это не грозит,тебе и 200 лет не хватит с МАЙОНЕЗОМ в голове...
показати весь коментар
Що я наприклад бачу, влада ввела карантин, при цьому напряму порушує права громадян які записані в конституції, рішення каб.міну це підзаконний акт. Потрібно було ввести особливий стан, посадили всіх на карантин, так матеріально допоможіть і бізнесу і людям. Цього немає, але налоги платіть! Одні працюють(Епіцентри та великі мережі) інші сидіть. Так в нас всі рівні, ось і рішення мера Бондаренка.
показати весь коментар
ЗеСруль продолжает гадить.
показати весь коментар
У Игоря Губермана есть такие строчки...
У прошлого есть запах, вкус и цвет
Стремление учить,влиять и значить
И только одного к несчастью нет
Возможности себя переиначить...
Именно о советскихъ ШАРИКО-Швондерах речь...
показати весь коментар
https://agropolit.com/news/16323-ukrspirt-perestav-vigotovlyati-sirovinu-dlya-antiseptikiv--poyasnennya «Укрспирт» перестав виготовляти сировину для антисептиків - пояснення - АГРОПОЛІТ «З 2 квітня 12 заводів «Укрспирту» виробляли сировину для антисептиків. Станом на 30 квітня ми поставили 4 мільйони літрів дезінфекційного засобу українським виробникам. З цієї сировини компанії виготовляють антисептики, які потім потрапляють на полиці магазинів та аптек по всій країні. Вдячний усім представникам Кабміну, Офісу президента та народним депутатам, які працювали над розробкою цього закону та сприяли роботі підприємства задля насичення українського ринку антисептиками, - зазначив керівник «Укрспирту» Сергій Блескун.
показати весь коментар
Тобто ти задоволений зевладою. Чекай, що твою інвалідську пенсію перестануть платити!
показати весь коментар
а "работу" це як ...штрафи чи відразу "дубинками" ?
показати весь коментар
Та ніхто ні@уя не робить, менти тиняються, бо тупий наказ Авакяна, але всі чудово розуміють, що все це абсолютно незаконне. А хто виявляє "ізлішнєє служебнає рвєніє", того просто посилають на@уй - без жодних наслідків. Але таких дурнів небагато. Покурори закопують себе ще глибше з ТП Бєнядіктовою, хоча глибше, здається, вже неможливо. Будь-які суди (крім портновського Вовка) усіх "порушників", звичайно, виправдають. Чергова дешева вистава зеленого пріпі@дєнта.
показати весь коментар
К осени атомные АЭС поставят на консервацию,заставят вас бешенное бабло платить за электрику от ГЭС и ГРЭС двойной тариф,Ахмет и Коломойша знают что из вас сделать я лично за обоих,чтобы шкуры ваши трещали на 73 %
показати весь коментар
три місяці не плачу за електрику - по-перше, нема грошей, по-друге, пашлі ані нах!
показати весь коментар
зарубєж вони (ахматовскійє обленергі) продають ліпєстрічєство вдвоє дєшевлє, чєм нам
показати весь коментар
нах вас і відключать після карантину, будете "ноутбук зі смітника" педальним генератором живити
показати весь коментар
як тіко карантін кончиця, так і заплачУ (частково). Хто сказав шо ноут зі смітника? Він старенький і калічний, але йа знаю його історію і всіх пользоватєлєй - там благороднойє ґінєколоґічєскойє (ЛОЛ) дрєво
показати весь коментар
антикваріад
показати весь коментар
под лінухом ше їде. Скрипить, але їде
показати весь коментар
брєд
показати весь коментар
В Европе безпроцентные кредиты, у нас лимиты раширили чтобы под 3,6 процента в месяц людей загнать. Коболев боится обнородовать доходы за 2019 год. Свой газ по 300 долларов зимой получился. Из людей рабов решили сделать, чтобы легче управлять было. Не только в цензоре пишите. Про политиков и на личной странице в фейсбуке надо помнить
Карантин у Черкасах: Мобільні групи поліції проводять роботу з бізнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7723
показати весь коментар
Пенсии перестанут платить в сентябре,Казна пуста,дефицит бюджета 300 миллиардов,а это значит что протянете ласты...
показати весь коментар
Хто весною носить масочку ,той зимою буде ссати пілапоньку!
показати весь коментар
.....гадаю что КАРАНТИН закончится как для ВИРУСА так и для пана ЗЮЗИ ((((
показати весь коментар
Поліція вже виконує роботу податкових органів? Чи в ролі "інвестиціонних нянь"?
показати весь коментар
Будете вспоминать Порошенко,не забудьте про 73% Зелемойских
показати весь коментар
Влада яка порушуе законы це ОПГ. Постанавление правительства могут касаться только чиновников.А чиновники могут действовать в рамках законов и Коституции Де цей закон чтоб я ходил в маске. Постоновление подзаконый акт основанием которого есть закон Де цей закон? А шо асоциация меров молчит жополизы ублюдочные. На выборах вспомним.
показати весь коментар
А шо менты в черкасский "Ёпицентр" пришли маски гуманитарные изымать?
показати весь коментар
Поліцаї бажають до беркутят?
показати весь коментар
беда в том что в полиции беркутня и осталась!
показати весь коментар
https://censor.net/user/256628 Вони мабуть бажають до тих,хто в москву втік.
показати весь коментар
Вони мріють передчасно відійти у країну вічного карантину!
показати весь коментар
скоро прокурорскую зелень будут просто бить при входе в магазины
показати весь коментар
Пока нет. Пока предприниматели решили, от греха и штрафов подальше, лучше еще неделю пересидеть. Только что говорил с одной, говорит заявились полицаи и подписку взяли, что она знает про карантин и до какого числа он.
показати весь коментар
зеленому лайну схоже лишається недовго
показати весь коментар
Зе!леная шмаркля попутала. Думает прокатит, одним разрешать, а других запугивать и не пущать и на людях в карантин наживаться. Безмозглый авторитарный скоморох, марионетка олигархов и крупного бизнеса не на тех нарвался.
показати весь коментар
Шо Эпицентр закрывают
показати весь коментар
Надо эту ЗЕвладу "валить" ибо до конца срока правления осла от страны ничего не останется.Спокойно,провсеместно "банить" и игнорировать -неплатежами,блокадами,пикетами - в столице им не удержаться.тем более,там Виталик в час Х займет правильную "стойку".
показати весь коментар
Почему мэр Черкасс до сих пор не под замком. Его заявы тянут как минимум на призыв к беспорядкам.
показати весь коментар
сначала хай закроют вєлюр з тіщенком і епіцентер з герегою
показати весь коментар
Одно другому не мешает, а очень даже дополнило бы.
показати весь коментар
Мэра Черкасс под замок только после Радуцкого.
показати весь коментар
патамучто у нас Украина, ботва ты моксельская, а не твоя духовная родина рашка.
показати весь коментар
Проще всего записать в москали
ИМХО, такие жлобы, как этот мэр, дискредитируют саму идею Майдана как восстания против произвола властей. Теперь на любое, даже разумное (хотя жесткое и непопулярное) требование властей последует хамское "а мы, мэры, вас больше не боимся". А запоребриком будут объяснять: вот, смотрите, до чего "майданутость" доводит
показати весь коментар
Ну хорошо, не москаль, так хохол-малорос. Так нормально, более правильно будет? Это какое ты требование нынешних властей назвал "разумным")) Ты видно совсем своеобразный, напрочь)) Эти требования как раз и есть произвол, так как абсурдны, незаконны, неконституционны и выборочно дискриминируют и ущемляют одних, наделяя преференциями других)) Ну у вас, ботвы, совсем уже уровень упал, нельзя уж совсем так тупо черное белым называть))
показати весь коментар
а на поребрик, хохол-малорос, нам все равно, что там у них говорят))
показати весь коментар
Я не удержался, извини малорос)) Это ты говоришь про жлоба мэра при живом Зе!ле, буряте, Степанове, Гончаруке, Юзике и тд и тд)) ААААААААААААААААААааааааахххххххаххххаххххххахххххаххххххаа!!! Ты чудило, еслиб жило в Черкассах... да что я с тобой, ботом форумным говорю!!!! ну ладно... ты еслиб жило в Черкассах, то знало бы, что Бондаренко + деньги от децентрализации сделал реальные дела, чтобы в городе людям жилось лучше. Так что - лживый бот-жлоб это как раз ты))
показати весь коментар
ЧМО! Я - потомственный киевлянин, наша семья поддерживала Майдан в меру своих скромных возможностей. Либо ты извиняешься за малороса, либо я прекращаю общение с тобой в этой ветке. Надеюсь, читатели поймут меня правильно.
показати весь коментар
Жлоб, мне все равно, что ты о себе пишешь, и я с тобой не общаюсь, если ты не понял)) А вот то, ЧТО ты пишешь, заставляет сильно сомневаться насчет того, что ты говоришь про свое участие в Майдане и тд. Те, кто там были, или поддерживали, точно не любители посадок "под замок" без оснований, не любители "сильной руки", и не будут зе!лёный произвол оправдывать)) Так что не сомневайся, потомственный киевлянин-малорос, все тебя поняли правильно))
показати весь коментар
Даже спамить не буду, пусть читают. Это мое последнее сообщение в этой ветке.
показати весь коментар
Гопота с печрских пагорбив кинулась на не зараженых барановирусом в Черкасах.
показати весь коментар
А эти мобильные группы в Эпицентр ни ногой да? Герега от Авакова откупился и может в карантин работать, а остальные нет?
показати весь коментар
В смысле облавы?
показати весь коментар
Якщо мета ставиться - вона буде виконана.
Малий і середній бізнес буде знівільований.......... бо самодостатні люди є вільні люди, а це не входить у плани дизентерії.
показати весь коментар
это рекет
показати весь коментар
77.43% що проголосували за зебеню ви зробили це разом.................
Тепер "їжте щоби очі повилазили" .
показати весь коментар
Пенсы, которые за зе!лю голосовали, готовы на жостком карантине, на хлебушке и водичке хоть вечно сидеть и по пустым улицам с ветерком в потном наморднике безмозгло ходить. Так что им все равно.
показати весь коментар
Кроме того, с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории г. Черкассы Черкасский отделом полиции ГУНП в Черкасской области созданы мобильные группы по проведению превентивной работы среди представителей малого и среднего бизнеса и принятия мер по недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/n3193017

Так це бандитизм..
показати весь коментар
Новые опричники. Вот и вернулась полиция которая не помогает людям соблюдать разумные карантинные ограничения, не следит за порядком, а прессует, запугивает, закрывает возможность жить и хоть както зарабатывать. Это не слуги, не помощники и защитники, а полицаи. Не пущать, хватать и тянуть и лупить.
показати весь коментар
Мобильные эскадроны полицаев прессуют предпринимателей, которые хотят зарабатывать себе и своим детям и сотрудникам и их семьям на достойную жизнь, с соблюдением всех разумных мер предосторожности. Вот и открылась истинная личина зе!ли: запресовать, запугать, разорить и пустить по миру. Только так это можно объяснить.
показати весь коментар
Історія крокує по спіралі,колись князі -кретини з допомогою друхин таким самим чином розєпали Київську Русь!
показати весь коментар
Сонн,ты что идиот?Значение слов "превентивные меры" ты своей тупой башкой хоть понимаешь?И почему на Цензоре так мало жителей Черкасс?Уверен,что жители города прекрасно понимают чем грозит отказ от карантина.Остальным скажу,что боль,которая сопровождает корону,не сравнить ни с чем.Это ужас на ужасе.Хочется сразу умереть.
показати весь коментар
Ты, чепушило, тивилизором переляканое, знаешь, что такое, "адекватные превентивные меры"? Но если хочешь, можешь превентивно, хоть круглый год дома сидеть, чтобы грипп не подхватить. Мне на это все равно, и всем все равно)) И откуда ты, чудо-юдо, знаешь кто тут откуда? Можешь завернуться в простыню от ужаса и на кладбище ползти))
показати весь коментар
Ничего нового. Это стиль и норма жизни отношений "власть-народ" - прессовать, душить и разорять.
показати весь коментар
Ему говорят карантин для всех--ты сначала заставь своих-- "элитную срань" типа Тищенко, от "слуг народа", разные строй-маркеты "Эпицентр" соблюдать правила,а потом карательные меры..Этот президент напоминает героя рассказа Салтыкова-Щедрина --"История одного города",где назначили губернатором человека, который только умел "строить" чиновников и им же кричать --"Не потерплю!!!"..в последствии как оказалось--это вовсе был и не человек,а мудрёная машина(часовой механизм:тогда ещё о понятии робот не знали)..Так вот, а не является ли этот Зеленский,а быстрей всего так и есть, банальным,ещё Салтыковым-Щедреным, обозначенным в своём рассказе механизмом.
показати весь коментар
Спочатку хотів нагадати, що у героя Салтикова-Щєдріна була не одна фразочка, а дві, - "Нє потєрплю!" і "Разорю!". Але потім вирішив перечитати цю невеличку главу, і вжахнувся, - там же все майже один в один про нас і про Зєлєнскаво!
Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей».Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы - народ изнеженный и до крайности набалованный.Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения.Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. (во! карантін, однако! ) Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. (про Трофімова, Зєлєнскаво і мера Черкас) )))- И откуда к нам экой прохвост выискался! - говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.- Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! - присовокупляли другие.И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.
Карантин у Черкасах: Мобільні групи поліції проводять роботу з бізнесом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7360
показати весь коментар
Займитесь лазаревой,немного понизьте уровень взяточничества и коррупции,хватит прессовать малый бизнес.
показати весь коментар
Мобильные группы рэкета?...)))))
показати весь коментар
Нет ЧП.... Все ваши ментовские действия нарушают Конституцию и законы Украины! Хороший адвокат вас с говном смешает. А ЕСПЧ ещё и платить заставит. На сегодня все население Украины и бизнес может подавать в ЕСПЧ на нарушение прав. И требовать компенсации.
показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
 
 