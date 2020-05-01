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Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції. ФОТО

Бізнесмени вимагають дозволити їм повернутися до роботи і виступають проти порушень кримінальних проваджень щодо членів міськвиконкому, які вирішили послабити карантин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

За даними поліції, в мітингу взяли участь близько 100 осіб. Крім бізнесменів, там були представники "Національного корпусу".

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Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15320) протест (2410) Черкаси (568)


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Топ коментарі
+56
картиночный спамер ты ж тут первый топил за ЗЕкловуна..картинами спамил обсерая Порошенко ..или думаешь все забыли??
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01.05.2020 20:49 Відповісти
+42
Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции - Цензор.НЕТ 6920
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01.05.2020 21:01 Відповісти
+34
Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции - Цензор.НЕТ 5526
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01.05.2020 20:49 Відповісти
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****ЭЭЭЭЭ АЛЬО МОДЕР! какой там с меня спамер блин? ты шо здурив удалил пост? СПАМ.... в сутки одно два поста моих это спам? тут рахиты сидят сутками прописались и шастают тут без толку ни в теме чего и что в мире спамят и троолят. и ничего...удивительно!!
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01.05.2020 21:44 Відповісти
Почему власть не покажет работу паталогоанатома с пораженными вирусом лёгкими? Многие резко и сразу сядут на жопу и будут сопет в тряпочку. Фарш из лёгких, еще та картина.
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01.05.2020 21:45 Відповісти
сказки не рассказывайте
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01.05.2020 21:49 Відповісти
Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції - Цензор.НЕТ 4626
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01.05.2020 21:50 Відповісти
По результатам выборов в Черкасском регионе за кловуна проголосовало 77,43% избирателей. Собственно, у меня все...
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01.05.2020 23:03 Відповісти
не удивлюсь, если этот тупоголовый мер за него и голосовал. Карма настигла дурак нашел дурака.
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01.05.2020 23:07 Відповісти
В ФБ деякі пишуть, що треба призначити День довбойоба - я за 21 квітня
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01.05.2020 23:16 Відповісти
Так он это и не скрывает - мы думали, что придёт весна и будем сажать, мы вам верили.... - где то есть на цензоре.
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02.05.2020 19:46 Відповісти
своїм все,а іншим закон..
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01.05.2020 23:14 Відповісти
по скількох касабських попах є кримінальні провадження?
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02.05.2020 01:08 Відповісти
Возможно, все забыли, но именно с Черкасс, а не со Свинарчука (https://t.me/nedotorkani/383) началось стремительное пике(***падение) политика Петра Порошенко (https://t.me/nedotorkani/2808).
Я помню Черкассы 9 марта 2019 (https://t.me/nedotorkani/425) года. Разбитые морды ментовских генералов, автобусы на Киев, перекрытие дорог, в панике прыгнувший в вертолёт президент. И всё это на фоне вечернего зарева от нескольких пожаров на черкасских островах на Днепре.
Кто-то решил всё повторить и использовать для раскачки конфликт между мэром Черкасс Толей Бондаренко и Арсеном Аваковым (https://t.me/nedotorkani/2876) из-за карантина? Ну-ну.
Недоторкані (https://t.me/joinchat/AAAAAEi4H2fhwPLY89UP4w)
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02.05.2020 10:14 Відповісти
Мэр Черкас правильный и смелый руководитель.
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03.05.2020 02:25 Відповісти
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