Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО
Бизнесмены требуют разрешить им вернуться к работе и выступают против начала уголовных производств в отношении членов горисполкома, которые решили ослабить карантин.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
По данным полиции, в митинге приняли участие около 100 человек. Помимо бизнесменов, тут были представители "Национального корпуса".
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Также на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я помню Черкассы 9 марта 2019 (https://t.me/nedotorkani/425) года. Разбитые морды ментовских генералов, автобусы на Киев, перекрытие дорог, в панике прыгнувший в вертолёт президент. И всё это на фоне вечернего зарева от нескольких пожаров на черкасских островах на Днепре.
Кто-то решил всё повторить и использовать для раскачки конфликт между мэром Черкасс Толей Бондаренко и Арсеном Аваковым (https://t.me/nedotorkani/2876) из-за карантина? Ну-ну.
Недоторкані (https://t.me/joinchat/AAAAAEi4H2fhwPLY89UP4w)