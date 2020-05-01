РУС
Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Бизнесмены требуют разрешить им вернуться к работе и выступают против начала уголовных производств в отношении членов горисполкома, которые решили ослабить карантин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

По данным полиции, в митинге приняли участие около 100 человек. Помимо бизнесменов, тут были представители "Национального корпуса".

Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции 01Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции 02

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Также на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

карантин (16729) Нацполиция (16768) протест (5905) Черкассы (871)
Топ комментарии
+56
картиночный спамер ты ж тут первый топил за ЗЕкловуна..картинами спамил обсерая Порошенко ..или думаешь все забыли??
01.05.2020 20:49 Ответить
+42
Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции - Цензор.НЕТ 6920
01.05.2020 21:01 Ответить
+34
Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции - Цензор.НЕТ 5526
01.05.2020 20:49 Ответить
****ЭЭЭЭЭ АЛЬО МОДЕР! какой там с меня спамер блин? ты шо здурив удалил пост? СПАМ.... в сутки одно два поста моих это спам? тут рахиты сидят сутками прописались и шастают тут без толку ни в теме чего и что в мире спамят и троолят. и ничего...удивительно!!
01.05.2020 21:44 Ответить
Почему власть не покажет работу паталогоанатома с пораженными вирусом лёгкими? Многие резко и сразу сядут на жопу и будут сопет в тряпочку. Фарш из лёгких, еще та картина.
01.05.2020 21:45 Ответить
сказки не рассказывайте
01.05.2020 21:49 Ответить
Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції - Цензор.НЕТ 4626
01.05.2020 21:50 Ответить
По результатам выборов в Черкасском регионе за кловуна проголосовало 77,43% избирателей. Собственно, у меня все...
01.05.2020 23:03 Ответить
не удивлюсь, если этот тупоголовый мер за него и голосовал. Карма настигла дурак нашел дурака.
01.05.2020 23:07 Ответить
В ФБ деякі пишуть, що треба призначити День довбойоба - я за 21 квітня
01.05.2020 23:16 Ответить
Так он это и не скрывает - мы думали, что придёт весна и будем сажать, мы вам верили.... - где то есть на цензоре.
02.05.2020 19:46 Ответить
своїм все,а іншим закон..
01.05.2020 23:14 Ответить
по скількох касабських попах є кримінальні провадження?
02.05.2020 01:08 Ответить
Возможно, все забыли, но именно с Черкасс, а не со Свинарчука (https://t.me/nedotorkani/383) началось стремительное пике(***падение) политика Петра Порошенко (https://t.me/nedotorkani/2808).
Я помню Черкассы 9 марта 2019 (https://t.me/nedotorkani/425) года. Разбитые морды ментовских генералов, автобусы на Киев, перекрытие дорог, в панике прыгнувший в вертолёт президент. И всё это на фоне вечернего зарева от нескольких пожаров на черкасских островах на Днепре.
Кто-то решил всё повторить и использовать для раскачки конфликт между мэром Черкасс Толей Бондаренко и Арсеном Аваковым (https://t.me/nedotorkani/2876) из-за карантина? Ну-ну.
Недоторкані (https://t.me/joinchat/AAAAAEi4H2fhwPLY89UP4w)
02.05.2020 10:14 Ответить
Мэр Черкас правильный и смелый руководитель.
03.05.2020 02:25 Ответить
