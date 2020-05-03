РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10316 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
36 945 230

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех"

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех"

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, на которого Черкасский отдел полиции открыл уголовное производство из-за ослабления городским советом карантина в городе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Ивано-Франковска написал на странице в Facebook.

"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у громад, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!!!", - написал Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: Карантин один для всех 01

Как сообщает "Суспильне", в конце апреля на голову Ивано-Франковская открыли два уголовных производства: по факту призыва к принудительному перемещению людей и работу городских рынков в период карантина. Первого мая Марцинкив дал показания в отделе полиции.

"Это - надуманная дело. На самом деле, когда мы встречались с предпринимателями, никакой официальнойбумаги, которая бы запрещала работу рынков, не было. Я об этом сказал. Тогда было только выступление главного санитарного врача на телевидении, но официального решения тогда не было предъявлено городскому совету", - прокомментировал глава города после допроса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Черкасс Бондаренко ответил Зеленскому: "Мы будем оказывать сопротивление". ВИДЕО

В прокуратуре также отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннее, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Автор: 

Ивано-Франковск (842) карантин (16729) Черкассы (871) Бондаренко Анатолий (58) Марцинкив Руслан (99) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех" - Цензор.НЕТ 7481
показать весь комментарий
03.05.2020 10:00 Ответить
+53
Понеслось. О преЗе!рватив показательно вытирают ноги.
показать весь комментарий
03.05.2020 09:54 Ответить
+49
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех" - Цензор.НЕТ 7121
показать весь комментарий
03.05.2020 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Сегодня совершенно ясно, что президент и его "молодая команда", практически недееспособны на занимаемых постах в силу проводимой ими политики. Нужно что-то с этим делать. Вся система власти прогнила до травы, пронизанная метастазами коррупции, безответственности, безнаказанности, избирательного правосудия и избирательной же ответственности. Правоохранительные органы - плоть от плоти этой системы и сегодня видят своей главной задачей охрану и защиту первого тела от своего народа. Для того, чтобы правоохранители работали им приходится "брать", так как невозможно прожить на те скромные деньги, подставляя головы маргиналам и преступникам, нарушителям и хамам. Провал экономики, демарш Уманского, подпись Ермака, отказ Зеленского отозвать его подпись, продолжающаяся, но теперь уже базнаказанная гибель наших воинов на фронте показали всю глубину тех провалов, которые они натворили. Все скатывается во времена лихих девяностых. Нарастает хаос и общественное возмущение. "Непослушание" мэров - это лишь малая толика того, о чем все говорят между собой. Произвол, протекционизм, избирательный подход к "своим" и "чужим", беззаконие и коррупция достигли небывалых высот. Молчание президента по многим вопросам, где молчать нельзя, и наоборот, нападки на народных лидеров, которыми являются мэры, нападки на патриотов могут привести к нехорошим последствиям.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:01 Ответить
что президент и его "молодая команда", практически недееспособны на занимаемых постах в силу проводимой ими политики.

Проводимая Зе и Ко политика: юридическое оформление последствий отказа от независимости при Порохе. Реально сделано: договор о транзите газа, выдавивший государство Украина из процесса, закон о продаже земли, продавливаемый закон о выведении укр банков из под укр подсудности.... Те как колониальная администрация - вполне дееспособна в смысле реализации указивок "западных партнеров".
Вся система власти прогнила до травы,

Происходит замены системы власти б/м независимой страны на систему полу/колониального управления. Возможно, бардак в туземной власти - часть "нового порядка" на Украине, возможно - подготовка к полудиктаторскому режиму аля Самоса, возможно - как база для распада страны. Доживем - увидим. В любом случае это решается не на Украине, а в метрополиях.
показать весь комментарий
03.05.2020 15:37 Ответить
Нарід нервує.А цого не можна допускати.Знесуть.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:38 Ответить
Моя медичка знакомая обещала "пик эпидемии и горы трупов" на середину апреля.Потом на начало мая.Это им зав.отделением все рассказывал.В итоге ждут июня/июля/августа/мартобря.....И это медики!!!!Позорище средневековое! Что тут говорить о пересичных громадянах,которым можно навешать на уши что угодно.Много у нас полезныз идиотов.
показать весь комментарий
03.05.2020 12:46 Ответить
А ви жалієте що не було купи трупів українців?
показать весь комментарий
03.05.2020 13:25 Ответить
Жаліють когось, а жалкують про щось.
Сенс фрази змінюється докорінно.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:34 Ответить
Я жалею,что у нас много полезных идиотов,которые верят в этот бред.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:25 Ответить
горы трупов и так будут - просто растянутся во времени.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:21 Ответить
Цікаво, що саме ці привели його до влади.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:35 Ответить
От дурник. Хіба він розуміє що таке карантин. От як саме захворіє, то буде писати свою діарейну писанину.
показать весь комментарий
03.05.2020 14:37 Ответить
Ну так Марцинкив - лучший мэр всех времен и народов, подтверждаем)))

Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка: "Карантин один для всіх" - Цензор.НЕТ 9009
показать весь комментарий
03.05.2020 16:45 Ответить
Конопли в свободному доступи?
показать весь комментарий
03.05.2020 22:42 Ответить
Вітаю українців з Третім Майданом!
показать весь комментарий
03.05.2020 16:53 Ответить
Хьюстон, у вас проблемы?
показать весь комментарий
03.05.2020 17:03 Ответить
А шо такое?))
Сразу очко поджалось?))
показать весь комментарий
03.05.2020 21:39 Ответить
Нічого. Бонд. Джеймс Бонд розбереться. Негідники будуть покарані)))
показать весь комментарий
03.05.2020 18:05 Ответить
От і вимальовується , які мери міст відстоюють інтереси та права городян , а які корумповані і продались олігархам .
показать весь комментарий
03.05.2020 18:16 Ответить
молодцы мужики! адекватные, смелые и самостоятельные! поддерживаю и восхищаюсь!
показать весь комментарий
03.05.2020 19:19 Ответить
новая рЭспублика?
показать весь комментарий
03.05.2020 22:55 Ответить
У зв"язку з тим що в Уукраїні немає санеідемслужби, немає органу який би оприділяв сукупність показників які б свідчили про епідемію чи її відсутність.
Оголошений карантин призначений спонтанно і не грунтується на дослідженнях.
Порушення карантину не повинно нести правових наслідків. Ось чому у Европі ці питання уряди намагаються обійти.
В Україні же усе з піонєрським задором "всегда готов".
показать весь комментарий
03.05.2020 19:24 Ответить
так пусть у себя карантин отменит, тогда это будет поддержка
показать весь комментарий
03.05.2020 22:50 Ответить
А говорили реформы Порох не делал! А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ?
Ведь поведение мэров и есть следствием этой реформы---у них была власть, были деньги и они могли что-то делать в своих городах(дороги, благоустройство, транспорт, ремонты и т.д)--люди начали видеть результат, но пришло зеленое полшестого---отобрало 160 миллиардов у местного самоуправления, нагрузило расходами, задрало дурацкими распоряжениями и возмущается, что местная власть прислушивается к своим избирателям, а не к зеленым бедоносцам...
показать весь комментарий
03.05.2020 23:12 Ответить
Закрийте !!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 04:26 Ответить
Ще один "месія"...закрийте ...
показать весь комментарий
04.05.2020 04:27 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
04.05.2020 05:26 Ответить
Он что вообразил, что местное самоуправление - это типа автономия и отдельное княжество от Украины???
показать весь комментарий
04.05.2020 07:14 Ответить
Из за этих мэров идиотов в этих городах будет то, что в Нью-Йорке и в Италии! Если они начнут там все открывать, то тогда надо закрыть выезды из этих городов потому что там наступит настоящая Чума!
показать весь комментарий
04.05.2020 07:16 Ответить
Страница 3 из 3
 
 