Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех"
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, на которого Черкасский отдел полиции открыл уголовное производство из-за ослабления городским советом карантина в городе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр Ивано-Франковска написал на странице в Facebook.
"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали средства у громад, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!!!", - написал Марцинкив.
Как сообщает "Суспильне", в конце апреля на голову Ивано-Франковская открыли два уголовных производства: по факту призыва к принудительному перемещению людей и работу городских рынков в период карантина. Первого мая Марцинкив дал показания в отделе полиции.
"Это - надуманная дело. На самом деле, когда мы встречались с предпринимателями, никакой официальнойбумаги, которая бы запрещала работу рынков, не было. Я об этом сказал. Тогда было только выступление главного санитарного врача на телевидении, но официального решения тогда не было предъявлено городскому совету", - прокомментировал глава города после допроса.
В прокуратуре также отметили, что следствие в уголовном производстве продолжается, следователями и процессуальными руководителями разработан план первоочередных следственных (розыскных) действий, принимаются меры по всестороннее, полному и беспристрастному исследованию обстоятельств происшествия.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами Черкасской местной прокуратуры.
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
Проводимая Зе и Ко политика: юридическое оформление последствий отказа от независимости при Порохе. Реально сделано: договор о транзите газа, выдавивший государство Украина из процесса, закон о продаже земли, продавливаемый закон о выведении укр банков из под укр подсудности.... Те как колониальная администрация - вполне дееспособна в смысле реализации указивок "западных партнеров".
Вся система власти прогнила до травы,
Происходит замены системы власти б/м независимой страны на систему полу/колониального управления. Возможно, бардак в туземной власти - часть "нового порядка" на Украине, возможно - подготовка к полудиктаторскому режиму аля Самоса, возможно - как база для распада страны. Доживем - увидим. В любом случае это решается не на Украине, а в метрополиях.
Сенс фрази змінюється докорінно.
Сразу очко поджалось?))
Оголошений карантин призначений спонтанно і не грунтується на дослідженнях.
Порушення карантину не повинно нести правових наслідків. Ось чому у Европі ці питання уряди намагаються обійти.
В Україні же усе з піонєрським задором "всегда готов".
Ведь поведение мэров и есть следствием этой реформы---у них была власть, были деньги и они могли что-то делать в своих городах(дороги, благоустройство, транспорт, ремонты и т.д)--люди начали видеть результат, но пришло зеленое полшестого---отобрало 160 миллиардов у местного самоуправления, нагрузило расходами, задрало дурацкими распоряжениями и возмущается, что местная власть прислушивается к своим избирателям, а не к зеленым бедоносцам...