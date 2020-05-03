Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка: "Карантин один для всіх"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав мера Черкас Анатолія Бондаренка, на якого Черкаський відділ поліції відкрив кримінальне провадження через ослаблення міською радою карантину в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Івано-Франківська написав на сторінці в фейсбуці.

"Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти в громад, закріпачили українців щодо виїзду за кордон, продали землю, обманули з доплатами медиків!

Підтримую мера Черкас Боднаренка!!! Карантин один для всіх, а не для вибраних!!!" - написав Марцінків.

Як повідомляє "Суспильне", в кінці квітня на голову Івано-Франківська відкрили два кримінальні провадження: за фактом заклику до примусового переміщення людей і роботу міських ринків в період карантину. Першого травня Марцінків дав свідчення у відділі поліції.

"Це - надумана справа. Насправді, коли ми зустрічалися з підприємцями, жодного офіційного паперу, який би забороняв роботу ринків, не було. Я про це сказав. Тоді був тільки виступ головного санітарного лікаря на телебаченні, але офіційного рішення тоді не було пред’явлено міській раді", - розповідає очільник міста посля допиту.

У прокуратурі також зазначили, що слідство у кримінальному провадженні триває, слідчими і процесуальними керівниками розроблений план першочергових слідчих (розшукових) дій, вживаються заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.