36 945 230

Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка: "Карантин один для всіх"

Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка: "Карантин один для всіх"

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав мера Черкас Анатолія Бондаренка, на якого Черкаський відділ поліції відкрив кримінальне провадження через ослаблення міською радою карантину в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Івано-Франківська написав на сторінці в фейсбуці.

"Таке враження, що хочуть знищити місцеве самоврядування, повідкривали купу справ на мерів, забрали кошти в громад, закріпачили українців щодо виїзду за кордон, продали землю, обманули з доплатами медиків!
Підтримую мера Черкас Боднаренка!!! Карантин один для всіх, а не для вибраних!!!" - написав Марцінків.

Як повідомляє "Суспильне", в кінці квітня на голову Івано-Франківська відкрили два кримінальні провадження: за фактом заклику до примусового переміщення людей і роботу міських ринків в період карантину. Першого травня Марцінків дав свідчення у відділі поліції.

"Це - надумана справа. Насправді, коли ми зустрічалися з підприємцями, жодного офіційного паперу, який би забороняв роботу ринків, не було. Я про це сказав. Тоді був тільки виступ головного санітарного лікаря на телебаченні, але офіційного рішення тоді не було пред’явлено міській раді", - розповідає очільник міста посля допиту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко відповів Зеленському: "Ми будемо чинити опір". ВIДЕО

У прокуратурі також зазначили, що слідство у кримінальному провадженні триває, слідчими і процесуальними керівниками розроблений план першочергових слідчих (розшукових) дій, вживаються заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин події.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Черкаської місцевої прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин у Черкасах: Мобільні групи поліції проводять роботу з бізнесом, - прокуратура

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Дивіться також: Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції. ФОТО

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.

Івано-Франківськ (535) карантин (18172) Черкаси (586) Бондаренко Анатолій (58) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+61
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех" - Цензор.НЕТ 7481
показати весь коментар
03.05.2020 10:00 Відповісти
+53
Понеслось. О преЗе!рватив показательно вытирают ноги.
показати весь коментар
03.05.2020 09:54 Відповісти
+49
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс Бондаренко: "Карантин один для всех" - Цензор.НЕТ 7121
показати весь коментар
03.05.2020 10:03 Відповісти
Сегодня совершенно ясно, что президент и его "молодая команда", практически недееспособны на занимаемых постах в силу проводимой ими политики. Нужно что-то с этим делать. Вся система власти прогнила до травы, пронизанная метастазами коррупции, безответственности, безнаказанности, избирательного правосудия и избирательной же ответственности. Правоохранительные органы - плоть от плоти этой системы и сегодня видят своей главной задачей охрану и защиту первого тела от своего народа. Для того, чтобы правоохранители работали им приходится "брать", так как невозможно прожить на те скромные деньги, подставляя головы маргиналам и преступникам, нарушителям и хамам. Провал экономики, демарш Уманского, подпись Ермака, отказ Зеленского отозвать его подпись, продолжающаяся, но теперь уже базнаказанная гибель наших воинов на фронте показали всю глубину тех провалов, которые они натворили. Все скатывается во времена лихих девяностых. Нарастает хаос и общественное возмущение. "Непослушание" мэров - это лишь малая толика того, о чем все говорят между собой. Произвол, протекционизм, избирательный подход к "своим" и "чужим", беззаконие и коррупция достигли небывалых высот. Молчание президента по многим вопросам, где молчать нельзя, и наоборот, нападки на народных лидеров, которыми являются мэры, нападки на патриотов могут привести к нехорошим последствиям.
показати весь коментар
03.05.2020 12:01 Відповісти
что президент и его "молодая команда", практически недееспособны на занимаемых постах в силу проводимой ими политики.

Проводимая Зе и Ко политика: юридическое оформление последствий отказа от независимости при Порохе. Реально сделано: договор о транзите газа, выдавивший государство Украина из процесса, закон о продаже земли, продавливаемый закон о выведении укр банков из под укр подсудности.... Те как колониальная администрация - вполне дееспособна в смысле реализации указивок "западных партнеров".
Вся система власти прогнила до травы,

Происходит замены системы власти б/м независимой страны на систему полу/колониального управления. Возможно, бардак в туземной власти - часть "нового порядка" на Украине, возможно - подготовка к полудиктаторскому режиму аля Самоса, возможно - как база для распада страны. Доживем - увидим. В любом случае это решается не на Украине, а в метрополиях.
показати весь коментар
03.05.2020 15:37 Відповісти
Нарід нервує.А цого не можна допускати.Знесуть.
показати весь коментар
03.05.2020 12:38 Відповісти
Моя медичка знакомая обещала "пик эпидемии и горы трупов" на середину апреля.Потом на начало мая.Это им зав.отделением все рассказывал.В итоге ждут июня/июля/августа/мартобря.....И это медики!!!!Позорище средневековое! Что тут говорить о пересичных громадянах,которым можно навешать на уши что угодно.Много у нас полезныз идиотов.
показати весь коментар
03.05.2020 12:46 Відповісти
А ви жалієте що не було купи трупів українців?
показати весь коментар
03.05.2020 13:25 Відповісти
Жаліють когось, а жалкують про щось.
Сенс фрази змінюється докорінно.
показати весь коментар
03.05.2020 14:34 Відповісти
Я жалею,что у нас много полезных идиотов,которые верят в этот бред.
показати весь коментар
03.05.2020 17:25 Відповісти
горы трупов и так будут - просто растянутся во времени.
показати весь коментар
03.05.2020 19:21 Відповісти
Цікаво, що саме ці привели його до влади.
показати весь коментар
03.05.2020 14:35 Відповісти
От дурник. Хіба він розуміє що таке карантин. От як саме захворіє, то буде писати свою діарейну писанину.
показати весь коментар
03.05.2020 14:37 Відповісти
Ну так Марцинкив - лучший мэр всех времен и народов, подтверждаем)))

Мер Івано-Франківська Марцінків підтримав мера Черкас Бондаренка: "Карантин один для всіх" - Цензор.НЕТ 9009
показати весь коментар
03.05.2020 16:45 Відповісти
Конопли в свободному доступи?
показати весь коментар
03.05.2020 22:42 Відповісти
Вітаю українців з Третім Майданом!
показати весь коментар
03.05.2020 16:53 Відповісти
Хьюстон, у вас проблемы?
показати весь коментар
03.05.2020 17:03 Відповісти
А шо такое?))
Сразу очко поджалось?))
показати весь коментар
03.05.2020 21:39 Відповісти
Нічого. Бонд. Джеймс Бонд розбереться. Негідники будуть покарані)))
показати весь коментар
03.05.2020 18:05 Відповісти
От і вимальовується , які мери міст відстоюють інтереси та права городян , а які корумповані і продались олігархам .
показати весь коментар
03.05.2020 18:16 Відповісти
молодцы мужики! адекватные, смелые и самостоятельные! поддерживаю и восхищаюсь!
показати весь коментар
03.05.2020 19:19 Відповісти
новая рЭспублика?
показати весь коментар
03.05.2020 22:55 Відповісти
У зв"язку з тим що в Уукраїні немає санеідемслужби, немає органу який би оприділяв сукупність показників які б свідчили про епідемію чи її відсутність.
Оголошений карантин призначений спонтанно і не грунтується на дослідженнях.
Порушення карантину не повинно нести правових наслідків. Ось чому у Европі ці питання уряди намагаються обійти.
В Україні же усе з піонєрським задором "всегда готов".
показати весь коментар
03.05.2020 19:24 Відповісти
так пусть у себя карантин отменит, тогда это будет поддержка
показати весь коментар
03.05.2020 22:50 Відповісти
А говорили реформы Порох не делал! А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ?
Ведь поведение мэров и есть следствием этой реформы---у них была власть, были деньги и они могли что-то делать в своих городах(дороги, благоустройство, транспорт, ремонты и т.д)--люди начали видеть результат, но пришло зеленое полшестого---отобрало 160 миллиардов у местного самоуправления, нагрузило расходами, задрало дурацкими распоряжениями и возмущается, что местная власть прислушивается к своим избирателям, а не к зеленым бедоносцам...
показати весь коментар
03.05.2020 23:12 Відповісти
Закрийте !!!!
показати весь коментар
04.05.2020 04:26 Відповісти
Ще один "месія"...закрийте ...
показати весь коментар
04.05.2020 04:27 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
04.05.2020 05:26 Відповісти
Он что вообразил, что местное самоуправление - это типа автономия и отдельное княжество от Украины???
показати весь коментар
04.05.2020 07:14 Відповісти
Из за этих мэров идиотов в этих городах будет то, что в Нью-Йорке и в Италии! Если они начнут там все открывать, то тогда надо закрыть выезды из этих городов потому что там наступит настоящая Чума!
показати весь коментар
04.05.2020 07:16 Відповісти
