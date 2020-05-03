Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не боится, что против него могут быть открыты какие-либо уголовные дела.

На вопрос относительно возможных дел против него за досрочное смягчение карантина городской голова Черкасс ответил: "Ничего мне не будет. Я уверен. Возможно разве что по каким-то другими делам, сфабрикуют, извлекут из-под стола старые дела. Уже мне передавали такое. (...) Различные дела есть. Но все дела закрыты".

"Они просто хотят сделать мэров ручными. Вот и все", - уверен глава Черкасс.

Также он рассказал о звонке Виталия Кличко:

"После первого (заявления. - Ред.) мне звонил Виталий Кличко. Ему перед тем звонил Шмыгаль Предлагались определенные вещи ...Отменить решение. Я сказал: "Друзья, когда будем выполнять постановления Кабинета Министров в полном объеме, в том числе о распределении средств дорожной субвенции, тогда будем обсуждать что-то". Тогда мне начали рассказывать, сколько дел на меня ...", - отмечает Бондаренко.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.