24 443 352

Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен"

Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не боится, что против него могут быть открыты какие-либо уголовные дела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.UA.

На вопрос относительно возможных дел против него за досрочное смягчение карантина городской голова Черкасс ответил: "Ничего мне не будет. Я уверен. Возможно разве что по каким-то другими делам, сфабрикуют, извлекут из-под стола старые дела. Уже мне передавали такое. (...) Различные дела есть. Но все дела закрыты".

"Они просто хотят сделать мэров ручными. Вот и все", - уверен глава Черкасс.

Также он рассказал о звонке Виталия Кличко: 

"После первого (заявления. - Ред.) мне звонил Виталий Кличко. Ему перед тем звонил Шмыгаль Предлагались определенные вещи ...Отменить решение. Я сказал: "Друзья, когда будем выполнять постановления Кабинета Министров в полном объеме, в том числе о распределении средств дорожной субвенции, тогда будем обсуждать что-то". Тогда мне начали рассказывать, сколько дел на меня ...", -  отмечает Бондаренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский передал мэру Черкасс Бондаренко "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Автор: 

Топ комментарии
+41
Мэр, конечно, еще тот крендель, но тут он совсем прав.
показать весь комментарий
03.05.2020 16:03 Ответить
+35
Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен" - Цензор.НЕТ 559
показать весь комментарий
03.05.2020 16:10 Ответить
+24
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 4604
показать весь комментарий
03.05.2020 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем же это угроза? Я всегда думал шо непрофессионализм, глупость Осла - угроза государству.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:29 Ответить
У нас таких ослов один лучше другого. Ну двое комуняцких было это понятно, а потом вообще клоунада пошла, один пчеловод, другой зек, третий проститутка шоколадная который при всех во власти побывал, а нынешний это просто переходной период результат правления предыдущих клоунов. И вряд ли он досидит до конца срока.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:52 Ответить
Я всегда думал шо государство - это народ а не Осел. Угрозы народу нет, люди поддерживают мера. А вот Ослу -есть угроза. Клоун может вссаться и побежать в Ростов.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:42 Ответить
У мера есть свои полномочия которые ему делегировал народ который его выбирал. Тем пусть и занимаеться. Да и никто его уже не поддерживает. Решил перед выборами ва-банк пойти. Авось прокатит.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:55 Ответить
Откуда у тебя информация шо мера никто не поддерживает? Ты скрыто-латентный поклонник Осла, я подозреваю?
показать весь комментарий
03.05.2020 18:57 Ответить
Да я просто догадываюсь. С 2015 много воды утекло и те элиты которые тогда были на коне сейчас почти все растворились потому что никто и не думал выполнять никаких обещаний.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:01 Ответить
Народ его выбрал, и мэр защищает именно народ, его малый и средний бизнес. доход с которого позврляет людям жить.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:45 Ответить
Какие вьіводьі? Толиков много, вова один. Проще удавить одного вову,чем 25 толиков.
И ето будет сделано.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:32 Ответить
Палки полиции сделали свое дело. Стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса. Еще месяц назад прогнозы по распространению коронавируса в Индии - стране с населением 1,35 миллиарда человек - были неутешительными. Страна https://edition.cnn.com/2020/04/03/asia/india-doctors-coronavirus-intl-hnk/index.html готовилась к тому, что количество зараженных будет исчисляться миллионами, а эпидемия приобретет лавинообразный характер.
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 807
показать весь комментарий
03.05.2020 18:22 Ответить
хехе, кто то не знал о кастовости индусов? Кто то не знал, что индус желает умереть и по быстрее свалить с этого света в небытие? Тот ничего не знает о Буддизме и судить по масонски, по коммуняцки.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:20 Ответить
Це чудо хоче сказати що будучи мером обласного центру нічого не вкрав?
показать весь комментарий
03.05.2020 18:22 Ответить
Посадили 40 миллионов человеков под замок дома.Кошмар,но никто не пикнул,потому, что понимали - это не шутки. Мы готовы были нести какие-то лишения,чтобы...что? Март,апрель..А ничего. Видосики, дешевый пиар,чехарда в кабмине,ребята делают свой маленький и немаленький гешефт.
-Эй там на мостике, мы же тут в трюме,все,как один!
-Ответ - сиди там молча,это законно. Мы такой закон приняли.А ,не приняли? Так премьер распорядился - а он круче закона.
-Так делайте тогда что нибудь для тех,кто в трюме тоже!
-А ты на балконе прибери сначала и позвони родителям.
-Да я на балконе давно прибрал и старый уже,за 60,но жрать хочется.
-Тогда в морг,минздрав же предупредил, что тебя уже практически нет!
И тд и тп.
Что-то мне кажется, что дебилы не только в трюме.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:28 Ответить
А на лице написано обратное . Уже и сам не рад , что вляпался ( или вляпали ? )
показать весь комментарий
03.05.2020 18:30 Ответить
Этот придурок взял в заложники целый город.
Неофеодал Хренов.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:34 Ответить
А де про "сатанінськую сєкту" (с) в Черкасах?
Без сєкти якось нє то...
показать весь комментарий
03.05.2020 18:53 Ответить
А целый город никак не протестует - наоборот - благодарен мэру.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:47 Ответить
будет, будет.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:34 Ответить
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 8700
показать весь комментарий
03.05.2020 18:46 Ответить
Це не той кіт ліворуч - товстенький - що жив в Турції - в Істанбулі чи Анкарі - і був відомий відвідувач місцевих ресторанів і кафешек і ринків? Потім він помер і йому справжній пам'ятник зробили на вулиці?

До речі, в Турції та Ізраїлю таке приемне відношення до котів що я був шоковоний. Навіть в США не так добре до них відносяться. Там котячий рай. Може тому люди там непогано живуть?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:47 Ответить
Дебіли,йшли би ви в країну смартфонів.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:55 Ответить
Необхідно терміново повертати норму Закону, відповідно до якої прокурор ( або префект/голова адміністрації Президента України обласного рівня) мають право вносити протест на рішення органу місцевого самоврядування і тим самим зупиняти дію рішення такого органу місцевого самоврядування, якщо воно протирічить національним інтересам.
В українськиї реаліях безконтрольність місцевого самоврядування призведе до появи міцевих князьків-казнокрадів, які будуть прикриватися колективною безвідповідальністю, а крім того, такі феодаои в будь-який час можуть всунути ніж в спину державі.
Уряд країни запровадив карантинні норми на виконання Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", а тому радив би мерам спочатку вивчити українське законодавство, а потім приймати рішення про ті чи інші кроки.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:03 Ответить
Вот адекватный комментарий. Эта децентрализация несет угрозу нацбезопасности. Выходит та же Раша может купить местного князька и действовать его руками на раскол государства.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:16 Ответить
"Кіт Мурзік" - чисто московітське прізвисько.
Українці котів так не кличуть, навіть найбільш замурзаних.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:54 Ответить
... черкаський мер хайпує на максималках з огляду на місцеві вибори.
Сьогодні я переглянув відео https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAgmD3eKhaEkXJpJjn0ugnJj-YsX6nSFZ5LUldgH3r9uBWT7TvX49Be94Jy74z7tmCipT2Hu71KybVj&fref=mentions Oleksii Bratushchak , з якого дізнався, що лише півтора місяці тому пан Бондаренко був агресивним апологетом карантину, записував відеоролики, закликав поліцію не не церемонитися з порушниками і посилався на китайський досвід.
Я навіть розшифрував мій улюблений пасаж цього влогера. «Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час настав. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого гарного не приведе. Ви бачите події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі міри карантину вони фактично побороли епідемію».
Важливий факт: на той момент в Черкасах не було жодного випадку захворювання, сьогодні - 300 по області. Тоді він захищав карантин і вимагав жорстких дій, сьогодні він скасовує. Де логіка? Але виникає питання: коли Бондаренко був щирим - тоді чи зараз? Чи його щирість напряму залежить від політичної кон'юнктури? Давайте дивитися на це з точки зору логіки, а не з точки зору туги за новим гетьманом.

https://www.facebook.com/applecrysis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWB3JwHPhAjqxTLprSZzAAFs5jQdn8EN8s-GyTNen97J4u8nEG7IhEusPVrTITCbVf_GZDDjt2EGMf&hc_ref=ARQ2xWNyTC-********************************************************&fref=nf Sergii Ivanov
https://www.facebook.com/applecrysis/videos/2568727476674388/ 3 ч. ·
показать весь комментарий
03.05.2020 19:03 Ответить
Так, його щирість напряму залежить від кон'юнктури.
Буквально хвилин 20 тому дивилась на Прямому його відповіді репортерам. Чи то його кудись викликали, і він, вийшовши давав короткий брифінг, на сходах під якоюсь будівлею, я включила не спочатку.
Коротше, "ньос дичЬ". Про "папєрєдніков", про посадки "вєсной" , про його надії на краще з приходом Буби .
показать весь комментарий
04.05.2020 13:32 Ответить
Если сделаешь у себя епидемию,как в Нью-Йорке-народ,тебя казнит.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:07 Ответить
Народ буде казнитььь і катувати лише сусідів-інтеллігентів. А перед бандюками кланятись.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:49 Ответить
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 6674
показать весь комментарий
03.05.2020 19:11 Ответить
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 8299
показать весь комментарий
03.05.2020 19:13 Ответить
И к ему эти фото ?
показать весь комментарий
03.05.2020 22:33 Ответить
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 5154
показать весь комментарий
03.05.2020 19:16 Ответить
будет повьішение рейтинга
показать весь комментарий
03.05.2020 20:28 Ответить
https://twitter.com/DXujove

https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно https://twitter.com/DXujove @DXujove https://twitter.com/DXujove/status/1256500236467519488 2 мая

Черкаси завжди були базовим містом БЮТ.
Колись мером там був всім відомий олійник який згодом перебіг до ригів і зараз в бігах.
Думаю, вчорашній демарш мера, це гра баби Юлі, чорта і бєні для тиску на бубочку.
Почався процес загону "зЕкабанчика" в куток.
Але чекаймо що буде далі)
показать весь комментарий
03.05.2020 21:17 Ответить
Ой не будь так уверен. Твоя дорога оборвана...нет у тебя дороги, а значит... ты на конце пути. Что это значит? Скоро мы все узнаем.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:20 Ответить
ты на конце пути
*********
Як ви нєжно про ***** і його конєц. )))
показать весь комментарий
03.05.2020 22:40 Ответить
Что то много этого лысого козла на экране.Оно того не стоит
показать весь комментарий
03.05.2020 22:07 Ответить
Козёл на Банковой сидит, по клавишам рояля чем-то шевелит.
Если каратин, то для всех, в первую очередь для депутатов.
А не принимать закон о продаже земли, загнав граждан в стойло карантина.
Закон о земле будет признан нелегитимным.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:52 Ответить
Казли, яки заважають вам жити?))
показать весь комментарий
04.05.2020 09:50 Ответить
Я сказал: "Друзья, когда будем выполнять постановления Кабинета Министров в полном объеме, в том числе о распределении средств дорожной субвенции, тогда будем обсуждать что-то".

все свелось к банальному дележу бабла.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:09 Ответить
Всё свелось к банальному выполнению ЗАКОНА.
Постановление Кабинета Министров - закон !
И есть разница между натыренным "баблом" и выделенным городу БЮДЖЕТОМ.
Без бюджета ни один город не живёт - даже Нью-Йорк.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:27 Ответить
постановление кабинета министров, как выясняется, не закон.
просто недомэрку хочется бюджеты по-больше пилить.
прям героя-рэволюционера из него сделали, типа никто не в курсе кто он
показать весь комментарий
04.05.2020 09:29 Ответить
Не этот ли лысый революционер год назад делал всё, чтобы шмаркля в Черкассах победила на выборах?
показать весь комментарий
04.05.2020 09:30 Ответить
Чувак возомнил себя крутым и решил "посцать против ветра".
показать весь комментарий
04.05.2020 09:46 Ответить
Пане Анатолію, всіх зе3,14...сів наХ... посилай!
показать весь комментарий
04.05.2020 09:58 Ответить
Первый человек на обетованной украинской земле, решившийся сказать - нет. Практически Второе пришествие Христа)
показать весь комментарий
04.05.2020 11:21 Ответить
Это порохобот? Чего он на Цензоре так часто маячит
показать весь комментарий
04.05.2020 11:22 Ответить
