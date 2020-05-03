Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен"
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не боится, что против него могут быть открыты какие-либо уголовные дела.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.UA.
На вопрос относительно возможных дел против него за досрочное смягчение карантина городской голова Черкасс ответил: "Ничего мне не будет. Я уверен. Возможно разве что по каким-то другими делам, сфабрикуют, извлекут из-под стола старые дела. Уже мне передавали такое. (...) Различные дела есть. Но все дела закрыты".
"Они просто хотят сделать мэров ручными. Вот и все", - уверен глава Черкасс.
Также он рассказал о звонке Виталия Кличко:
"После первого (заявления. - Ред.) мне звонил Виталий Кличко. Ему перед тем звонил Шмыгаль Предлагались определенные вещи ...Отменить решение. Я сказал: "Друзья, когда будем выполнять постановления Кабинета Министров в полном объеме, в том числе о распределении средств дорожной субвенции, тогда будем обсуждать что-то". Тогда мне начали рассказывать, сколько дел на меня ...", - отмечает Бондаренко.
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
И ето будет сделано.
-Эй там на мостике, мы же тут в трюме,все,как один!
-Ответ - сиди там молча,это законно. Мы такой закон приняли.А ,не приняли? Так премьер распорядился - а он круче закона.
-Так делайте тогда что нибудь для тех,кто в трюме тоже!
-А ты на балконе прибери сначала и позвони родителям.
-Да я на балконе давно прибрал и старый уже,за 60,но жрать хочется.
-Тогда в морг,минздрав же предупредил, что тебя уже практически нет!
И тд и тп.
Что-то мне кажется, что дебилы не только в трюме.
Неофеодал Хренов.
Без сєкти якось нє то...
До речі, в Турції та Ізраїлю таке приемне відношення до котів що я був шоковоний. Навіть в США не так добре до них відносяться. Там котячий рай. Може тому люди там непогано живуть?
В українськиї реаліях безконтрольність місцевого самоврядування призведе до появи міцевих князьків-казнокрадів, які будуть прикриватися колективною безвідповідальністю, а крім того, такі феодаои в будь-який час можуть всунути ніж в спину державі.
Уряд країни запровадив карантинні норми на виконання Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", а тому радив би мерам спочатку вивчити українське законодавство, а потім приймати рішення про ті чи інші кроки.
Українці котів так не кличуть, навіть найбільш замурзаних.
Сьогодні я переглянув відео https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAgmD3eKhaEkXJpJjn0ugnJj-YsX6nSFZ5LUldgH3r9uBWT7TvX49Be94Jy74z7tmCipT2Hu71KybVj&fref=mentions Oleksii Bratushchak , з якого дізнався, що лише півтора місяці тому пан Бондаренко був агресивним апологетом карантину, записував відеоролики, закликав поліцію не не церемонитися з порушниками і посилався на китайський досвід.
Я навіть розшифрував мій улюблений пасаж цього влогера. «Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час настав. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого гарного не приведе. Ви бачите події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі міри карантину вони фактично побороли епідемію».
Важливий факт: на той момент в Черкасах не було жодного випадку захворювання, сьогодні - 300 по області. Тоді він захищав карантин і вимагав жорстких дій, сьогодні він скасовує. Де логіка? Але виникає питання: коли Бондаренко був щирим - тоді чи зараз? Чи його щирість напряму залежить від політичної кон'юнктури? Давайте дивитися на це з точки зору логіки, а не з точки зору туги за новим гетьманом.
https://www.facebook.com/applecrysis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWB3JwHPhAjqxTLprSZzAAFs5jQdn8EN8s-GyTNen97J4u8nEG7IhEusPVrTITCbVf_GZDDjt2EGMf&hc_ref=ARQ2xWNyTC-********************************************************&fref=nf Sergii Ivanov
https://www.facebook.com/applecrysis/videos/2568727476674388/ 3 ч. ·
Буквально хвилин 20 тому дивилась на Прямому його відповіді репортерам. Чи то його кудись викликали, і він, вийшовши давав короткий брифінг, на сходах під якоюсь будівлею, я включила не спочатку.
Коротше, "ньос дичЬ". Про "папєрєдніков", про посадки "вєсной" , про його надії на краще з приходом Буби .
https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно https://twitter.com/DXujove @DXujove https://twitter.com/DXujove/status/1256500236467519488 2 мая
Черкаси завжди були базовим містом БЮТ.
Колись мером там був всім відомий олійник який згодом перебіг до ригів і зараз в бігах.
Думаю, вчорашній демарш мера, це гра баби Юлі, чорта і бєні для тиску на бубочку.
Почався процес загону "зЕкабанчика" в куток.
Але чекаймо що буде далі)
*********
Як ви нєжно про ***** і його конєц. )))
Если каратин, то для всех, в первую очередь для депутатов.
А не принимать закон о продаже земли, загнав граждан в стойло карантина.
Закон о земле будет признан нелегитимным.
все свелось к банальному дележу бабла.
Постановление Кабинета Министров - закон !
И есть разница между натыренным "баблом" и выделенным городу БЮДЖЕТОМ.
Без бюджета ни один город не живёт - даже Нью-Йорк.
просто недомэрку хочется бюджеты по-больше пилить.
прям героя-рэволюционера из него сделали, типа никто не в курсе кто он