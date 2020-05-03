Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений"
Мер Черкас Анатолій Бондаренко не боїться, що проти нього можуть відкрити якісь кримінальні справи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.UA.
На запитання щодо можливих справ проти нього за дострокове пом’якшення карантину міський голова Черкас відповів: "Нічого мені не буде. Я впевнений. Можливо, хіба що за якимись іншими справами, сфабрикують, витягнуть із-під столу старі справи. Вже мені передавали таке. (...) Різні справи є. Але всі справи закрито".
"Вони просто хочуть зробити мерів ручними. Ось і все", - упевнений глава Черкас.
Також він розповів про дзвінок Віталія Кличка:
"Після першої (заяви. - Ред.) мені зателефонував Віталій Кличко. Йому перед тим зателефонував Шмигаль. Пропонувалися певні речі... Скасувати рішення. Я сказав: "Друзі, коли будемо виконувати постанови Кабінету Міністрів у повному обсязі, зокрема про розподіл коштів дорожньої субвенції, тоді будемо обговорювати щось". Тоді мені почали розказувати, скільки справ на мене є…" - зазначає Бондаренко.
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.
И ето будет сделано.
-Эй там на мостике, мы же тут в трюме,все,как один!
-Ответ - сиди там молча,это законно. Мы такой закон приняли.А ,не приняли? Так премьер распорядился - а он круче закона.
-Так делайте тогда что нибудь для тех,кто в трюме тоже!
-А ты на балконе прибери сначала и позвони родителям.
-Да я на балконе давно прибрал и старый уже,за 60,но жрать хочется.
-Тогда в морг,минздрав же предупредил, что тебя уже практически нет!
И тд и тп.
Что-то мне кажется, что дебилы не только в трюме.
Неофеодал Хренов.
Без сєкти якось нє то...
До речі, в Турції та Ізраїлю таке приемне відношення до котів що я був шоковоний. Навіть в США не так добре до них відносяться. Там котячий рай. Може тому люди там непогано живуть?
В українськиї реаліях безконтрольність місцевого самоврядування призведе до появи міцевих князьків-казнокрадів, які будуть прикриватися колективною безвідповідальністю, а крім того, такі феодаои в будь-який час можуть всунути ніж в спину державі.
Уряд країни запровадив карантинні норми на виконання Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", а тому радив би мерам спочатку вивчити українське законодавство, а потім приймати рішення про ті чи інші кроки.
Українці котів так не кличуть, навіть найбільш замурзаних.
Сьогодні я переглянув відео https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAgmD3eKhaEkXJpJjn0ugnJj-YsX6nSFZ5LUldgH3r9uBWT7TvX49Be94Jy74z7tmCipT2Hu71KybVj&fref=mentions Oleksii Bratushchak , з якого дізнався, що лише півтора місяці тому пан Бондаренко був агресивним апологетом карантину, записував відеоролики, закликав поліцію не не церемонитися з порушниками і посилався на китайський досвід.
Я навіть розшифрував мій улюблений пасаж цього влогера. «Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час настав. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого гарного не приведе. Ви бачите події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі міри карантину вони фактично побороли епідемію».
Важливий факт: на той момент в Черкасах не було жодного випадку захворювання, сьогодні - 300 по області. Тоді він захищав карантин і вимагав жорстких дій, сьогодні він скасовує. Де логіка? Але виникає питання: коли Бондаренко був щирим - тоді чи зараз? Чи його щирість напряму залежить від політичної кон'юнктури? Давайте дивитися на це з точки зору логіки, а не з точки зору туги за новим гетьманом.
https://www.facebook.com/applecrysis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWB3JwHPhAjqxTLprSZzAAFs5jQdn8EN8s-GyTNen97J4u8nEG7IhEusPVrTITCbVf_GZDDjt2EGMf&hc_ref=ARQ2xWNyTC-********************************************************&fref=nf Sergii Ivanov
https://www.facebook.com/applecrysis/videos/2568727476674388/ 3 ч. ·
Буквально хвилин 20 тому дивилась на Прямому його відповіді репортерам. Чи то його кудись викликали, і він, вийшовши давав короткий брифінг, на сходах під якоюсь будівлею, я включила не спочатку.
Коротше, "ньос дичЬ". Про "папєрєдніков", про посадки "вєсной" , про його надії на краще з приходом Буби .
https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно https://twitter.com/DXujove @DXujove https://twitter.com/DXujove/status/1256500236467519488 2 мая
Черкаси завжди були базовим містом БЮТ.
Колись мером там був всім відомий олійник який згодом перебіг до ригів і зараз в бігах.
Думаю, вчорашній демарш мера, це гра баби Юлі, чорта і бєні для тиску на бубочку.
Почався процес загону "зЕкабанчика" в куток.
Але чекаймо що буде далі)
*********
Як ви нєжно про ***** і його конєц. )))
Если каратин, то для всех, в первую очередь для депутатов.
А не принимать закон о продаже земли, загнав граждан в стойло карантина.
Закон о земле будет признан нелегитимным.
все свелось к банальному дележу бабла.
Постановление Кабинета Министров - закон !
И есть разница между натыренным "баблом" и выделенным городу БЮДЖЕТОМ.
Без бюджета ни один город не живёт - даже Нью-Йорк.
просто недомэрку хочется бюджеты по-больше пилить.
прям героя-рэволюционера из него сделали, типа никто не в курсе кто он