24 443 352

Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений"

Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений"

Мер Черкас Анатолій Бондаренко не боїться, що проти нього можуть відкрити якісь кримінальні справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.UA.

На запитання щодо можливих справ проти нього за дострокове пом’якшення карантину міський голова Черкас відповів: "Нічого мені не буде. Я впевнений. Можливо, хіба що за якимись іншими справами, сфабрикують, витягнуть із-під столу старі справи. Вже мені передавали таке. (...) Різні справи є. Але всі справи закрито".

"Вони просто хочуть зробити мерів ручними. Ось і все", - упевнений глава Черкас.

Також він розповів про дзвінок Віталія Кличка:

"Після першої (заяви. - Ред.) мені зателефонував Віталій Кличко. Йому перед тим зателефонував Шмигаль. Пропонувалися певні речі... Скасувати рішення. Я сказав: "Друзі, коли будемо виконувати постанови Кабінету Міністрів у повному обсязі, зокрема про розподіл коштів дорожньої субвенції, тоді будемо обговорювати щось". Тоді мені почали розказувати, скільки справ на мене є…" - зазначає Бондаренко.

Читайте також: Зеленський передав меру Черкас Бондаренку "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Дивіться також: Черкаські підприємці протестували під стінами управління поліції. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Дивіться також: Мер Черкас Бондаренко про відкриття справи за пом'якшення карантину: Минув той час, коли українці боялися правоохоронців. ВIДЕОЗВЕРНЕННЯ

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3560) Черкаси (586) Бондаренко Анатолій (58)
Топ коментарі
+41
Мэр, конечно, еще тот крендель, но тут он совсем прав.
показати весь коментар
03.05.2020 16:03 Відповісти
+35
Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен" - Цензор.НЕТ 559
показати весь коментар
03.05.2020 16:10 Відповісти
+24
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 4604
показати весь коментар
03.05.2020 16:45 Відповісти
Чем же это угроза? Я всегда думал шо непрофессионализм, глупость Осла - угроза государству.
показати весь коментар
03.05.2020 18:29 Відповісти
У нас таких ослов один лучше другого. Ну двое комуняцких было это понятно, а потом вообще клоунада пошла, один пчеловод, другой зек, третий проститутка шоколадная который при всех во власти побывал, а нынешний это просто переходной период результат правления предыдущих клоунов. И вряд ли он досидит до конца срока.
показати весь коментар
03.05.2020 18:52 Відповісти
Я всегда думал шо государство - это народ а не Осел. Угрозы народу нет, люди поддерживают мера. А вот Ослу -есть угроза. Клоун может вссаться и побежать в Ростов.
показати весь коментар
03.05.2020 18:42 Відповісти
У мера есть свои полномочия которые ему делегировал народ который его выбирал. Тем пусть и занимаеться. Да и никто его уже не поддерживает. Решил перед выборами ва-банк пойти. Авось прокатит.
показати весь коментар
03.05.2020 18:55 Відповісти
Откуда у тебя информация шо мера никто не поддерживает? Ты скрыто-латентный поклонник Осла, я подозреваю?
показати весь коментар
03.05.2020 18:57 Відповісти
Да я просто догадываюсь. С 2015 много воды утекло и те элиты которые тогда были на коне сейчас почти все растворились потому что никто и не думал выполнять никаких обещаний.
показати весь коментар
03.05.2020 19:01 Відповісти
Народ его выбрал, и мэр защищает именно народ, его малый и средний бизнес. доход с которого позврляет людям жить.
показати весь коментар
03.05.2020 22:45 Відповісти
Какие вьіводьі? Толиков много, вова один. Проще удавить одного вову,чем 25 толиков.
И ето будет сделано.
показати весь коментар
03.05.2020 19:32 Відповісти
Палки полиции сделали свое дело. Стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса. Еще месяц назад прогнозы по распространению коронавируса в Индии - стране с населением 1,35 миллиарда человек - были неутешительными. Страна https://edition.cnn.com/2020/04/03/asia/india-doctors-coronavirus-intl-hnk/index.html готовилась к тому, что количество зараженных будет исчисляться миллионами, а эпидемия приобретет лавинообразный характер.
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 807
показати весь коментар
03.05.2020 18:22 Відповісти
хехе, кто то не знал о кастовости индусов? Кто то не знал, что индус желает умереть и по быстрее свалить с этого света в небытие? Тот ничего не знает о Буддизме и судить по масонски, по коммуняцки.
показати весь коментар
04.05.2020 11:20 Відповісти
Це чудо хоче сказати що будучи мером обласного центру нічого не вкрав?
показати весь коментар
03.05.2020 18:22 Відповісти
Посадили 40 миллионов человеков под замок дома.Кошмар,но никто не пикнул,потому, что понимали - это не шутки. Мы готовы были нести какие-то лишения,чтобы...что? Март,апрель..А ничего. Видосики, дешевый пиар,чехарда в кабмине,ребята делают свой маленький и немаленький гешефт.
-Эй там на мостике, мы же тут в трюме,все,как один!
-Ответ - сиди там молча,это законно. Мы такой закон приняли.А ,не приняли? Так премьер распорядился - а он круче закона.
-Так делайте тогда что нибудь для тех,кто в трюме тоже!
-А ты на балконе прибери сначала и позвони родителям.
-Да я на балконе давно прибрал и старый уже,за 60,но жрать хочется.
-Тогда в морг,минздрав же предупредил, что тебя уже практически нет!
И тд и тп.
Что-то мне кажется, что дебилы не только в трюме.
показати весь коментар
03.05.2020 18:28 Відповісти
А на лице написано обратное . Уже и сам не рад , что вляпался ( или вляпали ? )
показати весь коментар
03.05.2020 18:30 Відповісти
Этот придурок взял в заложники целый город.
Неофеодал Хренов.
показати весь коментар
03.05.2020 18:34 Відповісти
А де про "сатанінськую сєкту" (с) в Черкасах?
Без сєкти якось нє то...
показати весь коментар
03.05.2020 18:53 Відповісти
А целый город никак не протестует - наоборот - благодарен мэру.
показати весь коментар
03.05.2020 22:47 Відповісти
будет, будет.
показати весь коментар
03.05.2020 18:34 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 8700
показати весь коментар
03.05.2020 18:46 Відповісти
Це не той кіт ліворуч - товстенький - що жив в Турції - в Істанбулі чи Анкарі - і був відомий відвідувач місцевих ресторанів і кафешек і ринків? Потім він помер і йому справжній пам'ятник зробили на вулиці?

До речі, в Турції та Ізраїлю таке приемне відношення до котів що я був шоковоний. Навіть в США не так добре до них відносяться. Там котячий рай. Може тому люди там непогано живуть?
показати весь коментар
04.05.2020 09:47 Відповісти
Дебіли,йшли би ви в країну смартфонів.
показати весь коментар
03.05.2020 18:55 Відповісти
Необхідно терміново повертати норму Закону, відповідно до якої прокурор ( або префект/голова адміністрації Президента України обласного рівня) мають право вносити протест на рішення органу місцевого самоврядування і тим самим зупиняти дію рішення такого органу місцевого самоврядування, якщо воно протирічить національним інтересам.
В українськиї реаліях безконтрольність місцевого самоврядування призведе до появи міцевих князьків-казнокрадів, які будуть прикриватися колективною безвідповідальністю, а крім того, такі феодаои в будь-який час можуть всунути ніж в спину державі.
Уряд країни запровадив карантинні норми на виконання Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", а тому радив би мерам спочатку вивчити українське законодавство, а потім приймати рішення про ті чи інші кроки.
показати весь коментар
03.05.2020 19:03 Відповісти
Вот адекватный комментарий. Эта децентрализация несет угрозу нацбезопасности. Выходит та же Раша может купить местного князька и действовать его руками на раскол государства.
показати весь коментар
03.05.2020 20:16 Відповісти
"Кіт Мурзік" - чисто московітське прізвисько.
Українці котів так не кличуть, навіть найбільш замурзаних.
показати весь коментар
03.05.2020 22:54 Відповісти
... черкаський мер хайпує на максималках з огляду на місцеві вибори.
Сьогодні я переглянув відео https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAgmD3eKhaEkXJpJjn0ugnJj-YsX6nSFZ5LUldgH3r9uBWT7TvX49Be94Jy74z7tmCipT2Hu71KybVj&fref=mentions Oleksii Bratushchak , з якого дізнався, що лише півтора місяці тому пан Бондаренко був агресивним апологетом карантину, записував відеоролики, закликав поліцію не не церемонитися з порушниками і посилався на китайський досвід.
Я навіть розшифрував мій улюблений пасаж цього влогера. «Звертаюся до правоохоронних органів. Я попросив би вас жорсткіше діяти в даній ситуації. Час настав. Тому що та демократія, яка відбувається зараз, вона ні до чого гарного не приведе. Ви бачите події, які відбулися в Китаї. Тільки жорсткі міри карантину вони фактично побороли епідемію».
Важливий факт: на той момент в Черкасах не було жодного випадку захворювання, сьогодні - 300 по області. Тоді він захищав карантин і вимагав жорстких дій, сьогодні він скасовує. Де логіка? Але виникає питання: коли Бондаренко був щирим - тоді чи зараз? Чи його щирість напряму залежить від політичної кон'юнктури? Давайте дивитися на це з точки зору логіки, а не з точки зору туги за новим гетьманом.

https://www.facebook.com/applecrysis?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBWB3JwHPhAjqxTLprSZzAAFs5jQdn8EN8s-GyTNen97J4u8nEG7IhEusPVrTITCbVf_GZDDjt2EGMf&hc_ref=ARQ2xWNyTC-********************************************************&fref=nf Sergii Ivanov
https://www.facebook.com/applecrysis/videos/2568727476674388/ 3 ч. ·
показати весь коментар
03.05.2020 19:03 Відповісти
Так, його щирість напряму залежить від кон'юнктури.
Буквально хвилин 20 тому дивилась на Прямому його відповіді репортерам. Чи то його кудись викликали, і він, вийшовши давав короткий брифінг, на сходах під якоюсь будівлею, я включила не спочатку.
Коротше, "ньос дичЬ". Про "папєрєдніков", про посадки "вєсной" , про його надії на краще з приходом Буби .
показати весь коментар
04.05.2020 13:32 Відповісти
Если сделаешь у себя епидемию,как в Нью-Йорке-народ,тебя казнит.
показати весь коментар
03.05.2020 19:07 Відповісти
Народ буде казнитььь і катувати лише сусідів-інтеллігентів. А перед бандюками кланятись.
показати весь коментар
04.05.2020 09:49 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 6674
показати весь коментар
03.05.2020 19:11 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 8299
показати весь коментар
03.05.2020 19:13 Відповісти
И к ему эти фото ?
показати весь коментар
03.05.2020 22:33 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений" - Цензор.НЕТ 5154
показати весь коментар
03.05.2020 19:16 Відповісти
будет повьішение рейтинга
показати весь коментар
03.05.2020 20:28 Відповісти
https://twitter.com/DXujove

https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно https://twitter.com/DXujove @DXujove https://twitter.com/DXujove/status/1256500236467519488 2 мая

Черкаси завжди були базовим містом БЮТ.
Колись мером там був всім відомий олійник який згодом перебіг до ригів і зараз в бігах.
Думаю, вчорашній демарш мера, це гра баби Юлі, чорта і бєні для тиску на бубочку.
Почався процес загону "зЕкабанчика" в куток.
Але чекаймо що буде далі)
показати весь коментар
03.05.2020 21:17 Відповісти
Ой не будь так уверен. Твоя дорога оборвана...нет у тебя дороги, а значит... ты на конце пути. Что это значит? Скоро мы все узнаем.
показати весь коментар
03.05.2020 21:20 Відповісти
ты на конце пути
*********
Як ви нєжно про ***** і його конєц. )))
показати весь коментар
03.05.2020 22:40 Відповісти
Что то много этого лысого козла на экране.Оно того не стоит
показати весь коментар
03.05.2020 22:07 Відповісти
Козёл на Банковой сидит, по клавишам рояля чем-то шевелит.
Если каратин, то для всех, в первую очередь для депутатов.
А не принимать закон о продаже земли, загнав граждан в стойло карантина.
Закон о земле будет признан нелегитимным.
показати весь коментар
03.05.2020 22:52 Відповісти
Казли, яки заважають вам жити?))
показати весь коментар
04.05.2020 09:50 Відповісти
Я сказал: "Друзья, когда будем выполнять постановления Кабинета Министров в полном объеме, в том числе о распределении средств дорожной субвенции, тогда будем обсуждать что-то".

все свелось к банальному дележу бабла.
показати весь коментар
03.05.2020 23:09 Відповісти
Всё свелось к банальному выполнению ЗАКОНА.
Постановление Кабинета Министров - закон !
И есть разница между натыренным "баблом" и выделенным городу БЮДЖЕТОМ.
Без бюджета ни один город не живёт - даже Нью-Йорк.
показати весь коментар
03.05.2020 23:27 Відповісти
постановление кабинета министров, как выясняется, не закон.
просто недомэрку хочется бюджеты по-больше пилить.
прям героя-рэволюционера из него сделали, типа никто не в курсе кто он
показати весь коментар
04.05.2020 09:29 Відповісти
Не этот ли лысый революционер год назад делал всё, чтобы шмаркля в Черкассах победила на выборах?
показати весь коментар
04.05.2020 09:30 Відповісти
Чувак возомнил себя крутым и решил "посцать против ветра".
показати весь коментар
04.05.2020 09:46 Відповісти
Пане Анатолію, всіх зе3,14...сів наХ... посилай!
показати весь коментар
04.05.2020 09:58 Відповісти
Первый человек на обетованной украинской земле, решившийся сказать - нет. Практически Второе пришествие Христа)
показати весь коментар
04.05.2020 11:21 Відповісти
Это порохобот? Чего он на Цензоре так часто маячит
показати весь коментар
04.05.2020 11:22 Відповісти
