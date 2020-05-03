Мер Черкас Бондаренко: "Нічого мені не буде. Я впевнений"

Мер Черкас Анатолій Бондаренко не боїться, що проти нього можуть відкрити якісь кримінальні справи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.UA.

На запитання щодо можливих справ проти нього за дострокове пом’якшення карантину міський голова Черкас відповів: "Нічого мені не буде. Я впевнений. Можливо, хіба що за якимись іншими справами, сфабрикують, витягнуть із-під столу старі справи. Вже мені передавали таке. (...) Різні справи є. Але всі справи закрито".

"Вони просто хочуть зробити мерів ручними. Ось і все", - упевнений глава Черкас.

Також він розповів про дзвінок Віталія Кличка:

"Після першої (заяви. - Ред.) мені зателефонував Віталій Кличко. Йому перед тим зателефонував Шмигаль. Пропонувалися певні речі... Скасувати рішення. Я сказав: "Друзі, коли будемо виконувати постанови Кабінету Міністрів у повному обсязі, зокрема про розподіл коштів дорожньої субвенції, тоді будемо обговорювати щось". Тоді мені почали розказувати, скільки справ на мене є…" - зазначає Бондаренко.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Пізніше Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранку.