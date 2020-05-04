РУС
Новости
Мэр Черкасс Бондаренко пришел в полицию, но допрос отменили

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, которого ранее вызвали на допрос в уголовном производстве об ослаблении карантинных мер в городе, пришел в полицию, но никаких следственных действий с ним не провели.

"Мне прислали сообщение об отмене (допроса. - Ред.) ... Но я пришел как законопослушный гражданин, чтобы потом не сказали, что это сообщение вам прислали пранкеры и вы не явились на допрос", - пояснил собравшимся у здания полиции, Бондаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он заявил, что считает решение исполкома об ослаблении карантина в городе "восстановлением социальной справедливости", потому что закон не может применяться выборочно.

"Эпидемиологическая ситуация в Черкассах под контролем. Количество выписанных превышает количество заболевших. Когда мы сделали анализ, ни один работник супермаркета не заболел ни один работник "Эпицентра" не заболел, где тысячи людей были вместе, то решили, что можем ослабить карантин до известной степени, но исключительно с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм", - отметил городской голова.

Он пообещал, что городская власть будет защищать каждого предпринимателя, которому грозит преследование со стороны правоохранителей за разрешенную исполкомом работу.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Автор: 

допрос (1374) карантин (16729) Нацполиция (16779) Черкассы (871) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+19
в общем, аваков снова обделался со страху))
показать весь комментарий
04.05.2020 16:49 Ответить
+19
Какие там переговоры с ****** если Зеля даже мэра Черкасс зассал?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:49 Ответить
+11
та он от комара писяет, а тут - цельный миськый голова!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 16:53 Ответить
в общем, аваков снова обделался со страху))
показать весь комментарий
04.05.2020 16:49 Ответить
Мер Черкас переміг, уряд відмінив карантин.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:55 Ответить
Продовжив карантин до 22 травня!
показать весь комментарий
04.05.2020 16:59 Ответить
Но послабление карантина уже вводят, чего и добивался мэр Черкасс. Ведь он же тоже не собирался отменять карантин а просто ослабить его.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:01 Ответить
То вже не карантин буде до 22 травня, то вже буде масочний режим.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:23 Ответить
Вибираємо в президенти українця, всю ж2 бидлоту на нари.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:25 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 17:04 Ответить
Какие там переговоры с ****** если Зеля даже мэра Черкасс зассал?
показать весь комментарий
04.05.2020 16:49 Ответить
та он от комара писяет, а тут - цельный миськый голова!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 16:53 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2020 19:53 Ответить
і знов гебешний копіпаст

...Безперечно, це цинічна політична гра живою людиною, і мозковий центр цієї гри знаходиться в ФСБ, навіть не в Україні - стилістика видає. А що цієї стилістики більшість не впізнає - це тільки результат нашого невігластва, повного незнання історії, невідання, що таке влада спецслужб і яка їхня логіка дій.
На наших очах працює класична сталінська технологія «творення народної героїні мера-героя» - весь інформресурс РФ в УА на те задіяно, і, власне, по тому, наскільки аудиторія виявляється до цієї технології сприйнятлива, можна провести чітку розмежувальну лінію - де кінчається радянська/російська цивілізація, і починається гуманістична, європейська. - О. Забужко https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
показать весь комментарий
04.05.2020 16:53 Ответить
Как раз, стратегия - "всех к ногтю", это стратегия рашки и всех тоталитарных режимов.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:58 Ответить
При Сталине Бондаренко уже к вечеру б расстреляли, а на России у него сразу нашли б пачку кокса. А Забужко вообще что то в єпидемиологии или администрировании тямить?
показать весь комментарий
04.05.2020 17:14 Ответить
Забужко не розуміє, що людям потрібно працювати
показать весь комментарий
04.05.2020 16:58 Ответить
Забужко , и ты тут мельтешишь. Без тебя тошно.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:05 Ответить
Що саме хтіла сказати ющенкова ***** забужчиха?
показать весь комментарий
04.05.2020 18:57 Ответить
Организм поугрожал, а потом ему объяснили перспективы в суде и он опять окунулся в глобальную проблему - открытие рынков
показать весь комментарий
04.05.2020 16:55 Ответить
Толь ЗЕ написил анализы, толи понял что со своими приветами сделал в очередной раз херню..
показать весь комментарий
04.05.2020 16:55 Ответить
Аваков обосрался и дал заднюю
показать весь комментарий
04.05.2020 16:56 Ответить
уже не интересно...
показать весь комментарий
04.05.2020 16:59 Ответить
Герой нашего времени .

Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного и круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.

А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника

Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули

Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны
показать весь комментарий
04.05.2020 17:00 Ответить
Всі ми тепер знаємо, що мер Черкас Бондаренко.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:01 Ответить
И чем ответил Зеля? Как всегда - обосрался и спрятался.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:02 Ответить
Что ж ты фраер-сдал назад(М.Круг.)
показать весь комментарий
04.05.2020 17:20 Ответить
Маємо ще одного героя. Уже мали Савченко, Килу...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:21 Ответить
Сашко Билый еще был...
показать весь комментарий
04.05.2020 17:26 Ответить
Ему надо на допросы брать с собой человек хоть 200 местных активистов. У каждого в руке по покрышке, а у одного факел!
показать весь комментарий
04.05.2020 17:23 Ответить
Авакян с Ляшко лоханулись. Завезли бы тысяч 20 тестов. Провели тестирование. Ой-ой-ой вспышка вируса. И поехал бы на цугундер шить рукавицы на зону.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:46 Ответить
завезли БЫ. А вот не завезли, а только из подворотни начали гавкать.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:01 Ответить
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/
Вот оно чё,а я то думаю засланный казачёк.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:53 Ответить
А почему не поставить научный эксперимент на отдельно взятом городе Черкассы? Отмена карантина,живи как раньше! На такие эксперименты попробуй найди добровольцев хоть за какие деньги.Только осужденные к смерти могли рискнуть.
А здесь все согласны, и руководство города и нескорэнный нарид Черкасс. Ценой жизни этой короносотни,или коронотысячи можно спасти десятки тысяч жизней адекватных законопослушных украинцев в остальных городах. Садовой тоже может присоединиться всиею своею родыною
показать весь комментарий
04.05.2020 18:01 Ответить
В слідчого мабуть в горлі пересохло, не зміг допит провести.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:15 Ответить
Українцям, українську владу, хватить годувати інородців.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:27 Ответить
Мабуть слідчі зрозуміли, що після допитів Толіка доведеться викликати на допит і ЗЄмоніку і допитувати його як він розвантажував АН-225 для Епіка, а за таке можна й по фуражці отримати.
показать весь комментарий
04.05.2020 20:53 Ответить
красава вообще, тролит ********* не по-децки
показать весь комментарий
05.05.2020 00:21 Ответить
 
 