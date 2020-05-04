Мэр Черкасс Бондаренко пришел в полицию, но допрос отменили

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, которого ранее вызвали на допрос в уголовном производстве об ослаблении карантинных мер в городе, пришел в полицию, но никаких следственных действий с ним не провели.

"Мне прислали сообщение об отмене (допроса. - Ред.) ... Но я пришел как законопослушный гражданин, чтобы потом не сказали, что это сообщение вам прислали пранкеры и вы не явились на допрос", - пояснил собравшимся у здания полиции, Бондаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он заявил, что считает решение исполкома об ослаблении карантина в городе "восстановлением социальной справедливости", потому что закон не может применяться выборочно.

"Эпидемиологическая ситуация в Черкассах под контролем. Количество выписанных превышает количество заболевших. Когда мы сделали анализ, ни один работник супермаркета не заболел ни один работник "Эпицентра" не заболел, где тысячи людей были вместе, то решили, что можем ослабить карантин до известной степени, но исключительно с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм", - отметил городской голова.

Он пообещал, что городская власть будет защищать каждого предпринимателя, которому грозит преследование со стороны правоохранителей за разрешенную исполкомом работу.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.