Мер Черкас Бондаренко прийшов у поліцію, але допит скасували

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, якого раніше викликали на допит у кримінальному провадженні про послаблення карантинних заходів у місті, прийшов у поліцію, але жодних слідчих дій із ним не провели.

"Мені прислали повідомлення про скасування (допиту - ред.)... Але я прийшов як законослухняний громадянин, щоб потім не сказали, що це повідомлення вам прислав пранкер і ви не з'явилися на допит", - пояснив людям, які зібралися біля будівлі поліції, Бондаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він заявив, що вважає рішення виконкому про послаблення карантину в місті "відновленням соціальної справедливості", тому що закон не може застосовуватися вибірково.

"Епідеміологічна ситуація в Черкасах під контролем. Кількість виписаних перевищує кількість захворілих. Коли ми зробили аналіз, що жоден працівник супермаркету не захворів, жоден працівник "Епіцентру" не захворів, де тисячі людей були скупчені, то вирішили, що можемо послабити карантин до певної міри, але виключно з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм", - зазначив міський голова.

Він пообіцяв, що міська влада буде захищати кожного підприємця, якому загрожуватиме переслідування з боку правоохоронців за дозволену виконкомом роботу.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.