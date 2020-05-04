УКР
Мер Черкас Бондаренко прийшов у поліцію, але допит скасували

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, якого раніше викликали на допит у кримінальному провадженні про послаблення карантинних заходів у місті, прийшов у поліцію, але жодних слідчих дій із ним не провели.

"Мені прислали повідомлення про скасування (допиту - ред.)... Але я прийшов як законослухняний громадянин, щоб потім не сказали, що це повідомлення вам прислав пранкер і ви не з'явилися на допит", - пояснив людям, які зібралися біля будівлі поліції, Бондаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він заявив, що вважає рішення виконкому про послаблення карантину в місті "відновленням соціальної справедливості", тому що закон не може застосовуватися вибірково.

"Епідеміологічна ситуація в Черкасах під контролем. Кількість виписаних перевищує кількість захворілих. Коли ми зробили аналіз, що жоден працівник супермаркету не захворів, жоден працівник "Епіцентру" не захворів, де тисячі людей були скупчені, то вирішили, що можемо послабити карантин до певної міри, але виключно з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм", - зазначив міський голова.

Він пообіцяв, що міська влада буде захищати кожного підприємця, якому загрожуватиме переслідування з боку правоохоронців за дозволену виконкомом роботу.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

допит карантин Нацполіція Черкаси Бондаренко Анатолій COVID-19 коронавірус
Топ коментарі
+19
в общем, аваков снова обделался со страху))
показати весь коментар
04.05.2020 16:49 Відповісти
+19
Какие там переговоры с ****** если Зеля даже мэра Черкасс зассал?
показати весь коментар
04.05.2020 16:49 Відповісти
+11
та он от комара писяет, а тут - цельный миськый голова!!!
показати весь коментар
04.05.2020 16:53 Відповісти
в общем, аваков снова обделался со страху))
показати весь коментар
04.05.2020 16:49 Відповісти
Мер Черкас переміг, уряд відмінив карантин.
показати весь коментар
04.05.2020 16:55 Відповісти
Продовжив карантин до 22 травня!
показати весь коментар
04.05.2020 16:59 Відповісти
Но послабление карантина уже вводят, чего и добивался мэр Черкасс. Ведь он же тоже не собирался отменять карантин а просто ослабить его.
показати весь коментар
04.05.2020 17:01 Відповісти
То вже не карантин буде до 22 травня, то вже буде масочний режим.
показати весь коментар
04.05.2020 17:23 Відповісти
Вибираємо в президенти українця, всю ж2 бидлоту на нари.
показати весь коментар
04.05.2020 22:25 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 17:04 Відповісти
Какие там переговоры с ****** если Зеля даже мэра Черкасс зассал?
показати весь коментар
04.05.2020 16:49 Відповісти
та он от комара писяет, а тут - цельный миськый голова!!!
показати весь коментар
04.05.2020 16:53 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2020 19:53 Відповісти
і знов гебешний копіпаст

...Безперечно, це цинічна політична гра живою людиною, і мозковий центр цієї гри знаходиться в ФСБ, навіть не в Україні - стилістика видає. А що цієї стилістики більшість не впізнає - це тільки результат нашого невігластва, повного незнання історії, невідання, що таке влада спецслужб і яка їхня логіка дій.
На наших очах працює класична сталінська технологія «творення народної героїні мера-героя» - весь інформресурс РФ в УА на те задіяно, і, власне, по тому, наскільки аудиторія виявляється до цієї технології сприйнятлива, можна провести чітку розмежувальну лінію - де кінчається радянська/російська цивілізація, і починається гуманістична, європейська. - О. Забужко https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
показати весь коментар
04.05.2020 16:53 Відповісти
Как раз, стратегия - "всех к ногтю", это стратегия рашки и всех тоталитарных режимов.
показати весь коментар
04.05.2020 16:58 Відповісти
При Сталине Бондаренко уже к вечеру б расстреляли, а на России у него сразу нашли б пачку кокса. А Забужко вообще что то в єпидемиологии или администрировании тямить?
показати весь коментар
04.05.2020 17:14 Відповісти
Забужко не розуміє, що людям потрібно працювати
показати весь коментар
04.05.2020 16:58 Відповісти
Забужко , и ты тут мельтешишь. Без тебя тошно.
показати весь коментар
04.05.2020 17:05 Відповісти
Що саме хтіла сказати ющенкова ***** забужчиха?
показати весь коментар
04.05.2020 18:57 Відповісти
Организм поугрожал, а потом ему объяснили перспективы в суде и он опять окунулся в глобальную проблему - открытие рынков
показати весь коментар
04.05.2020 16:55 Відповісти
Толь ЗЕ написил анализы, толи понял что со своими приветами сделал в очередной раз херню..
показати весь коментар
04.05.2020 16:55 Відповісти
Аваков обосрался и дал заднюю
показати весь коментар
04.05.2020 16:56 Відповісти
уже не интересно...
показати весь коментар
04.05.2020 16:59 Відповісти
Герой нашего времени .

Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного и круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.

А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника

Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули

Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны
показати весь коментар
04.05.2020 17:00 Відповісти
Всі ми тепер знаємо, що мер Черкас Бондаренко.
показати весь коментар
04.05.2020 17:01 Відповісти
И чем ответил Зеля? Как всегда - обосрался и спрятался.
показати весь коментар
04.05.2020 17:02 Відповісти
Что ж ты фраер-сдал назад(М.Круг.)
показати весь коментар
04.05.2020 17:20 Відповісти
Маємо ще одного героя. Уже мали Савченко, Килу...
показати весь коментар
04.05.2020 17:21 Відповісти
Сашко Билый еще был...
показати весь коментар
04.05.2020 17:26 Відповісти
Ему надо на допросы брать с собой человек хоть 200 местных активистов. У каждого в руке по покрышке, а у одного факел!
показати весь коментар
04.05.2020 17:23 Відповісти
Авакян с Ляшко лоханулись. Завезли бы тысяч 20 тестов. Провели тестирование. Ой-ой-ой вспышка вируса. И поехал бы на цугундер шить рукавицы на зону.
показати весь коментар
04.05.2020 17:46 Відповісти
завезли БЫ. А вот не завезли, а только из подворотни начали гавкать.
показати весь коментар
04.05.2020 19:01 Відповісти
http://rusjev.net/2020/05/03/andrey-piontkovskiy-andrey-ermak-zaverbovan-rossiyskimi-spetssluzhbami-pod-agenturnoy-klichkoy-kozyir/
Вот оно чё,а я то думаю засланный казачёк.
показати весь коментар
04.05.2020 17:53 Відповісти
А почему не поставить научный эксперимент на отдельно взятом городе Черкассы? Отмена карантина,живи как раньше! На такие эксперименты попробуй найди добровольцев хоть за какие деньги.Только осужденные к смерти могли рискнуть.
А здесь все согласны, и руководство города и нескорэнный нарид Черкасс. Ценой жизни этой короносотни,или коронотысячи можно спасти десятки тысяч жизней адекватных законопослушных украинцев в остальных городах. Садовой тоже может присоединиться всиею своею родыною
показати весь коментар
04.05.2020 18:01 Відповісти
В слідчого мабуть в горлі пересохло, не зміг допит провести.
показати весь коментар
04.05.2020 19:15 Відповісти
Українцям, українську владу, хватить годувати інородців.
показати весь коментар
04.05.2020 22:27 Відповісти
Мабуть слідчі зрозуміли, що після допитів Толіка доведеться викликати на допит і ЗЄмоніку і допитувати його як він розвантажував АН-225 для Епіка, а за таке можна й по фуражці отримати.
показати весь коментар
04.05.2020 20:53 Відповісти
красава вообще, тролит ********* не по-децки
показати весь коментар
05.05.2020 00:21 Відповісти
 
 