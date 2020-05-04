Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що не хотів би, щоб країною "правили дилетанти, які є на сьогоднішній день".

передає Цензор.НЕТ.

Бондаренко зазначив, що ситуація з коронавірусом у місті "під контролем", а в місцевій інфекційній лікарні лише 14 пацієнтів з COVID-19. Він також спростував інформацію, яка раніше з'явилася в мережі, про те, що в місто направлено додаткові сили Нацгвардії.

"Поки що ніякої Нацгвардії не бачив, все спокійно. … Хто вам сказав, що Черкаси посідають одну з перших сходинок (щодо захворюваності на COVID-19?). Це Черкаська область, це не статистика (по місту). Зараз 14 хворих у Черкаській міській інфекційній лікарні. Так що, я думаю, немає жодних проблем, все під контролем і все працює", - сказав Бондаренко.

Черкаський міський голова припустив, що його конфлікт із владою країни обумовлений тим, що він "посмів перечити "центру" і сказав те, що думає вся країна". Також Бондаренко розкритикував "подвійні стандарти", які, за його словами, спостерігаються під час карантину в Україні.

"Окремі ресторани та окремі великі бізнеси працюють, а малі підприємці, громадяни України мають у цей період залишатися вдома, не мають вийти в парк, сходити в ломбард, якийсь невеликий магазинчик, зате мають у тисячних чергах стояти до Епіцентру", — зазначив мер.

За словами Бондаренка, в Черкасах немає порушень режиму карантину, а рішення про його послаблення було ухвалено, аби "розвантажити Епіцентри, дати можливість виживати малим підприємцям і була нормальною санітарно-епідеміологічна ситуація".

На закінчення Бондаренко додав, що протистояння між органами державної влади та місцевою владою можуть призвести до "хаосу в країні".

"Ми не хочемо, щоби нами керували дилетанти. Один уряд змінився, інший - ми не бачимо нормального діалогу між органами державної влади і органами місцевого самоврядування. … Наскільки мені відомо (мені доповідають), вже і темники наготовили в "Слузі народу": як дискредитувати міського голову, як зробити з нього корупціонера, наркомана тощо. На жаль, влада нова, а методи старі", - заявив мер Черкас.

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.