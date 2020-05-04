Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"
Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що не хотів би, щоб країною "правили дилетанти, які є на сьогоднішній день".
Про це він сказав у коментарі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
Бондаренко зазначив, що ситуація з коронавірусом у місті "під контролем", а в місцевій інфекційній лікарні лише 14 пацієнтів з COVID-19. Він також спростував інформацію, яка раніше з'явилася в мережі, про те, що в місто направлено додаткові сили Нацгвардії.
"Поки що ніякої Нацгвардії не бачив, все спокійно. … Хто вам сказав, що Черкаси посідають одну з перших сходинок (щодо захворюваності на COVID-19?). Це Черкаська область, це не статистика (по місту). Зараз 14 хворих у Черкаській міській інфекційній лікарні. Так що, я думаю, немає жодних проблем, все під контролем і все працює", - сказав Бондаренко.
Черкаський міський голова припустив, що його конфлікт із владою країни обумовлений тим, що він "посмів перечити "центру" і сказав те, що думає вся країна". Також Бондаренко розкритикував "подвійні стандарти", які, за його словами, спостерігаються під час карантину в Україні.
"Окремі ресторани та окремі великі бізнеси працюють, а малі підприємці, громадяни України мають у цей період залишатися вдома, не мають вийти в парк, сходити в ломбард, якийсь невеликий магазинчик, зате мають у тисячних чергах стояти до Епіцентру", — зазначив мер.
За словами Бондаренка, в Черкасах немає порушень режиму карантину, а рішення про його послаблення було ухвалено, аби "розвантажити Епіцентри, дати можливість виживати малим підприємцям і була нормальною санітарно-епідеміологічна ситуація".
На закінчення Бондаренко додав, що протистояння між органами державної влади та місцевою владою можуть призвести до "хаосу в країні".
"Ми не хочемо, щоби нами керували дилетанти. Один уряд змінився, інший - ми не бачимо нормального діалогу між органами державної влади і органами місцевого самоврядування. … Наскільки мені відомо (мені доповідають), вже і темники наготовили в "Слузі народу": як дискредитувати міського голову, як зробити з нього корупціонера, наркомана тощо. На жаль, влада нова, а методи старі", - заявив мер Черкас.
Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.
Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.
Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.
Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.
Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".
Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.
И самый главный вопрос: какого хрена вы, зебилы, поменяли умного проукраинского президента, про которого вам по 1+1 сказали, что он барыга и мародер, на реального придурка и шута ?
Жаль, что целым странам не выписывают премию Дарвина, могли бы хоть бюджет пополнить.
А ещё раз так сможешь?))
Тільки на мові)
Вас таке пояснення влаштовує?
анубіси - животні умні
Це люди для нього, - лише підвладні йому вмістилища душ, яких він буде супроводжувати у Царство Мертвих.
Мер Черкас настільки крутий, що сциконув підписати рішення виконкому про дозвіл на торгівлю.
За нього це зробив зам із приміткою "за умови дотримання закону про карантинні заходи".
Де там ті ..., що ще вчора-позавчора носили його на руках?
...Безперечно, це цинічна політична гра живою людиною, і мозковий центр цієї гри знаходиться в ФСБ, навіть не в Україні - стилістика видає. А що цієї стилістики більшість не впізнає - це тільки результат нашого невігластва, повного незнання історії, невідання, що таке влада спецслужб і яка їхня логіка дій.
На наших очах працює класична сталінська технологія «творення
народної героїнімера-героя» - весь інформресурс РФ в УА на те задіяно, і, власне, по тому, наскільки аудиторія виявляється до цієї технології сприйнятлива, можна провести чітку розмежувальну лінію - де кінчається радянська/російська цивілізація, і починається гуманістична, європейська. - О. Забужко https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
императора, короля, царяпрезидента...а далее поглощение оборзевшего феодала разом со всей вотчиной чужим царем незнакомым или знакомым до боли в анусе ...например ордынским...
Чувствуете величину его мощи? А раньше мы про него ничего не видели и не слышали.
А теперь товарищ начал к выборам пиариться: хвастануть особо нечем, выборы близко, а тут короновирус как раз подвернулся и карантин затянулся, - давай хоть на нем попиаримся.
Фу, какие же они все властолюбцы! Противно.
И съедать их, зеленых,надо не за это, а за другие дела и делишки.
Критика нужна, но по существу!
Так что, ребята, пиарьтесь на чем-нибудь другом.
Єслі снял косоворотку, значіть, шо-то падаріл. ЛюдЯм. Нужним.
Вот па ентім прізнакам нужна бароцца і пабіждать карупцію!
Логіка!!!
Вот же ж, русахвоб крадучій!
казаки,посолитые, мещане каждый имел свой суд и законы по которым они жили, переход свободный и у каждого свои обязанности, а сверху Гетьман с сердюцкими полками и судом разбирал их споры. Но снизу Они все вместе не давали увеличиваться владе гетьмана. Примерно так.