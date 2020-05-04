УКР
Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"

Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що не хотів би, щоб країною "правили дилетанти, які є на сьогоднішній день".

Про це він сказав у коментарі Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

Бондаренко зазначив, що ситуація з коронавірусом у місті "під контролем", а в місцевій інфекційній лікарні лише 14 пацієнтів з COVID-19. Він також спростував інформацію, яка раніше з'явилася в мережі, про те, що в місто направлено додаткові сили Нацгвардії.

"Поки що ніякої Нацгвардії не бачив, все спокійно. … Хто вам сказав, що Черкаси посідають одну з перших сходинок (щодо захворюваності на COVID-19?). Це Черкаська область, це не статистика (по місту). Зараз 14 хворих у Черкаській міській інфекційній лікарні. Так що, я думаю, немає жодних проблем, все під контролем і все працює", - сказав Бондаренко.

Черкаський міський голова припустив, що його конфлікт із владою країни обумовлений тим, що він "посмів перечити "центру" і сказав те, що думає вся країна". Також Бондаренко розкритикував "подвійні стандарти", які, за його словами, спостерігаються під час карантину в Україні.

"Окремі ресторани та окремі великі бізнеси працюють, а малі підприємці, громадяни України мають у цей період залишатися вдома, не мають вийти в парк, сходити в ломбард, якийсь невеликий магазинчик, зате мають у тисячних чергах стояти до Епіцентру", — зазначив мер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко приблизно два місяці тому просив правоохоронців діяти жорсткіше з порушниками карантину: Демократія до добра не доведе. ВIДЕО

За словами Бондаренка, в Черкасах немає порушень режиму карантину, а рішення про його послаблення було ухвалено, аби "розвантажити Епіцентри, дати можливість виживати малим підприємцям і була нормальною санітарно-епідеміологічна ситуація".

На закінчення Бондаренко додав, що протистояння між органами державної влади та місцевою владою можуть призвести до "хаосу в країні".

"Ми не хочемо, щоби нами керували дилетанти. Один уряд змінився, інший - ми не бачимо нормального діалогу між органами державної влади і органами місцевого самоврядування. … Наскільки мені відомо (мені доповідають), вже і темники наготовили в "Слузі народу": як дискредитувати міського голову, як зробити з нього корупціонера, наркомана тощо. На жаль, влада нова, а методи старі", - заявив мер Черкас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: Мери міст не можуть скасовувати карантин. Це прерогатива виключно Кабміну

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП завили, що мер Черкас став жертвою пранка.

Автор: 

Кабмін (14385) Черкаси (586) Бондаренко Анатолій (58)
+84
Вам же говорили что старый Порох лучше новых двух зебилоидов, а вы ... Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты" - Цензор.НЕТ 6932
показати весь коментар
04.05.2020 10:57 Відповісти
+68
Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты" - Цензор.НЕТ 56
показати весь коментар
04.05.2020 11:07 Відповісти
+64
Наконец-то кто-то сказал правду ( "А король-то - ГОЛЫЙ !" (с)) .
показати весь коментар
04.05.2020 10:57 Відповісти
Вы верите в конец света?
показати весь коментар
04.05.2020 12:42 Відповісти
Дилетант этот мэр. Страной правит иудоглобализаторская мафия, которая вертит все так, что мэру только остается издавать комариный писк.
показати весь коментар
04.05.2020 12:24 Відповісти
Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего.
показати весь коментар
04.05.2020 12:28 Відповісти
Вот именно. Тупое лысоголовое ЧМО возомнило себя "вирусологом/эпидемиологом". Уверен на 200%, что воду каламутит оно не просто так. Наверное, хвост прижали. Воровать из местного бюджета стало труднее. Чует уголовные дела, которые "будут сфабрикованы" (как он уже вещал). Причем "патриотическое" соевое стадо на гэбнявых попов рот открывает, а ему подгавкивает. Хотя чем он лучше? Одного поля ягоды!
показати весь коментар
04.05.2020 13:03 Відповісти
Эй, зебилы. Весна почти прошла - где посаженные свинарчуки? Где завершение эпохи бедности? Кто толканул несколько миллионов масок заграницу во время эпидемии? Кто помогает Эпицентру возить товары самолетами и зарабатывать на крови умирающих от вируса? Кто понаоткрывал уголовных дел против волонтеров и патриотов, спасших страну в 2014-м? Кто не остановил войну просто перестав стрелять, но сдал часть территорий врагу? И чьи люби друзи увеличили прибыли на порядок после того как вы выбрали клоуна?

И самый главный вопрос: какого хрена вы, зебилы, поменяли умного проукраинского президента, про которого вам по 1+1 сказали, что он барыга и мародер, на реального придурка и шута ?

Жаль, что целым странам не выписывают премию Дарвина, могли бы хоть бюджет пополнить.
показати весь коментар
04.05.2020 12:34 Відповісти
что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься.
показати весь коментар
04.05.2020 12:41 Відповісти
свята правда.
показати весь коментар
05.05.2020 10:17 Відповісти
Ой, завали ты уже своё е-ло, чучело! Вышиванку оно ещё нацепило! "Дилетант"- это ТЫ, отмнеющий карантин во время пандемии, вопреки рекомендациям медиков/вирусологов и ученых всего мира! Не хочешь "дилетантов"- вали в отставку! Да ты и не просто "дилетант". Ты- ВРЕДИТЕЛЬ и кацапский ДИВЕРСАНТ!
показати весь коментар
04.05.2020 12:59 Відповісти
Вот лизнул ЗЕленым так лизнул))
А ещё раз так сможешь?))
Тільки на мові)
показати весь коментар
04.05.2020 13:10 Відповісти
Статуй неизвестной бубочки.
Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти" - Цензор.НЕТ 5428
показати весь коментар
04.05.2020 13:00 Відповісти
На картінці вище, - статуя єгипетського бога Анубіса. Тільки він там який поцуватий мальохо. Видно, скульптор був погано ознайомлений із єгипетською міфологією. )))
Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти" - Цензор.НЕТ 464
показати весь коментар
04.05.2020 16:01 Відповісти
анубисы не ходили в пиджаках с лацканами
показати весь коментар
04.05.2020 22:20 Відповісти
Ну, ладно, - Анубіс пєрєвоплотілся в Зєлєнубіса в пінжакє с карманАмі.
Вас таке пояснення влаштовує?
показати весь коментар
04.05.2020 22:40 Відповісти
ніт.

анубіси - животні умні
показати весь коментар
04.05.2020 22:46 Відповісти
Не богохульствуйтє, - Анубіс, - бог. Бог і заступник померлих.
Це люди для нього, - лише підвладні йому вмістилища душ, яких він буде супроводжувати у Царство Мертвих.
показати весь коментар
04.05.2020 22:56 Відповісти
Дилетант Зеленський, Порошенко професіонал з величезним позитивним досвідом.
показати весь коментар
04.05.2020 13:44 Відповісти
Да не мелочись, Бондаренко! Давай сразу организуй ЧНР, глядишь, и другие такие же "проффесиональные" подтянутся. Уже есть несколько очень недовольных "независимых и угнетаемых", жаждущих стать во главе ЗНР, еще одного ДНР да и другие не прочь перед грядущими выборами предстать гордыми, мудрыми и заботливыми защитниками всех несчастных. В свое время такие уже были, до сих пор остаются " гордыми молодыми республиками". Так что дерзай, выходи, в конце концов, сам на передовую, флаг тебе в руки и вперед! Да и не дрейфь так уже сильно, а то как-то несолидно выглядишь - защита у тебя мощная и уж точно профессиональная.
показати весь коментар
04.05.2020 13:50 Відповісти
ты допускаешь такую мысль, что некоторые люди могут не разбираться в том, что должны делать ?
показати весь коментар
04.05.2020 22:21 Відповісти
Высер очередной , не добитой ЗЕфанатки...
показати весь коментар
04.05.2020 23:37 Відповісти
то що ж ти так вслух і про себе...оце тобі цілу неділю реклама на цензорі перед виборами...мабуть юля башляє
показати весь коментар
04.05.2020 13:52 Відповісти
Быть героем это совершать ДОБРО в то время когда оно инужно...

Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.

А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника

Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули

Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны .
показати весь коментар
04.05.2020 13:52 Відповісти
що ви курите?
показати весь коментар
05.05.2020 10:21 Відповісти
Вот смотрю я на ету ситуацию и думаю себе....сидит чучело в вышиванка и зарождает сепаратизм в регионе...призывает к сопротивлению властям и игнорированию их требований....НО самое главное что вышиванка одел....типо щирый українець...вот такие псевдо патриоты и губят страну....государство ето команда один коллектив выбран народом для менеджмента государством....а фраза о том что мер Черкас не любит когда ним правят дилетанты....наталкивает на мысль что етот человек на подсознательном уровне есть приспособленцем и той бюрократической серой массой которая только и привыкла что подчиняться и выполнять приказы....человек свободный и уверенный в себе никогда так не скажет.....плюс в такую тяжёлую ситуацию для страны поднимать бунт и подбивать на ето других не только глупый но и омерзительный поступок...и скорее всего по приказу своих хозяев....
показати весь коментар
04.05.2020 13:54 Відповісти
Абсолютно верно . Дурно пахнет от всего этого демарша . Гнилью . А вышиванка - как защитный амулет для злодеев .
показати весь коментар
04.05.2020 20:12 Відповісти
верно. мер черкасс - дилетант.
показати весь коментар
04.05.2020 13:55 Відповісти
https://censor.net.ua/video_news/3193111/mer_cherkass_bondarenko_okolo_dvuh_mesyatsev_nazad_prosil_pravoohraniteleyi_deyistvovat_jestche_s_narushitelyami - я бы сказал что балабол и прокладка)
показати весь коментар
04.05.2020 18:52 Відповісти
Да, забыла похвалить тебя,Бондаренко. Момент ты тоже, как и твои предшественники, выбрал очень удачный. Молодец, настоящий "патриот"! В случае чего, как и они, зови на помощь сам знаешь кого, будут рады.
показати весь коментар
04.05.2020 14:04 Відповісти
Виговський Іван
@DEN04089

Мер Черкас настільки крутий, що сциконув підписати рішення виконкому про дозвіл на торгівлю.
За нього це зробив зам із приміткою "за умови дотримання закону про карантинні заходи".

Де там ті ..., що ще вчора-позавчора носили його на руках?
показати весь коментар
04.05.2020 14:08 Відповісти
і знов гебешний копіпаст

...Безперечно, це цинічна політична гра живою людиною, і мозковий центр цієї гри знаходиться в ФСБ, навіть не в Україні - стилістика видає. А що цієї стилістики більшість не впізнає - це тільки результат нашого невігластва, повного незнання історії, невідання, що таке влада спецслужб і яка їхня логіка дій.
На наших очах працює класична сталінська технологія «творення народної героїні мера-героя» - весь інформресурс РФ в УА на те задіяно, і, власне, по тому, наскільки аудиторія виявляється до цієї технології сприйнятлива, можна провести чітку розмежувальну лінію - де кінчається радянська/російська цивілізація, і починається гуманістична, європейська. - О. Забужко https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
показати весь коментар
04.05.2020 16:57 Відповісти
Такие бараны, как этот Бондаренко сами этого "дилетанта " и выбрали...Теперь вместе с идиотами страдает нормально люди
показати весь коментар
04.05.2020 14:12 Відповісти
Шо, серьезно?! Не хотят чтобы ими управляли дилетанты??? Смотрим результаты выборов по Черкассам и области...
показати весь коментар
04.05.2020 14:17 Відповісти
От жеж кидорас! Сам за Зебила топил изо всех сил, а теперь не хочет. Вот урода кусок!
показати весь коментар
04.05.2020 14:31 Відповісти
Молодец мэр , даже бронежилет одел !
показати весь коментар
04.05.2020 15:06 Відповісти
"Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"..

Мне одному кажется, что слово "мудаки" написано с ошибками?
показати весь коментар
04.05.2020 15:20 Відповісти
Так вот в чем заключается децентрализация...децентрализация это забитый *** местечковыми феодалами (князьями по скрепам) на центральную власть...феодал начинает показывать что его пиписька крепче чем у того кот. свыше, а точнее императора, короля, царя президента...а далее поглощение оборзевшего феодала разом со всей вотчиной чужим царем незнакомым или знакомым до боли в анусе ...например ордынским...
показати весь коментар
04.05.2020 16:08 Відповісти
Охохо, бедный ослик там от осознания что он осел и все его выставляют дураком, наверно начнет делать гадости и глупости. А Бондаренко оказывается крутой перец, так держать! Слава Україні!
показати весь коментар
04.05.2020 16:33 Відповісти
Ему докладывают...
Чувствуете величину его мощи? А раньше мы про него ничего не видели и не слышали.
А теперь товарищ начал к выборам пиариться: хвастануть особо нечем, выборы близко, а тут короновирус как раз подвернулся и карантин затянулся, - давай хоть на нем попиаримся.
Фу, какие же они все властолюбцы! Противно.
показати весь коментар
04.05.2020 16:40 Відповісти
Самое интересное, что с карантином команда Зеленского как раз сработала нормально, судя по тому, что у нас нет такого мора, как в более развитых странах. При нашем уровне медицине, худшей в Европе.
И съедать их, зеленых,надо не за это, а за другие дела и делишки.
Критика нужна, но по существу!
Так что, ребята, пиарьтесь на чем-нибудь другом.
показати весь коментар
04.05.2020 16:46 Відповісти
Вы где-нибудь видели хоть одного вороватого мэра ? В вышиванке ? Нонсенс . Братья Дубневичи в Верховной Раде - это совсем другое . Поэтому коррупционные дела - это новая власть и старые методы .Политические репрессии. Хаос . И все пропало .
показати весь коментар
04.05.2020 20:04 Відповісти
"95 кварталу" стало стыдно и он превратился в квартал Красных фонарей))) а может он такой и был?
показати весь коментар
04.05.2020 20:09 Відповісти
Тільки зараз підозра виникла?
показати весь коментар
04.05.2020 21:12 Відповісти
как ты догадался?
показати весь коментар
05.05.2020 08:15 Відповісти
Дедукція Сер.
показати весь коментар
05.05.2020 15:32 Відповісти
тебе нужно два года пахать чтобы купить такую вышиванку как у невороватого мэра
показати весь коментар
04.05.2020 23:39 Відповісти
Не просто ділетанти, а щей шкідники та вороги України.
показати весь коментар
04.05.2020 20:34 Відповісти
Дилетанты, это для них комплимент
показати весь коментар
04.05.2020 21:49 Відповісти
Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти" - Цензор.НЕТ 8119
показати весь коментар
04.05.2020 23:08 Відповісти
Если надел вышиванку, значит что то украл.
показати весь коментар
04.05.2020 23:12 Відповісти
Если надел вышиванку, значит что то украл.
************
Єслі снял косоворотку, значіть, шо-то падаріл. ЛюдЯм. Нужним.
Вот па ентім прізнакам нужна бароцца і пабіждать карупцію!
Логіка!!!
показати весь коментар
04.05.2020 23:25 Відповісти
Логика такова, что ему не заносят мзду с рынков, вот он и психует.
показати весь коментар
04.05.2020 23:34 Відповісти
Пайнятна, - єнта псіхічєськая атака косовороткой на риначния атнашенія.
Вот же ж, русахвоб крадучій!
показати весь коментар
04.05.2020 23:44 Відповісти
Народ захотел дилентантов, теперь будет пить чашу сию, пока не захлебнётся.
показати весь коментар
05.05.2020 00:08 Відповісти
Наш нарид в сциальном развитии инфантильный дебиленок а проще тупой халявщик искрене верящий что о его права кто то должен защищать после того как он отишачил смену. Защищать будут но не жизнь а существование для того чтобы ишачил на очередного защитника. И не мешал этим защитникам бороться за это право , забирать плоды твоего существования. Нужна програма для защиты защита самих себя от системы корыта. Суспильный добровольный договор. После Руины в тех условиях был он такой. Три стана
казаки,посолитые, мещане каждый имел свой суд и законы по которым они жили, переход свободный и у каждого свои обязанности, а сверху Гетьман с сердюцкими полками и судом разбирал их споры. Но снизу Они все вместе не давали увеличиваться владе гетьмана. Примерно так.
показати весь коментар
05.05.2020 09:43 Відповісти
Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"А ще рік тому дуже хотів і старався щоб так і було. Вже поприщило?Ну все ж таки " Краще пізно , ніж ніколи".
показати весь коментар
07.05.2020 08:04 Відповісти
придурок
показати весь коментар
16.08.2020 14:52 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 