Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не хотел бы, чтобы страной "правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день".
Об этом он сказал в комментарии Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
Бондаренко отметил, что ситуация с коронавирусом в городе "под контролем", а в местной инфекционной больнице всего 14 пациентов с COVID-19. Он также опроверг ранее появившуюся в сети информацию о том, что в город направлены дополнительные силы Нацгвардии.
"Пока никакой Нацгвардии не видел, все спокойно... Кто вам сказал, что Черкассы занимают одну из первых ступенек (относительно заболеваемости COVID-19?). Это Черкасская область, это не статистика (по городу). Сейчас 14 больных в Черкасской городской инфекционной больнице. Так что, я думаю, нет никаких проблем, все под контролем и все работает", - сказал Бондаренко.
Черкасский городской голова предположил, что его конфликт с властями страны обусловлен тем, что он "посмел перечить "центру" и сказал то, что думает вся страна". Также Бондаренко раскритиковал "двойные стандарты", которые, по его словам, наблюдаются во время карантина в Украине.
"Отдельные рестораны и отдельные крупные бизнесы работают, а малые предприниматели, граждане Украины должны в этот период оставаться дома, не должны выйти в парк, сходить в ломбард, какой-то небольшой магазинчик, зато должны в тысячных очередях стоять в Эпицентр", - отметил мэр.
По словам Бондаренко, в Черкассах нет нарушений режима карантина, а решение о его ослаблении было принято, чтобы "разгрузить Эпицентры, дать возможность выживать малым предпринимателям и была нормальной санитарно-эпидемиологическая ситуация".
В заключение Бондаренко добавил, что противостояния между органами государственной власти и местными властями могут привести к "хаосу в стране".
"Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день. Одно правительство поменялось, другое - мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления... Насколько мне известно (мне докладывают), уже и темники приготовили в Слуге народа: как дискредитировать мэра, как сделать из него коррупционера, наркомана и тому подобное. К сожалению, власть новая, а методы старые", - заявил мэр Черкасс.
Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
И самый главный вопрос: какого хрена вы, зебилы, поменяли умного проукраинского президента, про которого вам по 1+1 сказали, что он барыга и мародер, на реального придурка и шута ?
Жаль, что целым странам не выписывают премию Дарвина, могли бы хоть бюджет пополнить.
А ещё раз так сможешь?))
Тільки на мові)
Вас таке пояснення влаштовує?
анубіси - животні умні
Це люди для нього, - лише підвладні йому вмістилища душ, яких він буде супроводжувати у Царство Мертвих.
Мер Черкас настільки крутий, що сциконув підписати рішення виконкому про дозвіл на торгівлю.
За нього це зробив зам із приміткою "за умови дотримання закону про карантинні заходи".
Де там ті ..., що ще вчора-позавчора носили його на руках?
...Безперечно, це цинічна політична гра живою людиною, і мозковий центр цієї гри знаходиться в ФСБ, навіть не в Україні - стилістика видає. А що цієї стилістики більшість не впізнає - це тільки результат нашого невігластва, повного незнання історії, невідання, що таке влада спецслужб і яка їхня логіка дій.
На наших очах працює класична сталінська технологія «творення
народної героїнімера-героя» - весь інформресурс РФ в УА на те задіяно, і, власне, по тому, наскільки аудиторія виявляється до цієї технології сприйнятлива, можна провести чітку розмежувальну лінію - де кінчається радянська/російська цивілізація, і починається гуманістична, європейська. - О. Забужко https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
Мне одному кажется, что слово "мудаки" написано с ошибками?
императора, короля, царяпрезидента...а далее поглощение оборзевшего феодала разом со всей вотчиной чужим царем незнакомым или знакомым до боли в анусе ...например ордынским...
Чувствуете величину его мощи? А раньше мы про него ничего не видели и не слышали.
А теперь товарищ начал к выборам пиариться: хвастануть особо нечем, выборы близко, а тут короновирус как раз подвернулся и карантин затянулся, - давай хоть на нем попиаримся.
Фу, какие же они все властолюбцы! Противно.
И съедать их, зеленых,надо не за это, а за другие дела и делишки.
Критика нужна, но по существу!
Так что, ребята, пиарьтесь на чем-нибудь другом.
