Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"

Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не хотел бы, чтобы страной "правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день".

Об этом он сказал в комментарии Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

Бондаренко отметил, что ситуация с коронавирусом в городе "под контролем", а в местной инфекционной больнице всего 14 пациентов с COVID-19. Он также опроверг ранее появившуюся в сети информацию о том, что в город направлены дополнительные силы Нацгвардии.

"Пока никакой Нацгвардии не видел, все спокойно... Кто вам сказал, что Черкассы занимают одну из первых ступенек (относительно заболеваемости COVID-19?). Это Черкасская область, это не статистика (по городу). Сейчас 14 больных в Черкасской городской инфекционной больнице. Так что, я думаю, нет никаких проблем, все под контролем и все работает", - сказал Бондаренко.

Черкасский городской голова предположил, что его конфликт с властями страны обусловлен тем, что он "посмел перечить "центру" и сказал то, что думает вся страна". Также Бондаренко раскритиковал "двойные стандарты", которые, по его словам, наблюдаются во время карантина в Украине.

"Отдельные рестораны и отдельные крупные бизнесы работают, а малые предприниматели, граждане Украины должны в этот период оставаться дома, не должны выйти в парк, сходить в ломбард, какой-то небольшой магазинчик, зато должны в тысячных очередях стоять в Эпицентр", - отметил мэр.

По словам Бондаренко, в Черкассах нет нарушений режима карантина, а решение о его ослаблении было принято, чтобы "разгрузить Эпицентры, дать возможность выживать малым предпринимателям и была нормальной санитарно-эпидемиологическая ситуация".

В заключение Бондаренко добавил, что противостояния между органами государственной власти и местными властями могут привести к "хаосу в стране".

"Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день. Одно правительство поменялось, другое - мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления... Насколько мне известно (мне докладывают), уже и темники приготовили в Слуге народа: как дискредитировать мэра, как сделать из него коррупционера, наркомана и тому подобное. К сожалению, власть новая, а методы старые", - заявил мэр Черкасс.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

+84
Вам же говорили что старый Порох лучше новых двух зебилоидов, а вы ... Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты" - Цензор.НЕТ 6932
04.05.2020 10:57 Ответить
+68
Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты" - Цензор.НЕТ 56
04.05.2020 11:07 Ответить
+64
Наконец-то кто-то сказал правду ( "А король-то - ГОЛЫЙ !" (с)) .
04.05.2020 10:57 Ответить
Вы верите в конец света?
04.05.2020 12:42 Ответить
Дилетант этот мэр. Страной правит иудоглобализаторская мафия, которая вертит все так, что мэру только остается издавать комариный писк.
04.05.2020 12:24 Ответить
Хорошеньких дел вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего.
04.05.2020 12:28 Ответить
Вот именно. Тупое лысоголовое ЧМО возомнило себя "вирусологом/эпидемиологом". Уверен на 200%, что воду каламутит оно не просто так. Наверное, хвост прижали. Воровать из местного бюджета стало труднее. Чует уголовные дела, которые "будут сфабрикованы" (как он уже вещал). Причем "патриотическое" соевое стадо на гэбнявых попов рот открывает, а ему подгавкивает. Хотя чем он лучше? Одного поля ягоды!
04.05.2020 13:03 Ответить
Эй, зебилы. Весна почти прошла - где посаженные свинарчуки? Где завершение эпохи бедности? Кто толканул несколько миллионов масок заграницу во время эпидемии? Кто помогает Эпицентру возить товары самолетами и зарабатывать на крови умирающих от вируса? Кто понаоткрывал уголовных дел против волонтеров и патриотов, спасших страну в 2014-м? Кто не остановил войну просто перестав стрелять, но сдал часть территорий врагу? И чьи люби друзи увеличили прибыли на порядок после того как вы выбрали клоуна?

И самый главный вопрос: какого хрена вы, зебилы, поменяли умного проукраинского президента, про которого вам по 1+1 сказали, что он барыга и мародер, на реального придурка и шута ?

Жаль, что целым странам не выписывают премию Дарвина, могли бы хоть бюджет пополнить.
04.05.2020 12:34 Ответить
что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься.
04.05.2020 12:41 Ответить
свята правда.
05.05.2020 10:17 Ответить
Ой, завали ты уже своё е-ло, чучело! Вышиванку оно ещё нацепило! "Дилетант"- это ТЫ, отмнеющий карантин во время пандемии, вопреки рекомендациям медиков/вирусологов и ученых всего мира! Не хочешь "дилетантов"- вали в отставку! Да ты и не просто "дилетант". Ты- ВРЕДИТЕЛЬ и кацапский ДИВЕРСАНТ!
04.05.2020 12:59 Ответить
Вот лизнул ЗЕленым так лизнул))
А ещё раз так сможешь?))
Тільки на мові)
04.05.2020 13:10 Ответить
Статуй неизвестной бубочки.
Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти" - Цензор.НЕТ 5428
04.05.2020 13:00 Ответить
На картінці вище, - статуя єгипетського бога Анубіса. Тільки він там який поцуватий мальохо. Видно, скульптор був погано ознайомлений із єгипетською міфологією. )))
Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти" - Цензор.НЕТ 464
04.05.2020 16:01 Ответить
анубисы не ходили в пиджаках с лацканами
показать весь комментарий
Ну, ладно, - Анубіс пєрєвоплотілся в Зєлєнубіса в пінжакє с карманАмі.
Вас таке пояснення влаштовує?
показать весь комментарий
ніт.

анубіси - животні умні
показать весь комментарий
Не богохульствуйтє, - Анубіс, - бог. Бог і заступник померлих.
Це люди для нього, - лише підвладні йому вмістилища душ, яких він буде супроводжувати у Царство Мертвих.
04.05.2020 22:56 Ответить
Дилетант Зеленський, Порошенко професіонал з величезним позитивним досвідом.
04.05.2020 13:44 Ответить
Да не мелочись, Бондаренко! Давай сразу организуй ЧНР, глядишь, и другие такие же "проффесиональные" подтянутся. Уже есть несколько очень недовольных "независимых и угнетаемых", жаждущих стать во главе ЗНР, еще одного ДНР да и другие не прочь перед грядущими выборами предстать гордыми, мудрыми и заботливыми защитниками всех несчастных. В свое время такие уже были, до сих пор остаются " гордыми молодыми республиками". Так что дерзай, выходи, в конце концов, сам на передовую, флаг тебе в руки и вперед! Да и не дрейфь так уже сильно, а то как-то несолидно выглядишь - защита у тебя мощная и уж точно профессиональная.
показать весь комментарий
ты допускаешь такую мысль, что некоторые люди могут не разбираться в том, что должны делать ?
показать весь комментарий
Высер очередной , не добитой ЗЕфанатки...
показать весь комментарий
то що ж ти так вслух і про себе...оце тобі цілу неділю реклама на цензорі перед виборами...мабуть юля башляє
показать весь комментарий
Быть героем это совершать ДОБРО в то время когда оно инужно...

Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.

А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника

Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули

Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ

Они ведь ваши гены Беды
Хорошего настроения цветы,
А Вы заслужите у судьбы
Улыбки и ощущения весны .
04.05.2020 13:52 Ответить
що ви курите?
показать весь комментарий
Вот смотрю я на ету ситуацию и думаю себе....сидит чучело в вышиванка и зарождает сепаратизм в регионе...призывает к сопротивлению властям и игнорированию их требований....НО самое главное что вышиванка одел....типо щирый українець...вот такие псевдо патриоты и губят страну....государство ето команда один коллектив выбран народом для менеджмента государством....а фраза о том что мер Черкас не любит когда ним правят дилетанты....наталкивает на мысль что етот человек на подсознательном уровне есть приспособленцем и той бюрократической серой массой которая только и привыкла что подчиняться и выполнять приказы....человек свободный и уверенный в себе никогда так не скажет.....плюс в такую тяжёлую ситуацию для страны поднимать бунт и подбивать на ето других не только глупый но и омерзительный поступок...и скорее всего по приказу своих хозяев....
04.05.2020 13:54 Ответить
Абсолютно верно . Дурно пахнет от всего этого демарша . Гнилью . А вышиванка - как защитный амулет для злодеев .
показать весь комментарий
верно. мер черкасс - дилетант.
04.05.2020 13:55 Ответить
https://censor.net.ua/video_news/3193111/mer_cherkass_bondarenko_okolo_dvuh_mesyatsev_nazad_prosil_pravoohraniteleyi_deyistvovat_jestche_s_narushitelyami - я бы сказал что балабол и прокладка)
показать весь комментарий
Да, забыла похвалить тебя,Бондаренко. Момент ты тоже, как и твои предшественники, выбрал очень удачный. Молодец, настоящий "патриот"! В случае чего, как и они, зови на помощь сам знаешь кого, будут рады.
04.05.2020 14:04 Ответить
Виговський Іван
@DEN04089

Мер Черкас настільки крутий, що сциконув підписати рішення виконкому про дозвіл на торгівлю.
За нього це зробив зам із приміткою "за умови дотримання закону про карантинні заходи".

Де там ті ..., що ще вчора-позавчора носили його на руках?
04.05.2020 14:08 Ответить
і знов гебешний копіпаст

...Безперечно, це цинічна політична гра живою людиною, і мозковий центр цієї гри знаходиться в ФСБ, навіть не в Україні - стилістика видає. А що цієї стилістики більшість не впізнає - це тільки результат нашого невігластва, повного незнання історії, невідання, що таке влада спецслужб і яка їхня логіка дій.
На наших очах працює класична сталінська технологія «творення народної героїні мера-героя» - весь інформресурс РФ в УА на те задіяно, і, власне, по тому, наскільки аудиторія виявляється до цієї технології сприйнятлива, можна провести чітку розмежувальну лінію - де кінчається радянська/російська цивілізація, і починається гуманістична, європейська. - О. Забужко https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
04.05.2020 16:57 Ответить
Такие бараны, как этот Бондаренко сами этого "дилетанта " и выбрали...Теперь вместе с идиотами страдает нормально люди
04.05.2020 14:12 Ответить
Шо, серьезно?! Не хотят чтобы ими управляли дилетанты??? Смотрим результаты выборов по Черкассам и области...
04.05.2020 14:17 Ответить
От жеж кидорас! Сам за Зебила топил изо всех сил, а теперь не хочет. Вот урода кусок!
04.05.2020 14:31 Ответить
Молодец мэр , даже бронежилет одел !
04.05.2020 15:06 Ответить
"Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"..

Мне одному кажется, что слово "мудаки" написано с ошибками?
04.05.2020 15:20 Ответить
Так вот в чем заключается децентрализация...децентрализация это забитый *** местечковыми феодалами (князьями по скрепам) на центральную власть...феодал начинает показывать что его пиписька крепче чем у того кот. свыше, а точнее императора, короля, царя президента...а далее поглощение оборзевшего феодала разом со всей вотчиной чужим царем незнакомым или знакомым до боли в анусе ...например ордынским...
04.05.2020 16:08 Ответить
Охохо, бедный ослик там от осознания что он осел и все его выставляют дураком, наверно начнет делать гадости и глупости. А Бондаренко оказывается крутой перец, так держать! Слава Україні!
04.05.2020 16:33 Ответить
Ему докладывают...
Чувствуете величину его мощи? А раньше мы про него ничего не видели и не слышали.
А теперь товарищ начал к выборам пиариться: хвастануть особо нечем, выборы близко, а тут короновирус как раз подвернулся и карантин затянулся, - давай хоть на нем попиаримся.
Фу, какие же они все властолюбцы! Противно.
04.05.2020 16:40 Ответить
Самое интересное, что с карантином команда Зеленского как раз сработала нормально, судя по тому, что у нас нет такого мора, как в более развитых странах. При нашем уровне медицине, худшей в Европе.
И съедать их, зеленых,надо не за это, а за другие дела и делишки.
Критика нужна, но по существу!
Так что, ребята, пиарьтесь на чем-нибудь другом.
04.05.2020 16:46 Ответить
Вы где-нибудь видели хоть одного вороватого мэра ? В вышиванке ? Нонсенс . Братья Дубневичи в Верховной Раде - это совсем другое . Поэтому коррупционные дела - это новая власть и старые методы .Политические репрессии. Хаос . И все пропало .
04.05.2020 20:04 Ответить
"95 кварталу" стало стыдно и он превратился в квартал Красных фонарей))) а может он такой и был?
04.05.2020 20:09 Ответить
Тільки зараз підозра виникла?
04.05.2020 21:12 Ответить
как ты догадался?
05.05.2020 08:15 Ответить
Дедукція Сер.
05.05.2020 15:32 Ответить
тебе нужно два года пахать чтобы купить такую вышиванку как у невороватого мэра
04.05.2020 23:39 Ответить
Не просто ділетанти, а щей шкідники та вороги України.
04.05.2020 20:34 Ответить
Дилетанты, это для них комплимент
04.05.2020 21:49 Ответить
Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти" - Цензор.НЕТ 8119
04.05.2020 23:08 Ответить
Если надел вышиванку, значит что то украл.
04.05.2020 23:12 Ответить
Если надел вышиванку, значит что то украл.
************
Єслі снял косоворотку, значіть, шо-то падаріл. ЛюдЯм. Нужним.
Вот па ентім прізнакам нужна бароцца і пабіждать карупцію!
Логіка!!!
04.05.2020 23:25 Ответить
Логика такова, что ему не заносят мзду с рынков, вот он и психует.
04.05.2020 23:34 Ответить
Пайнятна, - єнта псіхічєськая атака косовороткой на риначния атнашенія.
Вот же ж, русахвоб крадучій!
04.05.2020 23:44 Ответить
Народ захотел дилентантов, теперь будет пить чашу сию, пока не захлебнётся.
05.05.2020 00:08 Ответить
Наш нарид в сциальном развитии инфантильный дебиленок а проще тупой халявщик искрене верящий что о его права кто то должен защищать после того как он отишачил смену. Защищать будут но не жизнь а существование для того чтобы ишачил на очередного защитника. И не мешал этим защитникам бороться за это право , забирать плоды твоего существования. Нужна програма для защиты защита самих себя от системы корыта. Суспильный добровольный договор. После Руины в тех условиях был он такой. Три стана
казаки,посолитые, мещане каждый имел свой суд и законы по которым они жили, переход свободный и у каждого свои обязанности, а сверху Гетьман с сердюцкими полками и судом разбирал их споры. Но снизу Они все вместе не давали увеличиваться владе гетьмана. Примерно так.
05.05.2020 09:43 Ответить
Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"А ще рік тому дуже хотів і старався щоб так і було. Вже поприщило?Ну все ж таки " Краще пізно , ніж ніколи".
07.05.2020 08:04 Ответить
придурок
16.08.2020 14:52 Ответить
