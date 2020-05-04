Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не хотел бы, чтобы страной "правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день".

Об этом он сказал в комментарии Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.

Бондаренко отметил, что ситуация с коронавирусом в городе "под контролем", а в местной инфекционной больнице всего 14 пациентов с COVID-19. Он также опроверг ранее появившуюся в сети информацию о том, что в город направлены дополнительные силы Нацгвардии.

"Пока никакой Нацгвардии не видел, все спокойно... Кто вам сказал, что Черкассы занимают одну из первых ступенек (относительно заболеваемости COVID-19?). Это Черкасская область, это не статистика (по городу). Сейчас 14 больных в Черкасской городской инфекционной больнице. Так что, я думаю, нет никаких проблем, все под контролем и все работает", - сказал Бондаренко.

Черкасский городской голова предположил, что его конфликт с властями страны обусловлен тем, что он "посмел перечить "центру" и сказал то, что думает вся страна". Также Бондаренко раскритиковал "двойные стандарты", которые, по его словам, наблюдаются во время карантина в Украине.

"Отдельные рестораны и отдельные крупные бизнесы работают, а малые предприниматели, граждане Украины должны в этот период оставаться дома, не должны выйти в парк, сходить в ломбард, какой-то небольшой магазинчик, зато должны в тысячных очередях стоять в Эпицентр", - отметил мэр.

По словам Бондаренко, в Черкассах нет нарушений режима карантина, а решение о его ослаблении было принято, чтобы "разгрузить Эпицентры, дать возможность выживать малым предпринимателям и была нормальной санитарно-эпидемиологическая ситуация".

В заключение Бондаренко добавил, что противостояния между органами государственной власти и местными властями могут привести к "хаосу в стране".

"Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день. Одно правительство поменялось, другое - мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления... Насколько мне известно (мне докладывают), уже и темники приготовили в Слуге народа: как дискредитировать мэра, как сделать из него коррупционера, наркомана и тому подобное. К сожалению, власть новая, а методы старые", - заявил мэр Черкасс.

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.