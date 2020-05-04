РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6198 посетителей онлайн
Новости
6 041 22

Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция. ФОТО

В Кропивницком правоохранители выявили арсенал боеприпасов у местного жителя - ранее судимого уроженца другого государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция 01

4 мая во время санкционированного обыска дома, где проживал мужчина, правоохранителями выявлены и изъяты граната РГ-42, пять гранат Ф-1, две гранаты РГД-5, тротиловая шашка, три реактивных сигнальных патрона РСП-30, один выстрел РПГ- 26, а также 45 патронов различного калибра.

Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция 02

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время сбыта боеприпасов в Десне задержан инструктор школы подготовки снайперов, - военная прокуратура. ФОТО

Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция 03

Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Санкцией статьи предусмотрено наказание - до 7 лет лишения свободы.

Также смотрите: В Черновицкой области блокирована попытка продажи боеприпасов из зоны ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

боеприпасы (2418) Кропивницький (559) Нацполиция (16779) правоохранительные органы (2973) силовики (2802)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8628
показать весь комментарий
04.05.2020 18:24 Ответить
+4
ты новость читал? "Ранее судимый уроженец другой страны", небось сепар готовился к терактам.
Лишь бы что ляпнуть.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:19 Ответить
+2
Позволю предположить, что он просто не согласен с украинскими законами, и не обязан их выполнять, как мэр Черкасс. Эй, пороховата, поддержим патриота в его борьбе против Зеленского?
показать весь комментарий
04.05.2020 18:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ты новость читал? "Ранее судимый уроженец другой страны", небось сепар готовился к терактам.
Лишь бы что ляпнуть.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:19 Ответить
С таким президентом как сейчас, чтобы развалить страну и теракты не надо.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:22 Ответить
коронованный осел!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:33 Ответить
Тем не менее пуйло помогает, старается. Даже рпцешники собирают стадо, чтоб вирусом побольше заразить. Пожары тоже под шумок процентов на 80 дело рук любителей "мышебратьев".
показать весь комментарий
04.05.2020 19:17 Ответить
Что вам угодно?-Кто вы такой?
показать весь комментарий
04.05.2020 18:30 Ответить
Обзавелся я девчонкой, А гуляет с ней другой.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:35 Ответить
Тупицца пеле, у меня кореш родился в Дрездене(ГСВГ), а другой в амурской области.
Но тебе"в орган", ибо ты - туп тупица
показать весь комментарий
04.05.2020 21:45 Ответить
Марш отсюда!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:29 Ответить
Спроси у петуШария.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:32 Ответить
Позволю предположить, что он просто не согласен с украинскими законами, и не обязан их выполнять, как мэр Черкасс. Эй, пороховата, поддержим патриота в его борьбе против Зеленского?
показать весь комментарий
04.05.2020 18:23 Ответить
Красава)))
показать весь комментарий
04.05.2020 18:27 Ответить
Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8628
показать весь комментарий
04.05.2020 18:24 Ответить
Итак, слова Наполеона: "На войне ситуация меняется каждое мгновение"
показать весь комментарий
04.05.2020 18:27 Ответить
.https://us.123rf.com/450wm/chastity/chastity1202/chastity120200144/12675105-%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5.jpg?ver=6 Облили зеленкой и поставили на колени: как в Запорожье поступили с девочкой, замешанной в инциденте с флагом
показать весь комментарий
04.05.2020 18:33 Ответить
был, вооружен до зубов, почти Рэмбо!!
показать весь комментарий
04.05.2020 18:36 Ответить
Хорошо было бы чтобы опять не случился казус с "арсеналом оружия Правого сектора"
показать весь комментарий
04.05.2020 18:45 Ответить
45 патронов разных калибров - нет этому прощения .
Аваковский идиотизм - пора пересмотреть некоторые коммунистические догмы и законы , от них оставшиеся .
Человек без оружия - раб .
показать весь комментарий
04.05.2020 19:07 Ответить
В Украине давно уже нет РГ-42...все утилизированы... РГ 42 только на рашке...значит сепар (((
показать весь комментарий
04.05.2020 21:52 Ответить
Уроженец другого государства,
Далекой и неведомой страны,
Нарочно, преисполненный коварства,
Пропил свои последние штаны.

Полиция забегала в тревоге,
Штаны все ищут, выбившись из сил,
- Паслюшай, дарагой таварищ Гоги, -
Зачэм жэ ты штаны свои пропил?

Об этом написали все газеты,
Тревожась о развитии страстей,
Везде все обсуждают только это,
Как будто нет важнее новостей.
Арсенал боєприпасів виявлено у жителя Кропивницького, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 503
показать весь комментарий
04.05.2020 21:28 Ответить
 
 