Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция. ФОТО

В Кропивницком правоохранители выявили арсенал боеприпасов у местного жителя - ранее судимого уроженца другого государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

4 мая во время санкционированного обыска дома, где проживал мужчина, правоохранителями выявлены и изъяты граната РГ-42, пять гранат Ф-1, две гранаты РГД-5, тротиловая шашка, три реактивных сигнальных патрона РСП-30, один выстрел РПГ- 26, а также 45 патронов различного калибра.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Санкцией статьи предусмотрено наказание - до 7 лет лишения свободы.

