Арсенал боєприпасів виявлено у жителя Кропивницького, - Нацполіція. ФОТО

У Кропивницькому правоохоронці виявили арсенал боєприпасів у місцевого жителя - раніше судимого уродженця іншої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

4 травня під час санкціонованого обшуку будинку, де проживав чоловік, правоохоронці виявили та вилучили гранату РГ-42, п'ять гранат Ф-1, дві гранати РГД-5, тротилову шашку, три реактивні сигнальні патрони РСП-30, один постріл РПГ- 26, а також 45 набоїв різного калібру.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання - до 7 років позбавлення волі.