УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8790 відвідувачів онлайн
Новини
6 041 22

Арсенал боєприпасів виявлено у жителя Кропивницького, - Нацполіція. ФОТО

У Кропивницькому правоохоронці виявили арсенал боєприпасів у місцевого жителя - раніше судимого уродженця іншої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Арсенал боєприпасів виявлено у жителя Кропивницького, - Нацполіція 01

4 травня під час санкціонованого обшуку будинку, де проживав чоловік, правоохоронці виявили та вилучили гранату РГ-42, п'ять гранат Ф-1, дві гранати РГД-5, тротилову шашку, три реактивні сигнальні патрони РСП-30, один постріл РПГ- 26, а також 45 набоїв різного калібру.

Арсенал боєприпасів виявлено у жителя Кропивницького, - Нацполіція 02

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте також: Біля залізниці на Донеччині виявлено засоби військового ураження, які могли бути використані для диверсій, - Держприкордонслужба. ФОТО

Арсенал боєприпасів виявлено у жителя Кропивницького, - Нацполіція 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час збуту боєприпасів у Десні затримали інструктора школи підготовки снайперів, - військова прокуратура. ФОТО

Розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання - до 7 років позбавлення волі.

Автор: 

боєприпаси (2359) Кропивницький (362) Нацполіція (15507) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8628
показати весь коментар
04.05.2020 18:24 Відповісти
+4
ты новость читал? "Ранее судимый уроженец другой страны", небось сепар готовился к терактам.
Лишь бы что ляпнуть.
показати весь коментар
04.05.2020 18:19 Відповісти
+2
Позволю предположить, что он просто не согласен с украинскими законами, и не обязан их выполнять, как мэр Черкасс. Эй, пороховата, поддержим патриота в его борьбе против Зеленского?
показати весь коментар
04.05.2020 18:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ты новость читал? "Ранее судимый уроженец другой страны", небось сепар готовился к терактам.
Лишь бы что ляпнуть.
показати весь коментар
04.05.2020 18:19 Відповісти
С таким президентом как сейчас, чтобы развалить страну и теракты не надо.
показати весь коментар
04.05.2020 18:22 Відповісти
коронованный осел!
показати весь коментар
04.05.2020 18:33 Відповісти
Тем не менее пуйло помогает, старается. Даже рпцешники собирают стадо, чтоб вирусом побольше заразить. Пожары тоже под шумок процентов на 80 дело рук любителей "мышебратьев".
показати весь коментар
04.05.2020 19:17 Відповісти
Что вам угодно?-Кто вы такой?
показати весь коментар
04.05.2020 18:30 Відповісти
Обзавелся я девчонкой, А гуляет с ней другой.
показати весь коментар
04.05.2020 18:35 Відповісти
Тупицца пеле, у меня кореш родился в Дрездене(ГСВГ), а другой в амурской области.
Но тебе"в орган", ибо ты - туп тупица
показати весь коментар
04.05.2020 21:45 Відповісти
Марш отсюда!
показати весь коментар
04.05.2020 18:29 Відповісти
Спроси у петуШария.
показати весь коментар
04.05.2020 18:32 Відповісти
Позволю предположить, что он просто не согласен с украинскими законами, и не обязан их выполнять, как мэр Черкасс. Эй, пороховата, поддержим патриота в его борьбе против Зеленского?
показати весь коментар
04.05.2020 18:23 Відповісти
Красава)))
показати весь коментар
04.05.2020 18:27 Відповісти
Арсенал боеприпасов обнаружен у жителя Кропивницкого, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8628
показати весь коментар
04.05.2020 18:24 Відповісти
Итак, слова Наполеона: "На войне ситуация меняется каждое мгновение"
показати весь коментар
04.05.2020 18:27 Відповісти
.https://us.123rf.com/450wm/chastity/chastity1202/chastity120200144/12675105-%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5.jpg?ver=6 Облили зеленкой и поставили на колени: как в Запорожье поступили с девочкой, замешанной в инциденте с флагом
показати весь коментар
04.05.2020 18:33 Відповісти
был, вооружен до зубов, почти Рэмбо!!
показати весь коментар
04.05.2020 18:36 Відповісти
Хорошо было бы чтобы опять не случился казус с "арсеналом оружия Правого сектора"
показати весь коментар
04.05.2020 18:45 Відповісти
45 патронов разных калибров - нет этому прощения .
Аваковский идиотизм - пора пересмотреть некоторые коммунистические догмы и законы , от них оставшиеся .
Человек без оружия - раб .
показати весь коментар
04.05.2020 19:07 Відповісти
В Украине давно уже нет РГ-42...все утилизированы... РГ 42 только на рашке...значит сепар (((
показати весь коментар
04.05.2020 21:52 Відповісти
Уроженец другого государства,
Далекой и неведомой страны,
Нарочно, преисполненный коварства,
Пропил свои последние штаны.

Полиция забегала в тревоге,
Штаны все ищут, выбившись из сил,
- Паслюшай, дарагой таварищ Гоги, -
Зачэм жэ ты штаны свои пропил?

Об этом написали все газеты,
Тревожась о развитии страстей,
Везде все обсуждают только это,
Как будто нет важнее новостей.
Арсенал боєприпасів виявлено у жителя Кропивницького, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 503
показати весь коментар
04.05.2020 21:28 Відповісти
 
 