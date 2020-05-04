Арсенал боєприпасів виявлено у жителя Кропивницького, - Нацполіція. ФОТО
У Кропивницькому правоохоронці виявили арсенал боєприпасів у місцевого жителя - раніше судимого уродженця іншої держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
4 травня під час санкціонованого обшуку будинку, де проживав чоловік, правоохоронці виявили та вилучили гранату РГ-42, п'ять гранат Ф-1, дві гранати РГД-5, тротилову шашку, три реактивні сигнальні патрони РСП-30, один постріл РПГ- 26, а також 45 набоїв різного калібру.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, триває. Санкцією статті передбачено покарання - до 7 років позбавлення волі.
