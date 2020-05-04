РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11778 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 110 18

После 11 мая Рада вернется к обычному режиму работы, - Разумков

После 11 мая Рада вернется к обычному режиму работы, - Разумков

После смягчения карантина Верховная Рада вернется к стандартному режиму работы: пленарные и комитетские недели, а также работа в регионах.

Такое мнение выразил в эфире телеканала "Украина 24" председатель ВР Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что как только будет смягчен карантин, есть много мнений по этому поводу, и многие народные депутаты поддерживают инициативу - вернуться к стандартному режиму работы Верховной Рады, к которому привыкли и наши с вами телезрители, и, в принципе, Украина. То есть недели пленарные, недели комитетские так называемые и работа в регионах", - сказал Разумков.

Он уточнил, что работа в регионах будет оставаться ограниченной, поскольку проводить большие встречи пока не позволяет режим карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирусом заразились максимум 10-15 народных депутатов, - Разумков

"Однако, тем не менее, народные депутаты продолжали работать на своих округах, особенно это касается мажоритарщиков. Даже так называемые списочники (народные депутаты, которые были избраны в ВР по партийным спискам. - Ред.) так же продолжали работать в своих городах, регионах, областях и помогать, чем могли, нашим согражданам", - отметил Разумков.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

Кабинет министров 25 марта, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предупреждения распространения COVID-19 - на 30 дней.

Разумков 3 апреля внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" и продлил его действие до конца карантина в Украине.

Также читайте: Внеочередное заседание Рады инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая, - Разумков

4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, но с 11 мая вводится облегчение карантинных ограничений.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Автор: 

ВР (29428) карантин (16729) Разумков Дмитрий (1522) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Кива ждет-не дождется,уже и штаны на два размера меньше купил,для генерации идей.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:50 Ответить
+3
После 11 мая /В июне? В сентябре? Барыга желает надувать щёки и топырить пальцы но не желает отвечать за базар.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:51 Ответить
+3
Вы барыг начинайте нумеровать, а то люди путаются.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Когда Зеля едет по Киеву,улицы перекрыты,Зелю сопровождает 41 машина.Порошенко сопровождали всего 3 машины и улицы никогда не перекрывали...И кто казел?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:37 Ответить
Верховну Раду України потрібно розпустити після провалу збору голосів за призначення Саакашвілі віце-прем'єром уряду! Це відсутність більшості а ВРУ не може існувати без більшості, Конституція України передбачає в такому випадку розпуск ВРУ та позачергові вибори до ВРУ!
показать весь комментарий
04.05.2020 22:44 Ответить
Странно.

Депутаты, как и военные, дают присягу.
Но военные продолжают свою службу вне зависимости от обстоятельств.
А вот депутаты, попрятались как крысы, мотивируя свои действия карантином.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:39 Ответить
даа?
а лохторат еще 11 дней поголодает?
показать весь комментарий
04.05.2020 22:39 Ответить
Ничего приятного ни парламент, ни задница не производят.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:39 Ответить
Не окарбляйте задницу.
На ней хотя бы сидеть удобно.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:14 Ответить
Господи, какое счастье! Только бы не обманули..., только бы не обманули
показать весь комментарий
04.05.2020 22:41 Ответить
А может от них ещё чуть чуть отдохнуть.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:16 Ответить
Кива ждет-не дождется,уже и штаны на два размера меньше купил,для генерации идей.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:50 Ответить
Ему всё пофигу у него противогаз ,правда без бачка, на лице от рождения
показать весь комментарий
05.05.2020 01:54 Ответить
После 11 мая /В июне? В сентябре? Барыга желает надувать щёки и топырить пальцы но не желает отвечать за базар.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:51 Ответить
Вы барыг начинайте нумеровать, а то люди путаются.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:13 Ответить
Вы барыг начинайте нумеровать, а то люди путаются./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард./Иных не знаю.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:16 Ответить
А как насчёт ермаков, тищенко и т. д.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:17 Ответить
А как насчёт ермаков, тищенко и т. д./А они ещё и барыги и процентщики-ростовщики как Разумков?
показать весь комментарий
04.05.2020 23:23 Ответить
Скучный ты какой то.
показать весь комментарий
04.05.2020 23:40 Ответить
Скучный ты какой то./Сто лет назад УНР уничтожил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова. Сейчас Украину уничтожают Путин с кодланом Коломойского.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:57 Ответить
Не очень радостная новость. Опять продолжится в турборежиме сдача Украины кремлёвскому выродку путину....
показать весь комментарий
04.05.2020 23:35 Ответить
 
 