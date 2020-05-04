После 11 мая Рада вернется к обычному режиму работы, - Разумков

После смягчения карантина Верховная Рада вернется к стандартному режиму работы: пленарные и комитетские недели, а также работа в регионах.

Такое мнение выразил в эфире телеканала "Украина 24" председатель ВР Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что как только будет смягчен карантин, есть много мнений по этому поводу, и многие народные депутаты поддерживают инициативу - вернуться к стандартному режиму работы Верховной Рады, к которому привыкли и наши с вами телезрители, и, в принципе, Украина. То есть недели пленарные, недели комитетские так называемые и работа в регионах", - сказал Разумков.

Он уточнил, что работа в регионах будет оставаться ограниченной, поскольку проводить большие встречи пока не позволяет режим карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирусом заразились максимум 10-15 народных депутатов, - Разумков

"Однако, тем не менее, народные депутаты продолжали работать на своих округах, особенно это касается мажоритарщиков. Даже так называемые списочники (народные депутаты, которые были избраны в ВР по партийным спискам. - Ред.) так же продолжали работать в своих городах, регионах, областях и помогать, чем могли, нашим согражданам", - отметил Разумков.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

Кабинет министров 25 марта, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предупреждения распространения COVID-19 - на 30 дней.

Разумков 3 апреля внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" и продлил его действие до конца карантина в Украине.

Также читайте: Внеочередное заседание Рады инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая, - Разумков

4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, но с 11 мая вводится облегчение карантинных ограничений.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.