После 11 мая Рада вернется к обычному режиму работы, - Разумков
После смягчения карантина Верховная Рада вернется к стандартному режиму работы: пленарные и комитетские недели, а также работа в регионах.
Такое мнение выразил в эфире телеканала "Украина 24" председатель ВР Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что как только будет смягчен карантин, есть много мнений по этому поводу, и многие народные депутаты поддерживают инициативу - вернуться к стандартному режиму работы Верховной Рады, к которому привыкли и наши с вами телезрители, и, в принципе, Украина. То есть недели пленарные, недели комитетские так называемые и работа в регионах", - сказал Разумков.
Он уточнил, что работа в регионах будет оставаться ограниченной, поскольку проводить большие встречи пока не позволяет режим карантина.
"Однако, тем не менее, народные депутаты продолжали работать на своих округах, особенно это касается мажоритарщиков. Даже так называемые списочники (народные депутаты, которые были избраны в ВР по партийным спискам. - Ред.) так же продолжали работать в своих городах, регионах, областях и помогать, чем могли, нашим согражданам", - отметил Разумков.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".
Кабинет министров 25 марта, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предупреждения распространения COVID-19 - на 30 дней.
Разумков 3 апреля внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" и продлил его действие до конца карантина в Украине.
4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, но с 11 мая вводится облегчение карантинных ограничений.
По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.
Депутаты, как и военные, дают присягу.
Но военные продолжают свою службу вне зависимости от обстоятельств.
А вот депутаты, попрятались как крысы, мотивируя свои действия карантином.
а лохторат еще 11 дней поголодает?
На ней хотя бы сидеть удобно.