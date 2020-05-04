Після 11 травня Рада повернеться до звичайного режиму роботи, - Разумков

Після пом'якшення карантину Верховна Рада повернеться до стандартного режиму роботи: пленарні та комітетські тижні, а також робота в регіонах.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" голова ВР Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що як тільки буде пом'якшений карантин, є багато думок з цього приводу, і багато народних депутатів підтримують ініціативу — повернутися до стандартного режиму роботи Верховної Ради, до якого звикли і наші з вами телеглядачі, і, в принципі, Україна. Тобто тижні пленарні, тижні комітетські так звані і робота в регіонах", - сказав Разумков.

Він уточнив, що робота в регіонах буде залишатися обмеженою, оскільки проводити великі зустрічі поки що не дозволяє режим карантину.

"Однак, тим не менше, народні депутати продовжували працювати на своїх округах, особливо це стосується мажоритарників. Навіть так звані списочники (народні депутати, які були обрані до ВР за партійними списками - ред.) так само продовжували працювати у своїх містах, регіонах, областях і допомагати чим могли нашим співгромадянам", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Кабінет міністрів 25 березня запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

Разумков 3 квітня вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" і продовжив його дію до кінця карантину в Україні.

4 травня уряд продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня вводяться полегшення карантинних обмежень.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.