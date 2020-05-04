УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10517 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 110 18

Після 11 травня Рада повернеться до звичайного режиму роботи, - Разумков

Після 11 травня Рада повернеться до звичайного режиму роботи, - Разумков

Після пом'якшення карантину Верховна Рада повернеться до стандартного режиму роботи: пленарні та комітетські тижні, а також робота в регіонах.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" голова ВР Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що як тільки буде пом'якшений карантин, є багато думок з цього приводу, і багато народних депутатів підтримують ініціативу — повернутися до стандартного режиму роботи Верховної Ради, до якого звикли і наші з вами телеглядачі, і, в принципі, Україна. Тобто тижні пленарні, тижні комітетські так звані і робота в регіонах", - сказав Разумков.

Він уточнив, що робота в регіонах буде залишатися обмеженою, оскільки проводити великі зустрічі поки що не дозволяє режим карантину.

"Однак, тим не менше, народні депутати продовжували працювати на своїх округах, особливо це стосується мажоритарників. Навіть так звані списочники (народні депутати, які були обрані до ВР за партійними списками - ред.) так само продовжували працювати у своїх містах, регіонах, областях і допомагати чим могли нашим співгромадянам", - зазначив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі зростання захворюваності на COVID-19 послаблення карантину буде зупинено, - Степанов

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Кабінет міністрів 25 березня запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

Разумков 3 квітня вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" і продовжив його дію до кінця карантину в Україні.

4 травня уряд продовжив карантин до 22 травня, але з 11 травня вводяться полегшення карантинних обмежень.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Автор: 

ВР (15237) карантин (18172) Разумков Дмитро (1528) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Кива ждет-не дождется,уже и штаны на два размера меньше купил,для генерации идей.
показати весь коментар
04.05.2020 22:50 Відповісти
+3
После 11 мая /В июне? В сентябре? Барыга желает надувать щёки и топырить пальцы но не желает отвечать за базар.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показати весь коментар
04.05.2020 22:51 Відповісти
+3
Вы барыг начинайте нумеровать, а то люди путаются.
показати весь коментар
04.05.2020 23:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда Зеля едет по Киеву,улицы перекрыты,Зелю сопровождает 41 машина.Порошенко сопровождали всего 3 машины и улицы никогда не перекрывали...И кто казел?
показати весь коментар
04.05.2020 22:37 Відповісти
Верховну Раду України потрібно розпустити після провалу збору голосів за призначення Саакашвілі віце-прем'єром уряду! Це відсутність більшості а ВРУ не може існувати без більшості, Конституція України передбачає в такому випадку розпуск ВРУ та позачергові вибори до ВРУ!
показати весь коментар
04.05.2020 22:44 Відповісти
Странно.

Депутаты, как и военные, дают присягу.
Но военные продолжают свою службу вне зависимости от обстоятельств.
А вот депутаты, попрятались как крысы, мотивируя свои действия карантином.
показати весь коментар
04.05.2020 22:39 Відповісти
даа?
а лохторат еще 11 дней поголодает?
показати весь коментар
04.05.2020 22:39 Відповісти
Ничего приятного ни парламент, ни задница не производят.
показати весь коментар
04.05.2020 22:39 Відповісти
Не окарбляйте задницу.
На ней хотя бы сидеть удобно.
показати весь коментар
04.05.2020 23:14 Відповісти
Господи, какое счастье! Только бы не обманули..., только бы не обманули
показати весь коментар
04.05.2020 22:41 Відповісти
А может от них ещё чуть чуть отдохнуть.
показати весь коментар
04.05.2020 23:16 Відповісти
Кива ждет-не дождется,уже и штаны на два размера меньше купил,для генерации идей.
показати весь коментар
04.05.2020 22:50 Відповісти
Ему всё пофигу у него противогаз ,правда без бачка, на лице от рождения
показати весь коментар
05.05.2020 01:54 Відповісти
После 11 мая /В июне? В сентябре? Барыга желает надувать щёки и топырить пальцы но не желает отвечать за базар.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показати весь коментар
04.05.2020 22:51 Відповісти
Вы барыг начинайте нумеровать, а то люди путаются.
показати весь коментар
04.05.2020 23:13 Відповісти
Вы барыг начинайте нумеровать, а то люди путаются./ Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард./Иных не знаю.
показати весь коментар
04.05.2020 23:16 Відповісти
А как насчёт ермаков, тищенко и т. д.
показати весь коментар
04.05.2020 23:17 Відповісти
А как насчёт ермаков, тищенко и т. д./А они ещё и барыги и процентщики-ростовщики как Разумков?
показати весь коментар
04.05.2020 23:23 Відповісти
Скучный ты какой то.
показати весь коментар
04.05.2020 23:40 Відповісти
Скучный ты какой то./Сто лет назад УНР уничтожил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова. Сейчас Украину уничтожают Путин с кодланом Коломойского.
показати весь коментар
05.05.2020 09:57 Відповісти
Не очень радостная новость. Опять продолжится в турборежиме сдача Украины кремлёвскому выродку путину....
показати весь коментар
04.05.2020 23:35 Відповісти
 
 